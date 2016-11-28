بالفيديو.. هذا الكائن اختلف عليه كل من شاهده.. هل هو “جن” أم “قط مسعور”؟

صحيفة المرصد : تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر “قط” يشبه الجن، وهو يأكل في لوح خشبي بشكلٍ غريب، الأمر الذي جعلهم يطلقون عليه “القط المسعور”، بينما أطلق عليه آخرون “القط الجني”.
وأكد الناشطون أن الكائن الظاهر في الفيديو هو من نوع “السبعيات” ويجمع بين صفات النمر والقط، لافتين إلى أنه لا يمكن أن يكون “ملبوس”، خصوصًا وأن الجن لا يظهر للإنسان.
وكانت الردود ما بين مؤكد لظهوره قائلا: “سبحان الله”، وبين رافض لهذا الظهور معتبرًا أن الشيطان لن يظهر للإنسان، وأن الله سبحانه وتعالى اختص الجن بميزات لم يمكنها للبشر وهي أنه لا يظهر ولا يمكن تصويره.
وأيًا كانت الردود فإنه لا أحد يمكنه تصديق وجود هذا الكائن، خصوصًا وأنها المرة الأولى التي يظهر فيها حيوان متخذا هذا الشكل حتى وإن كان قط “مشوه”.
تعليقات ( 20 )
مشعلفرخ جاموس يمثل شعور الاخونجي عندما يتذكر ****
عدد التعليقات:15087
هيفاء @ههههههه
عدد التعليقات:5996
المنتصر باللههذا ميشو قطو شيهانه صار بوه ثعلبه وطاح شعره خخخخخخخخهههاااااي
مسلم غيورأحدهم قال إنه أرنب إسمع من هذا المعمم الشيعي ألذي يقول لحم الأرنب حرام والسبب إسمع حتى التوم وجيري ما يتحملون من الضحك https://www.youtube.com/watch?v=_g6TpqwehkM
كنق الجنوبهذا قطو بس شكل امه قبل ماتولد كانت متوحمه علا فار
10****
10إذا لم تستحي فقل ماشئت
رافضي سابق واهديتههههههه جن والا ابليس او شيطان ،، يحدث الهجين تزاوج فصيلتين مختللفتين وياتي المولود هجين يجمع بين كروزمات الاب والام ، البرتقال هجنو البرتقال العادي مع اليوسفي طلع برتقال ابو سره وهكذا لو هجنت غنم
زائرابوفوازالحمدالله على نعمه العقل العربي هذا نوع من أنواع لارانب المصريه ونوع نادر صنف معتبر بس ماينفع مع الملوخية يقول ميو
عدد التعليقات:1112
ساميةولأن هذا على قوائمه شعر فأكيد إنه ناتج تزاوج قط السفينكس مع قط عادي والله أعلم😇
عدد التعليقات:1112
ساميةقال جني قال😻هذا قط السفينكس وهى فصيلة من فصائل القطط النادرة وهو القط الذى لا يملك شعرا و يعرف بـالقط الأصلع ويسمى فى بعض البلدان باسم القط الفرعوني ظهر لاول مرة فى تورنتوا بكندا عام 1966😹😹😹
💥💦ريما Rima💥💦اكيد جايبينه من أفريقيا __يشبه الهر 🐈
💥💦ريما Rima💥💦وش تبون به تحطونه ببيتكم أكل الخشب يمكن جائع
مسلم غيورإنهم وضعوا قطعة لحم مثبت بامسمار في زاوية الخشب والكلب المسكين جوعان وهذا صنف من أصناف القط والكلب وليس ملبوسآ لأنه يأكل اللحم بطريقة عادية
ما ودي اعلق لكن تعبت منكمهذا قط شيرازي لديه حالة هي تساقط الشعر وبلاش تتفيه للعقول فيه مواضيع اهم من هـ الجني