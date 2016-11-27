صحيفة المرصد: توعد ممثل هيئة الصحفيين في منطقة المدينة المنورة عبدالغني القش بمقاضاة أمانة المدينة المنورة، ردًا على ما نُشر في وسائل الإعلام من تطاول على الصحف.
وقال القش عبر حسابه بـ” تويتر” أن التطاول مرفوض جملة وتفصيلًا، والهيئة ستقاضي الأمانة ممثلة في المراقب الذي تلفظ بألفاظ غير مسؤولة”.
يأتي ذلك على خلفية قضية بائعة الشاي جمانة مكي التي أُغلقت بسطتها لبيع الشاي على الجمر من قبل موظف البلدية الفرعية، الذي تلفظ عليها قائلًا: “خلي الجريدة التي نشرت صورتك تنفعك، وهي سبب نكبتك، ولا ما كان أحد عرف عنك شيئًا، والجريدة ذهبت بك وراء الشمس”، وفقًا لما نقلته صحيفة “المدينة” التي أشارت إلى أن الموظف ارتفع صوته عليها، ورمي أغراضها الشخصية أرضًا .
وكذبت أمانة المدينة في بيان أصدرته أمس ما نشرته الصحيفة موضحة أن البلدية الفرعية قامت بجولة رقابية على الباعة الجائلين لضبط المخالفات يرافقها الدوريات الأمنية، ورفع عدد من البسطات المخالفة ومن ضمنها بسطة “بائعة الشاي” التي وجد لها ثلاث بسطات إحداها لبيع الشاي على الأجمر وبسطة لبيع الذرة والأخرى لبيع مأكولات وحلويات مجهولة المصدر.
مشيرة إلى أن البائعة قد أُشعرت من قبل الفريق برفع تلك البسطات وأبدت تعاونها وتفهمها واستعدت برفعها، ولم يقوم المراقبين برفع أي بسطة لها خلاف ما ذكر في الصحيفة، وقامت البائعة برفعها ولم يتلفظ عليها أي مراقب بألفاظ سيئة.
بسبب “بائعة الشاي” هيئة الصحفيين تتوعد بمقاضاة أمانة المدينة
صحيفة المرصد: توعد ممثل هيئة الصحفيين في منطقة المدينة المنورة عبدالغني القش بمقاضاة أمانة المدينة المنورة، ردًا على ما نُشر في وسائل الإعلام من تطاول على الصحف.
تعليقات ( 54 )
وهابي سابقفي احدى الجزر النائية في المحيط الهادي الحياة فيها بمجملها للاثرياء والمرتشين والفاسدين اما الفقراء والمستقيمون لا حياة لهم فيها ويعيشون على الهامش !؟
ارز 👊 نجدخلو كثر الكلام واذا فيه احد يقرا من التجار يبحث حالتها ويعطيها زكاة ماله اويتصدق عليها فيه تجار تبحث عن المستحق
الحقبانيعلم اتمن من مسئولين أي سعودي او سعوديه يتعاون معه الانه هم سنده وهم من يقف وجه الشيطان الذي الايحيب الخير الهذه البلاده الانه في ضغظ علي ابن البلاد يكون في خطره شي الانه يراه الاجنبي تغفل العينه عنه ع
تذكيربقراءة خواتيم سورة البقرة
ارز 👊 نجدلاحول ولاقوة الابالله
محقالمفروض أي امرأة محتاجه ولا يوجد من يصرف عليها أن يصرف لها معونه شهرية من الدولة وقبل ذلك التحقق من حالتها هل تستحق أم لا حتى لاتزاحم الرجال وتخالطهن وتتعرض للمضايقات والتعامل مع الرجال والتحدث معهم
💎🎀سُندُس"هيئة الصحفيين" تتوعد..... ي والله اللي نشبتوا مع ” هيئة الصحفيين" حلوووهــــ😂ـــا
الحق يقالابن البلد المفروض ما احد يتعرضله اذا يبيع ببسطه ولازم نعطيه ثقه ونشجعه مو نشكك به ونحاربه اقسم بالله البلدية***
شمشونياامين المدينة هذة ابنت الوطن وكان يجب عليك الوقوف معها لا ضدها وقطع رزقها بهذة الطريقة التي استنكرها الجميع وسمو أمير المدينة حفظة الله حريص على المواطنين وراحتهم وتذكر ان الله بصير باالعباد
دروجباياموظفي أمانة المدينة الي قطعوا رزق المسكينه وبناتها حسبي الله عليكم روحوا للاجانب والقرف ماخذين راحتهم ماتكلمتوا توكم تصيحون قبل فتره على البصمة والله ما الوم امين المدينه فيكم
الحق يقال٢٦ الاجانب للاسف يسرحون ويمرحون ولا احد صوبه اما السعودي كل العيون تراقبه وتحسده حتى لو يمشي خطوتين يحسدونك تمشي ع الرصيف ببلاش اعوذ بالله ديرة حسد
الحق يقالت 5 وش اللي حدها وغيرها على البسطات !! غير شروط ***التعجيزية اذا بغيت تفتح محل مساحته ٤ في ٤ حطوا عليك مية شرط وألف ياويلااااه عشان تطلع رخصتهم وكل يوم ناط عليك المراقب ليش الطماطه شكلها غير وليش
سعودي 🇸🇦 وافتخرتعليق34 قلبك يعورك،، تقول عبايه وفتنه،،، وش رايك يلبسن دروع حديديه وخوذه حديديه ويتحركن كالرجل الالي ،، متحجبات وتقول فتنه اجل كيف لو تشوف بائعات في دول اخرى شبه عاريات ماذا تسميهن فتنه برضه ههههههههه
الله يصلح الجميعروحوا شوفوا الفوضى في معارض السيارات ماكنك في السعوديه بسطات ماليه الشوارع من زحمة الوافدين على طول الشوارع ويتم بيع جميع الاكلات والعصيرات يعني مضمون نظافتهم ومتلوث من عوادم السيارات يعني البلديه مات
sar-al-saرب بادره اثر منزلق نافعه فما علمت ان احدا انتصر شاكيا عن هذه السيده الكريمه لاسيما وانه اقحم فيها بضاعه غذائيه مجهوله المصدر وكأنها تبيع بالجمله ومن المستوردين وهي ربما تتمول من البقالات والسوبرات
الله يصلح الجميعمن لحوم كلاب وحمير ولحوم ميته ودجاج خايس ولي يتفل في الخبز والسلطه وماخفي اعظم على الاقل هم يسوون الشاي قدام الناس واذا ماشالهم بلدهم مين الي بيشيلهم
المحقق كونانعلى كدا كل بائعات الاستقرام وجباتهم مجهولة المصدر و كل بسطات المهرجانات ايضا مجهولة المصدر لماذا التركيز على بائعة الشاي
الله يصلح الجميعموظفين الامانه شاطرين على السعوديين فقط يعني البلد مافيها اجانب في كل مكان على الارصفه وفي كل شارع مسببين فوضى وماخذين راحتهم في البيع يعني اكل المطاعم نظيف وحنا كل يوم نشوف بلاوي من الاجانب
سعودي 🇸🇦 وافتخرلماذا الامانه لاتركز على من يبصقون ويضعون قاذوراتهم على الطعام ويفتشون عن الاذناب الذين يتقربون لله باذيه المسلم السني معتقدين انه دين والنبي عليه السلام يقول من غشنا فليس منا،، فما عقاب الاذيه للمسلم
قلبي يعورنيتعليق مخالف
هاشمالامانه هي من ذهب وراء الشمس بفضل الله ثم سمو الامير البطل سلطان بن سلمان ياهيئة الصحافه شدد عليهم المقاضات فموظفي الامانه عايشين في ******
إلى 21راجع كتابة اسمك .
عدد التعليقات:14548
عمر السميريالمرأة التي ليس لديها من يعولها يصرف لها ما يكفيها من بيت مال المسلمين
مون لايتاشتكت لي سيدة كبيرة في السن ممن يبيعون في البسطات من سوء تعامل موظفين البلدية لدرجة انه أحدهم احضر زوجته تتفرج عليه وهو يهين ويتسلط على النساء وواحدة رمت نفسها فوق بضاعتها حتى لا يأخذوها فنفضوها وسقطت
عدد التعليقات:14548
عمر السميريالرجال قوامون على النساء
الهاشميتعليق مخالف
عدد التعليقات:15748
قلم الحقيقهالكذبة الكبرى على فم الأخونجي اذا جاك وعطاك آيات من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة ليدلل على أنه مسلم وطيب وحبوب وتقي وقلبه على الاسلام والمسلمين.اذا بائعة شاي قطعت رزقها وبلغت عنها لأنها امرأة فقط.
تعليق 9 ياليتها جت على الرصيف قسم بالله فيه جامعبجنب مطعم سوق لولو في حي المربع في الرياض.جامع والله مادري ويش قصت هذا الجامع حولوه البنجلاديشية واليمنية الى سوق عند الباب في الليل والنهار وكل يوم يطلع لنا واحد يطلب من غير اللي عند الباب .
هلال الحجازتعليق مخالف
قلبي يعورنيياكثر الصوفيه واللبرليه لاصار في الموضوع حريم
عدد التعليقات:15748
قلم الحقيقهمؤكد أن مندوب الأمانة من جماعة وقوم بني أخونج عدو الحياة وعدو حواء قاطع أرزاق المسلمين حسبي الله عليه.لذلك أحسن ماعملت هيئة الصحفيين في ملاحقته ومحاسبته لتأديبه وتربيته واعطائه درسآ له لن ينساه .
