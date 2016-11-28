كيف تعاملت شرطة الخفجي مع شاب ابتز طالبة بعدما رفضت الخروج معه ؟

صحيفة المرصد:تقدمت إحدى الفتيات وهي “طالبة” ببلاغ لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بخصوص شاب حاول ابتزازها بعد أن رفضت الخروج معه بمحافظة الخفجي .

حيث طلب الشاب وهو من خارج المحافظة من الفتاة الخروج معه، ولمّا رفضت الانصياع لطلبه هدّدها بنشر صورها ، وبعد تقديم البلاغ تحرّكت الهيئة ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنيّة متمثّلة بشرطة محافظة الخفجي، وتمكّنت الشرطة من القبض علي الشاب المبتزّ.

وأوضحت مصادر وفقاً لموقع المواطن ، أنّه قد تمّ التحفّظ على المبتزّ وتقديمه إلى مكتب هيئة التحقيق والادّعاء العامّ لمتابعة إجراءات التحقيق معه من قِبَل الجهات المختصّة.