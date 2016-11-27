بالفيديو:ميريام فارس ترقص بفستان مرصع بالألماس في حفل زفاف عائلة إماراتية!

صحيفة المرصد:أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، حفل زفاف خاص لإحدى العائلات “الكبرى” في الإمارات، وقد ارتدت فستاناً مرصعاً بالألماس.واطلت ميريام فارس، خلال الحفل بشعرها القصير المجعد الذي ظهرت به في كليبها الأخير والذي يحمل اسم “غروك” وهو باللهجة الخليجية.ميريام فارس، قدمت خلال الحفل باقة مميزة من أفضل أغانيها، وقدمت وصلة رقص على نغمات أغانيها.