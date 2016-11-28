بالفيديو.. هذا الكائن اختلف عليه كل من شاهده.. هل هو “جن” أم “قط مسعور”؟

صحيفة المرصد : تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر “قط” يشبه الجن، وهو يأكل في لوح خشبي بشكلٍ غريب، الأمر الذي جعلهم يطلقون عليه “القط المسعور”، بينما أطلق عليه آخرون “القط الجني”.

وأكد الناشطون أن الكائن الظاهر في الفيديو هو من نوع “السبعيات” ويجمع بين صفات النمر والقط، لافتين إلى أنه لا يمكن أن يكون “ملبوس”، خصوصًا وأن الجن لا يظهر للإنسان.

وكانت الردود ما بين مؤكد لظهوره قائلا: “سبحان الله”، وبين رافض لهذا الظهور معتبرًا أن الشيطان لن يظهر للإنسان، وأن الله سبحانه وتعالى اختص الجن بميزات لم يمكنها للبشر وهي أنه لا يظهر ولا يمكن تصويره.

وأيًا كانت الردود فإنه لا أحد يمكنه تصديق وجود هذا الكائن، خصوصًا وأنها المرة الأولى التي يظهر فيها حيوان متخذا هذا الشكل حتى وإن كان قط “مشوه”.