بالفيديو..إعلامية مصرية:الشماتة في إسرائيل ليست من مكارم الأخلاق.. اتركوا ربنا يعاقبهم ياخوارج

صحيفة المرصد:غضبت الاعلامية المصرية المؤيدة للنظام أماني الخياط من “سخرية وشماتة” مواقع التواصل الاجتماعي في الاحتلال الاسرائيلي المغتصب للأرض الفلسطينية بسبب اشتعال الحرائق به. قائلاً إن تلك الشماتة ليست من مكارم الاخلاق”.
وقالت “الخياط”، في برنامجها “مباشر من العاصمة” المذاع على قناة “أون لايف”: “الشماتة شيء تعيس، وضد الدين، ومصر لا يمكن أن تشمت في عدو”، مضيفة: “نحارب في معاركنا بشرف، ولعل ذاكرتكم تستحضر مشهد صلاح الدين وكيف تعامل مع ريتشارد قلب الأسد، وما روي عن علاجه له صحيح”.
وتابعت: “لا يصح أبدا مشهد الشماتة على السوشيال ميديا في الحرائق المشتعلة في إسرائيل، لأنه اختبار من ربنا لمكارم الأخلاق، فما ارتكبوه سيعاقبهم الله عليه، أما الشماتة مشهد من مشاهد الخوارج “.
تعليقات ( 39 )
علي1طيب والشماته في اطفال حلب هل هو من مكارم الاخلاق .مثل مافعل الممثل المصري احمد ادم .واينها عن انتقاده وايضا انتقاد الاعلام المصري الذي يشمت بلمسلمين اذا احل بهم المصايب..
وش ذا الحتسياليهود يستحقون الشماته لان الله لعنهم في كتابه العزيز غصب عن الي يرضى والي ما يرضى
💥💦ريما Rima💥💦مافيها شيء نشمت بالعدو__وش رأيك بموقفكم المؤيد للسفاح بشار🐀 اللي قتل شعبه أو مشاعرك الرقيقة 😂فقط على الصهاينة
هذا رأييمايدافع عن اليهود المجرمين إلا العملاء والخونة أو الجاهلين أو من فيهم عرق يهودي
💥💦ريما Rima💥💦ياكرهي لهذه المذيعة حاقدة على السعودية وجهها مايريح بسم الله
(( حفظ الله الوطن العربي ))هكذا هم العلمانية ***يدافعون عن أعداء العرب وأعداء المسلمين ت***
عدد التعليقات:2477
توووووونسيةرجع زمن المعجزات منعو الاذان فعاقبهم الله اشد عقاب لا تخافو أن الله معنا وكل ما يحصل للأمة العربية والإسلامية هوة امتحان من رب العالمين ربي وانت مولاي آرنا عجائب قدرتك في أعدائنا كللهم عاجل غير اجل
عدد التعليقات:2477
توووووونسيةيا جماعة الخير نحن بشر واكيد عنا مشاعر وأحاسيس ومهما كان بينا وبين الاسرائيلين من خلاف أو مشاكل لكنهم فى هالظروف محتاجين منا الدعاء ... نسأل الله تعالى أن يحرقهم في الدنيا والآخرة قولو امين
مالكوالشماته في الاخوان المسلمين من مكارم ايش !!
aliتعليق مخالف
كاسرهم ****المفتي العام لمصر
عادل2000بعيدا أصل الموضوع_ المذيعه قالت كلمة كفريه عليها ***الله ، قالت : (ربنا هوه اللي يقيم دة) الله عز وجل يعلم الغيب وبيدة ملكوت كل شي، فالتقييم هو للبشر لدراسة حاله ثم الحكم عليها طبقا لمايتوافر .
