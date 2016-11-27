شاهد .. كيف تصرف الدفاع المدني مع شاب حاول الانتحار من سطح عمارة بالإحساء !

صحيفة المرصد:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم (الأحد) مقطع فيديو وثق لحظة إنقاذ رجال الدفاع المدني لأحد العمالة الوافدة من الانتحار، من فوق أحد المباني بشارع المية.

وأظهر الفيديو الذي وثقة مواطن محاولة الشاب إيذاء نفسه بالانتحار بعدما صعد فوق إحدى العمائر وتجمع عدد كبير من المارة لمنعه من الانتحار، قبل أن تصل فرق الدفاع المدني وتفشل محاولته حيث حاول أحد رجال الدفاع المدني أن يخاطب الشاب ويشتت انتباهه ليقوم آخر بالانقضاض عليه وشده والسيطرة عليه وإحباط محاولته.