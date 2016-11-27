بالصور:مواطن يغلق مدخل صرّاف آلي في البكيرية لهذا السبب !!

صحيفة المرصد:اضطر صاحب أرض تجارية بمدينة البكيرية لإغلاق مدخل أحد مكائن الصراف الآلي التابعة لمصرف الراجحي.

ووفقا لموقع المواطن فوجئ المواطنون صباح اليوم الأحد بوجود صبات خراسانية منعت دخولهم بسياراتهم إلى ماكينة الصراف الآلي الواقعة بطريق الملك عبدالعزيز بالبكيرية و بعد التواصل مع أحد أبناء مالك الأرض التجارية لمعرفة الأسباب حيث قال: “إنه تم شراء الأرض ومخاطبة البنك بأن مداخل الصراف الآلي داخله على الأرض التابعة لنا، ولابد من دفع رسوم الإيجار لمداخل ماكينة الصراف الآلي، إلا أن مصرف الراجحي تجاهل هذا الأمر، ما اضطرنا إلى إغلاق مداخل ماكينة الصراف الآلي.