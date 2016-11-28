• (بعض) الزعيم حضر.

• ليخفي (كل) الأهلي!

• (الملكي) يسطع في جدة.

• يطير بـ 3 نقاط (مهمة).

• ليست (كل) الدوري لكنها (مفصلية).

• ولا يجب على الهلاليين إطلاقا التوقف عند هذا الفوز.

• في نزال (التحدي) حضرت (هوية) الهلال.

• عمل (فني) و(إداري) مميز.

• دياز وفق في التشكيلة وطريقة اللعب.

• المهام تغيرت وفق الخصم.

• زج بليو فكان ورقة رابحة.

• أشرك ميليسي وكان مميزا.

• إداردو (تألق).

• والعابد (يتلألأ).

• والفرج كان مرتاحا في المنتصف.

• وراءهم (الشهراني) الذي قدم أفضل مبارياته هذا الموسم حتى الآن.

• الضغط (العالي) على حامل الكرة.

• الهجوم (المستمر) والسرعة وليس (التسرع).

• توزيع اللياقة على مدار المباراة.

• والتغييرات المنطقية لدياز.

• الفراغات بين متوسطي الدفاع كانت خطرة.

• كاد السومة أن يحضر من خلالها في مناسبتين.

• عدم التركيز في (بعض) فترات المباراة.

• وعدم استغلال حالة الارتباك الأهلاوي الشوط الأول كانت واضحة أيضا.

• إضاعة (بعض) الفرص السهلة و(المضمونة) يجب التنبه لها.

• 3 نقاط لا أكثر!

• وبقي (48) في الميدان.

• إن صدق الهلاليون (الحسم) سيخسرون!

• وإن استكانوا لأي ترشيحات سيكررون الأخطاء!

• 3 نقاط بصافرة (العدل).

• وفي ذلك (رسالة) و(إثبات)

• سألوا الفـــشـار صافرة من!

• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق صافرة (الأجنبي)!

نقلا عن “مكة”