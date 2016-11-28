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بالفيديو : العريفي لـ نائب أردني : ” آمنت بالله ثم آمنت بالمنسف أحسن أكلة “

28 نوفمبر, 2016 , 2:17 ص
بالفيديو : العريفي لـ نائب أردني : ” آمنت بالله ثم آمنت بالمنسف أحسن أكلة “
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صحيفة المرصد:مازَح الدّاعية الدكتور محمد العريفي الحضور، على مأدبة طعام، خلال حلوله ضيفاً على النائب في البرلمان الأردنيّ الدكتور محمد نوح القضاة.

وقال العريفي خلال تناوله “المنسف” الأردني: “آمنت بالله ثم آمنت بالمنسف أحسن أكلة” فأجابه الدكتور محمد نوح مازحاً: “لقد عفونا عنك”.

كان الداعية السعوديّ قد عبّر قبل سنوات عن عدم حبه لطبق المنسف الأردني الذي دعاه له أحد الأردنيين حينها مفضلاً طبق الكبسة السعودي.



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 26
    28 نوفمبر, 2016 , 4:59 ص

    نوخذه

    ياحبي لك ياشيخ محمد وكفوو بالنشاما اخوان هاشم
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  2. 25
    28 نوفمبر, 2016 , 4:54 ص

    فهد12

    تعليق مخالف
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  3. 24
    28 نوفمبر, 2016 , 4:44 ص

    الشايب

    الحمد والشكر لله كلها نعمه
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  4. 23
    28 نوفمبر, 2016 , 4:39 ص
    عدد التعليقات:1112

    سامية

    وش خلاه يحبه وهو كان يذمه ؟؟؟ وش تغير ؟؟؟يقول أحد الثقات :لايزال المنسف منسفا فما الذي حصل ؟؟؟ 😂😂😂
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  5. 22
    28 نوفمبر, 2016 , 4:10 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    مرة شفت بالتلفزيون شخص جالس يأكل وعنده مجموعة اشخاص وفقط هو اللي يأكل بملعقة من الرز واللحم يقطع بيده😂العقل نعمه
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  6. 21
    28 نوفمبر, 2016 , 4:08 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    فيه اكلات توكل باليد وفيه اكلات بلملعقة مثلا الرز واللحم والدجاج يوكل باليد✋ وبالملعقة مثل جلي واحيانا مكرونه🍝
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  7. 20
    28 نوفمبر, 2016 , 3:45 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    من العادات بالاردن بالحفلات والاعراس وضع المنسف بصحن صغير واللحم قطع صغيره وليس مفطح والاكل واقف لماذا ؟؟ حتى لاحد يجلس ويطول يتعب من الوقوف واللي معه دستك وركب لقمه على الطائر هههههه حتى تكفي الذبيحه
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  8. 19
    28 نوفمبر, 2016 , 3:30 ص

    عائشة القاسموت

    الكبسة والمنسف والسليق كلها على بعضها اكلات مُسببةاكرام الضيف لظغط الدم ومرض السكر ومساعدة على السمنة ولترهل ناهيك ان طريقة تناولها في هذا الوقت ليس طريقة حضارية مع توفر الملعقة .. اكرامكون الانسان ي
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  9. 18
    28 نوفمبر, 2016 , 3:22 ص

    💛عــــهــــــود💛💎 افهموا هو يقصد الإيمان في معاجم اللغة العربية وهو التصديق بالشيء ... الجهل مشكلة - ايو الله مشكله زيدي التقيه ع الجهل
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  10. 17
    28 نوفمبر, 2016 , 3:21 ص

    💦ريما Rima💥💦 استغفر الله الإيمان فقط بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره - فعلا جاهله فالايمان وتعاريفاته قالته عهود ولا التقيه شغاله؟
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  11. 16
    28 نوفمبر, 2016 , 3:17 ص

    💦ريما Rima💥💦 استغفر الله الإيمان فقط بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره ■رحم الله الشيخ ابن باز وابن عثيمين - شفتم كيف ريما تمارس التقيه وطبعا مثل هذه المواضيع لاتفوتها اذناب طهران
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  12. 15
    28 نوفمبر, 2016 , 2:55 ص

    من عادات اهل الاردن اكل المنسف باليد والاكل واقفا مدري ليه ؟؟
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  13. 14
    28 نوفمبر, 2016 , 2:53 ص

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    افهموا هو يقصد الإيمان في معاجم اللغة العربية وهو التصديق بالشيء ... الجهل مشكلة .
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  14. 13
    28 نوفمبر, 2016 , 2:52 ص

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    يقصد آمنت أن المنسف أفضل أكلة أي صدّقت بأن المنسف جميل . هو لايقصد الإيمان بالمعنى الشرعي ولكن يقصد الإيمان لغوياً وهو التصديق .. وبالتأكيد أنها مجاملة فواضح أنه لايحب المنسف أصلاً .
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  15. 12
    28 نوفمبر, 2016 , 2:48 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    والإيمان باليوم الآخر__ نسيت لاكتبه
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  16. 11
    28 نوفمبر, 2016 , 2:47 ص

    ياشيخ من آدب الاكل ان تأكل وانت جالس وليس واقفا وبعدين ياشيخ لم تكن عبارتك موفقه ،،،مجرد رأي شخصي والمنسف والكبسه نعمه من نعم الله ولا يجوز للمسلم ذم طعام عن طعام
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  17. 10
    28 نوفمبر, 2016 , 2:45 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    استغفر الله الإيمان فقط بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره ■رحم الله الشيخ ابن باز وابن عثيمين
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  18. 9
    28 نوفمبر, 2016 , 2:45 ص

    مازن يحيى

    ايقظ مضاجع الشيعه هذا الشيخ رغم اني ليس متابع له حقيقه لازم نقولها وحاربوها العلمانيين نيابه عن اخوانهم الشيعه
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  19. 8
    28 نوفمبر, 2016 , 2:44 ص

    سعيد

    رقم 5 وجه سؤالك لمشرفنا العزيز ...عموماً من لعنتهم ليسوا مسلمين بل الذين يطلقون صواريخهم على مكة المكرمة دراويش الزيدي الجفري
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  20. 7
    28 نوفمبر, 2016 , 2:43 ص

    ياشيخ من آدب الاكل ان تأكل وانت جالس وليس واقفا وبعدين ياشيخ لم تكن عبارتك موفقه ،،،مجرد رأي شخصي
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  21. 6
    28 نوفمبر, 2016 , 2:34 ص

    ابو أسامة

    استهزاء بالدين
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  22. 5
    28 نوفمبر, 2016 , 2:34 ص

    ياسعيد كيف تدعوا للعريفي وتلعن المسلمين ؟؟ جاوب
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  23. 4
    28 نوفمبر, 2016 , 2:32 ص

    الصبر الجميل

    المحبه من الله لكن ذَا ماحبيته مدري ليه
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  24. 3
    28 نوفمبر, 2016 , 2:23 ص

    ياكثر كلامه
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  25. 2
    28 نوفمبر, 2016 , 2:22 ص

    حمتو

    ياصبر الأرض !!
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  26. 1
    28 نوفمبر, 2016 , 2:18 ص

    سعيد

    حفظك الله ياشيخنا العريفي ..ولعن الله *** الذين يتطاولون عليك
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