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بالفيديو: مسيرة شيعية في مصر.. وهتافات وأغاني!

27 نوفمبر, 2016 , 21:30 م
بالفيديو: مسيرة شيعية في مصر.. وهتافات وأغاني!
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صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يظهر عدد من المصريين الشيعة وهم في مسيرة حسينية بأحد الشوارع ويهتفون ويرددون الأغاني ويرفعون الأعلام المصرية.

وأظهر الفيديو المتداول على نطاق واسع قيام الشيعة وهم يرددون أغاني “يا حبيب قلبي يا حسين” بينما سخر البعض الأخر من طريقتهم في التعبد وسيرهم بالشوارع.



تعليقات ( 68 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 68
    27 نوفمبر, 2016 , 22:52 م

    فيوز

    هؤلاء لو تعطيهم 5 ريال لكل واحد. لتحول للسنه ..😂
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  2. 67
    27 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    مسمار

    تعليق 14 كلامك صح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 66
    27 نوفمبر, 2016 , 22:48 م

    ابو طالب

    هذولا من بتوع السيسي نزلهم في الشوارع ومعطيهم من جنيه وهيا ابدو ورددو واحسيناه واحسيناه المهم لا يغلطو ويقولو يا باشه يا حسين
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  4. 65
    27 نوفمبر, 2016 , 22:48 م

    سبهلل

    اعتقد الشيعة موجودين في مصر من ايام الدولة الفاطمية من ايام المعز لدين الله الفاطمي
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  5. 64
    27 نوفمبر, 2016 , 22:47 م

    ااابوعبدالله

    مصر انتهت وكم سنة والحسينيات في كل شارع السيسي بيبيع مصر لايران اصبروا ويجيكم العجب
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  6. 63
    27 نوفمبر, 2016 , 22:44 م

    نايف علي

    سبحان الله في ناس الشيعة يسبب لهم رعب وحساسية مفرطه يا اخي عشرين نفر طالعين خلهم الله يهديهم تضخيم الامور التافه بقصد تأجيج الطائفية ما له داعي
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  7. 62
    27 نوفمبر, 2016 , 22:44 م

    زائرابوفواز

    نحن نقول دايم إيران عدوه وهي ارهابيه وتضمر الشر لنا خلونا نستمر بي الكلام والوصف لي (افعال ايران) والنصر حليفا نحن السنه بس لاتستعجلون ترا في العجل ندامه أفعالنا قادمه نحن أبطال نت انستجرام سناب
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  8. 61
    27 نوفمبر, 2016 , 22:42 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    مساكين المصريين حديثين عهد بالمذهب الشيعي ، انتقلوا من عبادة إله واحد عزوجل إلى عبادة إثنى عشر إمام ، لعن الله ابن سبأ اليهودي الذي أسس المذهب الرافضي الذي يحارب الاسلام
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  9. 60
    27 نوفمبر, 2016 , 22:38 م

    مصطفى عوضه

    *** الله يسعدهم ويبعدهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 59
    27 نوفمبر, 2016 , 22:36 م

    الباشا

    ياشين نطق الحسين على لسانهم بسيطة كل واحد ماخذ 50 جنيه مستعد يردد الحسين الالاف المرات المهم الدفع انا متاكد لو سئلت احدهم من هو الحسين لقال معروفوش ائصدك حسن قارنا
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  11. 58
    27 نوفمبر, 2016 , 22:34 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    الحمدلله على نعمة العقل والدين ، الحسين رضي الله عنه بريء من اعمال الرافضة ، رحم القائد الراحل ابو عداي قاهر الفرس المجوس
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  12. 57
    27 نوفمبر, 2016 , 22:30 م
    عدد التعليقات:15762

    قلم الحقيقه

    الأخوان والدواعش خوارج كفار.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  13. 56
    27 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

    تركي

    الشيعيه مدقوق خشمه بكل مكان
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  14. 55
    27 نوفمبر, 2016 , 22:26 م
    عدد التعليقات:15762

    قلم الحقيقه

    كل سني ينتمي لحزب الأخوان لايمثل السنة وانما أقرب ماله الدواعش الارهابيين وهم خوارج كفار غير مسلمين نهائيآ.
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  15. 54
    27 نوفمبر, 2016 , 22:25 م

