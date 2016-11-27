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بالفيديو.. “دب” يقتحم غرفة “شاب”.. و”الدهشة” تصيب المتابعين من ردة الفعل !

27 نوفمبر, 2016 , 20:51 م
بالفيديو.. “دب” يقتحم غرفة “شاب”.. و”الدهشة” تصيب المتابعين من ردة الفعل !
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صحيفة المرصد : جذب شاب سعودي الأنظار نحوه، بعدما استطاع ترويض “دب” ظهر معه في مقطع فيديو أثار فضول نشطاء التواصل الاجتماعي، واللذين شد انتباههم قدرة الشاب على التعامل مع الدب بهذه الطريقة.

في بداية الفيديو، يظهر الشاب بمفرده داخل غرفة، قبل أن يقتحم الدب الباب بعد محاولات عديدة لفتحه، ويظهر بشكل مفاجئ، ثم يحاول الشاب إطعام الدب والعطف عليه بيديه، والدب يستجيب له في كل شئ.

وكان واضحًا قدرة الشاب على التعامل مع الدب وجعله ينفذ جميع أوامره بالإشارة، حيث بدا الشاب سعيدًا بذلك، بينما قام الدب بتنفيذ التعليمات، وهو ما أثار دهشة الناشطون على موقع التواصل الاجتماعي.



تعليقات ( 14 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 14
    27 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    ؟؟

    من الخطأ أن تأمن الحيوانات المفترسه
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  2. 13
    27 نوفمبر, 2016 , 22:44 م

    منال

    ولو المدرب مرعوب والدليل مانزل عينه من الكاميرا يراقب حركات الدب لأنه عارف انه ماله أمان ونفس الشي في كل مقاطعه
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  3. 12
    27 نوفمبر, 2016 , 22:40 م

    اللولو

    يازين لهجتو ..**
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  4. 11
    27 نوفمبر, 2016 , 22:36 م

    محمد

    الي فهم يفهمنا
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  5. 10
    27 نوفمبر, 2016 , 22:02 م

    كجمغلو

    لا تأمن الحيوان ابدا
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  6. 9
    27 نوفمبر, 2016 , 21:45 م

    فهد

    الله يشفيك
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  7. 8
    27 نوفمبر, 2016 , 21:41 م

    مادري ليش الهياط

    يعني عايش في جبال الروكي مثلاً. يعني اكيد مربية ودب صغير. ومع الاسف لا يستمر العيش سوى في المناطق الباردة صيفاً. حتماً ليس هنا. كفاية هياط وارفقوا بالحيوان
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  8. 7
    27 نوفمبر, 2016 , 21:29 م

    نجر

    اسبتت الدراسات والبحوووس ان جميع الحيوانات خونه ماعدا الكلب ولذلك لقبوه بالوفي ولكن استغرب عندما ينعتون الشخص بالكلب يغضب
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  9. 6
    27 نوفمبر, 2016 , 21:24 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  10. 5
    27 نوفمبر, 2016 , 21:21 م

    موفق خير

    هذا مدرب الحيوانات المفترسه الأخ **متمنيا له التوفيق
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  11. 4
    27 نوفمبر, 2016 , 21:15 م

    ههههههه هل الشهره حاله نفسيه
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  12. 3
    27 نوفمبر, 2016 , 21:14 م

    راعي **

    بطل يصلح في **
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  13. 2
    27 نوفمبر, 2016 , 21:11 م
    عدد التعليقات:123

    الشمال

    سبحان الله الفلوس تروض حتى الحيوان 😆
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  14. 1
    27 نوفمبر, 2016 , 21:10 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    ان الله غفور رحيم
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