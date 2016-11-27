بالفيديو: الأمطار تحوّل حياً بالأحساء لبحيرة.. ومواطن يوثق ما حدث لمنزله!

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يظهر لحظة توثيق أحد المواطنين غمر مياه الأمطار لمنزله والمنازل المجاورة بالحي من على متن أحد قوارب الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بالأحساء.

وتواصل هطول الأمطار بغزارة على أحياء وهجر محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، وحولت المياه حي النايفية بالهفوف إلى بحيرة، فيما واصلت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني إنقاذ وإخلاء العالقين والمحتجزين.