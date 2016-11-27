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قناة الجزيرة ترد على “عساكر التوك شو”.. عندما يتجند نظام كامل لمواجهة برنامج

27 نوفمبر, 2016 , 16:59 م
قناة الجزيرة ترد على “عساكر التوك شو”.. عندما يتجند نظام كامل لمواجهة برنامج
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صحيفة المرصد:ردت قناة الجزيرة على حملة الاعلام المصري الذي شن هجوما غير مسبوق على القناة إثر اعدادها تقريرا عن الجيش المصري تحت عنوان “العساكر” الذي سيعرض على شاشة الجزيرة الأحد، حتى أصبح عنوانا رئيسيا في مجموعة من البرامج والصحف المصرية.

وقالت القناة القطرية في خبر نشرته على موقعها الالكتروني “الجزيرة دوت نت”, رداً على حملة ما اسمتهم “عساكر توك شو “.. ” لم يكد ينتهي البث الأول لـ”برومو” فيلم العساكر ، حتى أصبح عنوانا رئيسيا في مجموعة من البرامج والصحف المصرية, حدث ذلك مباشرة بعد بث الإعلان الترويجي، لكن أحكامهم كانت جاهزة ومشانقهم كانت منصوبة، فأعادوا إخراج الفيلم في مخيلتهم، وبدؤوا في ممارسة هواية توزيع صكوك الشتائم”.

وأضافت ” الغريب أن وسائل الإعلام التي وجهت بنادقها اللسانية للجزيرة، لم تكلف نفسها عناء الانتظار بضعة أيام لمشاهدة الفيلم، وبعد ذلك يمكنها مناقشته وحتى انتقاده عن علم وليس من “عنوان الكتاب”.

ولعل الأكثر غرابة- حسب الجزيرة- هو أن تتجند دولة بكامل أجهزتها وأذرعها و”ألسنتها” الطويلة والقصيرة لمواجهة برنامج مدته لا تتجاوز الساعة.

متابعة حديثها ” يبدو كأن في الأمر أسرارا تحاول جهات كثيرة في مصر إخفاءها، لعل من بينها أن الحقيقة موجعة جدا، فلم تتحمل رؤية الواقع بمرآة الشارع في ظل هيمنة الصوت الواحد “.

ومن بينها علاقة الثقة التي تجمع المشاهد المصري بالجزيرة منذ عشرين عاما، قبل أن يصفها من علّم “الأذرع” السحر وأصول الخفة بـ”علبة الكبريت”. حسب قولها.

رحل وبقيت الجزيرة

الحقيقة الأخرى وفق الجزيرة هي أن “الجهات” تزعم بأن الجزيرة “انتهت” في مصر، ولم يعد لها مكان فيها، وهي التي عايشت أعظم ثورات شعبها، ونقلت صوت المثقف والفنان فيها.

وأضافت ” لكن لنلعب لعبتها ولنفترض أن الزعم صحيح، لماذا كل هذا الغضب إذن؟ ولماذا تحركت كل الأذرع وأقيمت حالة طوارئ في برامج “التوك شو” وصفحات الجرائد؟ الجواب بسيط “.

نعود للفيلم إذن- والكلام هنا للقناة- ويجب الإشارة هنا إلى أنه لم يأت مغردا خارج السرب، بل جاء في سياق الأفلام التحقيقية الأسبوعية التي تبثها قناة الجزيرة منذ انطلاقتها بحلتها الجديدة في عيد ميلادها العشرين.

فكانت البداية مع سلسلة “ما خفي أعظم” التي سلطت الضوء على استشهاد عمر النايف في حرم السفارة الفلسطينية في العاصمة البلغارية صوفيا، بل أكثر من ذلك طرحت أسئلة جديدة تنتظر الإجابة من الذين يهمهم الأمر.

ثم جاءت بعدها الحلقة الأولى من البرنامج التحقيقي “المسافة صفر” والتي دخلت في عمق الفصائل الجهادية في سوريا، وكشفت للمرة الأولى عن تفاصيل جديدة وصور تظهر للمرة الأولى، في محرقة القرن سوريا.

ثم تبعه تحقيق غاص مع المشاهد في أدغال أفريقيا وتطرق لظاهرة السحر، وسيكون المشاهد الأحد مع موعد جديد يسلط الضوء على التجنيد الإجباري في مصر، في قالب تحقيقي يستند للحقائق والشهود.وبعده بالتأكيد ستأتي أفلام أخرى في إطار انفتاح القناة على جنس التحقيق الصحفي وتخصيص برامج متنوعة في هذا السياق.



