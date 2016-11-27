“الجفري” يهاجم قناة الجزيرة ويصفها بالمتصهينة

صحيفة المرصد : هاجم الداعية اليمني المتصوف، الحبيب علي الجفري، قناة الجزيرة بعد إعلانها عن “برومو” فيلم “العساكر” والتي تسلط من خلاله الضوء على شكل العسكرية المصرية.

ووصف “الجفري” في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الجزيرة بالقناة “المتصهينة”، كما اعتبر أن الجيش المصري هو أعظم جيش عربي.

وبسبب التغريدة، انهالت التعليقات المعترضة على تدخل “الجفري” في السياسة، وهو مارد عليه بتأكيده على أنه لم يذكر اسم بلد بعينه، فعلق النشطاء، بأن “قصده واضح”.

شر البلية ما يضحك..

قناة متصهينة تهاجم أعظم جيش عربي وهي تبث من بلد تحميه قاعدة أمريكية! #مصر #عمود_الخيمة#جيش_مصر_خط_احمر#تحيا_مصر — علي الجفري (@alhabibali) November 26, 2016

@alhabibali لا تنجرف وراء السياسه واحترم محبيك ومتابعيك من كل البلدان والطوائف — Abdulla alhammadi (@alhammadi_192) November 26, 2016