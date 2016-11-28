بالصور : الطريفي يفتتح مؤتمر الأدباء السعوديين الخامس

صحيفة المرصد – واس:تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ” حفظه الله ” ، افتتح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي مساء أمس الأحد 1438/2/27 هــ ، مؤتمر الأدباء السعوديين الخامس تحت عنوان: ” الأدب السعودي ومؤسساته: مراجعات واستشراف” ، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

وبدأ الحفل المعد بالمناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى الدكتور أحمد الطامي كلمة اللجنة العلمية نوه فيها بما حظي به الأدب السعودي خلال ” مرحلة التأسيس والتجديد ” من نصيب وافر من الدراسات والملتقيات والمؤتمرات، وما يشهده الأدب السعودي المعاصر من تطور ونمو في أجناسه وتجاربه وإنتاجه منذ عام 1400ه/1980م، وحضوره الفاعل في حركة الأدب العربي شعرا وسردا ونقدا.

وأوضح الطامي أن المؤتمر يناقش عدة محاور منها الأدب السعودي في الدراسات الأكاديمية والمناهج الدراسية، والأدب السعودي والهوية والانتماء الوطني، و الأدب السعودي والأمن الفكري، وإبداع الشباب وقضاياه في الأدب السعودي، وأدب الطفل، وواقع المؤسسات الثقافية ومستقبلها معبرا عن أمله بأن يسهم المؤتمر في دعم الحركة الأدبية وإثرائها لمزيد من العطاء والحراك الثقافي.

بعد ذلك ألقى الشاعر سعد البواردي كلمة المكرمين عبر فيها عن الشكر لمعالي وزير الثقافة والإعلام على التكريم الذي حظيت به شخصيات ومؤسسات ثقافية سعودية.