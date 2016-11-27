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بسبب “بائعة الشاي” هيئة الصحفيين تتوعد بمقاضاة أمانة المدينة

27 نوفمبر, 2016 , 17:35 م
بسبب “بائعة الشاي” هيئة الصحفيين تتوعد بمقاضاة أمانة المدينة
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صحيفة المرصد: توعد ممثل هيئة الصحفيين في منطقة المدينة المنورة عبدالغني القش بمقاضاة أمانة المدينة المنورة، ردًا على ما نُشر في وسائل الإعلام من تطاول على الصحف.
وقال القش عبر حسابه بـ” تويتر” أن التطاول مرفوض جملة وتفصيلًا، والهيئة ستقاضي الأمانة ممثلة في المراقب الذي تلفظ بألفاظ غير مسؤولة”.
يأتي ذلك على خلفية قضية بائعة الشاي جمانة مكي التي أُغلقت بسطتها لبيع الشاي على الجمر من قبل موظف البلدية الفرعية، الذي تلفظ عليها قائلًا: “خلي الجريدة التي نشرت صورتك تنفعك، وهي سبب نكبتك، ولا ما كان أحد عرف عنك شيئًا، والجريدة ذهبت بك وراء الشمس”، وفقًا لما نقلته صحيفة “المدينة” التي أشارت إلى أن الموظف ارتفع صوته عليها، ورمي أغراضها الشخصية أرضًا .
وكذبت أمانة المدينة في بيان أصدرته أمس ما نشرته الصحيفة موضحة أن البلدية الفرعية قامت بجولة رقابية على الباعة الجائلين لضبط المخالفات يرافقها الدوريات الأمنية، ورفع عدد من البسطات المخالفة ومن ضمنها بسطة “بائعة الشاي” التي وجد لها ثلاث بسطات إحداها لبيع الشاي على الأجمر وبسطة لبيع الذرة والأخرى لبيع مأكولات وحلويات مجهولة المصدر.
مشيرة إلى أن البائعة قد أُشعرت من قبل الفريق برفع تلك البسطات وأبدت تعاونها وتفهمها واستعدت برفعها، ولم يقوم المراقبين برفع أي بسطة لها خلاف ما ذكر في الصحيفة، وقامت البائعة برفعها ولم يتلفظ عليها أي مراقب بألفاظ سيئة.



تعليقات ( 54 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 54
    27 نوفمبر, 2016 , 19:37 م

    وهابي سابق

    في احدى الجزر النائية في المحيط الهادي الحياة فيها بمجملها للاثرياء والمرتشين والفاسدين اما الفقراء والمستقيمون لا حياة لهم فيها ويعيشون على الهامش !؟
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  2. 53
    27 نوفمبر, 2016 , 19:21 م

    ارز 👊 نجد

    خلو كثر الكلام واذا فيه احد يقرا من التجار يبحث حالتها ويعطيها زكاة ماله اويتصدق عليها فيه تجار تبحث عن المستحق
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  3. 52
    27 نوفمبر, 2016 , 19:10 م

    الحقباني

    علم اتمن من مسئولين أي سعودي او سعوديه يتعاون معه الانه هم سنده وهم من يقف وجه الشيطان الذي الايحيب الخير الهذه البلاده الانه في ضغظ علي ابن البلاد يكون في خطره شي الانه يراه الاجنبي تغفل العينه عنه ع
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  4. 51
    27 نوفمبر, 2016 , 19:09 م

    تذكير

    بقراءة خواتيم سورة البقرة
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  5. 50
    27 نوفمبر, 2016 , 19:08 م

    ارز 👊 نجد

    لاحول ولاقوة الابالله
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  6. 49
    27 نوفمبر, 2016 , 19:07 م

    محق

    المفروض أي امرأة محتاجه ولا يوجد من يصرف عليها أن يصرف لها معونه شهرية من الدولة وقبل ذلك التحقق من حالتها هل تستحق أم لا حتى لاتزاحم الرجال وتخالطهن وتتعرض للمضايقات والتعامل مع الرجال والتحدث معهم
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  7. 48
    27 نوفمبر, 2016 , 19:05 م

    💎🎀سُندُس

    "هيئة الصحفيين" تتوعد..... ي والله اللي نشبتوا مع ” هيئة الصحفيين" حلوووهــــ😂ـــا
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  8. 47
    27 نوفمبر, 2016 , 19:05 م

    الحق يقال

    ابن البلد المفروض ما احد يتعرضله اذا يبيع ببسطه ولازم نعطيه ثقه ونشجعه مو نشكك به ونحاربه اقسم بالله البلدية***
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  9. 46
    27 نوفمبر, 2016 , 19:05 م