فارس نجدياموظف الامانه ماتسوى عليه هالبلاوي علشان زلة لسان ههههه الله يسامح الجميع
ظامي اليلصاحب التعليق رقم 5.تعلم كيف تكتب اولا.صدق بليد.
الناقدأنا أؤيد الهيئة بمقاضاة البلديه ممثله بالمراقب الذي رمى بسطة المرأة وتطاول عليها بالكلام وقال : خلي الجريدة تنفعك ، يجب مقاضاة المراقب المذكور والأفضل أعفاؤه من عمله لعدم كفاءته في خدمة المواطنين !!
معاهد ومبايع ال سعودواضم صوتي الي تعليق 7 فعلا لو بحثت عن النظافه وصحة تحضير المنتج لوجدناه افضل من اسماء يقال انها عالميه في تخضير الاطعمه !!! ياعمي لو تقام جوالات تفتشيه لأي بلديه لشاهدنا العجب العجاب من سوء نظافة و و
ظامي اليلالبجم صاحب التعليق رقم 5.تعلم الكتابه اولا.وبعدها.سوي نفسك فيلسوف.
حايرولا تنسي ياهيئه الصحافه الشهود الماره تجيبيهم
قلبي يعورنيالامانه معها الحق والنظام واضح **** استري بناتك
لهب الجليدعلى طول طريق مكة الطايف باعة الشاهي على الجمر عمالة اجنبية وهكذا الحال في غالب الاماكن ... الاستقواء على انثى تطلب رزقها بكل شرف امر مخجل فالحرة لا تاكل بثدييها
معاهد ومبايع ال سعودياريت بس ألهمه يا من سميتو بالامانات وانتم لستم منها بشي ونشوف هل الشطارة على اصحاب البوفيهات والباعة المتجولون الذين يحضرون الاطعمه دون رقيب ولا حسيب ومن يدفع الفاتورة هو المواطن وغني ياليل مطولك ...
ابو محمد العسيريوين الامانه عن المصاريه على الطرقات يبيعون ذره طريق ابها السوده وعند عقبة الصماء حلال للوافدين وحرام على ابن البلد وبعدين كثر خير من يعمل ويبحث عن رزقه ولقمة العيش الحلال
💎💛عــــهــــــود💛💎نفرض اننا صدقناكم وقلنا مأكولات مجهولة المصدر طيب الشاهي تسويه قدام الناس والحطب قدام الناس تشب نارها وتزل شاهيها ليش تشيلون بسطة الشاهي ؟؟
فهدالجويانتعليق مخالف
محمد الصويانأجل حلويات مجهولة المصدر يا بلدية هاااه !!! أما اللي عند البنقالية والهنود وغيرهم من الوافديين هذي معلومة المصدر .
يالطيفاحسن شي أمانة الرياض بع على رصيف في شارع اي مكان يعجبك بالونات عربيات في الاسواق هم حبيبين وطيبين أمانة الرياض بس حنا سببلهم ازعاج بالبلاغات
ابو راشدت5 حتى لو صدر منها خطأ ع الاقل هي سعودية وفي السعودية والسعودية ارضها وبلدها وهي اولى من الاجنبيات وابو يمن وابو هنود وتستاهل من ياقف معها ويشجعها ويكفي وقفت سمو الامير سلطان معها الله يجزاه خير.
شاآآآايب من جبل عسيروش المانع تحط بسطة رابعة لبيع الحليب وخامسة لبيع عصير قصب السكر؟!. واظن الأكل مجهول المصدر مسويته هي وبناتها في بيتهم وهو انظف مليون مرة من الأكل الذي يسوونه العماله في البيوت ال....ويوزع على المطاعم
سعودي 🇸🇦 وافتخربائعة الشاي سوف تصير مثل بائعه الورد قصص وافلام صارت عليها ،، اتوقع ستشاهدون دراما ومسلسلات بعنوان بائعه الشاي ونعناع المدينه ،ههههه الان كل شوي بائعه الشاي مع الامانه مع الصحافه اتركو الناس بحالهم
ام جودلماذا اصبح الشاهي بضاعة يحتكرها المواطن
الحق يقالوالله يهالبلدية مامنهم الا الغثاء .. خلهم يضبطون حفرياتهم اللي كسرت سياراتنا ويتركون مطارد خلق الله ويقطعون ارزاقهم يا اخي ابي اكل سم من الباعة وش دخلك !! انا اعرف اميز واعرف وش اكل واضبطوا مراقبينكم
زائرهنشوف. ماعاد فيه شي يتخبى
ابومشعلاني،،،،،مساكين البراءة تقطعكم تقطيع.