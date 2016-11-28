رسميا .. مصر تعلق على وجود قوات لها في سوريا لدعم الأسد

صحيفة المرصد – الأناضول:علقت مصر رسميا الأحد 27 نوفمبر/ تشرين الثاني على ما تردد في وسائل الإعلام عن إرسال القاهرة لقواتها إلى سوريا لدعم نظام بشار الأسد هناك، ونفت الخارجية المصرية أي وجود عسكري لها على الأراضي السورية.

وجاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، رداً على ما نقلته بعض الصحف العربية والإسرائيلية، عن وجود عسكري مصري على الأراضي السورية.

وفي أول ردٍّ رسمي، اليوم، قال متحدث الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، إن “الوجود العسكري المصري في الأراضي السورية مزاعم لا أصل لها إلا في خيال من يروجون لها، وهدف الترويج لتلك الشائعات معروف، ولا يخفى على أحد (دون توضيح هذا الهدف)”.

وأكد أبوزيد “على التزام مصر بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”. مضيفاً: “هناك إجراءات دستورية وقانونية ينبغي اتخاذها قبل إرسال أي جندي أو معدة مصرية خارج حدود الدولة”.

وأوضح المتحدث أن “تلك الإجراءات لا تتم في الخفاء أو دون إعلام الشعب المصري بأهداف أي خطوة من هذا القبيل”.