    شمشون

    ياامين المدينة هذة ابنت الوطن وكان يجب عليك الوقوف معها لا ضدها وقطع رزقها بهذة الطريقة التي استنكرها الجميع وسمو أمير المدينة حفظة الله حريص على المواطنين وراحتهم وتذكر ان الله بصير باالعباد
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  10. 45
    27 نوفمبر, 2016 , 19:04 م

    دروجبا

    ياموظفي أمانة المدينة الي قطعوا رزق المسكينه وبناتها حسبي الله عليكم روحوا للاجانب والقرف ماخذين راحتهم ماتكلمتوا توكم تصيحون قبل فتره على البصمة والله ما الوم امين المدينه فيكم
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  11. 44
    27 نوفمبر, 2016 , 19:01 م

    الحق يقال

    ٢٦ الاجانب للاسف يسرحون ويمرحون ولا احد صوبه اما السعودي كل العيون تراقبه وتحسده حتى لو يمشي خطوتين يحسدونك تمشي ع الرصيف ببلاش اعوذ بالله ديرة حسد
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  12. 43
    27 نوفمبر, 2016 , 18:59 م

    الحق يقال

    ت 5 وش اللي حدها وغيرها على البسطات !! غير شروط ***التعجيزية اذا بغيت تفتح محل مساحته ٤ في ٤ حطوا عليك مية شرط وألف ياويلااااه عشان تطلع رخصتهم وكل يوم ناط عليك المراقب ليش الطماطه شكلها غير وليش
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  13. 42
    27 نوفمبر, 2016 , 18:59 م

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    تعليق34 قلبك يعورك،، تقول عبايه وفتنه،،، وش رايك يلبسن دروع حديديه وخوذه حديديه ويتحركن كالرجل الالي ،، متحجبات وتقول فتنه اجل كيف لو تشوف بائعات في دول اخرى شبه عاريات ماذا تسميهن فتنه برضه ههههههههه
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  14. 41
    27 نوفمبر, 2016 , 18:54 م

    مراقبي البلديه ضد المواطن لأنهم لا يتجرأون ياخذو منه شيء اما الأجنبي من تحت الطاوله يدبر اموره تروح الامانه البيوت القديمة الي يسكنها عمال وتشوف إعداد الاكل الغير صالح والقذارة الي يبيعونها للناس
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  15. 40
    27 نوفمبر, 2016 , 18:51 م

    الله يصلح الجميع

    روحوا شوفوا الفوضى في معارض السيارات ماكنك في السعوديه بسطات ماليه الشوارع من زحمة الوافدين على طول الشوارع ويتم بيع جميع الاكلات والعصيرات يعني مضمون نظافتهم ومتلوث من عوادم السيارات يعني البلديه مات
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  16. 39
    27 نوفمبر, 2016 , 18:49 م

    sar-al-sa

    رب بادره اثر منزلق نافعه فما علمت ان احدا انتصر شاكيا عن هذه السيده الكريمه لاسيما وانه اقحم فيها بضاعه غذائيه مجهوله المصدر وكأنها تبيع بالجمله ومن المستوردين وهي ربما تتمول من البقالات والسوبرات
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  17. 38
    27 نوفمبر, 2016 , 18:46 م

    الله يصلح الجميع

    من لحوم كلاب وحمير ولحوم ميته ودجاج خايس ولي يتفل في الخبز والسلطه وماخفي اعظم على الاقل هم يسوون الشاي قدام الناس واذا ماشالهم بلدهم مين الي بيشيلهم
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  18. 37
    27 نوفمبر, 2016 , 18:44 م

    المحقق كونان

    على كدا كل بائعات الاستقرام وجباتهم مجهولة المصدر و كل بسطات المهرجانات ايضا مجهولة المصدر لماذا التركيز على بائعة الشاي
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  19. 36
    27 نوفمبر, 2016 , 18:43 م

    الله يصلح الجميع

    موظفين الامانه شاطرين على السعوديين فقط يعني البلد مافيها اجانب في كل مكان على الارصفه وفي كل شارع مسببين فوضى وماخذين راحتهم في البيع يعني اكل المطاعم نظيف وحنا كل يوم نشوف بلاوي من الاجانب
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  20. 35
    27 نوفمبر, 2016 , 18:42 م

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    لماذا الامانه لاتركز على من يبصقون ويضعون قاذوراتهم على الطعام ويفتشون عن الاذناب الذين يتقربون لله باذيه المسلم السني معتقدين انه دين والنبي عليه السلام يقول من غشنا فليس منا،، فما عقاب الاذيه للمسلم
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  21. 34
    27 نوفمبر, 2016 , 18:41 م

    قلبي يعورني

    تعليق مخالف
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  22. 33
    27 نوفمبر, 2016 , 18:36 م

    هاشم

    الامانه هي من ذهب وراء الشمس بفضل الله ثم سمو الامير البطل سلطان بن سلمان ياهيئة الصحافه شدد عليهم المقاضات فموظفي الامانه عايشين في ******
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  23. 32
    27 نوفمبر, 2016 , 18:35 م

    إلى 21

    راجع كتابة اسمك .
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  24. 31
    27 نوفمبر, 2016 , 18:32 م
    عدد التعليقات:14548

    عمر السميري

    المرأة التي ليس لديها من يعولها يصرف لها ما يكفيها من بيت مال المسلمين
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  25. 30
    27 نوفمبر, 2016 , 18:31 م

    مون لايت

    اشتكت لي سيدة كبيرة في السن ممن يبيعون في البسطات من سوء تعامل موظفين البلدية لدرجة انه أحدهم احضر زوجته تتفرج عليه وهو يهين ويتسلط على النساء وواحدة رمت نفسها فوق بضاعتها حتى لا يأخذوها فنفضوها وسقطت
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  26. 29
    27 نوفمبر, 2016 , 18:31 م
    عدد التعليقات:14548

    عمر السميري

    الرجال قوامون على النساء
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  27. 28
    27 نوفمبر, 2016 , 18:31 م

    الهاشمي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 27
    27 نوفمبر, 2016 , 18:30 م
    عدد التعليقات:15748

    قلم الحقيقه

    الكذبة الكبرى على فم الأخونجي اذا جاك وعطاك آيات من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة ليدلل على أنه مسلم وطيب وحبوب وتقي وقلبه على الاسلام والمسلمين.اذا بائعة شاي قطعت رزقها وبلغت عنها لأنها امرأة فقط.
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  29. 26
    27 نوفمبر, 2016 , 18:29 م

    تعليق 9 ياليتها جت على الرصيف قسم بالله فيه جامع

    بجنب مطعم سوق لولو في حي المربع في الرياض.جامع والله مادري ويش قصت هذا الجامع حولوه البنجلاديشية واليمنية الى سوق عند الباب في الليل والنهار وكل يوم يطلع لنا واحد يطلب من غير اللي عند الباب .
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  30. 25
    27 نوفمبر, 2016 , 18:27 م

    هلال الحجاز

    تعليق مخالف
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  31. 24
    27 نوفمبر, 2016 , 18:26 م

    قلبي يعورني

    ياكثر الصوفيه واللبرليه لاصار في الموضوع حريم
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  32. 23
    27 نوفمبر, 2016 , 18:24 م
    عدد التعليقات:15748

    قلم الحقيقه

    مؤكد أن مندوب الأمانة من جماعة وقوم بني أخونج عدو الحياة وعدو حواء قاطع أرزاق المسلمين حسبي الله عليه.لذلك أحسن ماعملت هيئة الصحفيين في ملاحقته ومحاسبته لتأديبه وتربيته واعطائه درسآ له لن ينساه .
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  33. 22
    27 نوفمبر, 2016 , 18:22 م

    فارس نجد

    ياموظف الامانه ماتسوى عليه هالبلاوي علشان زلة لسان ههههه الله يسامح الجميع
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  34. 21
    27 نوفمبر, 2016 , 18:22 م

    ظامي اليل

    صاحب التعليق رقم 5.تعلم كيف تكتب اولا.صدق بليد.
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  35. 20
    27 نوفمبر, 2016 , 18:20 م

    الناقد

    أنا أؤيد الهيئة بمقاضاة البلديه ممثله بالمراقب الذي رمى بسطة المرأة وتطاول عليها بالكلام وقال : خلي الجريدة تنفعك ، يجب مقاضاة المراقب المذكور والأفضل أعفاؤه من عمله لعدم كفاءته في خدمة المواطنين !!
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  36. 19
    27 نوفمبر, 2016 , 18:19 م

    معاهد ومبايع ال سعود

    واضم صوتي الي تعليق 7 فعلا لو بحثت عن النظافه وصحة تحضير المنتج لوجدناه افضل من اسماء يقال انها عالميه في تخضير الاطعمه !!! ياعمي لو تقام جوالات تفتشيه لأي بلديه لشاهدنا العجب العجاب من سوء نظافة و و
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  37. 18
    27 نوفمبر, 2016 , 18:19 م

    ظامي اليل

    البجم صاحب التعليق رقم 5.تعلم الكتابه اولا.وبعدها.سوي نفسك فيلسوف.
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  38. 17
    27 نوفمبر, 2016 , 18:18 م

    حاير

    ولا تنسي ياهيئه الصحافه الشهود الماره تجيبيهم
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  39. 16
    27 نوفمبر, 2016 , 18:18 م

    قلبي يعورني

    الامانه معها الحق والنظام واضح **** استري بناتك
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  40. 15
    27 نوفمبر, 2016 , 18:16 م

    لهب الجليد

    على طول طريق مكة الطايف باعة الشاهي على الجمر عمالة اجنبية وهكذا الحال في غالب الاماكن ... الاستقواء على انثى تطلب رزقها بكل شرف امر مخجل فالحرة لا تاكل بثدييها
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  41. 14
    27 نوفمبر, 2016 , 18:15 م

    معاهد ومبايع ال سعود

    ياريت بس ألهمه يا من سميتو بالامانات وانتم لستم منها بشي ونشوف هل الشطارة على اصحاب البوفيهات والباعة المتجولون الذين يحضرون الاطعمه دون رقيب ولا حسيب ومن يدفع الفاتورة هو المواطن وغني ياليل مطولك ...
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  42. 13
    27 نوفمبر, 2016 , 18:13 م

    ابو محمد العسيري

    وين الامانه عن المصاريه على الطرقات يبيعون ذره طريق ابها السوده وعند عقبة الصماء حلال للوافدين وحرام على ابن البلد وبعدين كثر خير من يعمل ويبحث عن رزقه ولقمة العيش الحلال
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  43. 12
    27 نوفمبر, 2016 , 18:13 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    نفرض اننا صدقناكم وقلنا مأكولات مجهولة المصدر طيب الشاهي تسويه قدام الناس والحطب قدام الناس تشب نارها وتزل شاهيها ليش تشيلون بسطة الشاهي ؟؟
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  44. 11
    27 نوفمبر, 2016 , 18:12 م

    فهدالجويان

    تعليق مخالف
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  45. 10
    27 نوفمبر, 2016 , 18:12 م

    محمد الصويان

    أجل حلويات مجهولة المصدر يا بلدية هاااه !!! أما اللي عند البنقالية والهنود وغيرهم من الوافديين هذي معلومة المصدر .
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  46. 9
    27 نوفمبر, 2016 , 18:08 م

    يالطيف

    احسن شي أمانة الرياض بع على رصيف في شارع اي مكان يعجبك بالونات عربيات في الاسواق هم حبيبين وطيبين أمانة الرياض بس حنا سببلهم ازعاج بالبلاغات
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  47. 8
    27 نوفمبر, 2016 , 18:06 م

    ابو راشد

    ت5 حتى لو صدر منها خطأ ع الاقل هي سعودية وفي السعودية والسعودية ارضها وبلدها وهي اولى من الاجنبيات وابو يمن وابو هنود وتستاهل من ياقف معها ويشجعها ويكفي وقفت سمو الامير سلطان معها الله يجزاه خير.
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  48. 7
    27 نوفمبر, 2016 , 18:02 م

    شاآآآايب من جبل عسير

    وش المانع تحط بسطة رابعة لبيع الحليب وخامسة لبيع عصير قصب السكر؟!. واظن الأكل مجهول المصدر مسويته هي وبناتها في بيتهم وهو انظف مليون مرة من الأكل الذي يسوونه العماله في البيوت ال....ويوزع على المطاعم
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  49. 6
    27 نوفمبر, 2016 , 17:53 م

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    بائعة الشاي سوف تصير مثل بائعه الورد قصص وافلام صارت عليها ،، اتوقع ستشاهدون دراما ومسلسلات بعنوان بائعه الشاي ونعناع المدينه ،ههههه الان كل شوي بائعه الشاي مع الامانه مع الصحافه اتركو الناس بحالهم
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  50. 5
    27 نوفمبر, 2016 , 17:51 م

    النضام صريح المفروض تسجن وتغرم تلات بسطات المسأله تجاره ماهي تدوير عيشه تجاره بدون اجار ولا رسوم اجل كا واجد بيحط بسطه ولا استأجر محل ولا شي ولله فوضه والصحيف تشجعها مهازل
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  51. 4
    27 نوفمبر, 2016 , 17:48 م

    ام جود

    لماذا اصبح الشاهي بضاعة يحتكرها المواطن
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  52. 3
    27 نوفمبر, 2016 , 17:47 م

    الحق يقال

    والله يهالبلدية مامنهم الا الغثاء .. خلهم يضبطون حفرياتهم اللي كسرت سياراتنا ويتركون مطارد خلق الله ويقطعون ارزاقهم يا اخي ابي اكل سم من الباعة وش دخلك !! انا اعرف اميز واعرف وش اكل واضبطوا مراقبينكم
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  53. 2
    27 نوفمبر, 2016 , 17:41 م

    زائره

    نشوف. ماعاد فيه شي يتخبى
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  54. 1
    27 نوفمبر, 2016 , 17:40 م

    ابومشعلاني،،،،،

    مساكين البراءة تقطعكم تقطيع.
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