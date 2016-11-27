  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

المحكمة تحدد موعداً للنظر في دعوى المتهمين “الزهراني و الشمري والحارثي”

27 نوفمبر, 2016 , 17:12 م
المحكمة تحدد موعداً للنظر في دعوى المتهمين “الزهراني و الشمري والحارثي”
  • 1٬594
  • 6
  • حجم الخط

صحيفة المرصد-واس:أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة – المكتب القضائي العاشر – أن لديها دعوى مقامة من الادعاء العام ضد المدعى عليهم : محمد بن عوض بن سعيد الفهمي الزهراني – سعودي الجنسية – ، بموجب السجل المدني رقم (1078041546 ) ، ومحمد بن دواس بن رحيل الشمري – سعودي الجنسية – ، بموجب السجل المدني رقم ( 1045697412 ) ، وعادل بن عبدالرحمن بن عثمان الحارثي – سعودي الجنسية – ، بموجب السجل المدني رقم ( 1007739525 ).
وقد تحدد يوم الخميس الموافق 9 /3 /1438 هـ ، الساعة العاشرة صباحاً للنظر في الدعوى ، وعلى المدعى عليهم الحضور في الموعد المحدد في مقر المحكمة بمدينة الرياض، مع إحاطتهم بأنه إذا لم يحضروا أو من يمثلهم بوكالة شرعية فسيتم نظر في الدعوى غيابياً استناداً إلى المادة التاسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24 / 2 / 1435 هـ، ويرجى ممن يعرف عنهم شيئاً إبلاغهم بذلك.



تعليقات ( 6 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 6
    27 نوفمبر, 2016 , 19:40 م

    الله الله يا منتخبنا اللعب بفن جمهورك وراك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 5
    27 نوفمبر, 2016 , 19:35 م
    عدد التعليقات:13848

    برق الحرم

    ((((((( قضايا الارهاب وتمويله ......تلزم احضارهم بالقوة الجبرية )))))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 4
    27 نوفمبر, 2016 , 18:33 م

    ابو صيته

    يستاهلون ما جاهم من لا يحترم لا يحترم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 3
    27 نوفمبر, 2016 , 18:24 م

    بقايا مشاعر.....♡

    اللهم مكن العداله من المجرمين...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 2
    27 نوفمبر, 2016 , 18:24 م

    عزوز

    وفيه ناس كثير مثلهم مطالبين من سنين وواقفه خدامتهم وعايشين ولا حد مسكهم وخدماتهم مفتوحه بقدرة قادر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 1
    27 نوفمبر, 2016 , 17:27 م

    العامري111

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم