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بالفيديو: الأمطار تحوّل حياً بالأحساء لبحيرة.. ومواطن يوثق ما حدث لمنزله!

27 نوفمبر, 2016 , 18:35 م
بالفيديو: الأمطار تحوّل حياً بالأحساء لبحيرة.. ومواطن يوثق ما حدث لمنزله!
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صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يظهر لحظة توثيق أحد المواطنين غمر مياه الأمطار لمنزله والمنازل المجاورة بالحي من على متن أحد قوارب الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بالأحساء.

وتواصل هطول الأمطار بغزارة على أحياء وهجر محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، وحولت المياه حي النايفية بالهفوف إلى بحيرة، فيما واصلت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني إنقاذ وإخلاء العالقين والمحتجزين.



تعليقات ( 16 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 16
    27 نوفمبر, 2016 , 19:38 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  2. 15
    27 نوفمبر, 2016 , 19:37 م

    متابع عن بعد

    إنسان منصف . كيف حالك ؟ تستخدم الفاصلة كثيرا . تدري ليه .. لأنك فاصل ..
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  3. 14
    27 نوفمبر, 2016 , 19:34 م

    يمكن عندهم الحضور والانصراف بالبصمه والموظفين عند ماكينة التبصيم مشغولين عشان يثبتون حضورهم عشان كذا مافيه تصريف الله أعلم
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  4. 13
    27 نوفمبر, 2016 , 19:32 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    ان الله غفور رحيم
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  5. 12
    27 نوفمبر, 2016 , 19:29 م
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    صحيح ،،،،يا خربزلي،،،،ليش تحملوا الامانه ،،،،أصلا وش دخل الامانه ،،،،في الموضوع،،،،،الامانه ،،،،ماله دخل فيكم،،،،،خلوا الامانه،،،،بحالها،،،،،الله يكون،،،بعونها،،،،،بسكم،،،،تجني ودلع،،،،،الامانه حلوه،،
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  6. 11
    27 نوفمبر, 2016 , 19:24 م
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    منابع عن بعد،،،،،لا تلمووووه،،،،،عقله أيضا عن بعد،،،،،،خخخخخخخخخ
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  7. 10
    27 نوفمبر, 2016 , 19:23 م
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    يمكن،،،،هذا معموله،،،،،فوتواشوب،،،،او منتاج،،،،او اي حاجه،،،،،ياقدع،،،،،احنا عندينا،،،،،في امبابا،،،،،فيه تصريف سيول،،،،علشان كده،،،،،ما اصدأش،،،،أبدا ،،،،،يحصل ده،،،،بالسعوديه،،،،وبالاحساء،،مش ممكن
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  8. 9
    27 نوفمبر, 2016 , 19:20 م
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    معقوووول،،،،،الأحساء ،،،،مافيها،،،،،تصريف سيووووول،،،،،،ماهو معقوووووورل،،،،،،أبدا أبدا أبدا
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  9. 8
    27 نوفمبر, 2016 , 19:19 م

    متابع عن بعد

    أنا أحمل المواطن مثل هذه الأضرار. كيف ؟! يوم شريت الأرض ما حسبت حساب لمثل هذا اليوم؟لو كل مواطن فكر قبل ما يشري أرضه.ودرس طبيعة الأرض.توقع كل الإحتمالات.لرأينا مخططات فارغة من العمران لسوء تصميمها.
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  10. 7
    27 نوفمبر, 2016 , 19:19 م

    خربزلي

    الارض بخمسين الف ويبني بميتين الف ويزعل اذا فاضت البيارة طيب انت من اول ما شريت عارف ان مافيه مجاااااري وان الخدمات ماهية موجودة بالغلط عليكم ياساكنين الحي كان من اول ماشي تم أراضي في هالمستنقع
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  11. 6
    27 نوفمبر, 2016 , 19:17 م

    خربزلي

    انا قريبي احد سكان الحي الحي كانت الاراضي فيه رخيصة والعالم صرت وبنت قبل يتم بناء البنيه التحتية من مجاري وطرق والخ يعني كل من سكن ف هالحكي عارف ان مافيه خدمات فلا تحملو الامانه المسؤليه
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  12. 5
    27 نوفمبر, 2016 , 19:14 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    يعني الموضوع واضح مايبي لها تكوين لجنة وورشة عمل وخارج دوام وانتداب موضوع واضح
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  13. 4
    27 نوفمبر, 2016 , 18:58 م
    عدد التعليقات:15748

    قلم الحقيقه

    خلك جدي شوي في أمور مثل هذه . عط لك كلمتين تنتقد فيها أمانة الأحساء والمسؤولين القائمين فيها على الأقل تكون لك مصداقية في حديثك بدل التهريج اللي معود نفسك عليه مع كيس فصفص دائمآ بيدك تأكل منه 24ساعة.
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  14. 3
    27 نوفمبر, 2016 , 18:48 م
    عدد التعليقات:15748

    قلم الحقيقه

    لسانك ينطق وقلبك يغلي على الوضع اللي أنت عليه مع منزلك.حاول اعطاء صورة مغايرة عن وضع شبه مأساوي عالق فيه.هذه نتيجة العشوائية وعدم التخطيط السليم للأحياء والسماح بالبناء في مخططات لم تكتمل بنيتها بعد.
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  15. 2
    27 نوفمبر, 2016 , 18:47 م
    عدد التعليقات:2477

    توووووونسية

    هل الأحساء مدينة ليست على البحر ؟؟ اللهم زد وبارك في الأمطار عنا بتونس الفلاحة فرحين بهطول الأمطار الغزيرة
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  16. 1
    27 نوفمبر, 2016 , 18:44 م

    Konoz

    الله يكون بعونهم
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