مفتي مصر يرد على فيلم قناة الجزيرة العساكر قبل ان يشاهده ويردد حديث “ خير أجناد الأرض ”

صحيفة المرصد:سارع مفتي مصر شوقي علام للرد على فيلم قناة الجزيرة “العساكر” قبل أن يراه في بيان صادر عن دار الافتاء المصرية واصفا الجيش المصري بأنه جبل أشم لا تطوله ترهات وسفاهة بعض الأدوات الإعلامية التي تنتهج توظيف منابرها في خدمة أجندات موجهة وتلفيق الأكاذيب وترديدها بصورة سمجة وقميئة، حسب وصفه.

ومن المقرر أن تقوم القناة ببث الفيلم اليوم عبر قناتها، رغم الغضب المصري الرسمي من ذلك الفيلم.

وقال «علام» في بيانه ” الجيش المصري سيظل برجاله وقادته رمز العزة والكرامة وحامي الأمة العربية وملجأها في الشدائد والملمات والمدافع عن حقوقها وسيبقى الجندي المصري شوكة في حلوق المتربصين من هنا وهناك”.

وأشار إلى أن ” الجيش المصري رمانة ميزان منطقة الشرق الأوسط بما يملكه من خيرية أكد النص عليها في صحيح الأحاديث النبوية الواردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما نصح أصحابه أن يتخذوا من جند مصر جندًا كثيفًا لأنهم خير أجناد الأرض”.

وتابع البيان:« سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكد أيضًا على خيرية الجندي المصري بأنه في رباط مع أهله داخل المؤسسة العسكرية وخارجها، وأن هذا الرباط ليس محددًا بوقت بل ممتد إلى قيام الساعة».

ووشدد البيان على أن مثل تلك الأفلام:« لن تنال من شموخ وكبرياء الجيش المصري العظيم شيء مهما كاد الكائدون فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصدق منهم حديثًا والرباط بين المصريين وجيشهم موثوق العرى يستعصى على محاولات المغرضين».