الدولار يسجل رقما قياسيا جديدا أمام الجنيه في البنوك المصرية

صحيفة المرصد-وكالات: ارتفع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنوك، في منتصف تعاملات اليوم الأحد، بالمقارنة مع إغلاق أمس السبت، وتراوحت أسعار شراء الدولار في التعاملات الرسمية بين 17.2 جنيهاً إلى 17.6 جنيه، فيما وصلت إلى مستويات تتراوح بين 17.65 إلى 18.25 جنيه للبيع.
وسجل سعر شراء الدولار أعلى سعر في بنوك إتش إس بي سي، وبيريوس، والبركة عند 17.6 جنيه، فيما قدم إتش إس بي سي أعلى سعر لبيع الدولار عند 18.25 جنيه.
وبلغ سعر شراء الدولار في بنوك التجارى الدولي، والمصري لتنمية الصادرات، والشركة المصرفية العربية الدولية نحو 17.55 جنيه للشراء، ونحو 17.85 جنيه للبيع، في الوقت ذاته بلغ سعر الدولار ببنك مصر عند 17.47 جنيه للشراء و17.82 جنيه للبيع.
وحددت 6 بنوك وهي (الأهلي، وقناة السويس، والقاهرة، وكريدي أجريكول، والعربي الافريقي الدولي، وبلوم مصر) سعر 17.45 جنيه للشراء، فيما تراوحت أسعار البيع بين 17.8 جنيه و17.95 جنيه.
وسجل سعر شراء الدولار في بنكي مصر إيران للتنمية، ومصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.4 جنيه، أما سعر البيع فتحدد عند 17.9 جنيه و18.05 جنيه على الترتيب.
وبلغ سعر شراء الدولار بنك الاسكندرية 17.42 جنيه و17.65 جنيه للبيع، في الوقت ذاته بلغ سعر الدولار بالبنك المصري الخليجي عند 17.25 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.
تعليقات ( 27 )
ثلاجة الموتىيستاهل خلي المسردب الايراني يعطيك رز صيني مسرطن
💎💛عــــهــــــود💛💎مساء الورد عمر وين الغيبات جيب الغنايم بسرعة 😬
💎💛عــــهــــــود💛💎منتصر 😂برد الحوش 😜
رد على قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكرسينهار ان شاء الله لا احد يشتري قبل نهاية العام سيصل السقف المطلوب الدولار 32 جنية
محمد الشوكيان شاء الله الدولار باالف جنية بنشوف المجوس الايرانية هل بيوفو بوعودهم لمصر .
محمد الشوكيالذي مايسمع كلام عمه ... يدمر اقتصاد وطنه طيب مين جاب ***سيسي للحكم وهو بتاع صبح مصر بجنيه ههههههه
أبو أسامةالدولار رايح لـ 70 أو 75 للجنيه أنا متفائل بالجنيه ما يخيب ضني
وهابي سابقفي عهد السيسي الذي ***بمن اكرمه وساعده اتمنى ان يصل الجنيه الى الف مقابل الدولار حينها نرى هل ستفي ايران بوعودها بمساعدة نظام السيسي ام انه مجرد كلام في الهواء مثل الثلاث مليار التي وعدوا بها الحوثي
موونيتعليق مخالف
عدد التعليقات:14548
عمر السميري***اداري بشكل لا يصدقه العقل
عدد التعليقات:14548
عمر السميريكان الله في عون الشعب المصري الشقيق
علي العمريفيه حريقه. ودي يصل. ١٠٠. جنيه.
سعودي 🇸🇦 وافتخرمساله بسيطه حضرتك ،بص الدولار لما يكون سوخن يسيح كالزبده ويمتدد واخد بال حضرتك لما تحطه بالتلاقه يبرد ويتقلص وياخرابي لو حطيته بالفريزر سواني مش اكتر يقمد ويتلج اووي اووي الحئو الدولار بالتلاجةياقدعان
عدد التعليقات:5990
المنتصر باللهمساءكم خيرات وبركات وعسل الأخت عهود وباقي الشله في الحوش 112
عدد التعليقات:5990
المنتصر باللههلا والله في الأخت بدور يسعد مساك بنت عمووووووو
الروقلا احد يشتري , المحللين يقولون بيوصل 45 جنيه للدولار
ظامي اليلاذكر كان الجنيه.بعشره ريال.ثم بخمسه ريال.الان اصبح الجنيه.Nothing.
عدد التعليقات:14548
عمر السميريعهود مساء الخير
رد على قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكرتعليق مخالف
عدد التعليقات:14548
عمر السميريوالسبب حكم العسكر ( ***)
عدد التعليقات:14548
عمر السميريالاقتصاد المصري يعاني اشد المعاناه
عدد التعليقات:5990
المنتصر باللهتعليق مخالف
💎💛عــــهــــــود💛💎( ومن يهن الله فما له من مكرم )
عدد التعليقات:14548
عمر السميريمساكم الله بالخير جميعا
ثلاجة الموتىالجنيه يحتضر بالسوق السوداء. وعمرو اديب يشتم السيسى : الدولار وصل 18 جنيه ارحل و ارحمنا قربنا نبيع هدومنا يا ***
حسبنا الله ونعم الوكيللسا ماشفتوا شي في عصر العسكر
العامري111تعليق مخالف