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بالفيديو..إعلامية مصرية:الشماتة في إسرائيل ليست من مكارم الأخلاق.. اتركوا ربنا يعاقبهم ياخوارج

27 نوفمبر, 2016 , 16:20 م
بالفيديو..إعلامية مصرية:الشماتة في إسرائيل ليست من مكارم الأخلاق.. اتركوا ربنا يعاقبهم ياخوارج
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صحيفة المرصد:غضبت الاعلامية المصرية المؤيدة للنظام أماني الخياط من “سخرية وشماتة” مواقع التواصل الاجتماعي في الاحتلال الاسرائيلي المغتصب للأرض الفلسطينية بسبب اشتعال الحرائق به. قائلاً إن تلك الشماتة ليست من مكارم الاخلاق”.

وقالت “الخياط”، في برنامجها “مباشر من العاصمة” المذاع على قناة “أون لايف”: “الشماتة شيء تعيس، وضد الدين، ومصر لا يمكن أن تشمت في عدو”، مضيفة: “نحارب في معاركنا بشرف، ولعل ذاكرتكم تستحضر مشهد صلاح الدين وكيف تعامل مع ريتشارد قلب الأسد، وما روي عن علاجه له صحيح”.

وتابعت: “لا يصح أبدا مشهد الشماتة على السوشيال ميديا في الحرائق المشتعلة في إسرائيل، لأنه اختبار من ربنا لمكارم الأخلاق، فما ارتكبوه سيعاقبهم الله عليه، أما الشماتة مشهد من مشاهد الخوارج “.



تعليقات ( 39 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 39
    27 نوفمبر, 2016 , 19:31 م

    علي1

    طيب والشماته في اطفال حلب هل هو من مكارم الاخلاق .مثل مافعل الممثل المصري احمد ادم .واينها عن انتقاده وايضا انتقاد الاعلام المصري الذي يشمت بلمسلمين اذا احل بهم المصايب..
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  2. 38
    27 نوفمبر, 2016 , 19:25 م

    وش ذا الحتسي

    اليهود يستحقون الشماته لان الله لعنهم في كتابه العزيز غصب عن الي يرضى والي ما يرضى
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  3. 37
    27 نوفمبر, 2016 , 18:51 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    مافيها شيء نشمت بالعدو__وش رأيك بموقفكم المؤيد للسفاح بشار🐀 اللي قتل شعبه أو مشاعرك الرقيقة 😂فقط على الصهاينة
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  4. 36
    27 نوفمبر, 2016 , 18:49 م

    هذا رأيي

    مايدافع عن اليهود المجرمين إلا العملاء والخونة أو الجاهلين أو من فيهم عرق يهودي
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  5. 35
    27 نوفمبر, 2016 , 18:48 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    ياكرهي لهذه المذيعة حاقدة على السعودية وجهها مايريح بسم الله
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  6. 34
    27 نوفمبر, 2016 , 18:21 م

    تعليق مخالف
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  7. 33
    27 نوفمبر, 2016 , 18:15 م

    (( حفظ الله الوطن العربي ))

    هكذا هم العلمانية ***يدافعون عن أعداء العرب وأعداء المسلمين ت***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  8. 32
    27 نوفمبر, 2016 , 17:51 م
    عدد التعليقات:2477

    توووووونسية

    رجع زمن المعجزات منعو الاذان فعاقبهم الله اشد عقاب لا تخافو أن الله معنا وكل ما يحصل للأمة العربية والإسلامية هوة امتحان من رب العالمين ربي وانت مولاي آرنا عجائب قدرتك في أعدائنا كللهم عاجل غير اجل
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  9. 31
    27 نوفمبر, 2016 , 17:48 م
    عدد التعليقات:2477

    توووووونسية

    يا جماعة الخير نحن بشر واكيد عنا مشاعر وأحاسيس ومهما كان بينا وبين الاسرائيلين من خلاف أو مشاكل لكنهم فى هالظروف محتاجين منا الدعاء ... نسأل الله تعالى أن يحرقهم في الدنيا والآخرة قولو امين
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  10. 30
    27 نوفمبر, 2016 , 17:44 م

    مالك

    والشماته في الاخوان المسلمين من مكارم ايش !!
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  11. 29
    27 نوفمبر, 2016 , 17:37 م

    ali

    تعليق مخالف
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  12. 28
    27 نوفمبر, 2016 , 17:36 م

    كاسرهم ****

    المفتي العام لمصر
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  13. 27
    27 نوفمبر, 2016 , 17:23 م

    عادل2000

    بعيدا أصل الموضوع_ المذيعه قالت كلمة كفريه عليها ***الله ، قالت : (ربنا هوه اللي يقيم دة) الله عز وجل يعلم الغيب وبيدة ملكوت كل شي، فالتقييم هو للبشر لدراسة حاله ثم الحكم عليها طبقا لمايتوافر .
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  14. 26
    27 نوفمبر, 2016 , 17:20 م

    ابوعمر

    فيه شي غريب الاعلام المصري اتهم الاخوان بالتعاون من بني صهيون وبعد الحرائق يتحدثون ان كل من علق علي الحرائق انه من الاخوان وهذه اخلاق الاخوان للاسف إعلام ليس له مذهب ولا مبدا والفكر ( ناعقون )
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  15. 25
    27 نوفمبر, 2016 , 17:18 م

    ابوعمر

    وللاسف الشديد بلغ بالإعلام المصري مبلغه انظر كيف يشتمون قناه الجزير وقطر انظر ماذا فعلوا بإخوانهم العرب وتاتي هذه التي لا تعرف من الدين الا رسمه ومن اخلاقها الا اسمه
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  16. 24
    27 نوفمبر, 2016 , 17:10 م