    منذ مبطي وانا اشوف افلامهم المسلمين الكويسين الي يقول انا عاوز ازور قبر سيدنا الحسين والارهابي الي دايم يقول اللهم صلي على سيدنا محمد واذا منتم مصدقين تابعو افلامهم الماضيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 53
    27 نوفمبر, 2016 , 22:24 م
    عدد التعليقات:15762

    قلم الحقيقه

    الأخوان الخائنين هم السرطان لاغيرهم.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  17. 52
    27 نوفمبر, 2016 , 22:23 م

    الله فوووق

    الحل الوحيد الرجوع لله والاجتهاد بالدعوووووووه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 51
    27 نوفمبر, 2016 , 22:23 م
    عدد التعليقات:2478

    توووووونسية

    ايران مثل الجذور المسرطنة تمتد في جميع الدول العربية والإسلامية لكن اسود السنة لهم بالمرصاد وسيردو عليهم قريب تلك الحنة من المتشيعيين قبضو من ايران الفقر اجبرهم وسال لعابهم لحفظة من الجنيهات للأسف. .!
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  19. 50
    27 نوفمبر, 2016 , 22:22 م
    عدد التعليقات:15762

    قلم الحقيقه

    ليس هناك حرب على أهل السنة بل العكس معززين مكرمين لهم كامل حقوقهم وهم الشعب الوطني *** المساند لحكومة تالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رعاه وحفظه الله. الأخوان لايمثلون السنة وانما قطعان ارهابية
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  20. 49
    27 نوفمبر, 2016 , 22:19 م

    لم يحدث في تاريخ مصر الحرب على أهل السنة في مصر وغيرها مثل ما حدث في عهد حكومة الانقلاب .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 48
    27 نوفمبر, 2016 , 22:11 م

    غييييوووورررر

    عددهم لايتجاوز العشرين وعموما فإن دين الشيعه دين الوناسه اكل وشرب ومواويل وهقص ومتعه
    لا يعجبني(1) اعجبني(11)
  22. 47
    27 نوفمبر, 2016 , 22:08 م

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    اللهم عليك بالروافض المجوس والدواعش واللبراليين واذنابهم في الداخل والخارج اللهم احصهم عددا ولا تغادرمنهم منهم أحدا اللهم لا تقم لهم راية واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية وأرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود
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  23. 46
    27 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    إستشاري صح

    مصر سلمت لإيران ببركه الcc .
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  24. 45
    27 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    من تحت الماء

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 44
    27 نوفمبر, 2016 , 22:04 م

    د ماجد

    المصاريه مابزيناهم وهم من اول - عشان نبزاهم وهم روافض
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 43
    27 نوفمبر, 2016 , 22:04 م

    إستشاري صح

    مصر الآن تم تسليمها لإيران منذو شهرين . مازال اعلام التشيع ترفرف هناك ببركة ال cc.
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  27. 42
    27 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    خالد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  28. 41
    27 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    جبال سدير

    هؤلا صوفية جأو لياكلو ويرقصو كاالعادة لافرق بين الصوفية والشيعة في غالب الامر الصوفية يقولون مدد ياحسين مدد يابدوي مدد يازينب والشيعة يقولون ياعلي ياحسين يافاطمة كلهم في الهواء سواء
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 40
    27 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    ابويزن

    قلم الحنبقه ياشباب. طلع بووووووووووويه.
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  30. 39
    27 نوفمبر, 2016 , 22:02 م

    عبدالله

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 38
    27 نوفمبر, 2016 , 22:00 م
    عدد التعليقات:15762

    قلم الحقيقه

    مؤكد أن دعاة الأخوان الذين سيصلون اليهم في تركيا لثنيهم عن التشيع سيكذبون عليهم ويوهمونهم أن مرسي رئيسهم وشيخهم سوف يتم الافراج عنه ههههه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  32. 37
    27 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    ذو الفقار

    الله يستر منهم الله يكفينا شرهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  33. 36
    27 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    الشيعه في مصر من قبل حكم الاخوان بلاش دجل من زمان وهم في مصر يعني السيسي مو حاط يده في ايديهم اش هالدجل المقاطع موجوده والروابط ايضن
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  34. 35
    27 نوفمبر, 2016 , 21:58 م

