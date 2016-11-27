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بالصور:خادم الحرمين يستقبل أصحاب السمو والفضيلة والمعالي وجموعاً من المواطنين

27 نوفمبر, 2016 , 18:06 م
بالصور:خادم الحرمين يستقبل أصحاب السمو والفضيلة والمعالي وجموعاً من المواطنين
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صحيفة المرصد-واس:استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر الخليج اليوم، أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة، والمعالي، وجموعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه – رعاه الله -.
وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.
ثم تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -.
بعد ذلك تناول الجميع طعام الغداء مع خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -.

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تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    27 نوفمبر, 2016 , 19:24 م

    أجبر كسور الغير ..وأهمل كسوري

    تعليق مخالف
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  2. 6
    27 نوفمبر, 2016 , 18:40 م
    عدد التعليقات:1093

    سامية

    حفظك الله ياملكنا الغالي❤️🌹سلمان🌹❤️الحزم والخير وأسعد أيامك ومتعك بالصحة والعافية ونصرك نصرا مبينا ❤️🇸🇦❤️
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  3. 5
    27 نوفمبر, 2016 , 18:31 م
    عدد التعليقات:4808

    بدور

    الله يسعد مساك ويحفظك دوم يابو فهد
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  4. 4
    27 نوفمبر, 2016 , 18:31 م

    فليحان

    الله يحفظ ملكنا سلمان ويديم عليه الصحة.
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  5. 3
    27 نوفمبر, 2016 , 18:23 م

    شهر حزيران

    حفظ الله خادم البيتين...سلمان السعد حفظ الله طويل العمر...بابا سلمان حفظ الله الأسد الضرغام...سلمان الحزم
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  6. 2
    27 نوفمبر, 2016 , 18:17 م
    عدد التعليقات:14548

    عمر السميري

    حماك الله ي وطني
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  7. 1
    27 نوفمبر, 2016 , 18:16 م
    عدد التعليقات:14548

    عمر السميري

    اطال الله عمرك ي ملكنا ع طاعته ورضاه
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