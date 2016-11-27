المحكمة تحدد موعداً للنظر في دعوى المتهمين “الزهراني و الشمري والحارثي”

صحيفة المرصد-واس:أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة – المكتب القضائي العاشر – أن لديها دعوى مقامة من الادعاء العام ضد المدعى عليهم : محمد بن عوض بن سعيد الفهمي الزهراني – سعودي الجنسية – ، بموجب السجل المدني رقم (1078041546 ) ، ومحمد بن دواس بن رحيل الشمري – سعودي الجنسية – ، بموجب السجل المدني رقم ( 1045697412 ) ، وعادل بن عبدالرحمن بن عثمان الحارثي – سعودي الجنسية – ، بموجب السجل المدني رقم ( 1007739525 ).

وقد تحدد يوم الخميس الموافق 9 /3 /1438 هـ ، الساعة العاشرة صباحاً للنظر في الدعوى ، وعلى المدعى عليهم الحضور في الموعد المحدد في مقر المحكمة بمدينة الرياض، مع إحاطتهم بأنه إذا لم يحضروا أو من يمثلهم بوكالة شرعية فسيتم نظر في الدعوى غيابياً استناداً إلى المادة التاسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24 / 2 / 1435 هـ، ويرجى ممن يعرف عنهم شيئاً إبلاغهم بذلك.