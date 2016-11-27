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“الجفري” يهاجم قناة الجزيرة ويصفها بالمتصهينة

27 نوفمبر, 2016 , 21:33 م
“الجفري” يهاجم قناة الجزيرة ويصفها بالمتصهينة
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صحيفة المرصد : هاجم الداعية اليمني المتصوف، الحبيب علي الجفري، قناة الجزيرة بعد إعلانها عن “برومو” فيلم “العساكر” والتي تسلط من خلاله الضوء على شكل العسكرية المصرية.

ووصف “الجفري” في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الجزيرة بالقناة “المتصهينة”، كما اعتبر أن الجيش المصري هو أعظم جيش عربي.

وبسبب التغريدة، انهالت التعليقات المعترضة على تدخل “الجفري” في السياسة، وهو مارد عليه بتأكيده على أنه لم يذكر اسم بلد بعينه، فعلق النشطاء، بأن “قصده واضح”.



تعليقات ( 39 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 39
    27 نوفمبر, 2016 , 22:55 م

    الجزيرة اخوان

    الجزيرة لم تفضح أحدا في تاريخها هي تؤلب الكل على الكل (( بحيادية ومهنية خبيثة لا ينكرها الا اخواني ))
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  2. 38
    27 نوفمبر, 2016 , 22:55 م

    الى الجميع

    جزاكم الله خير بأن كسبتوا الحبيب علي اجر وحسنات
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  3. 37
    27 نوفمبر, 2016 , 22:54 م

    صوفي تائب

    يالجفري انت واتباعك لو علم الله فيكم خير لهداكم وابعدكم عن تقديس القبور والاقطاب وعبادة غير الله ولكنكم في غي وضلال نسأل الله لك الهداية انت ومن تبعك من الغاوين او يريح الله المسلمين منكم
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  4. 36
    27 نوفمبر, 2016 , 22:52 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ((((((واتحداهم ينكرون ان مؤسسانها كانوا .....يهود))))))))
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  5. 35
    27 نوفمبر, 2016 , 22:52 م

    😂ههه👇🏻
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  6. 34
    27 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    الجزيرة اخوان

    25 عبدالله الجزيره قناه فضحت ملل الالحاد (( وهل فضحت الاخوان الجماعة الضالة المفرقة المالفة للسنة والجماعة ؟! ))
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  7. 33
    27 نوفمبر, 2016 , 22:50 م

    الجزيرة اخوان

    25 عبدالله الجزيره قناه فضحت ملل الالحاد (( ومن صفق لحزب اللات مع قرضاويهم ؟! ))
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  8. 32
    27 نوفمبر, 2016 , 22:49 م

    الجزيرة اخوان

    25 عبدالله الجزيره قناه فضحت ملل الالحاد (( وفيما فضحت المجوس ؟! ))
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  9. 31
    27 نوفمبر, 2016 , 22:48 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ((((((( بنت BBC حفيدة بلفور ........ صنعها اليهود للفوضى ... وباعوها في قطر )))))))
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  10. 30
    27 نوفمبر, 2016 , 22:47 م

    الجزيرة اخوان

    يكفي أن تعرف أنها جزيرة الأخوان
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  11. 29
    27 نوفمبر, 2016 , 22:44 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ـــــــ((((((((((الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ)))))))))ـــــــــ
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  12. 28
    27 نوفمبر, 2016 , 22:43 م

    حمد

    الجفري يعرف يقرأ من اي كتاب عربي ويقرأ القرآن لكنه ضال مضل اعمى البصيره.
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  13. 27
    27 نوفمبر, 2016 , 22:41 م

    عبدالله

    الجزيره قناه فضحت ملل الالحاد
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  14. 26
    27 نوفمبر, 2016 , 22:41 م

    ألحقباني

    علم أفضل قناه بعد العربيه الجزيرة أم مهذب دجل أتمنى أن يمنع من دخول دول مجلس التعاون علشان موت من الجوع مثل المصرين الآنه هنا الخيرالكل شي علم😂😁😀😃😅😆
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  15. 25
    27 نوفمبر, 2016 , 22:40 م

    عبدالله

    الجزيره قناه فضحت ملل الالحاد
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  16. 24
    27 نوفمبر, 2016 , 22:37 م

    الجزيرة فضحتكم وعرتكم لله درك من قناة ولايكرهها الا الروافض والمتصوفه وكل اعداء دول الخليج
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  17. 23
    27 نوفمبر, 2016 , 22:36 م

    الى ١٩

    عليها تسعة عشر حسبي الله ونعم الوكيل وانا كذالك اكرهك لله
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  18. 22
    27 نوفمبر, 2016 , 22:35 م