    الفيصل

    النار هذي هينه وش بيسوون اذا جا وعد الله في قوله (لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (39) صدق الله العيظم
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  17. 23
    27 نوفمبر, 2016 , 17:07 م

    فاهم صح

    لن اتفجأ من كلام الاعلاميه المصريه ومن على شاكلتها اقول لهم اللي يبكي ويتأثر على موت شمعون بيريز يجي منه اكثر وردي عليكم بقوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم
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  18. 22
    27 نوفمبر, 2016 , 17:06 م

    وشك وشك

    وانتي ايه اللي مزعلك يابتاعت السيسي... هم كانوا يقربولك..ياوحشه
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  19. 21
    27 نوفمبر, 2016 , 17:02 م

    شهر نوفمبر

    الحق أولى أن يتبع... ..وودنا صحيفة مرصد الجميله..تأتي لنا بكلام عن احد كبار العلماء دار الافتاء عن هذه الحريق.. .. فنحن المواطنين تبع قادتنا وعلمائنا.. وإللي يبونه يصير..عساهم في الوجود دائما وأبد
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  20. 20
    27 نوفمبر, 2016 , 16:57 م

    شهر نوفمبر

    إللي أعرفه أنه من رأى مبتلى أن يقول الدعاء المأثور: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير من خلقه. ...الحرائق النار جند من جنود الله.. .. والله يجعلها آية هداية لهم وعبرة لغيرهم.
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  21. 19
    27 نوفمبر, 2016 , 16:54 م

    REALITY

    اعلام مصر يتكلم مع نفسه و لا قيمة له بتاتاً
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  22. 18
    27 نوفمبر, 2016 , 16:50 م

    إستشاري صح

    من عهد السادات وانتم وإسرائيل أحباب وخرج سياسيين مصر عن الأمة العربية والإسلامية وتركوا العرب وقضيتهم ....طيب مين الخوارق بأى ؟
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  23. 17
    27 نوفمبر, 2016 , 16:45 م

    عبدالمحسن محمد

    صدقتي مصر لا يمكن أن تشمت ب عدو لكنها تسلط أعلامها دائما للشماته من الجيران اين حين الجوار يا اعلام مصر
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  24. 16
    27 نوفمبر, 2016 , 16:39 م

    رب كلمة قالت لصاحبها دعني

    عندما تٌعلق، تكتب، تنقل، تنشر، تتحدث، تنطق، تتلفظ، تأمل جيداً في قوله تعالى( مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ﴾ ملكان عن يمينك وشمالك يسجلان كل ماتقوله فاحذر من لسانك وأفعالك .. لكي لاتؤدي بك للمهالك!
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  25. 15
    27 نوفمبر, 2016 , 16:36 م

    عبدالعزيز

    كلامها سليم لان التشفي ليس من الاخلاق
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  26. 14
    27 نوفمبر, 2016 , 16:35 م
    عدد التعليقات:1093

    سامية

    كلام سليم صح عليها هذا المنطق الطبيعي بس من يعلم الإخونجية وأساسهم منكوس 😂😂😂
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  27. 13
    27 نوفمبر, 2016 , 16:32 م

    بذكرالله تطمئن القلوب

    لااله الاالله وحده لاشريك له . له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
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  28. 12
    27 نوفمبر, 2016 , 16:31 م

    بذكرالله تطمئن القلوب

    الدعاء عند نزول المطر
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  29. 11
    27 نوفمبر, 2016 , 16:30 م

    مصمم

    ركزو على " نحارب بشرف " // والخيانة أيضا بشرف // ياخسارة قروشنا
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  30. 10
    27 نوفمبر, 2016 , 16:30 م

    زوارة

    6 يالمصري الشمس لاتغطى بغربال نحن نفتخر بالصلاة
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  31. 9
    27 نوفمبر, 2016 , 16:29 م

    بذكرالله تطمئن القلوب

    الدعاء عند نزول المطر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 8
    27 نوفمبر, 2016 , 16:29 م
    عدد التعليقات:15748

    قلم الحقيقه

    وهذا الكلام ماكان يدعو اليه الراحل الملك عبدالله رحمه الله رحمة واسعة وطيب الله ثراه حول تسامح الأديان والتعايش بسلام مابين شعوب المطقة وأن الهدف الرئيسي هو مكافحة الارهاب والارهابيين والقضاء عليهم.
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  33. 7
    27 نوفمبر, 2016 , 16:29 م

    *****************
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  34. 6
    27 نوفمبر, 2016 , 16:28 م

    اتركو عنكم كثر القيل والقال والبحث عن الشهره مذيع مذيعه هذا لا يعني انكم بتفهمو في كل حاجه كل موضوع تظهرون تعلمون الناس انشغلوا في تعلم اداء الصلاة
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  35. 5
    27 نوفمبر, 2016 , 16:27 م

    مصرية

    كيف أصبحت على نهج تركيا
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  36. 4
    27 نوفمبر, 2016 , 16:27 م

    زوارة

    مكارم الاخلاق دعم ايران ومحاربه السنه في اليمن والعراق وسوريا مكارم الاخلاق عندكم زيروووووووووووووووا كم اعطوكي بني صهيون
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  37. 3
    27 نوفمبر, 2016 , 16:26 م
    عدد التعليقات:15748

    قلم الحقيقه

    كلام صحيح وواقعي 100 %%%%%%%% . أحسنتي كلامك حكم ودرر الله ينصرك ويحفظك يارب.
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  38. 2
    27 نوفمبر, 2016 , 16:24 م

    بذكرالله تطمئن القلوب

    امطار خير وبركة بفضل الله ورحمته
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  39. 1
    27 نوفمبر, 2016 , 16:23 م

    احمد عسيري

    اقول يازين الصمت والستر للمرأة العظيمة والبقية عليهم السلام
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