تعليقات ( 42 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 42
    27 نوفمبر, 2016 , 19:57 م

    علي1

    احسن ماسوت الجزيرة نسو ان اعلامهم الناصري الحقود على العرب لليل نهار يهاجم السعودية وقطر .ولايسطيع مهاجمت اسرائيل ولا حتى بكلمة
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  2. 41
    27 نوفمبر, 2016 , 19:52 م

    علي1

    قناة الجزيرة من افضل القنوات مصداقية وحيادية .
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  3. 40
    27 نوفمبر, 2016 , 19:37 م

    جاكو

    الجزيرة قناة خاصه وليست حكوميه ..المثل بالمثل حينما كان يهاجمنا الاعلام المصري قالوا انه اعلام خاص وليس حكومي .. شكرا الجزيره
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  4. 39
    27 نوفمبر, 2016 , 19:28 م

    عموري

    معروف مضمون البرنامج نسج الاكاذيب والافتراءات حول مصر
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  5. 38
    27 نوفمبر, 2016 , 19:11 م

    تعليق مخالف
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  6. 37
    27 نوفمبر, 2016 , 19:10 م

    لم يقدر علي مجوس إيران إﻻ جيش العراق ولكن المجوس تحالفوا مع الغرب الصهيوني فكسروا شوكته ولهذا تحالف اﻹخوان مع الغرب الصهيوني وكسروا شوكة الجيش السوري ولكن لم يستطيعوا علي الجيش المصري وجزيرتهم تحاول
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  7. 36
    27 نوفمبر, 2016 , 19:04 م

    أدخلوا في القوقل وأقرأوا عن شعارات الماسونيه الصهيونية العالمية تجدوها اﻹصﻻح والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة هي نفسها شعارات التنظيم اﻹخواني اﻹرهابي وإعﻻمه الجزيرة ويستعملونها في الفتن والثورات
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  8. 35
    27 نوفمبر, 2016 , 18:54 م

    ام محمد

    لا غرابه هذول الي ينطبق عليهم المثل ( الي على راْسه بطحاء يحسس عليها ) .
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  9. 34
    27 نوفمبر, 2016 , 18:48 م

    الجزيرة التي خرجت من رحم قناة سي إن إن الصهيونيه الغربية وكانت الفرع باللغة العربية حتي زرعوها في منطقتنا لتكون اﻷداة اﻹعﻻمي لنشر الفتن والثورات بين الشعوب والحكام بإسم اﻹصﻻح والحرية والعدالة
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  10. 33
    27 نوفمبر, 2016 , 18:45 م
    عدد التعليقات:27

    الشمالي

    تعليق مخالف
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  11. 32
    27 نوفمبر, 2016 , 18:37 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    مايصدق القناة إلا اللي مابه عقل أو اللي ذبحه حب الاخونج
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  12. 31
    27 نوفمبر, 2016 , 18:33 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    السعودية آمنة الي قرب قيام الساعة بعده كل العالم فتن فيذهب المسلمون للشام 👈رد على الجاير 😂😅
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  13. 30
    27 نوفمبر, 2016 , 18:30 م
    عدد التعليقات:27

    الشمالي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 29
    27 نوفمبر, 2016 , 18:29 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    اللي يكتب عن الجيش المصري والله مكشوف وش تقصد ومن انت يابو الفتن
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  15. 28
    27 نوفمبر, 2016 , 18:28 م

    ريما Rima

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 27
    27 نوفمبر, 2016 , 18:27 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    قناة خطرة على المسلمين🐷
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  17. 26
    27 نوفمبر, 2016 , 18:27 م

    حاير

    الجيش المصر بامكانها شرب الخليج في غمضه عين
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  18. 25
    27 نوفمبر, 2016 , 18:25 م
    عدد التعليقات:14548

    عمر السميري

    دائما الضعفاء يخشون الاعلام
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  19. 24
    27 نوفمبر, 2016 , 18:19 م

    معلم متقاعد

    قناة ال BBC القطرية لا توضع سياستها في الدوحة .
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  20. 23
    27 نوفمبر, 2016 , 18:18 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    اصلا يقدرون ينظفون قنواتهم من الاخونج ويغيرون سياستهم بيدهم الحكم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  21. 22
    27 نوفمبر, 2016 , 18:16 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    تابع_وقال لأن الإخوان مهيمنون هيمنة تامة على الإعلام القطري ويورطون قطر مع مصر وغيرها من الدول □■
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  22. 21
    27 نوفمبر, 2016 , 18:14 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    تابع_وأكد الوزير على أن أي علاقة حسنة لن تقوم بين القاهرة والدوحة مادامت جماعة الإخوان موجودة خلف كواليس السياسة القطرية↖
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  23. 20
    27 نوفمبر, 2016 , 18:12 م

    تاريخي عتيق

    مصر دولة الرداحين ، كثيرين كلام قليلي افعال على مر التاريخ كانو ، ليش لهم تاريخ علمي ابدا ، يعموا عبيد وعمال الا ان انفذقهم السعودية وجعلت منهم متعلمين لحاجات المملكة وشافو انفسهم علينا
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  24. 19
    27 نوفمبر, 2016 , 18:11 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    تابع_إلا أن الشعب العربي لم يقبل بهذا الفكر (((وإذا ما استمر الإخوان بسيطرتهم على مصر لمدة 5 سنوات فستشهد أحداث سيئة جدا❗))) ستقع بليبيا❗↖
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  25. 18
    27 نوفمبر, 2016 , 18:08 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    المقصود مكاسب سياسية ❗تابع_كأن تحتضن سياسيا دولا هامة مثل 👈مصر وتونس وليبيا وسوريا بالمستقبل↖
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  26. 17
    27 نوفمبر, 2016 , 18:06 م

