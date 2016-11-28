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رسميا .. مصر تعلق على وجود قوات لها في سوريا لدعم الأسد

28 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص
رسميا .. مصر تعلق على وجود قوات لها في سوريا لدعم الأسد
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صحيفة المرصد – الأناضول:علقت مصر رسميا الأحد 27 نوفمبر/ تشرين الثاني على ما تردد في وسائل الإعلام عن إرسال القاهرة لقواتها إلى سوريا لدعم نظام بشار الأسد هناك، ونفت الخارجية المصرية أي وجود عسكري لها على الأراضي السورية.

وجاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، رداً على ما نقلته بعض الصحف العربية والإسرائيلية، عن وجود عسكري مصري على الأراضي السورية.

وفي أول ردٍّ رسمي، اليوم، قال متحدث الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، إن “الوجود العسكري المصري في الأراضي السورية مزاعم لا أصل لها إلا في خيال من يروجون لها، وهدف الترويج لتلك الشائعات معروف، ولا يخفى على أحد (دون توضيح هذا الهدف)”.

وأكد أبوزيد “على التزام مصر بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”. مضيفاً: “هناك إجراءات دستورية وقانونية ينبغي اتخاذها قبل إرسال أي جندي أو معدة مصرية خارج حدود الدولة”.

وأوضح المتحدث أن “تلك الإجراءات لا تتم في الخفاء أو دون إعلام الشعب المصري بأهداف أي خطوة من هذا القبيل”.



تعليقات ( 39 )

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  1. 39
    28 نوفمبر, 2016 , 1:52 ص

    طوابق

    ساميه انتبهي تعلقي باسمك المذكر ههههه😂
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  2. 38
    28 نوفمبر, 2016 , 1:48 ص
    عدد التعليقات:1106

    سامية

    ٢٥ إخونج سوريا يدعمون إخونج مصر فيدلسون ويكذبون .
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  3. 37
    28 نوفمبر, 2016 , 1:44 ص

    صفعة تكشف حقيقة الاخونجية **
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  4. 36
    28 نوفمبر, 2016 , 1:40 ص
    عدد التعليقات:1106

    سامية

    يقول مزاعم لا أساس لها من الصحة سمعتوا يامدلسين يا إخونج يافتانين(نفت الخارجية المصرية أي وجود عسكري لها على الأراضي السورية)قرفتونا كل يوم كذبة شكل واردوغانكم يطفي حرايق اسرائيل وانتم سكتم بكتم عمى😡
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  5. 35
    28 نوفمبر, 2016 , 1:26 ص

    رامي

    يوجد اسلحة مصرية ومن الطبيعي ان يكون هناك دعم لوجستي مصري كالتدريب عليها
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  6. 34
    28 نوفمبر, 2016 , 1:13 ص

    كل يوم يتجلى كذب الاخونج وافترائهم ***
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  7. 33
    28 نوفمبر, 2016 , 1:13 ص

    برونزي سني

    شوفوا مقابلة السيسي في البرتغال و اسمعوا ماذا قال بعظمة لسانه و تعرفون ** .. ودي تشوف المقابلة و بعدين تحكم يا تعليق 29
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  8. 32
    28 نوفمبر, 2016 , 1:13 ص

    اخونجي

    الوجود العسكري المصري في الأراضي السورية مزاعم لا أصل لها إلا في خيال من يروجون لها، ((( ومن يروج له )) لغز محير
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  9. 31
    28 نوفمبر, 2016 , 1:12 ص

    اخونجي

    هل فقط اليهود هم يحرفون الكلام ؟!!
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  10. 30
    28 نوفمبر, 2016 , 1:10 ص

    اخونجي

    25 برونزي سني عموماً صواريخ صنعت في مصر ((( أكيد في مصر ؟!! )))
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  11. 29
    28 نوفمبر, 2016 , 1:06 ص

    اخونجي

    2528 نوفمبر, 2016 , 1:02 ص برونزي سني الخارجية تكذب (((( التدليس ))) وليس الرئيس
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  12. 28
    28 نوفمبر, 2016 , 1:05 ص

    اخونجي

    21 والفرقه 18 المصرية ماذا تفعل في حلب ؟ (( لعلك واهم هذه الفرقة 18 من فرق الاخوان في الجيزة بالقرب من كرداسة ))
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  13. 27
    28 نوفمبر, 2016 , 1:04 ص

    برونزي سني

    الخارجية تقول لم ندعم و الرئيس يقول ندعم***
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  14. 26
    28 نوفمبر, 2016 , 1:03 ص

    اخونجي

    82 الواقع الاليم لاكن فيه صواريخ (( ولا تفكر ان مصر تدعم بشار بالرز ترى يالله حصلوه ))
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  15. 25
    28 نوفمبر, 2016 , 1:02 ص

    برونزي سني

    الخارجية تكذب الرئيس لماذا وصلت مصر لهذه الدرجة من التناقض .. عموماً صواريخ صنعت في مصر دكت حلب و الثوار وثقوا ذلك والسلام خير ختام
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  16. 24
    28 نوفمبر, 2016 , 1:01 ص

    اخونجي

    82 الواقع الاليم لاكن فيه صواريخ (( انتبه تكون حاط في بالك ان مصر دعمت بفول وطعمية)) ترى هذي كارثة الكوارث ربما تهيج الشارع المصري على قيادته
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  17. 23
    28 نوفمبر, 2016 , 0:59 ص

