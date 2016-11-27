صحيفة المرصد:سارع مفتي مصر شوقي علام للرد على فيلم قناة الجزيرة “العساكر” قبل أن يراه في بيان صادر عن دار الافتاء المصرية واصفا الجيش المصري بأنه جبل أشم لا تطوله ترهات وسفاهة بعض الأدوات الإعلامية التي تنتهج توظيف منابرها في خدمة أجندات موجهة وتلفيق الأكاذيب وترديدها بصورة سمجة وقميئة، حسب وصفه.
ومن المقرر أن تقوم القناة ببث الفيلم اليوم عبر قناتها، رغم الغضب المصري الرسمي من ذلك الفيلم.
وقال «علام» في بيانه ” الجيش المصري سيظل برجاله وقادته رمز العزة والكرامة وحامي الأمة العربية وملجأها في الشدائد والملمات والمدافع عن حقوقها وسيبقى الجندي المصري شوكة في حلوق المتربصين من هنا وهناك”.
وأشار إلى أن ” الجيش المصري رمانة ميزان منطقة الشرق الأوسط بما يملكه من خيرية أكد النص عليها في صحيح الأحاديث النبوية الواردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما نصح أصحابه أن يتخذوا من جند مصر جندًا كثيفًا لأنهم خير أجناد الأرض”.
وتابع البيان:« سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكد أيضًا على خيرية الجندي المصري بأنه في رباط مع أهله داخل المؤسسة العسكرية وخارجها، وأن هذا الرباط ليس محددًا بوقت بل ممتد إلى قيام الساعة».
ووشدد البيان على أن مثل تلك الأفلام:« لن تنال من شموخ وكبرياء الجيش المصري العظيم شيء مهما كاد الكائدون فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصدق منهم حديثًا والرباط بين المصريين وجيشهم موثوق العرى يستعصى على محاولات المغرضين».
مفتي مصر يرد على فيلم قناة الجزيرة العساكر قبل ان يشاهده ويردد حديث “ خير أجناد الأرض ”
صحيفة المرصد:سارع مفتي مصر شوقي علام للرد على فيلم قناة الجزيرة “العساكر” قبل أن يراه في بيان صادر عن دار الافتاء المصرية واصفا الجيش المصري بأنه جبل أشم لا تطوله ترهات وسفاهة بعض الأدوات الإعلامية التي تنتهج توظيف منابرها في خدمة أجندات موجهة وتلفيق الأكاذيب وترديدها بصورة سمجة وقميئة، حسب وصفه.
تعليقات ( 44 )
عاشق الجزيرةصدقت يابدوي قديم شهم تعليق 41 لكن محدش عاويز يفهم
عاشق الجزيرةخير اجناد***
عدد التعليقات:13917
برق الحرم((((((( قلعة _العُمرين .................نراه ..... كا هي )))))))
بدوي قديم شهمالدولة الوحيدة الي بالعالم تسمي مدنها باسم المحتل ( القاهرة - قاهرة المعز الرافضي الفاطمي الي اذاق المصريين الويل ) ، الاسكندرية - إسكندر الي احتل مصر وعذبهم !!! شعب وجيش كفتة غريب
الكنديماعرفنا عن الجيش المصري غير الهزايم وقتلهم شعبهم
عاشق الجزيرةخير اجناد الارض هم من خرجوا من الجزيرة العربية وفتحوا مصر ودمروا عرش كسرى ونشروا الاسلام في الهند والسند والاندلس بلا فسيخ بلا كفتة
مؤرخ عتيقالمصري الي يرد على الجميع ، هنالك دراسات وكتب في معركة حطين وما قبلها ومن زمن الصحابة عن تخاذل المصريين في نصرة المسلمين ، ارجو عدم اخذ الاخوة بالصوت العالي كما هي عادتكم وعاصفة الحزم وسوريا اكبر مثال
حمدخيبكم الله ياروافض الفرقة والفتن والقتل وحفظ الله السعودية ودينها
محمدخنبوقة تدخل بمعرف سامية او بامية او فتحية او الجزيرة اخوان مفضوح بمعرفاتك المترفضه
خالدقلم البهتان والكذب شخص مريض والدليل لا يثق بكلامه بمعرف واحد فيدخل بعدة معرفات مما يدل على تخبط وضعف الشخصية ومرض نفسي ولا يستحي انه يدخل بمعرفات نسائية او من غير اسماء ايه المريض النفسي تعالج
نبيل العليكل حروب مصر التي خاضتها مع اسرائيل كلها انتكاسات وهزايم. وحرب أكتوبر يعود الفضل لله ثم بقرار السعودية والجزائر قطع البترول. وايضا جيوش العرب اللي ساعدو مصر. وبالأخير مصر تطعن العرب غدر باتفاقية استيلا
عدد التعليقات:13917
برق الحرم(((((((( لم تدركوا كيف ................توقفوا عن استهدافكم..... بعد اعصار _ رابعة )))))))))
عاشق الجزيرةخير اجناد الارض في عهد عبدالناصر احتل اليمن لمدة 8 سنوات وقصف جيزان وابها بالطائارت وتمردغ من الجيش الاسرائيلي بحرب 67 وتم جر السادات بعد هزيمة اكتوبر لتوقيع معاهدة كامب ديفيد خير اجناد الارض هههههههه
الجزيرة اخوانلعل ما قاله العريفي في مصر وأهلها وفضلها ووووو يقنعك ؟!! ربما !!
عدد التعليقات:13917
برق الحرم((((((( نتوقع ان تنجز مصر ....... فيلم واقعي يحاكي ........ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في القضاء على الخوارج لاتقاء فتنهم ))))))
محمددخل خنبوقة بمعرفاته
الجزيرة اخوان13 عبدالله التميمي خير اجناد الارض ضعيف (( وليس هذا ما نجهله )) فنحن نعرف مصر وقيمتها والاحاديث في مصر لا تخفى الا من خفيت عليه
تركيحديث من الاسرائليات لا ياخذ به
عدد التعليقات:1106
سامية١٢ هالحين صار ضعيف ؟؟؟ وفي وقت مرسيكم ماضعفتوه ولاجبتوا طاريه😂😂😂
محمدتعليق مخالف
سنافي.حديث اجناد الأرض .. **
حرية رأيحديث خير اجناد الارض الواقع لايثبته كيف خير اجناد الارض يطفوا حرائق اليهود ويساهموا في حصار المسلمين في فلسطين ؟ وبكى وزير خارجية خير اجناد الارض على الارهابي شمعون بيريز ويساند الارهابي بشار !!!!
عدد التعليقات:1106
ساميةخيبكم الله ياإخونج الفرقة والفتن وحفظ الله مصر العروبة 😡
الجزيرة اخوان92 مؤرخ عتيق الجيش المصري جيش فول وطعيمة ، اقرؤا التاريخ يا سادة (( ترى فيه فرق بين التاريخ و الإملاء ))
محمد**ضد اهل السنة في الشيشان مفتى ابو رز وي خنبوقة ابو معرفات روافض مجوس
عدد التعليقات:13917
برق الحرم((((((( مافيه أحد يوطوط من الحيقة الخلفية ((الصومال )) ...... بوارج مصر موجودة .... ومصر لم تنسحب من التحالف العربي تحت ذريعة عدم التدخل في شئون الاخرين ))))
الجزيرة اخوان92 مؤرخ عتيق الجيش المصري جيش فول وطعيمة ، اقرؤا التاريخ يا سادة (( يبدوا أن لك تاريخا غير تاريخنا الاسلامي والعربي ))
حرية رأيحديث خير اجناد الارض حديث ضعيف لازال المصريين يعيشون على الاغانى الوطنيه التى لا تسمن و لا تغنى من جوع وبدل الهلس نتمنى من المصريين يقولوا لنا ماذا قدموا للعرب غير نكسة 67 ومعهادة كامب ديفيد المهينة
الجزيرة اخوانوهل سنتوهم أن الجزيرة ستعرض لنا وقوف أجناد مصر في وجه التتار وما فعلوه بهم مثلا على سبيل المثال
الجزيرة اخوان72 د ماجد لم نرى اجناد الارض في عاصفة الحزم (( هي في تحالفنا والله لا يحوجنا لهم ولا يحوجهم لنا )) قوتنا قوتهم
عبدالله التميميخير اجناد الارض ضعيف جدا لا يؤخذ به ففيه ثلاث علل قوية وجميع العلماء لا يعتدو به فكيف هذا وهو مفتي يقوله ههههههه
الجزيرة اخوان62 مؤرخ عتيق الجيش المصري جيش فول وطعيمة (( وهذا ما ستعرضه الجزيرة عن جيش مصر المسلمة السنية ،،! فهل يقبل مؤرخ أن يوصف جيش قطر بجيش ...؟؟؟ !! ان قبلت فهذا شأنك نحن لا نقبل ذلك
الجزيرة اخوانفهل ستمتعنا الجزيرة في هذا الفيلم بنصر اكتوبر وبطولاته ؟!! مثلا على سبيل المثال
عدد التعليقات:13917
برق الحرم(((((((( متى القصاص لدماء جند مصر وقضاتها....الحق على محاكم مصر ...... التي خففت الحكم عن خوارج العصر فيها ...... لاعهد لهم ولاذمة ...... وهذا من جمائل اعفاء رقاب اعوانهم من القتل )))))))
مؤرخ عتيقالجيش المصري جيش فول وطعيمة ، اقرؤا التاريخ يا سادة ،لكل الفتوحات الاسلامية لم تشارك مصر ، فقط ابناء الجزيرة واليمن والشام والمصريين يؤخذو كل شيء جاهز
الجزيرة اخوانيعني الجزيرة كانت ناوية تعرض فيلما وثائقيا يبرز حروب المصريين مع العدو الصهيوني (( ان فكرت في ذالك فهذا حديث نفس لم يتلبس بأخوان ))
د ماجدلم نرى اجناد الارض في عاصفة الحزم ضد المشروع الايراني الصفوي فقط رايناه في دعم طاغية الشام بشار النعجه قاتل شعبه
رد على المفتي حنا حامينا اللهالمفتي لم يوفق بقوله الجيش المصري حامي الدول العربية . اول شي حنا حامينا الله ، ثاني شي وين الجيش المصري في عاصفة الحزم وين الجيش المصري من مليشيات ايران في العراق . الجيش المصر يساعد بشار النعجة .
الجزيرة اخوانوهل تؤمل من الجزيرة تجاه مصر طيلة تاريخها أن تمدح جيش مصر ؟!!
الجزيرة اخواننحن الآن نطالب بخدمة التجنيد والجزيرة تسميه ((((( التجنيد الإجباري في حق المصرين ))))) كلمة منقرضة من تاريخ الوطنين ومرفوضة
الجزيرة اخوانوهل ينتظر عاقل من قناة الجزيرة ثناء على أجناد وعسكر مصر ؟! إن قال أحد بذلك سأسحب كل ما قلت في الجزيرة !!!
عدد التعليقات:13917
برق الحرم(((((((الاطماع السياسة ..................... تتغافل عن وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم ..... وياليت تلك الاطماع التي يراد تحقيقها للعرب ))))))
توتيصوفي غير مواخذ عليه