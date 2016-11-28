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“مشاجرة” بين موظفي “صحي السليمانية” وأمانة العاصمة المقدسة

28 نوفمبر, 2016 , 6:24 ص
“مشاجرة” بين موظفي “صحي السليمانية” وأمانة العاصمة المقدسة
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صحيفة المرصد : فض عابرون أمس (الأحد) شجارا نشب بين موظفي مركز صحي السليمانية ونظرائهم بأمانة العاصمة المقدسة، بعد إيقاع موظفي الأخيرة مخالفات «وقوف خاطئ» بجوار المركز الواقع بالمنطقة المركزية قرب مقابر المعلاة.

وكان موظفو مركز صحي السليمانية فوجئوا بقيام مراقبي أمانة العاصمة المقدسة بوضع مخالفات على مركباتهم، الأمر الذي أثار حفيظتهم وهم على رأس العمل في جهاز لخدمة المرضى والمراجعين، وعلى أثره وقع خلاف مع مراقبي الأمانة.

وحسب صحيفة “عكاظ” أوضح عدد من الموظفين منهم عباس سندي (من منسوبي المركز الصحي) أنه تم إبلاغ الشؤون الصحية بخطاب رسمي مع مطلع العام الهجري الجديد بذلك، بعد أن سحبت أمانة العاصمة المقدسة حجوزات مواقف سيارات مراجعي وموظفي المركز قبل أكثر من شهرين.

وقال إن «مواقف الأمانة التي طلب منا الوقوف بها قيمة الساعة فيها 10 ريالات، والدوام يمتد إلى تسع ساعات يوميا، وهذا يعني أن كل صاحب سيارة سيدفع ٩٠ ريالا يوميا».

فيما دحض مدير الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني صحة حدوث اشتباك بين موظفي الأمانة والصحة، مؤكدا أن المنطقه بأكملها مراقبة بالكاميرات.

وبين أن الموقع المشار إليه عبارة عن أرض حكومية مستثمرة من قبل الأمانة، وبالرغم من ذلك فإنه لم يتم البدء في تنفيذ المشروع فعليا حتى الآن وإنما هي فترة تجريبية فقط يتم خلالها توزيع بعض المطويات التوعوية ولم يتم وضع أي قسائم على السيارات كما ذكر، مضيفا: «وضع القسائم ليس من اختصاص موظفي البلدية أصلا».



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    28 نوفمبر, 2016 , 7:53 ص

    سعد

    ت5 عباس سندي و اسامه زيتوني مواطنين مثلك و يمكن انهم عند الله افضل منك .
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  2. 7
    28 نوفمبر, 2016 , 7:25 ص

    خالد ابو تالا

    استغفر الله العظيم
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  3. 6
    28 نوفمبر, 2016 , 7:22 ص
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    يعني طارو بالعجه
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  4. 5
    28 نوفمبر, 2016 , 7:17 ص

    حزين

    عباس سندي و اسامة زيتوني
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  5. 4
    28 نوفمبر, 2016 , 6:49 ص

    الصولجان

    هذه شركة مواقف مستاجره من البلدية زي مواقف البلد بجدة من صلاحيات موظف الشركة قسيمة أو كلبشة السيارة أو سحبها للحوش وهم لايعرفون موظف أو غير أي سيارة ليس عليها ورقة بعدد ساعات التوقف تنفذ عليها الغراما
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  6. 3
    28 نوفمبر, 2016 , 6:34 ص

    عيسى

    النقاش والتفاهم مطلوب اما مد اليد والضرب وهم رجال كبار ومتعلمين فهذا خطئ
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  7. 2
    28 نوفمبر, 2016 , 6:31 ص

    يالطيف

    تدرون ليش تقب الشجار بين موظفي الامانه او اي قطاع حكومي ميداني يبسبب مصالح او الفراغ الكامل في العمل او تحدي على النفوذ والسيطرة
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  8. 1
    28 نوفمبر, 2016 , 6:28 ص

    عشان موقف سيارة 😂 العقل نعمة
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