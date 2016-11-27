بالفيديو.. “دب” يقتحم غرفة “شاب”.. و”الدهشة” تصيب المتابعين من ردة الفعل !

صحيفة المرصد : جذب شاب سعودي الأنظار نحوه، بعدما استطاع ترويض “دب” ظهر معه في مقطع فيديو أثار فضول نشطاء التواصل الاجتماعي، واللذين شد انتباههم قدرة الشاب على التعامل مع الدب بهذه الطريقة.

في بداية الفيديو، يظهر الشاب بمفرده داخل غرفة، قبل أن يقتحم الدب الباب بعد محاولات عديدة لفتحه، ويظهر بشكل مفاجئ، ثم يحاول الشاب إطعام الدب والعطف عليه بيديه، والدب يستجيب له في كل شئ.

وكان واضحًا قدرة الشاب على التعامل مع الدب وجعله ينفذ جميع أوامره بالإشارة، حيث بدا الشاب سعيدًا بذلك، بينما قام الدب بتنفيذ التعليمات، وهو ما أثار دهشة الناشطون على موقع التواصل الاجتماعي.

