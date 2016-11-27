بالفيديو: مسيرة شيعية في مصر.. وهتافات وأغاني!

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يظهر عدد من المصريين الشيعة وهم في مسيرة حسينية بأحد الشوارع ويهتفون ويرددون الأغاني ويرفعون الأعلام المصرية.
وأظهر الفيديو المتداول على نطاق واسع قيام الشيعة وهم يرددون أغاني “يا حبيب قلبي يا حسين” بينما سخر البعض الأخر من طريقتهم في التعبد وسيرهم بالشوارع.
شيعية مصر في مسيرة حسينية pic.twitter.com/emuBAn1Aka
— أ.د صالح حسين الرقب (@drsregeb) November 26, 2016
تعليقات ( 68 )
فيوزهؤلاء لو تعطيهم 5 ريال لكل واحد. لتحول للسنه ..😂
مسمارتعليق 14 كلامك صح
ابو طالبهذولا من بتوع السيسي نزلهم في الشوارع ومعطيهم من جنيه وهيا ابدو ورددو واحسيناه واحسيناه المهم لا يغلطو ويقولو يا باشه يا حسين
سبهللاعتقد الشيعة موجودين في مصر من ايام الدولة الفاطمية من ايام المعز لدين الله الفاطمي
ااابوعبداللهمصر انتهت وكم سنة والحسينيات في كل شارع السيسي بيبيع مصر لايران اصبروا ويجيكم العجب
نايف عليسبحان الله في ناس الشيعة يسبب لهم رعب وحساسية مفرطه يا اخي عشرين نفر طالعين خلهم الله يهديهم تضخيم الامور التافه بقصد تأجيج الطائفية ما له داعي
زائرابوفوازنحن نقول دايم إيران عدوه وهي ارهابيه وتضمر الشر لنا خلونا نستمر بي الكلام والوصف لي (افعال ايران) والنصر حليفا نحن السنه بس لاتستعجلون ترا في العجل ندامه أفعالنا قادمه نحن أبطال نت انستجرام سناب
❤️ محب صدام حسين ❤️مساكين المصريين حديثين عهد بالمذهب الشيعي ، انتقلوا من عبادة إله واحد عزوجل إلى عبادة إثنى عشر إمام ، لعن الله ابن سبأ اليهودي الذي أسس المذهب الرافضي الذي يحارب الاسلام
مصطفى عوضه*** الله يسعدهم ويبعدهم
الباشاياشين نطق الحسين على لسانهم بسيطة كل واحد ماخذ 50 جنيه مستعد يردد الحسين الالاف المرات المهم الدفع انا متاكد لو سئلت احدهم من هو الحسين لقال معروفوش ائصدك حسن قارنا
❤️ محب صدام حسين ❤️الحمدلله على نعمة العقل والدين ، الحسين رضي الله عنه بريء من اعمال الرافضة ، رحم القائد الراحل ابو عداي قاهر الفرس المجوس
عدد التعليقات:15762
قلم الحقيقهالأخوان والدواعش خوارج كفار.
تركيالشيعيه مدقوق خشمه بكل مكان
عدد التعليقات:15762
قلم الحقيقهكل سني ينتمي لحزب الأخوان لايمثل السنة وانما أقرب ماله الدواعش الارهابيين وهم خوارج كفار غير مسلمين نهائيآ.
عدد التعليقات:15762
قلم الحقيقهالأخوان الخائنين هم السرطان لاغيرهم.
الله فوووقالحل الوحيد الرجوع لله والاجتهاد بالدعوووووووه
عدد التعليقات:2478
توووووونسيةايران مثل الجذور المسرطنة تمتد في جميع الدول العربية والإسلامية لكن اسود السنة لهم بالمرصاد وسيردو عليهم قريب تلك الحنة من المتشيعيين قبضو من ايران الفقر اجبرهم وسال لعابهم لحفظة من الجنيهات للأسف. .!
عدد التعليقات:15762
قلم الحقيقهليس هناك حرب على أهل السنة بل العكس معززين مكرمين لهم كامل حقوقهم وهم الشعب الوطني *** المساند لحكومة تالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رعاه وحفظه الله. الأخوان لايمثلون السنة وانما قطعان ارهابية
غييييووووررررعددهم لايتجاوز العشرين وعموما فإن دين الشيعه دين الوناسه اكل وشرب ومواويل وهقص ومتعه
اللهم احفظ جنودنا البواسلاللهم عليك بالروافض المجوس والدواعش واللبراليين واذنابهم في الداخل والخارج اللهم احصهم عددا ولا تغادرمنهم منهم أحدا اللهم لا تقم لهم راية واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية وأرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود
إستشاري صحمصر سلمت لإيران ببركه الcc .
من تحت الماءتعليق مخالف
د ماجدالمصاريه مابزيناهم وهم من اول - عشان نبزاهم وهم روافض
إستشاري صحمصر الآن تم تسليمها لإيران منذو شهرين . مازال اعلام التشيع ترفرف هناك ببركة ال cc.
خالدتعليق مخالف
جبال سديرهؤلا صوفية جأو لياكلو ويرقصو كاالعادة لافرق بين الصوفية والشيعة في غالب الامر الصوفية يقولون مدد ياحسين مدد يابدوي مدد يازينب والشيعة يقولون ياعلي ياحسين يافاطمة كلهم في الهواء سواء
ابويزنقلم الحنبقه ياشباب. طلع بووووووووووويه.
