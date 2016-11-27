بالصور:خادم الحرمين يستقبل أصحاب السمو والفضيلة والمعالي وجموعاً من المواطنين

صحيفة المرصد-واس:استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر الخليج اليوم، أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة، والمعالي، وجموعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه – رعاه الله -.

وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -.

بعد ذلك تناول الجميع طعام الغداء مع خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -.