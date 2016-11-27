بالصور:خادم الحرمين يستقبل أصحاب السمو والفضيلة والمعالي وجموعاً من المواطنين

صحيفة المرصد-واس:استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر الخليج اليوم، أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة، والمعالي، وجموعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه – رعاه الله -.
وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.
ثم تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -.
بعد ذلك تناول الجميع طعام الغداء مع خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -.
تعليقات ( 7 )
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عدد التعليقات:1093
ساميةحفظك الله ياملكنا الغالي❤️🌹سلمان🌹❤️الحزم والخير وأسعد أيامك ومتعك بالصحة والعافية ونصرك نصرا مبينا ❤️🇸🇦❤️
عدد التعليقات:4808
بدورالله يسعد مساك ويحفظك دوم يابو فهد
فليحانالله يحفظ ملكنا سلمان ويديم عليه الصحة.
شهر حزيرانحفظ الله خادم البيتين...سلمان السعد حفظ الله طويل العمر...بابا سلمان حفظ الله الأسد الضرغام...سلمان الحزم
عدد التعليقات:14548
عمر السميريحماك الله ي وطني
عدد التعليقات:14548
عمر السميرياطال الله عمرك ي ملكنا ع طاعته ورضاه