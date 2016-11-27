بالفيديو.. “دب” يقتحم غرفة “شاب”.. و”الدهشة” تصيب المتابعين من ردة الفعل !

صحيفة المرصد : جذب شاب سعودي الأنظار نحوه، بعدما استطاع ترويض “دب” ظهر معه في مقطع فيديو أثار فضول نشطاء التواصل الاجتماعي، واللذين شد انتباههم قدرة الشاب على التعامل مع الدب بهذه الطريقة.
في بداية الفيديو، يظهر الشاب بمفرده داخل غرفة، قبل أن يقتحم الدب الباب بعد محاولات عديدة لفتحه، ويظهر بشكل مفاجئ، ثم يحاول الشاب إطعام الدب والعطف عليه بيديه، والدب يستجيب له في كل شئ.
وكان واضحًا قدرة الشاب على التعامل مع الدب وجعله ينفذ جميع أوامره بالإشارة، حيث بدا الشاب سعيدًا بذلك، بينما قام الدب بتنفيذ التعليمات، وهو ما أثار دهشة الناشطون على موقع التواصل الاجتماعي.
تعليقات ( 14 )
؟؟من الخطأ أن تأمن الحيوانات المفترسه
منالولو المدرب مرعوب والدليل مانزل عينه من الكاميرا يراقب حركات الدب لأنه عارف انه ماله أمان ونفس الشي في كل مقاطعه
اللولويازين لهجتو ..**
محمدالي فهم يفهمنا
كجمغلولا تأمن الحيوان ابدا
فهدالله يشفيك
مادري ليش الهياطيعني عايش في جبال الروكي مثلاً. يعني اكيد مربية ودب صغير. ومع الاسف لا يستمر العيش سوى في المناطق الباردة صيفاً. حتماً ليس هنا. كفاية هياط وارفقوا بالحيوان
نجراسبتت الدراسات والبحوووس ان جميع الحيوانات خونه ماعدا الكلب ولذلك لقبوه بالوفي ولكن استغرب عندما ينعتون الشخص بالكلب يغضب
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
موفق خيرهذا مدرب الحيوانات المفترسه الأخ **متمنيا له التوفيق
راعي **بطل يصلح في **
عدد التعليقات:123
الشمالسبحان الله الفلوس تروض حتى الحيوان 😆
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونان الله غفور رحيم