بالفيديو: مسيرة شيعية في مصر.. وهتافات وأغاني!

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يظهر عدد من المصريين الشيعة وهم في مسيرة حسينية بأحد الشوارع ويهتفون ويرددون الأغاني ويرفعون الأعلام المصرية.

وأظهر الفيديو المتداول على نطاق واسع قيام الشيعة وهم يرددون أغاني “يا حبيب قلبي يا حسين” بينما سخر البعض الأخر من طريقتهم في التعبد وسيرهم بالشوارع.