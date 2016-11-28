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بالفيديو.. هذا الكائن اختلف عليه كل من شاهده.. هل هو “جن” أم “قط مسعور”؟

28 نوفمبر, 2016 , 2:33 ص
بالفيديو.. هذا الكائن اختلف عليه كل من شاهده.. هل هو “جن” أم “قط مسعور”؟
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صحيفة المرصد : تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر “قط” يشبه الجن، وهو يأكل في لوح خشبي بشكلٍ غريب، الأمر الذي جعلهم يطلقون عليه “القط المسعور”، بينما أطلق عليه آخرون “القط الجني”.

وأكد الناشطون أن الكائن الظاهر في الفيديو هو من نوع “السبعيات” ويجمع بين صفات النمر والقط، لافتين إلى أنه لا يمكن أن يكون “ملبوس”، خصوصًا وأن الجن لا يظهر للإنسان.

وكانت الردود ما بين مؤكد لظهوره قائلا: “سبحان الله”، وبين رافض لهذا الظهور معتبرًا أن الشيطان لن يظهر للإنسان، وأن الله سبحانه وتعالى اختص الجن بميزات لم يمكنها للبشر وهي أنه لا يظهر ولا يمكن تصويره.

وأيًا كانت الردود فإنه لا أحد يمكنه تصديق وجود هذا الكائن، خصوصًا وأنها المرة الأولى التي يظهر فيها حيوان متخذا هذا الشكل حتى وإن كان قط “مشوه”.



تعليقات ( 20 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 20
    28 نوفمبر, 2016 , 4:45 ص

    مشعل

    فرخ جاموس يمثل شعور الاخونجي عندما يتذكر ****
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  2. 19
    28 نوفمبر, 2016 , 4:38 ص
    عدد التعليقات:15087

    هيفاء @

    ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 18
    28 نوفمبر, 2016 , 4:31 ص
    عدد التعليقات:5996

    المنتصر بالله

    هذا ميشو قطو شيهانه صار بوه ثعلبه وطاح شعره خخخخخخخخهههاااااي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  4. 17
    28 نوفمبر, 2016 , 3:38 ص

    مسلم غيور

    أحدهم قال إنه أرنب إسمع من هذا المعمم الشيعي ألذي يقول لحم الأرنب حرام والسبب إسمع حتى التوم وجيري ما يتحملون من الضحك https://www.youtube.com/watch?v=_g6TpqwehkM
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  5. 16
    28 نوفمبر, 2016 , 3:32 ص

    كنق الجنوب

    هذا قطو بس شكل امه قبل ماتولد كانت متوحمه علا فار
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  6. 15
    28 نوفمبر, 2016 , 3:27 ص

    10

    ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  7. 14
    28 نوفمبر, 2016 , 3:26 ص

    10

    إذا لم تستحي فقل ماشئت
    لا يعجبني(5) اعجبني(3)
  8. 13
    28 نوفمبر, 2016 , 3:25 ص

    رافضي سابق واهديت

    ههههههه جن والا ابليس او شيطان ،، يحدث الهجين تزاوج فصيلتين مختللفتين وياتي المولود هجين يجمع بين كروزمات الاب والام ، البرتقال هجنو البرتقال العادي مع اليوسفي طلع برتقال ابو سره وهكذا لو هجنت غنم
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  9. 12
    28 نوفمبر, 2016 , 3:20 ص

    10 ايه دارين**
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 11
    28 نوفمبر, 2016 , 3:17 ص

    هذا مهجن من الروافض والحوثه والنصيريين وكل ليبرالي مفسد منافق ذنب عميل مسعورين
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  11. 10
    28 نوفمبر, 2016 , 3:15 ص

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(7) اعجبني(9)
  12. 9
    28 نوفمبر, 2016 , 3:14 ص

    زائرابوفواز

    الحمدالله على نعمه العقل العربي هذا نوع من أنواع لارانب المصريه ونوع نادر صنف معتبر بس ماينفع مع الملوخية يقول ميو
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  13. 8
    28 نوفمبر, 2016 , 3:13 ص
    عدد التعليقات:1112

    سامية

    ولأن هذا على قوائمه شعر فأكيد إنه ناتج تزاوج قط السفينكس مع قط عادي والله أعلم😇
    لا يعجبني(4) اعجبني(5)
  14. 7
    28 نوفمبر, 2016 , 3:09 ص
    عدد التعليقات:1112

    سامية

    قال جني قال😻هذا قط السفينكس وهى فصيلة من فصائل القطط النادرة وهو القط الذى لا يملك شعرا و يعرف بـالقط الأصلع ويسمى فى بعض البلدان باسم القط الفرعوني ظهر لاول مرة فى تورنتوا بكندا عام 1966😹😹😹
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  15. 6
    28 نوفمبر, 2016 , 3:01 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    اكيد جايبينه من أفريقيا __يشبه الهر 🐈
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  16. 5
    28 نوفمبر, 2016 , 2:59 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    وش تبون به تحطونه ببيتكم أكل الخشب يمكن جائع
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  17. 4
    28 نوفمبر, 2016 , 2:47 ص

    مسلم غيور

    إنهم وضعوا قطعة لحم مثبت بامسمار في زاوية الخشب والكلب المسكين جوعان وهذا صنف من أصناف القط والكلب وليس ملبوسآ لأنه يأكل اللحم بطريقة عادية
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  18. 3
    28 نوفمبر, 2016 , 2:44 ص

    مقرب الزوم للكاميرا بعد ما ادري ليش ! ههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  19. 2
    28 نوفمبر, 2016 , 2:43 ص

    شبعنا من سوالف الجهل قبل خمسة وعشرين سنة ما بقى شي الا ولصقتوه بالجن ؟؟ كيبل كهرباء ينتقل بالجن ؟؟ آلة كاتبة فيها سحر ... الخ وقافلة الجهل تسيير !! بيطلع لنا واحد بكره يقول الانترنت سحر والواي فاي بعد
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  20. 1
    28 نوفمبر, 2016 , 2:37 ص

    ما ودي اعلق لكن تعبت منكم

    هذا قط شيرازي لديه حالة هي تساقط الشعر وبلاش تتفيه للعقول فيه مواضيع اهم من هـ الجني
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