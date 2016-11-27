اكتشاف بحريني يحصل على براءة اختراع قد يعالج السرطان و الأمراض المستعصية

صحيفة المرصد:اكتشاف علمي عربي من جامعة الخليج العربي البحرينية يحصل على براءة الاختراع من المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع، فاتحا الطريق أمام بدء عمليات التطبيق الصناعي لما يمكن أن يتحول إلى دواء لعدد من الأمراض المستعصية، على رأسها السرطان وفقدان المناعة.

الاكتشاف يتعلق بجين يحمل اسم “إسراء”، يؤكد الباحثون دوره المحوري في إظهار الصلة بين الجهازين العصبي والمناعي.

نور الدين بن خلف/ باحث بعلم الجينات: الجين فيه خاصية فريدة من نوعها وهي أنه موجود وسط جين آخر كبير، وهذه النوعية من الجينات لم تُكتشف وتُدرس بشكل معمّق بعد. الخطوة الأولى كانت استبعاد الجين وقمنا بإنجاز عبر الهندسة الوراثية لدراسة الوظائف الكاملة له وعلاقته بجهازي المناعة والأعصاب وفقاً لموقع CNN.

البروفسور معز بخيت/ مدير عام مركز الأميرة الجوهرة: البروتين له نشاطات عديدة في جهاز المناعة وفي الحماية من الكثير من الأمراض مثل السرطان والسكر من النوع الأول وأمراض الجهاز العصبي كما أنه يقتل أكثر من 60 نوعا من السرطان، والهدف هو أن ننتج أدوية للقضاء على هذه الأمراض ولكن ذلك يحتاج لتجارب. نأمل أن تكون هذه البداية لمعالجة الكثير من الأمراض المستعصية مثل أمراض الجهاز العصبي والمناعة المكتسبة والأورام والسرطانات وأن ننتج مضادات لهذا المركب وننتجه على شكل دواء فاعل.

القرار الأوروبي جعل اكتشاف الجين “إسراء” وعزله قابلا للتطبيق الصناعي، إذ يمكن إنتاجه واستعماله في التطبيقات الطبية، وقد اكتشف الفريق في مركز الأميرة الجوهرة بجامعة الخليج العربي الجين قبل 8 سنوات، ما ساعده على فهم آلية عمل جهاز المناعة الطبيعي وكشف الحالات التي يتسبب من خلالها جهاز المناعة في أمراض ناتجة عن زيادة نشاطه مما يؤدي إلى تدمير الأنسجة.