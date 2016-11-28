كيف حال الأهلي يا تيسير!

• اعتدنا دائماً وأبداً تحمل الصدمات في سبيل الدفاع عن لاعبي الأهلي وهذا واجبنا واعتاد الجمهور والإعلام تحميل الإدارة بل والرمز مسؤولية أي هزة أو أي إخفاق، وفي سكة التائهين قد يضرب المدرب في مهنتهن وأحياناً الجهاز الطبي، ومرات يوزع دم الهزيمة بين العشاق!

• ولهذا يسمح لي تيسير الجاسم وزملاؤه المحترمون أن أقول من السوبر حتى الآن لم تقدموا ما يمكن أن يكون توطئة للدفاع عن مكتسبات موسمكم المدهش ولا يمكن أن أربط ذلك بمدرب رحل وآخر عاد بقدر ما هو مرتبط بكم!

• قل لهم يا تيسير على لسان العشاق ما حدث أمام الهلال لم نعتده من الأهلي من سنوات، ولا ضير أن توضح لهم أن نسبة 70٪ لوحدها علامة استفهام وتأخذ معها ألف علامة تعجب!

• المشكلة يا تيسير أن الكل كانوا في مستوى أقل ما يقال عنه سيئ للغاية ولهذا ارتأيت أن أخاطبهم من خلالك ككابتن أولاً وصديق ثانياً ولا بأس أن تشعرهم بضرورة أن التعويض وارد متى ماعادت الروح للون الحياة والروح قادرة أن تجلب المستحيل مع أن في كرة القدم لا يوجد مستحيل!

• لن أكون انتقائيا يا تيسير وأقول فلان أفضل من فلان ولا فلان أقل من فلان بل كلكم لم تؤدوا أمام الهلال نصف ما نعرفه عنكم، بمعنى أن الأسماء موجودة لمجرد التواجد ولهذا بلغ غضب المجانين قمته فهل من تبرير أقدمه لهم نيابة عنكم عله يطفئ غضبهم أو يقلل منه!

• هل يعقل يا تيسير فريق بحجم الأهلي بطل الثلاثية في مباراة تنافسية مع الهلال لم يصل نسبة استحواذه فيها على الكرة إلا 29٪ أسأل وما زلت مذهولا من هول الصدمة!

• تيسير أخبرهم أن أقدامهم كانت أشبه بتلك التي كانت تسير بأكياس من الرمال وأبلغهم أن ثمة طفلا بكى ليس من الهزيمة بل من فاجعة المستوى!

• دفاع هش ووسط تائه وهجوم ينتظر الفرج من كرة ثابتة هذا حالكم أمام الهلال فماذا حصل لكم يا كابتن!

• تساؤلات تطرح وتبحث عن الإجابة الفعلية منكم على أرض الملعب الذي طالما كان صوتكم فيه الأعلى وطالما عشنا معكم من خلاله الأجمل فخذوا هذه المرة عتبنا على محمل الجد فنحن وإياكم في خندق العشق واحد!

• خسارة 11 نقطة ليست مشكلة ولا حسبة معقدة، بل في إمكانكم التعويض متى ما استشعرتم بأهمية المرحلة القادمة وضرورة العودة إلى حيث يجب أن تكونوا..

• أعرف أن الفرق أعني فرق كرة القدم تمر بمراحل اهتزاز هنا أو في كل دوريات العالم لكن أعرف أيضاً أن البطل حينما يفقد هيبته تصبح المطامع فيه تتزايد من مباراة إلى أخرى، فحذار أن تفقدوا هيبة البطل الذي إن فقدها ستتجرأ عليه كل الفرق..

• تيسير لا تنس أن تقول لفيتفا ماذا دهاك وقل لكارلوس فقدنا باخشوين ورجائي أن تبلغ جروس تحياتي وقل حسين المقهوي وعبدالفتاح عسيري وجب إشراكهما أساسيين، أما بصاص فما عليك مثلك يتحمل جلدي له حتى في عز نجوميته فكيف وهو اليوم مثار عتب وغضب من الكل وأولهم والده الذي يريده الأفضل على الإطلاق!

• تيسير يا صديقي بل أخي يا تيسير هل تابعت شماتة الإعلام المتربص، وهل ترى ما نرى من سخرية بل طقطقة ببطل الثلاثية، أعرف أنك محصن نفسك من مثل هذه الشغلات لكن ضروري تنقلها لزملائك ومعها قل يرضيكم هذا يا زملائي الرائعين!

(2)

• الذوق زهرة لا تنبت في كل الحدائق، كذلك الأسلوب خصلة لا يمتلكها أغلب الناس..

نقلا عن “عكاظ”