    ابويزن

    اصلا عادي عند حبايبنا المصريين. في النهار شيعي وباليل ياعيني سني. أهم حاقه بأ. للي يدفع أكثر نفس ثورة 25يناير في النهار بنحب مرسي وباليل بنحب السيسي أبو ثلاجه. .
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  35. 34
    27 نوفمبر, 2016 , 21:57 م

    غرم الله

    من خزعبلات الرافضه المسيرات الغوغائيه واللطم مع النواح ولبس الاسود
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  36. 33
    27 نوفمبر, 2016 , 21:57 م

    يالطيف

    مهما فعلت فلن يعود لك البترول او الرز حركة لن تؤثر الى في مصر ونكان قصد تقصد بالعربي والشعبي تغيض او تقهر احد فنقول يكفي الان انك تلف ودور على نفسك متدري اين بوصلتك وتجاهك
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  37. 32
    27 نوفمبر, 2016 , 21:56 م

    كلمة حق

    الله ياخدك ياقلم الخنبقه يا **
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  38. 31
    27 نوفمبر, 2016 , 21:55 م

    سامي البلوي

    ي جماعه بني لبرال اخطر من الشيعه والاخوان انتبهو من فكرهم المنحرف
    لا يعجبني(7) اعجبني(3)
  39. 30
    27 نوفمبر, 2016 , 21:55 م
    عدد التعليقات:15762

    قلم الحقيقه

    سيصلهم غدآ 50 من دعاة الأخوان قادمين من كل حدب وصوب الى تركيا في محاولة منهم لثنيهم عن التشيع لعل وعسى الله يهديهم يتخلصون من التشيع والتخنوج مرة واحدة وتصبح عبادتهم لله وحده لاأخواني ولا ايراني.
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  40. 29
    27 نوفمبر, 2016 , 21:54 م

    إستشاري صح

    من خان رئيسة وقد اقسم أمامه فليس غريب يخوننا أو يخون بلده ..****
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  41. 28
    27 نوفمبر, 2016 , 21:53 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    (((((((( اتفق الاخوان والشيعة على اقتحام سجون مصر ..... الا يتفقون مرارا على استهدافها ))))))))
    لا يعجبني(26) اعجبني(0)
  42. 27
    27 نوفمبر, 2016 , 21:52 م

    اينكم يامسلمين ياموحدين لقد انتشروا الشيعه في كل مكان
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  43. 26
    27 نوفمبر, 2016 , 21:50 م

    ثلاجة الموتى

    خلي الخميني ينفعكم .. متى دخلت إيران دولة إلا وحولتها إلى دولة فاشلة تعاني الحروب الأهلية الطائفية والفقر والفساد
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  44. 25
    27 نوفمبر, 2016 , 21:49 م

    عبدالعزيز//

    هذه بدايه اشرب ياسيسي هذه نتيجه تقربك من ايران وايران شغاله تشيع بالنجوع وبناء الاضرحه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  45. 24
    27 نوفمبر, 2016 , 21:48 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ((((((( لعنة الله على من وردهم لمصر قول أمين.... ياخوان ))))))
    لا يعجبني(39) اعجبني(16)
  46. 23
    27 نوفمبر, 2016 , 21:46 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=cGieHJlfl9E .......أكبر فضيحة تاريخية سجلت ... ابان الاخوان حين دخلوا المجوس مصر دخول الفاتحين عندما بكاء الازهر الا تذكرون
    لا يعجبني(24) اعجبني(0)
  47. 22
    27 نوفمبر, 2016 , 21:46 م
    عدد التعليقات:15762

    قلم الحقيقه

    أخوان الشر بعد تحولهم الى المذهب الشيعي يهتفون للحسين في تركيا بعد يأسهم من دعاة الأخوان العودة بهم الى حكم الأخوان في مصر هههههه
    لا يعجبني(9) اعجبني(4)
  48. 21
    27 نوفمبر, 2016 , 21:45 م

    العويد

    مصر ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 20
    27 نوفمبر, 2016 , 21:42 م

