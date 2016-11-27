بالفيديو: الأمطار تحوّل حياً بالأحساء لبحيرة.. ومواطن يوثق ما حدث لمنزله!

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يظهر لحظة توثيق أحد المواطنين غمر مياه الأمطار لمنزله والمنازل المجاورة بالحي من على متن أحد قوارب الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بالأحساء.
وتواصل هطول الأمطار بغزارة على أحياء وهجر محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، وحولت المياه حي النايفية بالهفوف إلى بحيرة، فيما واصلت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني إنقاذ وإخلاء العالقين والمحتجزين.
تعليقات ( 16 )
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
متابع عن بعدإنسان منصف . كيف حالك ؟ تستخدم الفاصلة كثيرا . تدري ليه .. لأنك فاصل ..
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونان الله غفور رحيم
عدد التعليقات:1
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عدد التعليقات:1
إنسان منصفمنابع عن بعد،،،،،لا تلمووووه،،،،،عقله أيضا عن بعد،،،،،،خخخخخخخخخ
عدد التعليقات:1
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عدد التعليقات:1
إنسان منصفمعقوووول،،،،،الأحساء ،،،،مافيها،،،،،تصريف سيووووول،،،،،،ماهو معقوووووورل،،،،،،أبدا أبدا أبدا
متابع عن بعدأنا أحمل المواطن مثل هذه الأضرار. كيف ؟! يوم شريت الأرض ما حسبت حساب لمثل هذا اليوم؟لو كل مواطن فكر قبل ما يشري أرضه.ودرس طبيعة الأرض.توقع كل الإحتمالات.لرأينا مخططات فارغة من العمران لسوء تصميمها.
خربزليالارض بخمسين الف ويبني بميتين الف ويزعل اذا فاضت البيارة طيب انت من اول ما شريت عارف ان مافيه مجاااااري وان الخدمات ماهية موجودة بالغلط عليكم ياساكنين الحي كان من اول ماشي تم أراضي في هالمستنقع
خربزليانا قريبي احد سكان الحي الحي كانت الاراضي فيه رخيصة والعالم صرت وبنت قبل يتم بناء البنيه التحتية من مجاري وطرق والخ يعني كل من سكن ف هالحكي عارف ان مافيه خدمات فلا تحملو الامانه المسؤليه
🍉زائر المساء✋🍉🕟يعني الموضوع واضح مايبي لها تكوين لجنة وورشة عمل وخارج دوام وانتداب موضوع واضح
عدد التعليقات:15748
قلم الحقيقهخلك جدي شوي في أمور مثل هذه . عط لك كلمتين تنتقد فيها أمانة الأحساء والمسؤولين القائمين فيها على الأقل تكون لك مصداقية في حديثك بدل التهريج اللي معود نفسك عليه مع كيس فصفص دائمآ بيدك تأكل منه 24ساعة.
عدد التعليقات:15748
قلم الحقيقهلسانك ينطق وقلبك يغلي على الوضع اللي أنت عليه مع منزلك.حاول اعطاء صورة مغايرة عن وضع شبه مأساوي عالق فيه.هذه نتيجة العشوائية وعدم التخطيط السليم للأحياء والسماح بالبناء في مخططات لم تكتمل بنيتها بعد.
عدد التعليقات:2477
توووووونسيةهل الأحساء مدينة ليست على البحر ؟؟ اللهم زد وبارك في الأمطار عنا بتونس الفلاحة فرحين بهطول الأمطار الغزيرة
Konozالله يكون بعونهم