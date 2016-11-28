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بالفيديو : “لبؤة” انتفضت للانقضاض على رقبة زرافة.. شاهد كيف كانت النهاية!

28 نوفمبر, 2016 , 2:33 ص
بالفيديو : “لبؤة” انتفضت للانقضاض على رقبة زرافة.. شاهد كيف كانت النهاية!
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ترجمة صحيفة المرصد : يبدأ ” كوينتين تارانتينو” حكايته بقوله إن الكرة الأرضية توجد عليها أشياء أجمل بكثير كما رصدها بفيلمه، فيؤكد أنه كان معه “ديفيد أتينبور”، وكان يسيران قبل أن يشاهدا هذا المشهد المذهل، واكتشفوا أن هذا المشهد سيكون أفضل مشهد يصور على سطح الكرة الأرضية.
هنا، في الصحراء، حيث أن الصياد يمكنه أن يعلق فريسته من قدميها بسمار، حت تترك الجثث معلقة، بعد أن تفقد اللحوم، رفضت تلك الزرافة أن تكون فريسة للبؤة وفضلت المقاومة.
وقال  “تارانتينو” بحديث خاص لصحيفة “الديلي ميل” والتي ترجمته  صحيفة “المرصد“: تأتي الفهود لتصطاد، كما حدث منذ أسبوعين، عندما حاولت اصطياد الخيول البرية، لكن الرغبة في الحياة والحرية، أحيانا تجعلها لا تستطيع الإمساك بفرائسها، خصوصا إذا كانت الفرائس لديها الرغبة في أن تعيش !.
ويضيف “تارنتينو” وهو صاحب المشهد المصور للزرافة واللبؤة، إن كسر الساق أو الفك في الصحراء معنا “الموت البطئ”، لذلك فإن كل صياد من الحيوانات يخشى أن يصاب في صراعه.
يرصد “المصور” بكاميرته، مشاهد عديدة، يقول إن آخرها وقبل مشهد اللبؤة والزرافة، أنه شاهد “اثنين من الفحول” يتصارعان، وكانت المنافسة بينهما شرسة، حيث تناطح الاثنين، وكانت منافسة خاصة جدا.

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تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    28 نوفمبر, 2016 , 4:44 ص

    💥💦ريما Rima💥💦 أقسم بالله انا من أهل السنة □ - اللي من اهل السنه مايهاجم السنه بمصطلح الاخوان كستار وتقيه لانه ببساطه لايوجد لدينا حزب للاخوان-لاحظي انك مركزه على العريفي والقرني والعمر وغيرهم
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  2. 6
    28 نوفمبر, 2016 , 4:42 ص

    سعودي غريب

    وش جاب طهران فالسالفة؟!!!!!! تلاحقوهم حتى فالحيوانات
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  3. 5
    28 نوفمبر, 2016 , 4:40 ص

    💥💦ريما Rima💥💦 أقسم بالله انا من أهل السنة □وبعدين وش دخل الافتراس انا احب أشاهد الحيوان إذا هجم وأكل فريستة - اعوذ بالله اقسم بالله اني اتالم لما يكون فيه افتراس وافرح لما تنجو الضحيه من الافتراس
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  4. 4
    28 نوفمبر, 2016 , 4:01 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    أقسم بالله انا من أهل السنة □وبعدين وش دخل الافتراس انا احب أشاهد الحيوان إذا هجم وأكل فريستة
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  5. 3
    28 نوفمبر, 2016 , 3:27 ص

    💥💦ريما Rima💥💦 خسارة ماحد افترس الآخر الزرافة هربت رجلها بها بلى كسر - قولي الحمد لله انها نجت من الافتراس مو تقولي خساره- ام ان القتل والدماء هدفكم؟ قطع الله اذناب طهران
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  6. 2
    28 نوفمبر, 2016 , 3:05 ص

    زائرابوفواز

    معروفه الحركه قديمايسمونها في قاموس المواجه اثنا المضاربه نحشت الرخمه اذا انحاش من الخوف يدوس الي قدامه ويمكن يلحق أضرار بي نفسه ومن حوله
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  7. 1
    28 نوفمبر, 2016 , 2:53 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    خسارة ماحد افترس الآخر الزرافة هربت رجلها بها بلى كسر
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