  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

سقطت سيارتها في بحيرة .. الشقراء “عدوة بوتين” تموت بحادث مروع – صور

27 نوفمبر, 2016 , 23:57 م
سقطت سيارتها في بحيرة .. الشقراء “عدوة بوتين” تموت بحادث مروع – صور
  • 2٬885
  • 10
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:توفيت الوريثة “ديانا ليبيديفا”، حفيدة المصرفي “بلاتون ليبيديف” (59 عاماً) الذي حكم عليه بالسجن لمدة 11 عاما بتهمة التهرب الضريبي وغسيل الأموال والاختلاس، بحادث سير أدى لسقوط مركبتها في بحيرة.

وتعرف “ديانا” بين أصدقائها باسم “السيدة دي”، وكانت في السيارة الـBMW X6 التي يقودها صديقها “عازر ياجبوف” (23عاماً) الذي توفي هو أيضاً في جنوب سويسرا يوم الخميس.

وتم انتشال جثتيهما من بحيرة لوغانو، بعدما اخترقت السيارة حاجز الجسر وهوت في المياه، وذكرت تقارير غير مؤكدة أن السيارة كانت في “سباق”.

وكان جد الشابة شريكاً تجارياً مقرباً من الملياردير السابق، وعدو بوتين “ميخائيل خودوركوفسكي” رئيس شركة النفط يوكوس، الذي سجنته السلطات الروسية أيضاً.

7461

0135856564

1294187706-36

06559565623

6868888888

24444444444

324535555555

596266666666



تعليقات ( 10 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 10
    28 نوفمبر, 2016 , 1:36 ص

    انه الكي جي بي الروسي

    صاحب التاريخ الحافل بالاغتيالات في دول العالم لكل من عارض الرئيس وكأنها دولة اجرام ومافيا القتل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 9
    28 نوفمبر, 2016 , 1:01 ص

    ابو سليمان

    ما اضيق الدنياء او ياضعف الانسان شف قرب ضحكك بالزمن من نحيبك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 8
    28 نوفمبر, 2016 , 0:40 ص

    جمعان الزهراني

    مجار من ذا الطيحة الشينة ليت مسفرة بنت سعيد مكانك جوف ذا الحفرة كان اليلة تصدقت بخبشة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  4. 7
    28 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص

    أبو مصلفح الرياض

    اللي بعده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 6
    28 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص

    يارب ارحمنا

    تم تصفيتها بواسطة الكي جي بي حسب تقارير روسية
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 5
    28 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص

    أبو مصلفح الرياض

    أعداء الأسد بوتين إلى الجحيم سر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  7. 4
    28 نوفمبر, 2016 , 0:33 ص

    طلال

    الظاهر أني قابلتها في البحرين 🤔🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 3
    28 نوفمبر, 2016 , 0:33 ص

    رحمه ⭐⭐⭐

    الجسر ضعيف امام لفه خطيره،،،،،،اش فادها عيونها الواسعه وفلوسها،،،، يالهوتي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  9. 2
    28 نوفمبر, 2016 , 0:29 ص

    زائر المرصد

    يا خساره.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 1
    28 نوفمبر, 2016 , 0:03 ص

    دروجبا

    والله ان ودي انه خنبوقه الي مكانك واشوفه مقطع هذا الاخونجي عمر الشقي بقي مامات ولا مرض هب عليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم