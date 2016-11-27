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الدولار يسجل رقما قياسيا جديدا أمام الجنيه في البنوك المصرية

27 نوفمبر, 2016 , 17:43 م
الدولار يسجل رقما قياسيا جديدا أمام الجنيه في البنوك المصرية
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صحيفة المرصد-وكالات: ارتفع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنوك، في منتصف تعاملات اليوم الأحد، بالمقارنة مع إغلاق أمس السبت، وتراوحت أسعار شراء الدولار في التعاملات الرسمية بين 17.2 جنيهاً إلى 17.6 جنيه، فيما وصلت إلى مستويات تتراوح بين 17.65 إلى 18.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر شراء الدولار أعلى سعر في بنوك إتش إس بي سي، وبيريوس، والبركة عند 17.6 جنيه، فيما قدم إتش إس بي سي أعلى سعر لبيع الدولار عند 18.25 جنيه.

وبلغ سعر شراء الدولار في بنوك التجارى الدولي، والمصري لتنمية الصادرات، والشركة المصرفية العربية الدولية نحو 17.55 جنيه للشراء، ونحو 17.85 جنيه للبيع، في الوقت ذاته بلغ سعر الدولار ببنك مصر عند 17.47 جنيه للشراء و17.82 جنيه للبيع.

وحددت 6 بنوك وهي (الأهلي، وقناة السويس، والقاهرة، وكريدي أجريكول، والعربي الافريقي الدولي، وبلوم مصر) سعر 17.45 جنيه للشراء، فيما تراوحت أسعار البيع بين 17.8 جنيه و17.95 جنيه.

وسجل سعر شراء الدولار في بنكي مصر إيران للتنمية، ومصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.4 جنيه، أما سعر البيع فتحدد عند 17.9 جنيه و18.05 جنيه على الترتيب.

وبلغ سعر شراء الدولار بنك الاسكندرية 17.42 جنيه و17.65 جنيه للبيع، في الوقت ذاته بلغ سعر الدولار بالبنك المصري الخليجي عند 17.25 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.



تعليقات ( 27 )

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  1. 27
    27 نوفمبر, 2016 , 19:57 م

    ثلاجة الموتى

    يستاهل خلي المسردب الايراني يعطيك رز صيني مسرطن
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  2. 26
    27 نوفمبر, 2016 , 19:51 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    مساء الورد عمر وين الغيبات جيب الغنايم بسرعة 😬
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  3. 25
    27 نوفمبر, 2016 , 19:50 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    منتصر 😂برد الحوش 😜
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  4. 24
    27 نوفمبر, 2016 , 19:46 م

    رد على قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكر

    سينهار ان شاء الله لا احد يشتري قبل نهاية العام سيصل السقف المطلوب الدولار 32 جنية
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  5. 23
    27 نوفمبر, 2016 , 19:41 م

    محمد الشوكي

    ان شاء الله الدولار باالف جنية بنشوف المجوس الايرانية هل بيوفو بوعودهم لمصر .
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  6. 22
    27 نوفمبر, 2016 , 19:38 م

    محمد الشوكي

    الذي مايسمع كلام عمه ... يدمر اقتصاد وطنه طيب مين جاب ***سيسي للحكم وهو بتاع صبح مصر بجنيه ههههههه
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  7. 21
    27 نوفمبر, 2016 , 19:33 م

    أبو أسامة

    الدولار رايح لـ 70 أو 75 للجنيه أنا متفائل بالجنيه ما يخيب ضني
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  8. 20
    27 نوفمبر, 2016 , 19:31 م

    وهابي سابق

    في عهد السيسي الذي ***بمن اكرمه وساعده اتمنى ان يصل الجنيه الى الف مقابل الدولار حينها نرى هل ستفي ايران بوعودها بمساعدة نظام السيسي ام انه مجرد كلام في الهواء مثل الثلاث مليار التي وعدوا بها الحوثي
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  9. 19
    27 نوفمبر, 2016 , 19:08 م

    مووني

    تعليق مخالف
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  10. 18
    27 نوفمبر, 2016 , 18:35 م
    عدد التعليقات:14548

    عمر السميري

    ***اداري بشكل لا يصدقه العقل
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  11. 17
    27 نوفمبر, 2016 , 18:29 م
    عدد التعليقات:14548

    عمر السميري

    كان الله في عون الشعب المصري الشقيق
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  12. 16
    27 نوفمبر, 2016 , 18:26 م

    علي العمري

    فيه حريقه. ودي يصل. ١٠٠. جنيه.
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  13. 15
    27 نوفمبر, 2016 , 18:17 م

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    مساله بسيطه حضرتك ،بص الدولار لما يكون سوخن يسيح كالزبده ويمتدد واخد بال حضرتك لما تحطه بالتلاقه يبرد ويتقلص وياخرابي لو حطيته بالفريزر سواني مش اكتر يقمد ويتلج اووي اووي الحئو الدولار بالتلاجةياقدعان
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  14. 14
    27 نوفمبر, 2016 , 18:17 م
    عدد التعليقات:5990

    المنتصر بالله

    مساءكم خيرات وبركات وعسل الأخت عهود وباقي الشله في الحوش 112
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  15. 13
    27 نوفمبر, 2016 , 18:15 م
    عدد التعليقات:5990

    المنتصر بالله

    هلا والله في الأخت بدور يسعد مساك بنت عمووووووو
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  16. 12
    27 نوفمبر, 2016 , 18:13 م

    الروق

    لا احد يشتري , المحللين يقولون بيوصل 45 جنيه للدولار
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  17. 11
    27 نوفمبر, 2016 , 18:12 م

    ظامي اليل

    اذكر كان الجنيه.بعشره ريال.ثم بخمسه ريال.الان اصبح الجنيه.Nothing.
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  18. 10
    27 نوفمبر, 2016 , 18:11 م
    عدد التعليقات:14548

    عمر السميري

    عهود مساء الخير
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  19. 9
    27 نوفمبر, 2016 , 18:11 م

    رد على قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكر

    تعليق مخالف
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  20. 8
    27 نوفمبر, 2016 , 18:11 م
    عدد التعليقات:14548

    عمر السميري

    والسبب حكم العسكر ( ***)
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  21. 7
    27 نوفمبر, 2016 , 18:10 م
    عدد التعليقات:14548

    عمر السميري

    الاقتصاد المصري يعاني اشد المعاناه
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  22. 6
    27 نوفمبر, 2016 , 18:09 م
    عدد التعليقات:5990

    المنتصر بالله

    تعليق مخالف
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  23. 5
    27 نوفمبر, 2016 , 18:08 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    ( ومن يهن الله فما له من مكرم )
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  24. 4
    27 نوفمبر, 2016 , 18:08 م
    عدد التعليقات:14548

    عمر السميري

    مساكم الله بالخير جميعا
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  25. 3
    27 نوفمبر, 2016 , 18:07 م

    ثلاجة الموتى

    الجنيه يحتضر بالسوق السوداء. وعمرو اديب يشتم السيسى : الدولار وصل 18 جنيه ارحل و ارحمنا قربنا نبيع هدومنا يا ***
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  26. 2
    27 نوفمبر, 2016 , 18:00 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    لسا ماشفتوا شي في عصر العسكر
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  27. 1
    27 نوفمبر, 2016 , 17:46 م

    العامري111

    تعليق مخالف
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