الإنقلابيون يقصفون أنفسهم في الضالع بصواريخ “كاتيوشا” وسقوط قتلى وجرحى

صحيفة المرصد:قُتل عدد من مسلحي جماعة الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح وجُرح آخرون في قصف عن طريق الخطأ بصاروخ كاتيوشا كان يستهدف أحد مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة حمك غرب محافظة الضالع جنوبي اليمن .

وقالت مصادر ميدانية إن الحوثيين وقوات صالح المتمركزة في منطقة السور بمديرية الشعر في محافظة إب، أطلقوا عددا من صواريخ الكاتيوشا على مواقع الجيش والمقاومة في جبهة حمك غير أن أحدها أصاب حاجز تفتيش للحوثيين في نقيل الخشبة بالضالع، سقط على أثره قتلى وجرحى.

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