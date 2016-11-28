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وزير مصري يعد برنامجا لبيع تماسيح النيل للمساعدة في حل الأزمة الاقتصادية!

28 نوفمبر, 2016 , 0:17 ص
وزير مصري يعد برنامجا لبيع تماسيح النيل للمساعدة في حل الأزمة الاقتصادية!
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صحيفة المرصد :دعا وزير البيئة المصري خالد فهمي، الأحد 27 نوفمبر2016، إلى بيع التماسيح النيلية التي تنتشر في بحيرة ناصر؛ وذلك للاستفادة منها مادياً للمساعدة في حل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد حالياً.

وقال فهمي في مجلس النواب خلال جلسة مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة: “حتة التمساح دلوقتي بتوصل إلى 400 دولار، وإحنا عندنا 3000 حتة (تمساح) ببحيرة ناصر”.

وأكد أن “الاستثمار في التماسيح له عوائد اقتصادية جيدة، وأن وزارته أعدت برنامجاً وطنياً لمربي ومزارعي التماسيح النيلية داخل مصر، وفقاً لصحيفة “العربي الجديد”.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة البرلمانية أن مشكلة انتشار التمساح النيلي ببحيرة ناصر يمكن الاستفادة منها اقتصادياً، خاصة أن اتفاقية السايتس (الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض)، نقلت التمساح النيلي إلى الملحق (ب)، ما يسمح لمصر بتصديره على غرار دول إفريقية لعدم وجود خبرة مصرية في مجال تربية التماسيح.

وتابع: “نسعى للاستعانة بخبرات إفريقية من خلال اتصالات مع وزيري البيئة في زيمبابوي وجنوب إفريقيا، لنقل خبراتهم في إنشاء المزارع الخاصة بالتماسيح إلى مصر”، لافتاً إلى أن الوزارة لا تمانع حالياً في إعطاء تصاريح خاصة بإنشاء “أكوا بارك” للتماسيح، وملاهي عرض التماسيح للمستثمرين.



تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    28 نوفمبر, 2016 , 1:15 ص

    عاشق الجزيرة

    اللي يبيع التماسيح اليوم بكرة ح يبيع نفسه لو ينع ينباع وح يبيع الشعب بعرض مغري
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  2. 12
    28 نوفمبر, 2016 , 0:57 ص

    الهمداني

    التمساح كما نقل لي انه تربى في مسبح الاخونجيه وعليه يكون خطره عظيم..
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  3. 11
    28 نوفمبر, 2016 , 0:45 ص

    سلمان

    خنبوقة هههههههه الحق الثلاجة
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  4. 10
    28 نوفمبر, 2016 , 0:44 ص

    محمد الشوكي

    هذه هي نتائج الانغلاب على مرسي***
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  5. 9
    28 نوفمبر, 2016 , 0:42 ص

    سلملم

    بعتوا الوطن يعني وقفت ع التماسيح
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  6. 8
    28 نوفمبر, 2016 , 0:40 ص

    السفري

    شرحت اللي يحصل فيها وهذه الحقيقة يساعد في الانتصاب مثل الفياجرا ولكن يكون على شكل دهان وغير مضر بالصحة وسعره غالي بع الشئ مسألة تجترة طبية
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  7. 7
    28 نوفمبر, 2016 , 0:37 ص

    محمد

    في زمن السيسي ما فيه شي غريب
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  8. 6
    28 نوفمبر, 2016 , 0:36 ص

    عاشق الجزيرة

    يريدون بيعها فربما اكتشف المصريين ان التماسيح خوارج او اخوان هههههههههه
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  9. 5
    28 نوفمبر, 2016 , 0:33 ص

    يعرب برّي

    إذا صح الخبر فهذه سذاجة فاضحة، ثلاثة ألف تمساح بسعر 400$ يعني ب مليون و200$ الف دولار حتحل أزمة مصر الإقتصادية يا بيه؟ ربما هنالك خطأ ما في الأرقام وإلا فأعذرني، لو قلت، حرام تستلم بقالة صغيرة.
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  10. 4
    28 نوفمبر, 2016 , 0:30 ص
    عدد التعليقات:6115

    بسمه

    تعليق مخالف
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  11. 3
    28 نوفمبر, 2016 , 0:27 ص

    السفري

    في السودان هناك مزارع تماسيح ويقطون العدة التناسلية لذكر ويلقون بعد ذلك التمساح في الانهار وتكون بلا فائدة وشرسة جدا و البعض يآكلها يأخذون العدة **
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  12. 2
    28 نوفمبر, 2016 , 0:26 ص

    هذا كيف جاء ***
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  13. 1
    28 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص

    أبو أسامة

    في مصر كل شيء للبيع حالياً ، مثل ما قال أنا لو أنفع أتباع
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