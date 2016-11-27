مرور مكة يكشف ملابسات مقطع فيديو متداول لتصادم 6 سيارات – فيديو

صحيفة المرصد:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه سيارة من نوع كامري بها تلفيات كبيرة يتم سحبها من داخل أحد المطاعم الشهيرة والمجاور لسوق الضيافة بالعاصمة المقدسة.

ووفقا لموقع سبق كشف مدير مرور مكة العقيد باسم البدري تفاصيل الحادثة أنه عند الساعة الثانية عشرة والنصف ليلا وقع حادث اصطدام سيارة من نوع قلاب بقيادة سائق باكستاني الجنسية وفي العقد الثاني من العمر بشارع الحجون وتحديدا عند إشارة الصبيعي حيث ارتطم بمجموعة سيارات متوقفة أمام أحد المطاعم الشهيرة عددها ٦ سيارات بالإضافة إلى واجهة المطعم الزجاجية نجم عن الحادث تلفيات فقط بالسيارات والمطعم و أضاف البدري بأن سبب الحادث انفجار الإطار الأمامي الأيسر وقد تم إطلاق سراح السائق بموجب الأنظمة لحمله وثيقة تأمين ورخصة قيادة سارية المفعول، وأحيل المتضررون على شركة التأمين.