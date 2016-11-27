“الجفري” يهاجم قناة الجزيرة ويصفها بالمتصهينة

صحيفة المرصد : هاجم الداعية اليمني المتصوف، الحبيب علي الجفري، قناة الجزيرة بعد إعلانها عن “برومو” فيلم “العساكر” والتي تسلط من خلاله الضوء على شكل العسكرية المصرية.
ووصف “الجفري” في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الجزيرة بالقناة “المتصهينة”، كما اعتبر أن الجيش المصري هو أعظم جيش عربي.
وبسبب التغريدة، انهالت التعليقات المعترضة على تدخل “الجفري” في السياسة، وهو مارد عليه بتأكيده على أنه لم يذكر اسم بلد بعينه، فعلق النشطاء، بأن “قصده واضح”.
شر البلية ما يضحك..
قناة متصهينة تهاجم أعظم جيش عربي وهي تبث من بلد تحميه قاعدة أمريكية! #مصر #عمود_الخيمة#جيش_مصر_خط_احمر#تحيا_مصر
— علي الجفري (@alhabibali) November 26, 2016
@alhabibali لا تنجرف وراء السياسه واحترم محبيك ومتابعيك من كل البلدان والطوائف
— Abdulla alhammadi (@alhammadi_192) November 26, 2016
@alhabibali @alhammadi_192
مقصدك واضح دون ذكر الأسم…
وانت خليت فيها حشمة…
ليتك حاشم لحيتك لكن واضح انها للبيع والإسترزاق…
الله لا يحشمك…
— حسن حمود (@BoHomoud007) November 26, 2016
تعليقات ( 39 )
الجزيرة اخوانالجزيرة لم تفضح أحدا في تاريخها هي تؤلب الكل على الكل (( بحيادية ومهنية خبيثة لا ينكرها الا اخواني ))
الى الجميعجزاكم الله خير بأن كسبتوا الحبيب علي اجر وحسنات
صوفي تائبيالجفري انت واتباعك لو علم الله فيكم خير لهداكم وابعدكم عن تقديس القبور والاقطاب وعبادة غير الله ولكنكم في غي وضلال نسأل الله لك الهداية انت ومن تبعك من الغاوين او يريح الله المسلمين منكم
عدد التعليقات:1
برق الحرم((((((واتحداهم ينكرون ان مؤسسانها كانوا .....يهود))))))))
الجزيرة اخوان25 عبدالله الجزيره قناه فضحت ملل الالحاد (( وهل فضحت الاخوان الجماعة الضالة المفرقة المالفة للسنة والجماعة ؟! ))
الجزيرة اخوان25 عبدالله الجزيره قناه فضحت ملل الالحاد (( ومن صفق لحزب اللات مع قرضاويهم ؟! ))
الجزيرة اخوان25 عبدالله الجزيره قناه فضحت ملل الالحاد (( وفيما فضحت المجوس ؟! ))
عدد التعليقات:1
برق الحرم((((((( بنت BBC حفيدة بلفور ........ صنعها اليهود للفوضى ... وباعوها في قطر )))))))
الجزيرة اخوانيكفي أن تعرف أنها جزيرة الأخوان
عدد التعليقات:1
برق الحرمـــــــ((((((((((الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ)))))))))ـــــــــ
حمدالجفري يعرف يقرأ من اي كتاب عربي ويقرأ القرآن لكنه ضال مضل اعمى البصيره.
عبداللهالجزيره قناه فضحت ملل الالحاد
ألحقبانيعلم أفضل قناه بعد العربيه الجزيرة أم مهذب دجل أتمنى أن يمنع من دخول دول مجلس التعاون علشان موت من الجوع مثل المصرين الآنه هنا الخيرالكل شي علم😂😁😀😃😅😆
عبداللهالجزيره قناه فضحت ملل الالحاد
الى ١٩عليها تسعة عشر حسبي الله ونعم الوكيل وانا كذالك اكرهك لله
حفيد النبيصدقت يا الشريف يا السيد يالحبيب علي زين العابدين الجفري العلوي الهاشمي قناه متصهينه اخوانيه تبث الفتنه قاتلها الله وقاتل من يقف بصفها
الغامدىصوفى اعوذ بالله من هل وجه
سالم قدهوو على الطيب ضاريأكرهه في الله هذا **
حمديكفيه شرفا أنه مطية السيسي !!!!!! يلهوبالي يمه !!
من تحت الماءرايح تجي تعتذر مثل قديروف والايام جايه هههههههههههههههع
اللهم احفظ جنودنا البواسللا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم عليك بالمبتدعى مابقى إلا أهل البدع و الخرافات يصفون الخلق على هواهم حسبنا الله ونعم الوكيل في جميع أعداء الإسلام والمسلمين في كل مكان
الاسلام دينياللهم اجمع شمل الامة ، كفى فرقة ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم )
منصورابويمن يبي الشهرةعلى حساب الجزيرة
عبدالعزيز//انكشف الجفري بعد مؤتمر الشيشان وزاد الطين بله تلك المقاطع التي يتبارك بسيدهم وغيرها من الخرافات حسبنا الله ونعم الوكيل
جبال سديرلانها كشفت مؤمراتك على اهل السنة والجماعة الموحدين الذين لايشركون باالله شيئا وهاهو صاحبك الذي احتضن جمعكم وخزعبلاتكم جاء يعتذر من انت ياجفري ياقبوري حتى تخرج احفاد الصحابة ومنبع الاسلام من اهل السنة
عدد التعليقات:1
برق الحرم((((((((( الاحزاب فتنة ......... والاشراك بالله ذنب لايغفر )))))))))
إستشاري صحالمتصهين الذي راح مؤتمر غروزني ويسوي إنه المسلم وهو انت يا جفري واللي معك تعرفهم لكن ابشرك فركشنا مؤتمر غروزني ، واما مدحك للجيش المصري فأعلم انه فقاعة .
ابوفيصل 1والله ماينطبق عليك إلا قول خلف بن هذال (من دون بني صهيون بذتنا صهاينا)الله يسلمنا منك ويكفينا شر المنافقين. 😎
saleh33تعليق مخالف
سيدني*تاج علي راس السيسي وتابعية
ابوفيصل 1والله ماينطبق عليك إلا قول خلف بن هذال (من دون بني صهيون بذتنا صهاينا)الله يسلمنا منك ويكفينا شر المنافقين. 😎
مسمارهذا ماجعلنا امة ضعيفه متفككه جعلنا من ديننا الاسلامي قاموس مفردات للتفرقه ولظرب وحدتنا كأمه اسلاميه فتارة نسمع سروري ومتصوف وتارة جامي ومتصهين وعلماني القاب قسمنا بها انفسنا قبل ان يقسمون بلداننا !!
شماليمتصوف ليس بعيد عن الشيعه بافكاره **