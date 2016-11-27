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الإنقلابيون يقصفون أنفسهم في الضالع بصواريخ “كاتيوشا” وسقوط قتلى وجرحى

27 نوفمبر, 2016 , 17:19 م
الإنقلابيون يقصفون أنفسهم في الضالع بصواريخ “كاتيوشا” وسقوط قتلى وجرحى
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صحيفة المرصد:قُتل عدد من مسلحي جماعة الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح وجُرح آخرون في قصف عن طريق الخطأ بصاروخ كاتيوشا كان يستهدف أحد مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة حمك غرب محافظة الضالع جنوبي اليمن .
وقالت مصادر ميدانية إن الحوثيين وقوات صالح المتمركزة في منطقة السور بمديرية الشعر في محافظة إب، أطلقوا عددا من صواريخ الكاتيوشا على مواقع الجيش والمقاومة في جبهة حمك غير أن أحدها أصاب حاجز تفتيش للحوثيين في نقيل الخشبة بالضالع، سقط على أثره قتلى وجرحى.
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تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 17
    27 نوفمبر, 2016 , 19:48 م
    عدد التعليقات:13848

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=uzbsFpm9Nkc
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  2. 16
    27 نوفمبر, 2016 , 19:47 م
    عدد التعليقات:13848

    برق الحرم

    (((((((((مايعرفون يقصفون مضبوط)))))))))
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  3. 15
    27 نوفمبر, 2016 , 19:37 م
    عدد التعليقات:13848

    برق الحرم

    ((((((((( عودوا معشر الرعاع الاوباش ...... مجرد تحذير للقادم ))))))))
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  4. 14
    27 نوفمبر, 2016 , 19:27 م
    عدد التعليقات:13848

    برق الحرم

    (((((((عــــــــــــــــــاجل .......غارتين_نوعية ...... لمقاتلاتنا _الكواسر على منبه والساقين بصعـــــــدة اصوات انفجاراتها تسببت في فرار الحوثيين الي الجبال )))))))
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  5. 13
    27 نوفمبر, 2016 , 19:22 م

    متابع عن بعد

    دعاء الضعفاء .. اللهم اجعل حيلهم بينهم ..
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  6. 12
    27 نوفمبر, 2016 , 19:21 م
    عدد التعليقات:13848

    برق الحرم

    ((((((((((زنابيل ........تحرق بعضها ))))))))
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  7. 11
    27 نوفمبر, 2016 , 19:06 م

    الحقباني

    علم العنوان حلوه يمرصد ؟ الإنقلابيون يقصفون أنفسهم في الضالع بصواريخ “كاتيوشا” وسقوط قتلى وجرحى. علم هههههههههههههههههههههههه شكر علي العنوان علم
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  8. 10
    27 نوفمبر, 2016 , 19:02 م

    اسمرعبر

    تأثير القات
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  9. 9
    27 نوفمبر, 2016 , 18:56 م
    عدد التعليقات:1093

    سامية

    هذي تباشير النصر و قرب الفرج بحول الله وهذاالحوثي وربعه قام يخوض في وريطه الله يفك أزمة الشعب اليمني ويقهر حوثة الشر والخراب.
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  10. 8
    27 نوفمبر, 2016 , 18:47 م

    مسمار

    طالما التهريب للحوثي مستمر ويصل لهم اسلحه متطوره فامد الحرب طويل والله المستعان
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  11. 7
    27 نوفمبر, 2016 , 18:03 م

    واضح

    الى جهنم
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  12. 6
    27 نوفمبر, 2016 , 17:44 م

    رهين الحياة

    هذادليل انهم بدؤ يتخبطون من الضربات الموجعه واصبح الخوف والقلق يربكهم ويشتت اذهانهم عليكم فيهم باالطيران لانهم اجبن من يواجهوقوات التحالف على الارض وليس لديهم سوى الكهوف يختبئون فيها كاالجرذان
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  13. 5
    27 نوفمبر, 2016 , 17:36 م

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    اللهم أهلك الظالمين بالظالمين واخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين اللهم آمين
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  14. 4
    27 نوفمبر, 2016 , 17:29 م

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  15. 3
    27 نوفمبر, 2016 , 17:27 م

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  16. 2
    27 نوفمبر, 2016 , 17:26 م

    هاشم

    جهل في استخدام الصواريخ لم يكن احد معهم من اسيادهم الإيرانيين فهم من يطلقون الصواريخ على السعوديه شُل الله أيديهم و ارجلهم وأعاقهم عن نطق الشهادة عن الموت وجعلهم الله من وقود النار
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  17. 1
    27 نوفمبر, 2016 , 17:25 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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