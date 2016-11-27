سقطت سيارتها في بحيرة .. الشقراء “عدوة بوتين” تموت بحادث مروع – صور

صحيفة المرصد:توفيت الوريثة “ديانا ليبيديفا”، حفيدة المصرفي “بلاتون ليبيديف” (59 عاماً) الذي حكم عليه بالسجن لمدة 11 عاما بتهمة التهرب الضريبي وغسيل الأموال والاختلاس، بحادث سير أدى لسقوط مركبتها في بحيرة.
وتعرف “ديانا” بين أصدقائها باسم “السيدة دي”، وكانت في السيارة الـBMW X6 التي يقودها صديقها “عازر ياجبوف” (23عاماً) الذي توفي هو أيضاً في جنوب سويسرا يوم الخميس.
وتم انتشال جثتيهما من بحيرة لوغانو، بعدما اخترقت السيارة حاجز الجسر وهوت في المياه، وذكرت تقارير غير مؤكدة أن السيارة كانت في “سباق”.
وكان جد الشابة شريكاً تجارياً مقرباً من الملياردير السابق، وعدو بوتين “ميخائيل خودوركوفسكي” رئيس شركة النفط يوكوس، الذي سجنته السلطات الروسية أيضاً.
تعليقات ( 10 )
انه الكي جي بي الروسيصاحب التاريخ الحافل بالاغتيالات في دول العالم لكل من عارض الرئيس وكأنها دولة اجرام ومافيا القتل
ابو سليمانما اضيق الدنياء او ياضعف الانسان شف قرب ضحكك بالزمن من نحيبك
جمعان الزهرانيمجار من ذا الطيحة الشينة ليت مسفرة بنت سعيد مكانك جوف ذا الحفرة كان اليلة تصدقت بخبشة
أبو مصلفح الرياضاللي بعده
يارب ارحمناتم تصفيتها بواسطة الكي جي بي حسب تقارير روسية
أبو مصلفح الرياضأعداء الأسد بوتين إلى الجحيم سر
طلالالظاهر أني قابلتها في البحرين 🤔🤔
رحمه ⭐⭐⭐الجسر ضعيف امام لفه خطيره،،،،،،اش فادها عيونها الواسعه وفلوسها،،،، يالهوتي
زائر المرصديا خساره.
دروجباوالله ان ودي انه خنبوقه الي مكانك واشوفه مقطع هذا الاخونجي عمر الشقي بقي مامات ولا مرض هب عليه