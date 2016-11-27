الدولار يسجل رقما قياسيا جديدا أمام الجنيه في البنوك المصرية

صحيفة المرصد-وكالات: ارتفع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنوك، في منتصف تعاملات اليوم الأحد، بالمقارنة مع إغلاق أمس السبت، وتراوحت أسعار شراء الدولار في التعاملات الرسمية بين 17.2 جنيهاً إلى 17.6 جنيه، فيما وصلت إلى مستويات تتراوح بين 17.65 إلى 18.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر شراء الدولار أعلى سعر في بنوك إتش إس بي سي، وبيريوس، والبركة عند 17.6 جنيه، فيما قدم إتش إس بي سي أعلى سعر لبيع الدولار عند 18.25 جنيه.

وبلغ سعر شراء الدولار في بنوك التجارى الدولي، والمصري لتنمية الصادرات، والشركة المصرفية العربية الدولية نحو 17.55 جنيه للشراء، ونحو 17.85 جنيه للبيع، في الوقت ذاته بلغ سعر الدولار ببنك مصر عند 17.47 جنيه للشراء و17.82 جنيه للبيع.

وحددت 6 بنوك وهي (الأهلي، وقناة السويس، والقاهرة، وكريدي أجريكول، والعربي الافريقي الدولي، وبلوم مصر) سعر 17.45 جنيه للشراء، فيما تراوحت أسعار البيع بين 17.8 جنيه و17.95 جنيه.

وسجل سعر شراء الدولار في بنكي مصر إيران للتنمية، ومصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.4 جنيه، أما سعر البيع فتحدد عند 17.9 جنيه و18.05 جنيه على الترتيب.

وبلغ سعر شراء الدولار بنك الاسكندرية 17.42 جنيه و17.65 جنيه للبيع، في الوقت ذاته بلغ سعر الدولار بالبنك المصري الخليجي عند 17.25 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.