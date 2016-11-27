سما المصري .. “أنا عايشة بتضاريسي”!!

صحيفة المرصد:اعترفت الراقصة الإستعراضية سما المصري بإجرائها لعدد من علميات التجميل بحقن البوتكس منها “نفخ شفتيها” التي فشلت – على حد قولها – بعد 6 أشهر من “نفخها”.

وأضافت المصري في لقاءٍ معها ببرنامج “نفسنة” أنها تتمنى عمل “دويتو” مع شعبان عبد الرحيم.

من جانبها وجهت “بدرية” نداء للمطرب الشعبي عبر البرنامج قائلة: “وافق يا فنان علشان تضاريسها تفش”.. لترد عليها سما قائلة: “أنا عايشة بتضاريسي”.

واعتبرت سما، أن “جيب الرجل” أي “ماله” هو أهم ما يميزه من وجهة نظرها نظرا لأن متطلباتها كثيرة.وكانت سما المصري اثارت جدلاً مؤخراً بحضورها مهرجان القاهرة السينمائيّ الدولي.