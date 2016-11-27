بالفيديو:ميريام فارس ترقص بفستان مرصع بالألماس في حفل زفاف عائلة إماراتية!

صحيفة المرصد:أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، حفل زفاف خاص لإحدى العائلات “الكبرى” في الإمارات، وقد ارتدت فستاناً مرصعاً بالألماس.واطلت ميريام فارس، خلال الحفل بشعرها القصير المجعد الذي ظهرت به في كليبها الأخير والذي يحمل اسم “غروك” وهو باللهجة الخليجية.ميريام فارس، قدمت خلال الحفل باقة مميزة من أفضل أغانيها، وقدمت وصلة رقص على نغمات أغانيها.
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تعليقات ( 31 )
💎💛عــــهــــــود💛💎ثلاثة أرباع المجتمع فقراء بالنسبة للأثرياء وماعندهم من أموال وثروات .. ومن يكذّب هذا الشيء فإنما يكابر ويكذب على نفسه . وهناك فئات تحت خط الفقر وهم الذين لامأوى لهم ولا ملبس جميل ولا مأكل كافي .
عدد التعليقات:11596
إنسان منصفيا واد،،،،يا توفيق،،،،ديا عاوزه نظرية الأربعين يوم،،،،مش نظرية الأربعين دقيقه،،،،،آخ بس
عدد التعليقات:11596
إنسان منصفافا،،،،،ياعهود،،،،اثاريك،،،،،فقيره،،،،كنت محطط،،،،،اتزوجك،،،،على طني،،،،انك مريشه،،،،ياما هنا ،،،،وياما هناك،،،،خلاص،،،،بطلت،،،،تزوجي المنتصر،،،،،!!
عدد التعليقات:11596
إنسان منصفهذه الأموال ،،،،فتنه،،،،واختبار،،،،،البعض،،،،ينجح،،،،،رالآخر،،يحط مريم فارس لابسه الماااااااس،،،،!!!
عوافيتعليق مخالف
توفيق الغامدييحتاج لها تطبيق نظرية الأربعين دقيقة . 10 دقائق...و10 دقائق..... ههههه
💎💛عــــهــــــود💛💎الحمدلله نحن في بيوتنا آمنات متدفئات مستورات صحيح فقراء لكن ننعم بالستر والكرامة والرضا والقناعة .. 🙃
عــــهــــــودترقص وتدور بفستانها المرصع بالألماس ولكنها من الداخل تصرخ تعاسة فما هو ثمن هذا الفستان ؟ **** .. فالحمدلله على نعمة الستر
سامية وقلممساكين ال2 نفس الشخص بس يرد عنفسه ونفس اسلوب الكلام
عدد التعليقات:1093
ساميةقلم الحقيقة الله يسعدك تعليقاتك دوما مبهجة وموجعة 🍀🌷
عدد التعليقات:1093
سامية١١/قلم الحقيقة (لاأخونجي يمنع ولا متشدد ينبح. بلد الحرية والسلام له أأأأأأأأألف تحية وسلام.)مليوووون صح 😂😂😂
اللهم اهدِ ضال المسلمين{ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل اللـه بغير علم ويتخذها هزوا ۚ أولئك لهم عذاب مهين}
عدد التعليقات:15748
قلم الحقيقهسامية حلوة الأخونجية قلبوها مدرسة تحفيظ قرآن هههههه .
عدد التعليقات:15748
قلم الحقيقهالله يعطيها الصحة والعافية. فرح وسعادة لاأخونجي يمنع ولا متشدد ينبح. بلد الحرية والسلام له أأأأأأأأألف تحية وسلام.
عدد التعليقات:1093
ساميةيستاهلون وتستاهل الفنانة هذا حفل زفاف وفرح وسرور وضروري اللبس الفاخر والغناء والرقص بعض المعلقين الإخونجية قلبوا الموضوع حلقة تحفيظ احترموا القرآن ***😡
عدد التعليقات:15748
قلم الحقيقهالله يسعدك ويهنيك. تغني للحب والفرح في وطن الحرية والتسامح والسلام.
جنوبية..🌻🌻أيش عندها احلام النسخة اللبنانية بالعادة احلام هي الي تلبس الالمسات لبست كذا على بالها الشعب كله يلبس نفس احلام ولا اللبنانيات يحبون الفساتين الناعمة ماشية على مقولة البس الي يعجب الناس
قَالَ الله تَعَالَىكُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
قَالَ الله تَعَالَىإِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا
احمد عسيريإِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
قَالَ الله تَعَالَىيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ
قَالَ الله تَعَالَىيَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ,وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ
فلسطيني حريا ويل حالي كله من فلوس ا***
قَالَ الله تَعَالَىقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