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بالفيديو:ميريام فارس ترقص بفستان مرصع بالألماس في حفل زفاف عائلة إماراتية!

27 نوفمبر, 2016 , 16:39 م
بالفيديو:ميريام فارس ترقص بفستان مرصع بالألماس في حفل زفاف عائلة إماراتية!
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صحيفة المرصد:أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، حفل زفاف خاص لإحدى العائلات “الكبرى” في الإمارات، وقد ارتدت فستاناً مرصعاً بالألماس.واطلت ميريام فارس، خلال الحفل بشعرها القصير المجعد الذي ظهرت به في كليبها الأخير والذي يحمل اسم “غروك” وهو باللهجة الخليجية.ميريام فارس، قدمت خلال الحفل باقة مميزة من أفضل أغانيها، وقدمت وصلة رقص على نغمات أغانيها.



تعليقات ( 31 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 31
    27 نوفمبر, 2016 , 19:59 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    ثلاثة أرباع المجتمع فقراء بالنسبة للأثرياء وماعندهم من أموال وثروات .. ومن يكذّب هذا الشيء فإنما يكابر ويكذب على نفسه . وهناك فئات تحت خط الفقر وهم الذين لامأوى لهم ولا ملبس جميل ولا مأكل كافي .
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  2. 30
    27 نوفمبر, 2016 , 19:36 م
    عدد التعليقات:11596

    إنسان منصف

    يا واد،،،،يا توفيق،،،،ديا عاوزه نظرية الأربعين يوم،،،،مش نظرية الأربعين دقيقه،،،،،آخ بس
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  3. 29
    27 نوفمبر, 2016 , 19:34 م
    عدد التعليقات:11596

    إنسان منصف

    افا،،،،،ياعهود،،،،اثاريك،،،،،فقيره،،،،كنت محطط،،،،،اتزوجك،،،،على طني،،،،انك مريشه،،،،ياما هنا ،،،،وياما هناك،،،،خلاص،،،،بطلت،،،،تزوجي المنتصر،،،،،!!
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  4. 28
    27 نوفمبر, 2016 , 19:32 م
    عدد التعليقات:11596

    إنسان منصف

    هذه الأموال ،،،،فتنه،،،،واختبار،،،،،البعض،،،،ينجح،،،،،رالآخر،،يحط مريم فارس لابسه الماااااااس،،،،!!!
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  5. 27
    27 نوفمبر, 2016 , 19:23 م

    اول مره قلم يرد على ساميه يبي يمشيها علينا على اساس انهم ثنين خخخخخخخخخخ مرابط بالصحيفة من سنين يوميا على الفاضي مسويله كذا عضويه واسم اغلبيه ساحقه من المتابعين ولا حرك فيهم شعرة وضده ملطشه ومسخره
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  6. 26
    27 نوفمبر, 2016 , 19:15 م

    مرة واحدة بخمسين الف واللي ما هو رحال ويهنى قلبي
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  7. 25
    27 نوفمبر, 2016 , 19:12 م

    تعليق مخالف
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  8. 24
    27 نوفمبر, 2016 , 19:10 م

    توفيق 😂😂😂😂😂
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  9. 23
    27 نوفمبر, 2016 , 19:09 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 22
    27 نوفمبر, 2016 , 19:04 م

    لها ساعة يزورها ملك الموت وعندما يضعونها تحت التراب يبدء الندم الذي لاينفع صاحبه ابدآ
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  11. 21
    27 نوفمبر, 2016 , 18:56 م

    عوافي

    تعليق مخالف
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  12. 20
    27 نوفمبر, 2016 , 18:50 م

    توفيق الغامدي

    يحتاج لها تطبيق نظرية الأربعين دقيقة . 10 دقائق...و10 دقائق..... ههههه
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  13. 19
    27 نوفمبر, 2016 , 18:23 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    الحمدلله نحن في بيوتنا آمنات متدفئات مستورات صحيح فقراء لكن ننعم بالستر والكرامة والرضا والقناعة .. 🙃
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  14. 18
    27 نوفمبر, 2016 , 18:20 م