ابوعمرفيه شي غريب الاعلام المصري اتهم الاخوان بالتعاون من بني صهيون وبعد الحرائق يتحدثون ان كل من علق علي الحرائق انه من الاخوان وهذه اخلاق الاخوان للاسف إعلام ليس له مذهب ولا مبدا والفكر ( ناعقون )
ابوعمروللاسف الشديد بلغ بالإعلام المصري مبلغه انظر كيف يشتمون قناه الجزير وقطر انظر ماذا فعلوا بإخوانهم العرب وتاتي هذه التي لا تعرف من الدين الا رسمه ومن اخلاقها الا اسمه
الفيصلالنار هذي هينه وش بيسوون اذا جا وعد الله في قوله (لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (39) صدق الله العيظم
فاهم صحلن اتفجأ من كلام الاعلاميه المصريه ومن على شاكلتها اقول لهم اللي يبكي ويتأثر على موت شمعون بيريز يجي منه اكثر وردي عليكم بقوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم
وشك وشكوانتي ايه اللي مزعلك يابتاعت السيسي... هم كانوا يقربولك..ياوحشه
شهر نوفمبرالحق أولى أن يتبع... ..وودنا صحيفة مرصد الجميله..تأتي لنا بكلام عن احد كبار العلماء دار الافتاء عن هذه الحريق.. .. فنحن المواطنين تبع قادتنا وعلمائنا.. وإللي يبونه يصير..عساهم في الوجود دائما وأبد
شهر نوفمبرإللي أعرفه أنه من رأى مبتلى أن يقول الدعاء المأثور: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير من خلقه. ...الحرائق النار جند من جنود الله.. .. والله يجعلها آية هداية لهم وعبرة لغيرهم.
REALITYاعلام مصر يتكلم مع نفسه و لا قيمة له بتاتاً
إستشاري صحمن عهد السادات وانتم وإسرائيل أحباب وخرج سياسيين مصر عن الأمة العربية والإسلامية وتركوا العرب وقضيتهم ....طيب مين الخوارق بأى ؟
عبدالمحسن محمدصدقتي مصر لا يمكن أن تشمت ب عدو لكنها تسلط أعلامها دائما للشماته من الجيران اين حين الجوار يا اعلام مصر
رب كلمة قالت لصاحبها دعنيعندما تٌعلق، تكتب، تنقل، تنشر، تتحدث، تنطق، تتلفظ، تأمل جيداً في قوله تعالى( مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ﴾ ملكان عن يمينك وشمالك يسجلان كل ماتقوله فاحذر من لسانك وأفعالك .. لكي لاتؤدي بك للمهالك!
عبدالعزيزكلامها سليم لان التشفي ليس من الاخلاق
عدد التعليقات:1093
ساميةكلام سليم صح عليها هذا المنطق الطبيعي بس من يعلم الإخونجية وأساسهم منكوس 😂😂😂
بذكرالله تطمئن القلوبلااله الاالله وحده لاشريك له . له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
بذكرالله تطمئن القلوبالدعاء عند نزول المطر
مصممركزو على " نحارب بشرف " // والخيانة أيضا بشرف // ياخسارة قروشنا
زوارة6 يالمصري الشمس لاتغطى بغربال نحن نفتخر بالصلاة
بذكرالله تطمئن القلوبالدعاء عند نزول المطر
عدد التعليقات:15748
قلم الحقيقهوهذا الكلام ماكان يدعو اليه الراحل الملك عبدالله رحمه الله رحمة واسعة وطيب الله ثراه حول تسامح الأديان والتعايش بسلام مابين شعوب المطقة وأن الهدف الرئيسي هو مكافحة الارهاب والارهابيين والقضاء عليهم.
مصريةكيف أصبحت على نهج تركيا
زوارةمكارم الاخلاق دعم ايران ومحاربه السنه في اليمن والعراق وسوريا مكارم الاخلاق عندكم زيروووووووووووووووا كم اعطوكي بني صهيون
عدد التعليقات:15748
قلم الحقيقهكلام صحيح وواقعي 100 %%%%%%%% . أحسنتي كلامك حكم ودرر الله ينصرك ويحفظك يارب.
بذكرالله تطمئن القلوبامطار خير وبركة بفضل الله ورحمته
احمد عسيرياقول يازين الصمت والستر للمرأة العظيمة والبقية عليهم السلام