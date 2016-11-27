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سما المصري .. “أنا عايشة بتضاريسي”!!

27 نوفمبر, 2016 , 17:10 م
سما المصري .. “أنا عايشة بتضاريسي”!!
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صحيفة المرصد:اعترفت الراقصة الإستعراضية سما المصري بإجرائها لعدد من علميات التجميل بحقن البوتكس منها “نفخ شفتيها” التي فشلت – على حد قولها – بعد 6 أشهر من “نفخها”.

وأضافت المصري في لقاءٍ معها ببرنامج “نفسنة” أنها تتمنى عمل “دويتو” مع شعبان عبد الرحيم.

من جانبها وجهت “بدرية” نداء للمطرب الشعبي عبر البرنامج قائلة: “وافق يا فنان علشان تضاريسها تفش”.. لترد عليها سما قائلة: “أنا عايشة بتضاريسي”.

واعتبرت سما، أن “جيب الرجل” أي “ماله” هو أهم ما يميزه من وجهة نظرها نظرا لأن متطلباتها كثيرة.وكانت سما المصري اثارت جدلاً مؤخراً بحضورها مهرجان القاهرة السينمائيّ الدولي.



تعليقات ( 24 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 24
    27 نوفمبر, 2016 , 19:36 م

    هدى

    من عﻻمات الفشل واﻻفﻻس ..ان ﻻتجد المراه سوى جسدها لتلفت اليهااﻻنتياه واﻻنظار وتنسى اوتتناسى انهامن نعم الله والواجب طاعته والحذرمن معصيته.وليس العكس كماتفعل هذه وتضاريسها!! نسال الله العفووالعافيه.
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  2. 23
    27 نوفمبر, 2016 , 19:27 م

    عبدالعزيز//

    وهذه التضاريس ربما ياتي اليوم الذي يبعث الله فيها رياح عاتيه واعاصير حينها لايبقى سوى دود اصبح الجسد سلعة في سوق النخاسه
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  3. 22
    27 نوفمبر, 2016 , 19:23 م

    الروق

    تعليق مخالف
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  4. 21
    27 نوفمبر, 2016 , 18:54 م

    مسمار

    كل ماكانت التضاريس طبيعيه وربانيه كانت *******
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  5. 20
    27 نوفمبر, 2016 , 18:44 م

    مطر

    تحسب هي الوحيده مخلوقه انثى بتضاريس هههههههههههههههههه
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  6. 19
    27 نوفمبر, 2016 , 18:26 م

    الله يهديها المراة تضاريسها لزوجها و جمالها في سترها وحشمتها وحجابها الله يهديها ويهدي جميع بنات المسلمين ويرزقها التوبه والحجاب ويرزق المسلمين غض البصر
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  7. 18
    27 نوفمبر, 2016 , 18:18 م
    عدد التعليقات:1093

    سامية

    ١١/بدرية طلبة مقدمة جديدة في نفسنة جت بدل شيماء سيف في مجموعة تقديم برنامج نفسنة ياااالله ياهو الإخونجي منفسسسس ولأنه منفسسس يحط نفسه في مواقف بايخااااه 😂😂😂
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  8. 17
    27 نوفمبر, 2016 , 18:16 م

    💎🎀سُندُس

    واعتبرت سما، أن “جيب الرجل” أي “ماله”💰هو أهم ما يميزه من وجهة نظرها............ أبشرك مو وجهة نظرك أنتِ فقط ... المال عشق النساء إلا مارحم ربي🤔🤔واللي عشقها المال تبشر بالفلس.
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  9. 16
    27 نوفمبر, 2016 , 18:13 م

    💎🎀سُندُس

    أعترفت الراقصة الإستعراضية سما المصري بإجرائها لعدد من علميات التجميل بحقن البوتكس........) من غير ماتحلفين ندري😂 بعمليات التجميل المرأة تضحك ع نفسها😂
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  10. 15
    27 نوفمبر, 2016 , 18:12 م
    عدد التعليقات:1093

    سامية

    😍نفسنة🙏 برنامج اجتماعي توعوي بطريقة مرحة ولطيفة أنصح الإخونجية المنفسنين يتابعونه لتخفيف الإحتقان من قلوبهم وأرواحهم 😇
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  11. 14
    27 نوفمبر, 2016 , 18:04 م

    الركاده طيبه

    تعليق مخالف
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  12. 13
    27 نوفمبر, 2016 , 18:01 م

    أرزة 🌲 لبنان

    ارحمي هالتضاريس يامرا هيي ملت منك والدليل إنو فشت بعد 6 شهور ارحمو تضاريسكم يا فنانات فهي لها الحق بأن تعيش على طبيعتها
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  13. 12
    27 نوفمبر, 2016 , 17:56 م

    إيه ده
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  14. 11
    27 نوفمبر, 2016 , 17:56 م

    ابو منصور

    بدريّة..؟!! لا عاد تكون صاحبة الإمب س ي******
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  15. 10
    27 نوفمبر, 2016 , 17:53 م

    ابو منصور

    هذه وأمثالها من*****ما كان لها أن تطهر وتصبح ملء الاعلام إلا في عصر حاسس اختلطت فيه المفاهيم، وضعف الحياء، ووسّد الأمرُ الى غير أهله.. والله المستعان
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  16. 9
    27 نوفمبر, 2016 , 17:42 م

    رحمه

    يااااااخرااااشي يا لهوووووتي حتخرفنونا ليه حتخرفنونا ليه
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  17. 8
    27 نوفمبر, 2016 , 17:37 م

    Ksb

    هههههههههههههههههه يا ****
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  18. 7
    27 نوفمبر, 2016 , 17:32 م

    اللهم ثبت علينا العقل والدين

    اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا الْهَوَى ،اللهم جنبنا النظر الحرام،اللهم جنبنا المعاصي،اللهم جنبنا الفواحش ماظهر منها ومابطن يارب ،اللهم ارزقنا غض البصر والعفه إنك أنت السميع البصير.
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  19. 6
    27 نوفمبر, 2016 , 17:29 م

    هههههه

    ياختي هههههه
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  20. 5
    27 نوفمبر, 2016 , 17:28 م
    عدد التعليقات:228

    Xx5halidxX

    حتى علك ما تستاهل
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  21. 4
    27 نوفمبر, 2016 , 17:26 م

    شهر نوفمبر

    خلو المطر ينزل.. .. ماشاء الله...اجواء جميله وماطره الآن .. أستغفر الله رب الأرزاق ومنشئ السحاب وأتوب اليه
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  22. 3
    27 نوفمبر, 2016 , 17:20 م

    قَالَ الله تَعَالَى

    قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
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  23. 2
    27 نوفمبر, 2016 , 17:18 م

    سبهلل

    ياعيني على التضاريس الحلوة
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  24. 1
    27 نوفمبر, 2016 , 17:13 م

    مشعل العتيبي

    أي والله واضحه التضاريس جبال و أوديه و عقوم
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