عبداللهتعليق مخالف
عدد التعليقات:15762
قلم الحقيقهمؤكد أن دعاة الأخوان الذين سيصلون اليهم في تركيا لثنيهم عن التشيع سيكذبون عليهم ويوهمونهم أن مرسي رئيسهم وشيخهم سوف يتم الافراج عنه ههههه
ذو الفقارالله يستر منهم الله يكفينا شرهم
ابويزناصلا عادي عند حبايبنا المصريين. في النهار شيعي وباليل ياعيني سني. أهم حاقه بأ. للي يدفع أكثر نفس ثورة 25يناير في النهار بنحب مرسي وباليل بنحب السيسي أبو ثلاجه. .
غرم اللهمن خزعبلات الرافضه المسيرات الغوغائيه واللطم مع النواح ولبس الاسود
يالطيفمهما فعلت فلن يعود لك البترول او الرز حركة لن تؤثر الى في مصر ونكان قصد تقصد بالعربي والشعبي تغيض او تقهر احد فنقول يكفي الان انك تلف ودور على نفسك متدري اين بوصلتك وتجاهك
كلمة حقالله ياخدك ياقلم الخنبقه يا **
سامي البلويي جماعه بني لبرال اخطر من الشيعه والاخوان انتبهو من فكرهم المنحرف
عدد التعليقات:15762
قلم الحقيقهسيصلهم غدآ 50 من دعاة الأخوان قادمين من كل حدب وصوب الى تركيا في محاولة منهم لثنيهم عن التشيع لعل وعسى الله يهديهم يتخلصون من التشيع والتخنوج مرة واحدة وتصبح عبادتهم لله وحده لاأخواني ولا ايراني.
إستشاري صحمن خان رئيسة وقد اقسم أمامه فليس غريب يخوننا أو يخون بلده ..****
عدد التعليقات:1
برق الحرم(((((((( اتفق الاخوان والشيعة على اقتحام سجون مصر ..... الا يتفقون مرارا على استهدافها ))))))))
ثلاجة الموتىخلي الخميني ينفعكم .. متى دخلت إيران دولة إلا وحولتها إلى دولة فاشلة تعاني الحروب الأهلية الطائفية والفقر والفساد
عبدالعزيز//هذه بدايه اشرب ياسيسي هذه نتيجه تقربك من ايران وايران شغاله تشيع بالنجوع وبناء الاضرحه
عدد التعليقات:1
برق الحرم((((((( لعنة الله على من وردهم لمصر قول أمين.... ياخوان ))))))
عدد التعليقات:1
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=cGieHJlfl9E .......أكبر فضيحة تاريخية سجلت ... ابان الاخوان حين دخلوا المجوس مصر دخول الفاتحين عندما بكاء الازهر الا تذكرون
عدد التعليقات:15762
قلم الحقيقهأخوان الشر بعد تحولهم الى المذهب الشيعي يهتفون للحسين في تركيا بعد يأسهم من دعاة الأخوان العودة بهم الى حكم الأخوان في مصر هههههه
العويدمصر ***
مجرد رأيلم تكن حكومة مصر الحاليه اقوى من حكومة المعزلدين الله حيث بقيت مصر المحروسه قلبا وقالبا مع اهل السنة والجماعه رغم حكم الفاطميين لها قرون
رحمه ⭐️⭐️⭐️بكره حنشوف ميزو وقومعه وكريمه بيلطموا في شارع الهرم هيء هيء هيء
عدد التعليقات:1
برق الحرم((((((افلام مصريود كومبرس ........ لوكانوا شيعة ايران بالفعل ...... لايرفعون اعلام دولهم لان ولايتهم لقم ))))))))
دحوم1خلاص ايران كلت مصر ياباشا
عليالله يسعدك ياحسني مبارك ويامرسي
مجرد رأيلم تكن حكومة مصر الحاليه اقوى من حكومة المعزلدين الله حيث بقيت مصر المحروسه قلبا وقالبا مع اهل السنة والجماعه رغم حكم الفاطميين لها قرون
رحمه ⭐️⭐️⭐️حركات استفزاز للخليج ليس إلا ،،، لكن ما فيش رز ابداً ابداً
عليكم عدد سكان مصر وكم يمثل هولاء من عددهم انا متاكد انه حتى الاعشار لن تظهر لان هولاء شرذمه لايمثلون رقما له قيمه تذكر في شعب مصر السني ولكتها لعبه الاعلام لكي يظهرهم
عدد التعليقات:1
برق الحرم((((( ولاجبنة بالفول )))))))
المطوعوالله لايرضونه المصريون فهم اهل يمان واهل علم مهما كانت ضروفهم ولكن حسبنا الله على ا**
عدد التعليقات:1
برق الحرم((((((((لايوجد اعلام صفر ولا سود .....لانرى الا علم مصر ........كأنه مقصود )))))))
رحمه ⭐️⭐️⭐️ماخذين الضوء الأخضر من ابو ثلاجه ويمكن هوه اللي مرسلهم وهمه مش شيعه من افراد قيش القمهوريه
مسمارخرب اوممممها السيسي ههههههه على فين يامصررررر.!!!!
عدد التعليقات:1
برق الحرم(((((((( يمقن تبادل سياحة دينية ))))))))
السدغانيالشيعه للأسف منتشرين في جميع الدول العربيه
أبو حمد434ما فيش رز.. ما فيش رز.. ما فبش رز. هذه هتافاتنا ردا على هتافاتهم المضحكة والمخجلة!!
مشببحتى شيعتهم عباداتهم رقص واغاني هههههه والله شعب فلاوي رغم الفقر والاقتصاد اللي**😂😂😂
متفائلوالله ما خلاهم شيعة غير الفلوس.. قال شيعة مصر قال!!
رحمه ⭐️⭐️⭐️الله الله الله هيه حصلت وابتدأ عزف السلام المجوسي في شوارع مصر وآخرتها يا مصر حتودينا على فين الله يرحم ايامك يا حسني ويا مرسي
حسنالسيسي بيسمح بتشيع مصر اهم شي يعطونه رز ويعبون ثلاجته