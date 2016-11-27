سقطت سيارتها في بحيرة .. الشقراء “عدوة بوتين” تموت بحادث مروع – صور

صحيفة المرصد:توفيت الوريثة “ديانا ليبيديفا”، حفيدة المصرفي “بلاتون ليبيديف” (59 عاماً) الذي حكم عليه بالسجن لمدة 11 عاما بتهمة التهرب الضريبي وغسيل الأموال والاختلاس، بحادث سير أدى لسقوط مركبتها في بحيرة.

وتعرف “ديانا” بين أصدقائها باسم “السيدة دي”، وكانت في السيارة الـBMW X6 التي يقودها صديقها “عازر ياجبوف” (23عاماً) الذي توفي هو أيضاً في جنوب سويسرا يوم الخميس.

وتم انتشال جثتيهما من بحيرة لوغانو، بعدما اخترقت السيارة حاجز الجسر وهوت في المياه، وذكرت تقارير غير مؤكدة أن السيارة كانت في “سباق”.

وكان جد الشابة شريكاً تجارياً مقرباً من الملياردير السابق، وعدو بوتين “ميخائيل خودوركوفسكي” رئيس شركة النفط يوكوس، الذي سجنته السلطات الروسية أيضاً.