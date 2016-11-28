أمازون يسعى لشراء موقع ” سوق كم ” في دبي .. تعرف على تفاصيل الصفقة

صحيفة المرصد – هافينغتون بوست:دخل موقع أمازون في مفاوضات مبدئية لشراء متجر التجزئة سوق كم ومقره دبي مقابل مليار دولار، وفقاً للتقرير المنشور بموقع Bloomberg.

ويوفر متجر سوق كم –والمعروف بأمازون الشرق الأوسط– ما يقرب من 1.5 مليون منتج في مختلف أنحاء الشرق الأوسط: في الإمارات والسعودية ومصر بشكل أساسي.

والجدير بالذكر أن أمازون لا يملك حضوراً قوياً في معظم دول الشرق الأوسط.

وفي شهر سبتمبر/ايلول 2016، استعان متجر سوق كم بمؤسسة غولدمان ساكس لإيجاد مشترين محتملين لنسبة لا تقل عن 30% من أسهم الشركة، وألمح تقرير Bloomberg إلى احتمالية بيع شركتي Tiger Global Management و Naspers الجنوب أفريقية –المستثمرين الرئيسيين في الشركة– لأسهمهما.