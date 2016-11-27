صحيفة المرصد:قُتل عدد من مسلحي جماعة الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح وجُرح آخرون في قصف عن طريق الخطأ بصاروخ كاتيوشا كان يستهدف أحد مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة حمك غرب محافظة الضالع جنوبي اليمن .
وقالت مصادر ميدانية إن الحوثيين وقوات صالح المتمركزة في منطقة السور بمديرية الشعر في محافظة إب، أطلقوا عددا من صواريخ الكاتيوشا على مواقع الجيش والمقاومة في جبهة حمك غير أن أحدها أصاب حاجز تفتيش للحوثيين في نقيل الخشبة بالضالع، سقط على أثره قتلى وجرحى.
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الإنقلابيون يقصفون أنفسهم في الضالع بصواريخ “كاتيوشا” وسقوط قتلى وجرحى
صحيفة المرصد:قُتل عدد من مسلحي جماعة الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح وجُرح آخرون في قصف عن طريق الخطأ بصاروخ كاتيوشا كان يستهدف أحد مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة حمك غرب محافظة الضالع جنوبي اليمن .
تعليقات ( 17 )
عدد التعليقات:13848
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=uzbsFpm9Nkc
عدد التعليقات:13848
برق الحرم(((((((((مايعرفون يقصفون مضبوط)))))))))
عدد التعليقات:13848
برق الحرم((((((((( عودوا معشر الرعاع الاوباش ...... مجرد تحذير للقادم ))))))))
عدد التعليقات:13848
برق الحرم(((((((عــــــــــــــــــاجل .......غارتين_نوعية ...... لمقاتلاتنا _الكواسر على منبه والساقين بصعـــــــدة اصوات انفجاراتها تسببت في فرار الحوثيين الي الجبال )))))))
متابع عن بعددعاء الضعفاء .. اللهم اجعل حيلهم بينهم ..
عدد التعليقات:13848
برق الحرم((((((((((زنابيل ........تحرق بعضها ))))))))
الحقبانيعلم العنوان حلوه يمرصد ؟ الإنقلابيون يقصفون أنفسهم في الضالع بصواريخ “كاتيوشا” وسقوط قتلى وجرحى. علم هههههههههههههههههههههههه شكر علي العنوان علم
اسمرعبرتأثير القات
عدد التعليقات:1093
ساميةهذي تباشير النصر و قرب الفرج بحول الله وهذاالحوثي وربعه قام يخوض في وريطه الله يفك أزمة الشعب اليمني ويقهر حوثة الشر والخراب.
مسمارطالما التهريب للحوثي مستمر ويصل لهم اسلحه متطوره فامد الحرب طويل والله المستعان
واضحالى جهنم
رهين الحياةهذادليل انهم بدؤ يتخبطون من الضربات الموجعه واصبح الخوف والقلق يربكهم ويشتت اذهانهم عليكم فيهم باالطيران لانهم اجبن من يواجهوقوات التحالف على الارض وليس لديهم سوى الكهوف يختبئون فيها كاالجرذان
اللهم احفظ جنودنا البواسلاللهم أهلك الظالمين بالظالمين واخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين اللهم آمين
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
هاشمجهل في استخدام الصواريخ لم يكن احد معهم من اسيادهم الإيرانيين فهم من يطلقون الصواريخ على السعوديه شُل الله أيديهم و ارجلهم وأعاقهم عن نطق الشهادة عن الموت وجعلهم الله من وقود النار
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله