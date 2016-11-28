كيف تعاملت شرطة الخفجي مع شاب ابتز طالبة بعدما رفضت الخروج معه ؟

صحيفة المرصد:تقدمت إحدى الفتيات وهي “طالبة” ببلاغ لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بخصوص شاب حاول ابتزازها بعد أن رفضت الخروج معه بمحافظة الخفجي .
حيث طلب الشاب وهو من خارج المحافظة من الفتاة الخروج معه، ولمّا رفضت الانصياع لطلبه هدّدها بنشر صورها ، وبعد تقديم البلاغ تحرّكت الهيئة ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنيّة متمثّلة بشرطة محافظة الخفجي، وتمكّنت الشرطة من القبض علي الشاب المبتزّ.
وأوضحت مصادر وفقاً لموقع المواطن ، أنّه قد تمّ التحفّظ على المبتزّ وتقديمه إلى مكتب هيئة التحقيق والادّعاء العامّ لمتابعة إجراءات التحقيق معه من قِبَل الجهات المختصّة.
تعليقات ( 4 )
منارنحناج مطبات صناعيه عند مدارسنا لان صغار السن يسوقون السيارات بسرعات عاليه عند المدارس بشكل فضيع ويخوف
ابعادالخفجي منطقه حدوديه والتركيز عليها يجب يكون بقوه امنيه قويه وافرداها يجب ان يكونو من خارج الخفجي من اجل ضبط النظام
خفجاوينادر مانشوف تفتيش في محافضتنا صراحه اذا شفنا تفتيش يرتاح الاهالي لضبط كثره السيارات بدون لوحات ومضلله بالكامل وعكس السير بشارع الستين والاطفال الي يسوقون والسرعات والاصوات الي يركبها المراهقين
الخفجيياليت يكون فيه نقاط تفتيش كثيره في الخفجي علشان تقل المشاكل