    اخونجي

    82 الواقع الاليم.. لاكن فيه صواريخ (( خلصنا من مشاركة الجنود !! بدأنا في مشاركة الصواريخ )) والله حالة
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  18. 22
    28 نوفمبر, 2016 , 0:55 ص

    اخونجي

    ليس الكذب من (( البر )) من قال لكم أن الكذب من البر أشك في إسلامه
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  19. 21
    28 نوفمبر, 2016 , 0:55 ص

    والفرقه 18 المصرية ماذا تفعل في حلب ؟؟**
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  20. 20
    28 نوفمبر, 2016 , 0:53 ص

    اخونجي

    92 عاشق الجزيرة خير اجناد الارض يقاتلون المسلمين في سوريا (( كيف اناقشك ؟! لن يقنعك الا ما تستقيه من الجزيرة ))
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  21. 19
    28 نوفمبر, 2016 , 0:50 ص

    اخونجي

    هل يرون الكذب يهدي الى (( البر )) !! فكر معي في حال هؤلاء !!
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  22. 18
    28 نوفمبر, 2016 , 0:50 ص

    مسبار

    والله نود لمصر ان يرتفع ويعلو شأنها اما وضعها الحالي وضع محزن للغايه لا يسر الصديق عمر الانقلابات ما اتت بخير لاي شعب ويحزنني جدا التفوه والاخذ والكذب على رسول الله في احاديث ضعيفه منقطعه السند
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  23. 17
    28 نوفمبر, 2016 , 0:50 ص

    اخونجي

    مصر في تحالف عاصفة الحزم يكذب على نفسه ويقول لا ليست في التحالف ؟؟ كيف نحاور هؤلاء ،، هل من مجيب ؟!!
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  24. 16
    28 نوفمبر, 2016 , 0:48 ص

    اخونجي

    هل يرون في الكذب مكملا من مكملات ضلال عقائهم ،، اني أعجب !!
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  25. 15
    28 نوفمبر, 2016 , 0:46 ص

    اخونجي

    ليست القضية في كذبهم (( بل القضية )) تصديق كذبهم ... والله حالة .. كيف نداويها ؟!!
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  26. 14
    28 نوفمبر, 2016 , 0:44 ص

    اخونجي

    طبعوا في راس القطيع أن جيش مصر يدعم بشار (( من سيفيق القطيع من سباته ؟! ))
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  27. 13
    28 نوفمبر, 2016 , 0:43 ص

    اخونجي

    وغير كذبهم شاع بينهم في الأونة الأخير (( التدليس ))
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  28. 12
    28 نوفمبر, 2016 , 0:41 ص

    اخونجي

    خاب ما تمنوه من مصر خاب ماكذب به الخونة واستقوا مصدره من اخوانهم المجوس هل يحق لنا أن نقول ((( يكذبون كما يتنفسون )))
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  29. 11
    28 نوفمبر, 2016 , 0:39 ص

    اخونجي

    هل يحق لي أن أقول وبكل أريحية (((( الاخوان يكذبون كما يتنفسون ))))
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  30. 10
    28 نوفمبر, 2016 , 0:33 ص

    عاشق الجزيرة

    خير اجناد الارض يقاتلون المسلمين في سوريا ويطفئوا حرائق اليهود في اسرائيل ويتباكون على اليهودي الارهابي شمعون بيريز ...
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  31. 9
    28 نوفمبر, 2016 , 0:31 ص

    محمد

    الله يهلك بشار وكل من يدعمه
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  32. 8
    28 نوفمبر, 2016 , 0:22 ص

    الواقع الاليم

    لاكن فيه صواريخ مصريه دكت المدن السوريه مكتوب عليها MADE IN EGYPT
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  33. 7
    28 نوفمبر, 2016 , 0:19 ص

    أبو أسامة

    يبدوا أن الروس هم من رفض مشاركتهم لعلمهم أن تلك الأسلحة التي سوف يتم إحضارها من مصر قديمة جداً ومتهالكه لأنها صناعة روسية وأن الجيش المزعوم منتهى الصلاحية .
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  34. 6
    28 نوفمبر, 2016 , 0:18 ص

    اكون صريح الى ابعد الحدود

    اذا ثبت مشاركة قوات مصرية لدعم بشار الجحش . فعلى اردوغان قصف هذي القوات وابادتها . من ساعد بشار لقتل اهل حلب فهو مشترك معه . لكن والله لا ابران ولا مصر قادره تسوي شي مع الوجود الروسي .
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  35. 5
    28 نوفمبر, 2016 , 0:18 ص

    حل المعادله الكيمائيه التالي

    متحدث باسم الخارجيه المصريه ينفي مع تأكيد السيسي نفسه في البرتغال ما يملون من الكذب يكذبون كما يتنفسون
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  36. 4
    28 نوفمبر, 2016 , 0:17 ص

    دحوم1

    لا ياشيخ حلب تشهد بذلك
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  37. 3
    28 نوفمبر, 2016 , 0:16 ص

    أبو أسامة

    قناة الجزيرة عرتهم ببرنامج ( االعساكر ) الوثاثقي ، باتوفيق لقناة الجزيرة ، قناة الجزيرة عنوان المصداقية للخبر .
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  38. 2
    28 نوفمبر, 2016 , 0:14 ص

    رحمه ⭐️⭐️⭐️

    غير سحيح
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  39. 1
    28 نوفمبر, 2016 , 0:10 ص
    عدد التعليقات:13917

    برق الحرم

    ((((((((( هــــــــل للحرب الاعلامية على مصـــــــر ...... علاقة في المناورة الضخمة التي يجريها الجيش المصري على طول الحدود مع ليبيا ))))))))
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