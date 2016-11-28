أبرزها “حشرة ومسفرة وبغداد”.. قائمة بـ 11 مواطنا لديهم رغبة في تغيير اسمائهم !

صحيفة المرصد : كشفت سجلات الأحوال المدنية بالمملكة عن رغبة 11 مواطنًا في تغيير أسمائهم القديمة بأسماء جديدة عصرية ومناسبة.

وفي إحصائية نُشرت حديثًا، تصدرت النساء القائمة، من حيث الرغبة في تغيير الاسم، وكانت من ضمن السيدات الراغبات في التغيير كلا من “مسفرة، ورادفة، حشرة، وكليفي، وبغداد”.

وفضل الكثير من الشبان والسيدات تغيير أسمائهم إلى “معتز، راكان، ريم، أحمد، رنا، مها، منال”.