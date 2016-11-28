بالفيديو : العريفي لـ نائب أردني : ” آمنت بالله ثم آمنت بالمنسف أحسن أكلة “

صحيفة المرصد:مازَح الدّاعية الدكتور محمد العريفي الحضور، على مأدبة طعام، خلال حلوله ضيفاً على النائب في البرلمان الأردنيّ الدكتور محمد نوح القضاة.
وقال العريفي خلال تناوله “المنسف” الأردني: “آمنت بالله ثم آمنت بالمنسف أحسن أكلة” فأجابه الدكتور محمد نوح مازحاً: “لقد عفونا عنك”.
كان الداعية السعوديّ قد عبّر قبل سنوات عن عدم حبه لطبق المنسف الأردني الذي دعاه له أحد الأردنيين حينها مفضلاً طبق الكبسة السعودي.
تعليقات ( 26 )
نوخذهياحبي لك ياشيخ محمد وكفوو بالنشاما اخوان هاشم
فهد12تعليق مخالف
الشايبالحمد والشكر لله كلها نعمه
عدد التعليقات:1112
ساميةوش خلاه يحبه وهو كان يذمه ؟؟؟ وش تغير ؟؟؟يقول أحد الثقات :لايزال المنسف منسفا فما الذي حصل ؟؟؟ 😂😂😂
💥💦ريما Rima💥💦مرة شفت بالتلفزيون شخص جالس يأكل وعنده مجموعة اشخاص وفقط هو اللي يأكل بملعقة من الرز واللحم يقطع بيده😂العقل نعمه
💥💦ريما Rima💥💦فيه اكلات توكل باليد وفيه اكلات بلملعقة مثلا الرز واللحم والدجاج يوكل باليد✋ وبالملعقة مثل جلي واحيانا مكرونه🍝
سعودي🇸🇦وافتخرمن العادات بالاردن بالحفلات والاعراس وضع المنسف بصحن صغير واللحم قطع صغيره وليس مفطح والاكل واقف لماذا ؟؟ حتى لاحد يجلس ويطول يتعب من الوقوف واللي معه دستك وركب لقمه على الطائر هههههه حتى تكفي الذبيحه
عائشة القاسموتالكبسة والمنسف والسليق كلها على بعضها اكلات مُسببةاكرام الضيف لظغط الدم ومرض السكر ومساعدة على السمنة ولترهل ناهيك ان طريقة تناولها في هذا الوقت ليس طريقة حضارية مع توفر الملعقة .. اكرامكون الانسان ي
💎💛عــــهــــــود💛💎افهموا هو يقصد الإيمان في معاجم اللغة العربية وهو التصديق بالشيء ... الجهل مشكلة .
💎💛عــــهــــــود💛💎يقصد آمنت أن المنسف أفضل أكلة أي صدّقت بأن المنسف جميل . هو لايقصد الإيمان بالمعنى الشرعي ولكن يقصد الإيمان لغوياً وهو التصديق .. وبالتأكيد أنها مجاملة فواضح أنه لايحب المنسف أصلاً .
💥💦ريما Rima💥💦والإيمان باليوم الآخر__ نسيت لاكتبه
💥💦ريما Rima💥💦استغفر الله الإيمان فقط بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره ■رحم الله الشيخ ابن باز وابن عثيمين
مازن يحيىايقظ مضاجع الشيعه هذا الشيخ رغم اني ليس متابع له حقيقه لازم نقولها وحاربوها العلمانيين نيابه عن اخوانهم الشيعه
سعيدرقم 5 وجه سؤالك لمشرفنا العزيز ...عموماً من لعنتهم ليسوا مسلمين بل الذين يطلقون صواريخهم على مكة المكرمة دراويش الزيدي الجفري
ابو أسامةاستهزاء بالدين
الصبر الجميلالمحبه من الله لكن ذَا ماحبيته مدري ليه
حمتوياصبر الأرض !!
سعيدحفظك الله ياشيخنا العريفي ..ولعن الله *** الذين يتطاولون عليك