رسميا .. مصر تعلق على وجود قوات لها في سوريا لدعم الأسد

صحيفة المرصد – الأناضول:علقت مصر رسميا الأحد 27 نوفمبر/ تشرين الثاني على ما تردد في وسائل الإعلام عن إرسال القاهرة لقواتها إلى سوريا لدعم نظام بشار الأسد هناك، ونفت الخارجية المصرية أي وجود عسكري لها على الأراضي السورية.
وجاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، رداً على ما نقلته بعض الصحف العربية والإسرائيلية، عن وجود عسكري مصري على الأراضي السورية.
وفي أول ردٍّ رسمي، اليوم، قال متحدث الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، إن “الوجود العسكري المصري في الأراضي السورية مزاعم لا أصل لها إلا في خيال من يروجون لها، وهدف الترويج لتلك الشائعات معروف، ولا يخفى على أحد (دون توضيح هذا الهدف)”.
وأكد أبوزيد “على التزام مصر بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”. مضيفاً: “هناك إجراءات دستورية وقانونية ينبغي اتخاذها قبل إرسال أي جندي أو معدة مصرية خارج حدود الدولة”.
وأوضح المتحدث أن “تلك الإجراءات لا تتم في الخفاء أو دون إعلام الشعب المصري بأهداف أي خطوة من هذا القبيل”.
تعليقات ( 39 )
طوابقساميه انتبهي تعلقي باسمك المذكر ههههه😂
عدد التعليقات:1106
سامية٢٥ إخونج سوريا يدعمون إخونج مصر فيدلسون ويكذبون .
عدد التعليقات:1106
ساميةيقول مزاعم لا أساس لها من الصحة سمعتوا يامدلسين يا إخونج يافتانين(نفت الخارجية المصرية أي وجود عسكري لها على الأراضي السورية)قرفتونا كل يوم كذبة شكل واردوغانكم يطفي حرايق اسرائيل وانتم سكتم بكتم عمى😡
رامييوجد اسلحة مصرية ومن الطبيعي ان يكون هناك دعم لوجستي مصري كالتدريب عليها
برونزي سنيشوفوا مقابلة السيسي في البرتغال و اسمعوا ماذا قال بعظمة لسانه و تعرفون ** .. ودي تشوف المقابلة و بعدين تحكم يا تعليق 29
اخونجيالوجود العسكري المصري في الأراضي السورية مزاعم لا أصل لها إلا في خيال من يروجون لها، ((( ومن يروج له )) لغز محير
اخونجيهل فقط اليهود هم يحرفون الكلام ؟!!
اخونجي25 برونزي سني عموماً صواريخ صنعت في مصر ((( أكيد في مصر ؟!! )))
اخونجي2528 نوفمبر, 2016 , 1:02 ص برونزي سني الخارجية تكذب (((( التدليس ))) وليس الرئيس
اخونجي21 والفرقه 18 المصرية ماذا تفعل في حلب ؟ (( لعلك واهم هذه الفرقة 18 من فرق الاخوان في الجيزة بالقرب من كرداسة ))
برونزي سنيالخارجية تقول لم ندعم و الرئيس يقول ندعم***
اخونجي82 الواقع الاليم لاكن فيه صواريخ (( ولا تفكر ان مصر تدعم بشار بالرز ترى يالله حصلوه ))
برونزي سنيالخارجية تكذب الرئيس لماذا وصلت مصر لهذه الدرجة من التناقض .. عموماً صواريخ صنعت في مصر دكت حلب و الثوار وثقوا ذلك والسلام خير ختام
اخونجي82 الواقع الاليم لاكن فيه صواريخ (( انتبه تكون حاط في بالك ان مصر دعمت بفول وطعمية)) ترى هذي كارثة الكوارث ربما تهيج الشارع المصري على قيادته
اخونجي82 الواقع الاليم.. لاكن فيه صواريخ (( خلصنا من مشاركة الجنود !! بدأنا في مشاركة الصواريخ )) والله حالة
اخونجيليس الكذب من (( البر )) من قال لكم أن الكذب من البر أشك في إسلامه
اخونجي92 عاشق الجزيرة خير اجناد الارض يقاتلون المسلمين في سوريا (( كيف اناقشك ؟! لن يقنعك الا ما تستقيه من الجزيرة ))
اخونجيهل يرون الكذب يهدي الى (( البر )) !! فكر معي في حال هؤلاء !!
مسباروالله نود لمصر ان يرتفع ويعلو شأنها اما وضعها الحالي وضع محزن للغايه لا يسر الصديق عمر الانقلابات ما اتت بخير لاي شعب ويحزنني جدا التفوه والاخذ والكذب على رسول الله في احاديث ضعيفه منقطعه السند
اخونجيمصر في تحالف عاصفة الحزم يكذب على نفسه ويقول لا ليست في التحالف ؟؟ كيف نحاور هؤلاء ،، هل من مجيب ؟!!
اخونجيهل يرون في الكذب مكملا من مكملات ضلال عقائهم ،، اني أعجب !!
اخونجيليست القضية في كذبهم (( بل القضية )) تصديق كذبهم ... والله حالة .. كيف نداويها ؟!!
اخونجيطبعوا في راس القطيع أن جيش مصر يدعم بشار (( من سيفيق القطيع من سباته ؟! ))
اخونجيوغير كذبهم شاع بينهم في الأونة الأخير (( التدليس ))
اخونجيخاب ما تمنوه من مصر خاب ماكذب به الخونة واستقوا مصدره من اخوانهم المجوس هل يحق لنا أن نقول ((( يكذبون كما يتنفسون )))
اخونجيهل يحق لي أن أقول وبكل أريحية (((( الاخوان يكذبون كما يتنفسون ))))
عاشق الجزيرةخير اجناد الارض يقاتلون المسلمين في سوريا ويطفئوا حرائق اليهود في اسرائيل ويتباكون على اليهودي الارهابي شمعون بيريز ...
محمدالله يهلك بشار وكل من يدعمه
الواقع الاليملاكن فيه صواريخ مصريه دكت المدن السوريه مكتوب عليها MADE IN EGYPT
أبو أسامةيبدوا أن الروس هم من رفض مشاركتهم لعلمهم أن تلك الأسلحة التي سوف يتم إحضارها من مصر قديمة جداً ومتهالكه لأنها صناعة روسية وأن الجيش المزعوم منتهى الصلاحية .
اكون صريح الى ابعد الحدوداذا ثبت مشاركة قوات مصرية لدعم بشار الجحش . فعلى اردوغان قصف هذي القوات وابادتها . من ساعد بشار لقتل اهل حلب فهو مشترك معه . لكن والله لا ابران ولا مصر قادره تسوي شي مع الوجود الروسي .
حل المعادله الكيمائيه التاليمتحدث باسم الخارجيه المصريه ينفي مع تأكيد السيسي نفسه في البرتغال ما يملون من الكذب يكذبون كما يتنفسون
دحوم1لا ياشيخ حلب تشهد بذلك
أبو أسامةقناة الجزيرة عرتهم ببرنامج ( االعساكر ) الوثاثقي ، باتوفيق لقناة الجزيرة ، قناة الجزيرة عنوان المصداقية للخبر .
رحمه ⭐️⭐️⭐️غير سحيح
عدد التعليقات:13917
برق الحرم((((((((( هــــــــل للحرب الاعلامية على مصـــــــر ...... علاقة في المناورة الضخمة التي يجريها الجيش المصري على طول الحدود مع ليبيا ))))))))