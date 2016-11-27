قناة الجزيرة ترد على “عساكر التوك شو”.. عندما يتجند نظام كامل لمواجهة برنامج

صحيفة المرصد:ردت قناة الجزيرة على حملة الاعلام المصري الذي شن هجوما غير مسبوق على القناة إثر اعدادها تقريرا عن الجيش المصري تحت عنوان “العساكر” الذي سيعرض على شاشة الجزيرة الأحد، حتى أصبح عنوانا رئيسيا في مجموعة من البرامج والصحف المصرية.
وقالت القناة القطرية في خبر نشرته على موقعها الالكتروني “الجزيرة دوت نت”, رداً على حملة ما اسمتهم “عساكر توك شو “.. ” لم يكد ينتهي البث الأول لـ”برومو” فيلم العساكر ، حتى أصبح عنوانا رئيسيا في مجموعة من البرامج والصحف المصرية, حدث ذلك مباشرة بعد بث الإعلان الترويجي، لكن أحكامهم كانت جاهزة ومشانقهم كانت منصوبة، فأعادوا إخراج الفيلم في مخيلتهم، وبدؤوا في ممارسة هواية توزيع صكوك الشتائم”.
وأضافت ” الغريب أن وسائل الإعلام التي وجهت بنادقها اللسانية للجزيرة، لم تكلف نفسها عناء الانتظار بضعة أيام لمشاهدة الفيلم، وبعد ذلك يمكنها مناقشته وحتى انتقاده عن علم وليس من “عنوان الكتاب”.
ولعل الأكثر غرابة- حسب الجزيرة- هو أن تتجند دولة بكامل أجهزتها وأذرعها و”ألسنتها” الطويلة والقصيرة لمواجهة برنامج مدته لا تتجاوز الساعة.
متابعة حديثها ” يبدو كأن في الأمر أسرارا تحاول جهات كثيرة في مصر إخفاءها، لعل من بينها أن الحقيقة موجعة جدا، فلم تتحمل رؤية الواقع بمرآة الشارع في ظل هيمنة الصوت الواحد “.
ومن بينها علاقة الثقة التي تجمع المشاهد المصري بالجزيرة منذ عشرين عاما، قبل أن يصفها من علّم “الأذرع” السحر وأصول الخفة بـ”علبة الكبريت”. حسب قولها.
رحل وبقيت الجزيرة
الحقيقة الأخرى وفق الجزيرة هي أن “الجهات” تزعم بأن الجزيرة “انتهت” في مصر، ولم يعد لها مكان فيها، وهي التي عايشت أعظم ثورات شعبها، ونقلت صوت المثقف والفنان فيها.
وأضافت ” لكن لنلعب لعبتها ولنفترض أن الزعم صحيح، لماذا كل هذا الغضب إذن؟ ولماذا تحركت كل الأذرع وأقيمت حالة طوارئ في برامج “التوك شو” وصفحات الجرائد؟ الجواب بسيط “.
نعود للفيلم إذن- والكلام هنا للقناة- ويجب الإشارة هنا إلى أنه لم يأت مغردا خارج السرب، بل جاء في سياق الأفلام التحقيقية الأسبوعية التي تبثها قناة الجزيرة منذ انطلاقتها بحلتها الجديدة في عيد ميلادها العشرين.
فكانت البداية مع سلسلة “ما خفي أعظم” التي سلطت الضوء على استشهاد عمر النايف في حرم السفارة الفلسطينية في العاصمة البلغارية صوفيا، بل أكثر من ذلك طرحت أسئلة جديدة تنتظر الإجابة من الذين يهمهم الأمر.
ثم جاءت بعدها الحلقة الأولى من البرنامج التحقيقي “المسافة صفر” والتي دخلت في عمق الفصائل الجهادية في سوريا، وكشفت للمرة الأولى عن تفاصيل جديدة وصور تظهر للمرة الأولى، في محرقة القرن سوريا.
ثم تبعه تحقيق غاص مع المشاهد في أدغال أفريقيا وتطرق لظاهرة السحر، وسيكون المشاهد الأحد مع موعد جديد يسلط الضوء على التجنيد الإجباري في مصر، في قالب تحقيقي يستند للحقائق والشهود.وبعده بالتأكيد ستأتي أفلام أخرى في إطار انفتاح القناة على جنس التحقيق الصحفي وتخصيص برامج متنوعة في هذا السياق.
تعليقات ( 42 )
علي1احسن ماسوت الجزيرة نسو ان اعلامهم الناصري الحقود على العرب لليل نهار يهاجم السعودية وقطر .ولايسطيع مهاجمت اسرائيل ولا حتى بكلمة
علي1قناة الجزيرة من افضل القنوات مصداقية وحيادية .
جاكوالجزيرة قناة خاصه وليست حكوميه ..المثل بالمثل حينما كان يهاجمنا الاعلام المصري قالوا انه اعلام خاص وليس حكومي .. شكرا الجزيره
عموريمعروف مضمون البرنامج نسج الاكاذيب والافتراءات حول مصر
ام محمدلا غرابه هذول الي ينطبق عليهم المثل ( الي على راْسه بطحاء يحسس عليها ) .
عدد التعليقات:27
الشماليتعليق مخالف
💥💦ريما Rima💥💦مايصدق القناة إلا اللي مابه عقل أو اللي ذبحه حب الاخونج
💥💦ريما Rima💥💦السعودية آمنة الي قرب قيام الساعة بعده كل العالم فتن فيذهب المسلمون للشام 👈رد على الجاير 😂😅
عدد التعليقات:27
الشماليتعليق مخالف
💥💦ريما Rima💥💦اللي يكتب عن الجيش المصري والله مكشوف وش تقصد ومن انت يابو الفتن
ريما Rimaتعليق مخالف
💥💦ريما Rima💥💦قناة خطرة على المسلمين🐷
حايرالجيش المصر بامكانها شرب الخليج في غمضه عين
عدد التعليقات:14548
عمر السميريدائما الضعفاء يخشون الاعلام
معلم متقاعدقناة ال BBC القطرية لا توضع سياستها في الدوحة .
