سما المصري .. “أنا عايشة بتضاريسي”!!

صحيفة المرصد:اعترفت الراقصة الإستعراضية سما المصري بإجرائها لعدد من علميات التجميل بحقن البوتكس منها “نفخ شفتيها” التي فشلت – على حد قولها – بعد 6 أشهر من “نفخها”.
وأضافت المصري في لقاءٍ معها ببرنامج “نفسنة” أنها تتمنى عمل “دويتو” مع شعبان عبد الرحيم.
من جانبها وجهت “بدرية” نداء للمطرب الشعبي عبر البرنامج قائلة: “وافق يا فنان علشان تضاريسها تفش”.. لترد عليها سما قائلة: “أنا عايشة بتضاريسي”.
واعتبرت سما، أن “جيب الرجل” أي “ماله” هو أهم ما يميزه من وجهة نظرها نظرا لأن متطلباتها كثيرة.وكانت سما المصري اثارت جدلاً مؤخراً بحضورها مهرجان القاهرة السينمائيّ الدولي.
تعليقات ( 24 )
هدىمن عﻻمات الفشل واﻻفﻻس ..ان ﻻتجد المراه سوى جسدها لتلفت اليهااﻻنتياه واﻻنظار وتنسى اوتتناسى انهامن نعم الله والواجب طاعته والحذرمن معصيته.وليس العكس كماتفعل هذه وتضاريسها!! نسال الله العفووالعافيه.
عبدالعزيز//وهذه التضاريس ربما ياتي اليوم الذي يبعث الله فيها رياح عاتيه واعاصير حينها لايبقى سوى دود اصبح الجسد سلعة في سوق النخاسه
الروقتعليق مخالف
مسماركل ماكانت التضاريس طبيعيه وربانيه كانت *******
مطرتحسب هي الوحيده مخلوقه انثى بتضاريس هههههههههههههههههه
عدد التعليقات:1093
سامية١١/بدرية طلبة مقدمة جديدة في نفسنة جت بدل شيماء سيف في مجموعة تقديم برنامج نفسنة ياااالله ياهو الإخونجي منفسسسس ولأنه منفسسس يحط نفسه في مواقف بايخااااه 😂😂😂
💎🎀سُندُسواعتبرت سما، أن “جيب الرجل” أي “ماله”💰هو أهم ما يميزه من وجهة نظرها............ أبشرك مو وجهة نظرك أنتِ فقط ... المال عشق النساء إلا مارحم ربي🤔🤔واللي عشقها المال تبشر بالفلس.
💎🎀سُندُسأعترفت الراقصة الإستعراضية سما المصري بإجرائها لعدد من علميات التجميل بحقن البوتكس........) من غير ماتحلفين ندري😂 بعمليات التجميل المرأة تضحك ع نفسها😂
عدد التعليقات:1093
سامية😍نفسنة🙏 برنامج اجتماعي توعوي بطريقة مرحة ولطيفة أنصح الإخونجية المنفسنين يتابعونه لتخفيف الإحتقان من قلوبهم وأرواحهم 😇
الركاده طيبهتعليق مخالف
أرزة 🌲 لبنانارحمي هالتضاريس يامرا هيي ملت منك والدليل إنو فشت بعد 6 شهور ارحمو تضاريسكم يا فنانات فهي لها الحق بأن تعيش على طبيعتها
ابو منصوربدريّة..؟!! لا عاد تكون صاحبة الإمب س ي******
ابو منصورهذه وأمثالها من*****ما كان لها أن تطهر وتصبح ملء الاعلام إلا في عصر حاسس اختلطت فيه المفاهيم، وضعف الحياء، ووسّد الأمرُ الى غير أهله.. والله المستعان
رحمهيااااااخرااااشي يا لهوووووتي حتخرفنونا ليه حتخرفنونا ليه
Ksbهههههههههههههههههه يا ****
اللهم ثبت علينا العقل والديناللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا الْهَوَى ،اللهم جنبنا النظر الحرام،اللهم جنبنا المعاصي،اللهم جنبنا الفواحش ماظهر منها ومابطن يارب ،اللهم ارزقنا غض البصر والعفه إنك أنت السميع البصير.
ههههههياختي هههههه
عدد التعليقات:228
Xx5halidxXحتى علك ما تستاهل
شهر نوفمبرخلو المطر ينزل.. .. ماشاء الله...اجواء جميله وماطره الآن .. أستغفر الله رب الأرزاق ومنشئ السحاب وأتوب اليه
قَالَ الله تَعَالَىقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
سبهللياعيني على التضاريس الحلوة
مشعل العتيبيأي والله واضحه التضاريس جبال و أوديه و عقوم