    الحجاز

    تعليق 7 تعليقك بايخ ومافيه اَي معلومة. وين كنت انت وامثالك يوم إعلام السيسي يسب المملكة وشعبها ******. خلي الجزيرة تربيهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 16
    27 نوفمبر, 2016 , 18:06 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    تابع_وأضاف أن الدولة اعتقدت أنها لو لعبت على هذا الوتر فسوف تتمكن من تحقيق (((مكاسب كبيرة❗)))↖
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  28. 15
    27 نوفمبر, 2016 , 18:03 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    تابع_وأشار إلي أن قطر فشلت في استغلال فكر الإخوان في سياستها وقال نحن👈 (((لعبناها غلط وماضبطت معنا❗)))↖
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  29. 14
    27 نوفمبر, 2016 , 18:01 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    تابع_وقال لا أحد بقطر يؤمن بفكر الإخوان وإنما هناك ةة👈(((مصالح ❗)))↖
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  30. 13
    27 نوفمبر, 2016 , 17:59 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    تابع _ببداية المقال كشف النعيمي بإن الإخوان يسيطرون بالذات ع قناة الجزيرة سيطرة كاملة ويأثرون على العلاقات القطرية مع جميع الدول↖
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  31. 12
    27 نوفمبر, 2016 , 17:56 م
    عدد التعليقات:27

    الشمالي

    ماشفنا قناة الجزيرة نشرت المكالمة بين امير قطر والقذافي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 11
    27 نوفمبر, 2016 , 17:55 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    نجيب النعيمي وزير العدل القطري السابق بصحيفة الوطن المصرية قال بآخر ماقاله إلي أنه توقف عن متابعة الجزيرة لأن هناك كذبا بالقناة في قضية سوريا ومصر وقضايا أخرى ↖
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  33. 10
    27 نوفمبر, 2016 , 17:54 م
    عدد التعليقات:1093

    سامية

    حسبي الله على الظالمين قناة الإخونجية النافخة في الفتنة ولله الحمد في النزع الأخير بعدما أدرك الناس تلونها وسيطرة المتأسلمين عليها .
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  34. 9
    27 نوفمبر, 2016 , 17:52 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    قناة الجزيرة قناة خطرة وفيه اسباب كثيرة وهذا أكبر دليل ماجبته من عندي↖
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  35. 8
    27 نوفمبر, 2016 , 17:50 م
    عدد التعليقات:27

    الشمالي

    الجزيرة وجهت سهامها لمصر بينما أي خير يمس ايران لايمكن نشره
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  36. 7
    27 نوفمبر, 2016 , 17:45 م
    عدد التعليقات:27

    الشمالي

    الجزيرة مالها شغل الا محاولة تدمير مصر واثارة الفتن فيها ؟ ويكفي أن نرى على شاشتها عبارة ( معا لاسقاط مصر ) واسقاط مصر لايسعى فيه الا******
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  37. 6
    27 نوفمبر, 2016 , 17:37 م

    مشعل

    بارك الله في قناة الحرية والعدالة قناة الجزيرة العظيمة منبر من لا منبر له قواكم الله على فضح الإنقلابيين اللذين يعادون دول الخليج ويدعمون الجحش بشار واعوانه من روافض كإيران وحزب اللات وشيوعيون ملحدون
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  38. 5
    27 نوفمبر, 2016 , 17:26 م

    سوط الحق

    مثلما توجهون سهامكم المسمومة تجاه مصر .فمن حق الإعلام المصري والجيش المصري أن يوجه سهامه لما يراه خطرا على الأمن القومي .. والجزيرة بالتأكيد ذراع إعلامي خبيث يعمل على تفتيت الدول العربية ..فيجب ردعها.
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  39. 4
    27 نوفمبر, 2016 , 17:26 م

    انوس

    خبر عاجل الي أصحاب القلوب الرحيمة تعلن دويلة قطراءيل عن تجنيس شعب وجيش هههههه انتم مين واحنا شعب وحضارة واحنا جنود مصر نأكل أي من يريد إشعال الفتن في أرض الكنانة
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  40. 3
    27 نوفمبر, 2016 , 17:22 م

    سوط الحق

    هذه القناة ***توجه سهامها للجيش المصري العظيم .. مالكم ومال الجيش المصري ...سيبقى هذا الجيش شوكة فى حلق ألأعداء .. لم يبق إلا الجيش المصري .. فيجب القضاء عليه بعدها .. هذا مخطط القناة ***..
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  41. 2
    27 نوفمبر, 2016 , 17:22 م
    عدد التعليقات:15748

    قلم الحقيقه

    الجزيرة الأخوانية عش الأخونجية تم احراقه على رؤوس طيوره الظلامية بداخله من قبل مصر رئيسها وجيشها وشعبها.
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  42. 1
    27 نوفمبر, 2016 , 17:10 م

    اين المتشبه ساميه يعطينا رأيه بالبرنامق
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