    حفيد النبي

    صدقت يا الشريف يا السيد يالحبيب علي زين العابدين الجفري العلوي الهاشمي قناه متصهينه اخوانيه تبث الفتنه قاتلها الله وقاتل من يقف بصفها
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  19. 21
    27 نوفمبر, 2016 , 22:33 م

    الغامدى

    صوفى اعوذ بالله من هل وجه
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  20. 20
    27 نوفمبر, 2016 , 22:22 م

    وش هذا الفتن الي نزلت على العرب كل واحد يشتم الثاني!!
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  21. 19
    27 نوفمبر, 2016 , 22:18 م

    سالم قدهوو على الطيب ضاري

    أكرهه في الله هذا **
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  22. 18
    27 نوفمبر, 2016 , 22:16 م

    حمد

    يكفيه شرفا أنه مطية السيسي !!!!!! يلهوبالي يمه !!
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  23. 17
    27 نوفمبر, 2016 , 22:13 م

    هذا الجفري الصوفي من عباد القبور والفروج فهو يطعن في الشيخ محمد بن عبدالوهاب لأنه قضى على الشركيات والبدع ومنها تسوية القبور بالأرض وليس غريباً على الجفري أن يمتدح معقل الصوفية وموطن الفراعنة قبلته.
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  24. 16
    27 نوفمبر, 2016 , 22:09 م

    هذا دائما امره عجيب
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  25. 15
    27 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    من تحت الماء

    رايح تجي تعتذر مثل قديروف والايام جايه هههههههههههههههع
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  26. 14
    27 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم عليك بالمبتدعى مابقى إلا أهل البدع و الخرافات يصفون الخلق على هواهم حسبنا الله ونعم الوكيل في جميع أعداء الإسلام والمسلمين في كل مكان
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  27. 13
    27 نوفمبر, 2016 , 21:59 م

    الاسلام ديني

    اللهم اجمع شمل الامة ، كفى فرقة ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم )
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  28. 12
    27 نوفمبر, 2016 , 21:56 م

    الله لا يحشمك…
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  29. 11
    27 نوفمبر, 2016 , 21:55 م

    منصور

    ابويمن يبي الشهرةعلى حساب الجزيرة
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  30. 10
    27 نوفمبر, 2016 , 21:53 م

    عبدالعزيز//

    انكشف الجفري بعد مؤتمر الشيشان وزاد الطين بله تلك المقاطع التي يتبارك بسيدهم وغيرها من الخرافات حسبنا الله ونعم الوكيل
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  31. 9
    27 نوفمبر, 2016 , 21:53 م

    جبال سدير

    لانها كشفت مؤمراتك على اهل السنة والجماعة الموحدين الذين لايشركون باالله شيئا وهاهو صاحبك الذي احتضن جمعكم وخزعبلاتكم جاء يعتذر من انت ياجفري ياقبوري حتى تخرج احفاد الصحابة ومنبع الاسلام من اهل السنة
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  32. 8
    27 نوفمبر, 2016 , 21:51 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ((((((((( الاحزاب فتنة ......... والاشراك بالله ذنب لايغفر )))))))))
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  33. 7
    27 نوفمبر, 2016 , 21:50 م

    إستشاري صح

    المتصهين الذي راح مؤتمر غروزني ويسوي إنه المسلم وهو انت يا جفري واللي معك تعرفهم لكن ابشرك فركشنا مؤتمر غروزني ، واما مدحك للجيش المصري فأعلم انه فقاعة .
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  34. 6
    27 نوفمبر, 2016 , 21:48 م

    ابوفيصل 1

    والله ماينطبق عليك إلا قول خلف بن هذال (من دون بني صهيون بذتنا صهاينا)الله يسلمنا منك ويكفينا شر المنافقين. 😎
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  35. 5
    27 نوفمبر, 2016 , 21:48 م

    saleh33

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 4
    27 نوفمبر, 2016 , 21:47 م

    سيدني

    *تاج علي راس السيسي وتابعية
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  37. 3
    27 نوفمبر, 2016 , 21:47 م

    ابوفيصل 1

    والله ماينطبق عليك إلا قول خلف بن هذال (من دون بني صهيون بذتنا صهاينا)الله يسلمنا منك ويكفينا شر المنافقين. 😎
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  38. 2
    27 نوفمبر, 2016 , 21:45 م

    مسمار

    هذا ماجعلنا امة ضعيفه متفككه جعلنا من ديننا الاسلامي قاموس مفردات للتفرقه ولظرب وحدتنا كأمه اسلاميه فتارة نسمع سروري ومتصوف وتارة جامي ومتصهين وعلماني القاب قسمنا بها انفسنا قبل ان يقسمون بلداننا !!
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  39. 1
    27 نوفمبر, 2016 , 21:38 م

    شمالي

    متصوف ليس بعيد عن الشيعه بافكاره **
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