في 5 سنوات.. تعرف على قصة ”سعودي” غادر إلى كندا بـ 1500 ريال وعاد بمليون و 200 ألف !

صحيفة المرصد : لم يعرف الشاب السعودي حاتم البلوي، الذي اختارته كبرى الجامعات الكندية من بين أفضل 10 طلاب ليشارك في قمة العشرين عام 2010 في كندا، كلمة مستحيل، كما أنه لم يترك الفرصة لمعوقات النجاح أن تشغل أثرا في حياته العملية.

“البلوى” روى قصة كفاحه في لقاء الخميس” والذي يصغي دائما لقصص الناجحين في الرياض، حيث قال إنه بعد أن فصل من عمله العسكري قرر التفرغ لمواصلة الدراسة والمغامرة من أجل ذلك فبدأ بـ “ألفي” ريال، وبعد فترة قرر السفر إلى كندا وأحضر معه جواز السفر وحقائبه ومعه الـ 1500 ريال، وفقًا لـ “سبق”.

يؤكد أنه لم يكن يعرف اللغة الإنجليزية، ومع ذلك تمكن من تأسيس صحيفة إلكترونية وسماها “سفراء”، وبعد فترة من العمل وشغل عدة وظائف، تم اختياره للقمة العشرين في كندا، وخلال تلك الفترة تمكن من جمع مبلغ مليونًا ومائتي ألف ريال وعاد إلى السعودية في 2013 بعد أن غادر المملكة وليس معه سوى 1500 ريال في 2008.