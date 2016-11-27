بالفيديو..إعلامية مصرية:الشماتة في إسرائيل ليست من مكارم الأخلاق.. اتركوا ربنا يعاقبهم ياخوارج

صحيفة المرصد:غضبت الاعلامية المصرية المؤيدة للنظام أماني الخياط من “سخرية وشماتة” مواقع التواصل الاجتماعي في الاحتلال الاسرائيلي المغتصب للأرض الفلسطينية بسبب اشتعال الحرائق به. قائلاً إن تلك الشماتة ليست من مكارم الاخلاق”.

وقالت “الخياط”، في برنامجها “مباشر من العاصمة” المذاع على قناة “أون لايف”: “الشماتة شيء تعيس، وضد الدين، ومصر لا يمكن أن تشمت في عدو”، مضيفة: “نحارب في معاركنا بشرف، ولعل ذاكرتكم تستحضر مشهد صلاح الدين وكيف تعامل مع ريتشارد قلب الأسد، وما روي عن علاجه له صحيح”.

وتابعت: “لا يصح أبدا مشهد الشماتة على السوشيال ميديا في الحرائق المشتعلة في إسرائيل، لأنه اختبار من ربنا لمكارم الأخلاق، فما ارتكبوه سيعاقبهم الله عليه، أما الشماتة مشهد من مشاهد الخوارج “.