    عــــهــــــود

    ترقص وتدور بفستانها المرصع بالألماس ولكنها من الداخل تصرخ تعاسة فما هو ثمن هذا الفستان ؟ **** .. فالحمدلله على نعمة الستر
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  15. 17
    27 نوفمبر, 2016 , 17:43 م

    سامية وقلم

    مساكين ال2 نفس الشخص بس يرد عنفسه ونفس اسلوب الكلام
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  16. 16
    27 نوفمبر, 2016 , 17:24 م
    عدد التعليقات:1093

    سامية

    قلم الحقيقة الله يسعدك تعليقاتك دوما مبهجة وموجعة 🍀🌷
    لا يعجبني(5) اعجبني(3)
  17. 15
    27 نوفمبر, 2016 , 17:20 م
    عدد التعليقات:1093

    سامية

    ١١/قلم الحقيقة (لاأخونجي يمنع ولا متشدد ينبح. بلد الحرية والسلام له أأأأأأأأألف تحية وسلام.)مليوووون صح 😂😂😂
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  18. 14
    27 نوفمبر, 2016 , 17:18 م

    اللهم اهدِ ضال المسلمين

    {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل اللـه بغير علم ويتخذها هزوا ۚ أولئك لهم عذاب مهين}
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  19. 13
    27 نوفمبر, 2016 , 17:18 م
    عدد التعليقات:15748

    قلم الحقيقه

    سامية حلوة الأخونجية قلبوها مدرسة تحفيظ قرآن هههههه .
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  20. 12
    27 نوفمبر, 2016 , 17:16 م

    احسبها عتاب الله يرحمها
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  21. 11
    27 نوفمبر, 2016 , 17:12 م
    عدد التعليقات:15748

    قلم الحقيقه

    الله يعطيها الصحة والعافية. فرح وسعادة لاأخونجي يمنع ولا متشدد ينبح. بلد الحرية والسلام له أأأأأأأأألف تحية وسلام.
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  22. 10
    27 نوفمبر, 2016 , 17:06 م
    عدد التعليقات:1093

    سامية

    يستاهلون وتستاهل الفنانة هذا حفل زفاف وفرح وسرور وضروري اللبس الفاخر والغناء والرقص بعض المعلقين الإخونجية قلبوا الموضوع حلقة تحفيظ احترموا القرآن ***😡
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  23. 9
    27 نوفمبر, 2016 , 17:05 م
    عدد التعليقات:15748

    قلم الحقيقه

    الله يسعدك ويهنيك. تغني للحب والفرح في وطن الحرية والتسامح والسلام.
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  24. 8
    27 نوفمبر, 2016 , 17:03 م

    جنوبية..🌻🌻

    أيش عندها احلام النسخة اللبنانية بالعادة احلام هي الي تلبس الالمسات لبست كذا على بالها الشعب كله يلبس نفس احلام ولا اللبنانيات يحبون الفساتين الناعمة ماشية على مقولة البس الي يعجب الناس
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  25. 7
    27 نوفمبر, 2016 , 16:52 م

    قَالَ الله تَعَالَى

    كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
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  26. 6
    27 نوفمبر, 2016 , 16:51 م

    قَالَ الله تَعَالَى

    إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا
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  27. 5
    27 نوفمبر, 2016 , 16:49 م

    احمد عسيري

    إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
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  28. 4
    27 نوفمبر, 2016 , 16:45 م

    قَالَ الله تَعَالَى

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ
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  29. 3
    27 نوفمبر, 2016 , 16:44 م

    قَالَ الله تَعَالَى

    يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ,وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ
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  30. 2
    27 نوفمبر, 2016 , 16:42 م

    فلسطيني حر

    يا ويل حالي كله من فلوس ا***
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  31. 1
    27 نوفمبر, 2016 , 16:41 م

    قَالَ الله تَعَالَى

    قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
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