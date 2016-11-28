  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

أبرزها “حشرة ومسفرة وبغداد”.. قائمة بـ 11 مواطنا لديهم رغبة في تغيير اسمائهم !

28 نوفمبر, 2016 , 1:46 ص
أبرزها “حشرة ومسفرة وبغداد”.. قائمة بـ 11 مواطنا لديهم رغبة في تغيير اسمائهم !
  • 176
  • 3
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : كشفت سجلات الأحوال المدنية بالمملكة عن رغبة 11 مواطنًا في تغيير أسمائهم القديمة بأسماء جديدة عصرية ومناسبة.

وفي إحصائية نُشرت حديثًا، تصدرت النساء القائمة، من حيث الرغبة في تغيير الاسم، وكانت من ضمن السيدات الراغبات في التغيير كلا من “مسفرة، ورادفة، حشرة، وكليفي، وبغداد”.

وفضل الكثير من الشبان والسيدات تغيير أسمائهم إلى “معتز، راكان، ريم، أحمد، رنا، مها، منال”.

befunky-collage

3



تعليقات ( 3 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 3
    28 نوفمبر, 2016 , 1:59 ص

    رامي

    شعيفي لو حولته الى هاني افضل من معتز ههههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 2
    28 نوفمبر, 2016 , 1:54 ص

    قلم ايران غير اسمه الى ابومصلفح ايران ورحمه هذا اسم الشهره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 1
    28 نوفمبر, 2016 , 1:52 ص

    الزهراني

    انا واثق ان اسم مجبل ورعنا فقط غلط مطبعي او بسبب سوء فهم تمت كتابة اسمائم بهذا الشكل وتم تصويبها فقط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم