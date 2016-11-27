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شاهد .. كيف تصرف الدفاع المدني مع شاب حاول الانتحار من سطح عمارة بالإحساء !

27 نوفمبر, 2016 , 19:30 م
شاهد .. كيف تصرف الدفاع المدني مع شاب حاول الانتحار من سطح عمارة بالإحساء !
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صحيفة المرصد:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم (الأحد) مقطع فيديو وثق لحظة إنقاذ رجال الدفاع المدني لأحد العمالة الوافدة من الانتحار، من فوق أحد المباني بشارع المية.
وأظهر الفيديو الذي وثقة مواطن محاولة الشاب إيذاء نفسه بالانتحار بعدما صعد فوق إحدى العمائر وتجمع عدد كبير من المارة لمنعه من الانتحار، قبل أن تصل فرق الدفاع المدني وتفشل محاولته حيث حاول أحد رجال الدفاع المدني أن يخاطب الشاب ويشتت انتباهه ليقوم آخر بالانقضاض عليه وشده والسيطرة عليه وإحباط محاولته.



تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    27 نوفمبر, 2016 , 19:44 م

    خربزلي

    شكل كفيلة حرمة من راتبه اللي يوصل ٦٠٠ ريال من ثمان شهور و رافض يسفرة
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  2. 3
    27 نوفمبر, 2016 , 19:39 م

    احمد ال محيا

    ابي اعرف اللي يبي ينتحر ليش ما ينتحر بالليل عشان ما احد يشوفه والا بس يبي الناس تشوفه ويجي الدفاع المدني ينقذه ويطلع بالصحف هذا اتحداه اذا كان ناوي الانتحار شوف الوقفه بس هههههههه ولو خلوه كان هون
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  3. 2
    27 نوفمبر, 2016 , 19:38 م

    خلل

    اصلا لو يبي ينتحر ما انتظر قدوم الدفاع المدني والشرطه والاسعاف. يبي يوصل مشكلته للجهات المعنيه
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  4. 1
    27 نوفمبر, 2016 , 19:34 م

    الامراض النفسيه منتشرة الله يشفي كل مريض ويهديهم .
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