• (بعض) الزعيم حضر.
• ليخفي (كل) الأهلي!
• (الملكي) يسطع في جدة.
• يطير بـ 3 نقاط (مهمة).
• ليست (كل) الدوري لكنها (مفصلية).
• ولا يجب على الهلاليين إطلاقا التوقف عند هذا الفوز.
• في نزال (التحدي) حضرت (هوية) الهلال.
• عمل (فني) و(إداري) مميز.
• دياز وفق في التشكيلة وطريقة اللعب.
• المهام تغيرت وفق الخصم.
• زج بليو فكان ورقة رابحة.
• أشرك ميليسي وكان مميزا.
• إداردو (تألق).
• والعابد (يتلألأ).
• والفرج كان مرتاحا في المنتصف.
• وراءهم (الشهراني) الذي قدم أفضل مبارياته هذا الموسم حتى الآن.
• الضغط (العالي) على حامل الكرة.
• الهجوم (المستمر) والسرعة وليس (التسرع).
• توزيع اللياقة على مدار المباراة.
• والتغييرات المنطقية لدياز.
• الفراغات بين متوسطي الدفاع كانت خطرة.
• كاد السومة أن يحضر من خلالها في مناسبتين.
• عدم التركيز في (بعض) فترات المباراة.
• وعدم استغلال حالة الارتباك الأهلاوي الشوط الأول كانت واضحة أيضا.
• إضاعة (بعض) الفرص السهلة و(المضمونة) يجب التنبه لها.
• 3 نقاط لا أكثر!
• وبقي (48) في الميدان.
• إن صدق الهلاليون (الحسم) سيخسرون!
• وإن استكانوا لأي ترشيحات سيكررون الأخطاء!
• 3 نقاط بصافرة (العدل).
• وفي ذلك (رسالة) و(إثبات)
• سألوا الفـــشـار صافرة من!
• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق صافرة (الأجنبي)!
نقلا عن “مكة”
تعليقات ( 1 )
عادل امامسألو المحلل الداهيه عادل امام لويش هذي الاحتفالات بفوزكم بصافرة الاجنبي ؟ كح وشهق وزعق ثم قال . لا تلومونا ما تعودنا ع الفوز بالاجنبي وهذي لحالها بطوله جديده للهلال