💥💦ريما Rima💥💦اصلا يقدرون ينظفون قنواتهم من الاخونج ويغيرون سياستهم بيدهم الحكم
💥💦ريما Rima💥💦تابع_وقال لأن الإخوان مهيمنون هيمنة تامة على الإعلام القطري ويورطون قطر مع مصر وغيرها من الدول □■
💥💦ريما Rima💥💦تابع_وأكد الوزير على أن أي علاقة حسنة لن تقوم بين القاهرة والدوحة مادامت جماعة الإخوان موجودة خلف كواليس السياسة القطرية↖
تاريخي عتيقمصر دولة الرداحين ، كثيرين كلام قليلي افعال على مر التاريخ كانو ، ليش لهم تاريخ علمي ابدا ، يعموا عبيد وعمال الا ان انفذقهم السعودية وجعلت منهم متعلمين لحاجات المملكة وشافو انفسهم علينا
💥💦ريما Rima💥💦تابع_إلا أن الشعب العربي لم يقبل بهذا الفكر (((وإذا ما استمر الإخوان بسيطرتهم على مصر لمدة 5 سنوات فستشهد أحداث سيئة جدا❗))) ستقع بليبيا❗↖
💥💦ريما Rima💥💦المقصود مكاسب سياسية ❗تابع_كأن تحتضن سياسيا دولا هامة مثل 👈مصر وتونس وليبيا وسوريا بالمستقبل↖
الحجازتعليق 7 تعليقك بايخ ومافيه اَي معلومة. وين كنت انت وامثالك يوم إعلام السيسي يسب المملكة وشعبها ******. خلي الجزيرة تربيهم
💥💦ريما Rima💥💦تابع_وأضاف أن الدولة اعتقدت أنها لو لعبت على هذا الوتر فسوف تتمكن من تحقيق (((مكاسب كبيرة❗)))↖
💥💦ريما Rima💥💦تابع_وأشار إلي أن قطر فشلت في استغلال فكر الإخوان في سياستها وقال نحن👈 (((لعبناها غلط وماضبطت معنا❗)))↖
💥💦ريما Rima💥💦تابع_وقال لا أحد بقطر يؤمن بفكر الإخوان وإنما هناك ةة👈(((مصالح ❗)))↖
💥💦ريما Rima💥💦تابع _ببداية المقال كشف النعيمي بإن الإخوان يسيطرون بالذات ع قناة الجزيرة سيطرة كاملة ويأثرون على العلاقات القطرية مع جميع الدول↖
عدد التعليقات:27
الشماليماشفنا قناة الجزيرة نشرت المكالمة بين امير قطر والقذافي
💥💦ريما Rima💥💦نجيب النعيمي وزير العدل القطري السابق بصحيفة الوطن المصرية قال بآخر ماقاله إلي أنه توقف عن متابعة الجزيرة لأن هناك كذبا بالقناة في قضية سوريا ومصر وقضايا أخرى ↖
عدد التعليقات:1093
ساميةحسبي الله على الظالمين قناة الإخونجية النافخة في الفتنة ولله الحمد في النزع الأخير بعدما أدرك الناس تلونها وسيطرة المتأسلمين عليها .
💥💦ريما Rima💥💦قناة الجزيرة قناة خطرة وفيه اسباب كثيرة وهذا أكبر دليل ماجبته من عندي↖
عدد التعليقات:27
الشماليالجزيرة وجهت سهامها لمصر بينما أي خير يمس ايران لايمكن نشره
عدد التعليقات:27
الشماليالجزيرة مالها شغل الا محاولة تدمير مصر واثارة الفتن فيها ؟ ويكفي أن نرى على شاشتها عبارة ( معا لاسقاط مصر ) واسقاط مصر لايسعى فيه الا******
مشعلبارك الله في قناة الحرية والعدالة قناة الجزيرة العظيمة منبر من لا منبر له قواكم الله على فضح الإنقلابيين اللذين يعادون دول الخليج ويدعمون الجحش بشار واعوانه من روافض كإيران وحزب اللات وشيوعيون ملحدون
سوط الحقمثلما توجهون سهامكم المسمومة تجاه مصر .فمن حق الإعلام المصري والجيش المصري أن يوجه سهامه لما يراه خطرا على الأمن القومي .. والجزيرة بالتأكيد ذراع إعلامي خبيث يعمل على تفتيت الدول العربية ..فيجب ردعها.
انوسخبر عاجل الي أصحاب القلوب الرحيمة تعلن دويلة قطراءيل عن تجنيس شعب وجيش هههههه انتم مين واحنا شعب وحضارة واحنا جنود مصر نأكل أي من يريد إشعال الفتن في أرض الكنانة
سوط الحقهذه القناة ***توجه سهامها للجيش المصري العظيم .. مالكم ومال الجيش المصري ...سيبقى هذا الجيش شوكة فى حلق ألأعداء .. لم يبق إلا الجيش المصري .. فيجب القضاء عليه بعدها .. هذا مخطط القناة ***..
عدد التعليقات:15748
قلم الحقيقهالجزيرة الأخوانية عش الأخونجية تم احراقه على رؤوس طيوره الظلامية بداخله من قبل مصر رئيسها وجيشها وشعبها.