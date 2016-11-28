بالفيديو : العريفي لـ نائب أردني : ” آمنت بالله ثم آمنت بالمنسف أحسن أكلة “

صحيفة المرصد:مازَح الدّاعية الدكتور محمد العريفي الحضور، على مأدبة طعام، خلال حلوله ضيفاً على النائب في البرلمان الأردنيّ الدكتور محمد نوح القضاة.

وقال العريفي خلال تناوله “المنسف” الأردني: “آمنت بالله ثم آمنت بالمنسف أحسن أكلة” فأجابه الدكتور محمد نوح مازحاً: “لقد عفونا عنك”.

كان الداعية السعوديّ قد عبّر قبل سنوات عن عدم حبه لطبق المنسف الأردني الذي دعاه له أحد الأردنيين حينها مفضلاً طبق الكبسة السعودي.