    مجرد رأي

    لم تكن حكومة مصر الحاليه اقوى من حكومة المعزلدين الله حيث بقيت مصر المحروسه قلبا وقالبا مع اهل السنة والجماعه رغم حكم الفاطميين لها قرون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 19
    27 نوفمبر, 2016 , 21:40 م

    رحمه ⭐️⭐️⭐️

    بكره حنشوف ميزو وقومعه وكريمه بيلطموا في شارع الهرم هيء هيء هيء
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  51. 18
    27 نوفمبر, 2016 , 21:40 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ((((((افلام مصريود كومبرس ........ لوكانوا شيعة ايران بالفعل ...... لايرفعون اعلام دولهم لان ولايتهم لقم ))))))))
    لا يعجبني(8) اعجبني(0)
  52. 17
    27 نوفمبر, 2016 , 21:40 م

    دحوم1

    خلاص ايران كلت مصر ياباشا
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  53. 16
    27 نوفمبر, 2016 , 21:40 م

    علي

    الله يسعدك ياحسني مبارك ويامرسي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 15
    27 نوفمبر, 2016 , 21:40 م

    مجرد رأي

    لم تكن حكومة مصر الحاليه اقوى من حكومة المعزلدين الله حيث بقيت مصر المحروسه قلبا وقالبا مع اهل السنة والجماعه رغم حكم الفاطميين لها قرون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 14
    27 نوفمبر, 2016 , 21:38 م

    رحمه ⭐️⭐️⭐️

    حركات استفزاز للخليج ليس إلا ،،، لكن ما فيش رز ابداً ابداً
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  56. 13
    27 نوفمبر, 2016 , 21:38 م

    علي

    كم عدد سكان مصر وكم يمثل هولاء من عددهم انا متاكد انه حتى الاعشار لن تظهر لان هولاء شرذمه لايمثلون رقما له قيمه تذكر في شعب مصر السني ولكتها لعبه الاعلام لكي يظهرهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  57. 12
    27 نوفمبر, 2016 , 21:38 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ((((( ولاجبنة بالفول )))))))
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  58. 11
    27 نوفمبر, 2016 , 21:38 م

    المطوع

    والله لايرضونه المصريون فهم اهل يمان واهل علم مهما كانت ضروفهم ولكن حسبنا الله على ا**
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 10
    27 نوفمبر, 2016 , 21:37 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ((((((((لايوجد اعلام صفر ولا سود .....لانرى الا علم مصر ........كأنه مقصود )))))))
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  60. 9
    27 نوفمبر, 2016 , 21:37 م

    رحمه ⭐️⭐️⭐️

    ماخذين الضوء الأخضر من ابو ثلاجه ويمكن هوه اللي مرسلهم وهمه مش شيعه من افراد قيش القمهوريه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  61. 8
    27 نوفمبر, 2016 , 21:36 م

    مسمار

    خرب اوممممها السيسي ههههههه على فين يامصررررر.!!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  62. 7
    27 نوفمبر, 2016 , 21:36 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    (((((((( يمقن تبادل سياحة دينية ))))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 6
    27 نوفمبر, 2016 , 21:36 م

    السدغاني

    الشيعه للأسف منتشرين في جميع الدول العربيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 5
    27 نوفمبر, 2016 , 21:35 م

    أبو حمد434

    ما فيش رز.. ما فيش رز.. ما فبش رز. هذه هتافاتنا ردا على هتافاتهم المضحكة والمخجلة!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  65. 4
    27 نوفمبر, 2016 , 21:35 م

    مشبب

    حتى شيعتهم عباداتهم رقص واغاني هههههه والله شعب فلاوي رغم الفقر والاقتصاد اللي**😂😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  66. 3
    27 نوفمبر, 2016 , 21:35 م

    متفائل

    والله ما خلاهم شيعة غير الفلوس.. قال شيعة مصر قال!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  67. 2
    27 نوفمبر, 2016 , 21:34 م

    رحمه ⭐️⭐️⭐️

    الله الله الله هيه حصلت وابتدأ عزف السلام المجوسي في شوارع مصر وآخرتها يا مصر حتودينا على فين الله يرحم ايامك يا حسني ويا مرسي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  68. 1
    27 نوفمبر, 2016 , 21:33 م

    حسن

    السيسي بيسمح بتشيع مصر اهم شي يعطونه رز ويعبون ثلاجته
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