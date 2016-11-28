جدة : تفاصيل مثيرة عن إغتصاب سائق لـ “فتاة”.. ونجاته من حد الحرابة

صحيفة المرصد : سردت مصادر مطلعة تفاصيل قضية إغتصاب سائق مقيم لفتاة , قائلة إن قضية الإغتصاب وصلت إلى أروقة دائرة القصاص والحدود بالمحكمة الجزائية بجدة، حيث ادعت مقيمة عربية أن سائقا خاصا تتعامل معه أوصلها إلى منزلها منذ 3 أشهر، حيث نسيت في ذلك اليوم بعض الأغراض الخاصة بها في السيارة، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، ومن ثم اتصل عليها وقال إنه سيحضر الأغراض وطلب منها فتح باب المنزل، وعندما فتحت له دفعها ودخل عنوة وأغلق الباب ثم بدأ يتهجم عليها بالضرب، حيث أدخلها إحدى الغرف وارتكب جريمة فعل الفاحشة بها مرتين واستمر معها في منزلها حتى الثالثة فجرا، ومن ثم طلب منها أن تغسل فمها من بعض الدماء التي خلفها اعتداؤه عليها، فدخلت دورة المياه ليحبسها فيها لمدة 3 ساعات وفقا لصحيفة “الوطن”.
وأضافت المصادر أن اتهامات المقيمة للرجل تضمنت سرقته هاتفها المحمول ومبلغ مالي وإقامتها وبطاقة تأمينات، ومن ثم فراره من الموقع، إذ حاولت الاستنجاد بأحد المارة وتبين أنه يسكن في العمارة نفسها، الأمر الذي ساعدها في الخروج من دورة المياه، حسب قولها.
ومن ثم اتصلت بالشرطة التي بدورها عاينت مسرح الحادثة بحضور الأدلة الجنائية، ومن ثم إحالة المرأة إلى الطب الشرعي للكشف عليها، واتضح أنها تعاني عدة جروح وكدمات، ولم يتبين وجود أدلة دامغة تثبت أنها تعرضت للاغتصاب.
وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية قبضت على المتهم، وبعد الاطلاع على هاتفه تبين وجود رسائل غرامية متبادلة بين الطرفين في أوقات مختلفة وساعات متأخرة من الليل وصور إباحية.
بعد السماع لأقوال الشهود من الساكنين في نفس عمارة المدعية، أوضح أحد السكان للقاضي أنه بينما كان عائدا في نفس ليلة الحادثة سمع صوتا من شقة المدعية عبارة عن حديث وضحك بين رجل وامرأة.
وأضافت المصادر أنه بناء على أقوال الشهود ومحضر المشاهدة المعد من قبل ضابط القضية المتضمن مشاهدته آثار كدمات على وجه المدعية، رأى ناظر القضية أن هناك تناقضات كبيرة في أقوال الطرفين، وأن هناك شبهة علاقة محرمة تربطهما، وذلك من واقع أقوال الشهود وكذلك الرسائل الغرامية التي عثر عليها في هاتف المدعى عليه، وبناء على ذلك حيث حكم القاضي بسجن المدعى عليه شهرين تحسب منها المدة التي قضاها في السجن أثناء التوقيف.
تعليقات ( 16 )
متعبرحلوهم لبلدهم وش لنا فيهم جايين يفسدون عندنا
محب لوطنيمقيمة عربية في جدة بعض المقيمين والمقيمات نقلوا معهم عاداتهم وتقاليدهم الى السعودية واخذوا يسرحون ويمرحون في البلد لا حسيب ولا رقيب ولا احترام لاهل البلد والبعض يتعاطف معهم ويتستر عليهم للاسف
عدد التعليقات:55
مباركالـבـםــבللــם انه وافده اكيد السعودية ماتسويها اصل وفصل ودين واخلاق وتربيه وحياء وحشمه***
عدد التعليقات:2521
سهماللهم استر أعراضنا واعراض المسلمين ، واكفنا شر الموتورين والمرضى النفسيين والمتعاطين وشبق النساء والشهوات والعلاقات المحرمة ، ابتعدوا عن الشبهات والنساء فإنهن شر مستطير .
حسنجده للأسف ٧٠ في المية منها أجانب ولا احد داري عنهم
عبشان الشلولخرد رقم2 صحيح انها تنصب فخ لخويها لكن في النهاية تنكشف وتتورط ,لاحول ولاقوة الا بالله الله يهدي بنات وشباب المسلمين
عدد التعليقات:55
مباركتفاصيل مثيرة فتاه وسائق وريح العطر بثيابك تعال وكل شي صار عمرني ودمرني تصدق حالتي صعبه وعمري ضاع باسبابك ما احلى زخات المطر مع ريح العطر وحضن حنون دافي دافي 😐 ‼️ حضن امك 🤔
عادلالاجانب في جدة يحتاجون لضبط وانظمة صارمه .
ابوريان العيسىماهذه القصه (فتاة سعوديه)حيث ادعت مقيمة أن سائقا خاصا تتعامل معه!!!! سعوديه ولامقيمه مافهمنا؟ ولا مقيمه سعوديه ايه الحكايه ياجدعان.
عبدالإلهبعض المقيمين والمقيمات والمجنسين والمجنسات خربوا البلد
saleh33شهرين ياقاضي وحتى اذا متفقين والواجب الحكم عليه بالزنا وتغيير المحاكمه من ادعاء المرآه والى دعوى الشهود والسكان بالاختلاء بها والتحقيق معهم بدعوى زنا ومازال مسلسل الاجانب و14 مليون اجنبي لماذا؟؟
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتالفتاة اقامت معه علاقة وبعد ان تمكن منها قامت بالشكوى عليه ..***
الهمدانيصباح الخير
جنوبية..🌻🌻ليش تطالبين الحرابة وانتي الي دخلتيه بيتك كيف عرف انك لحالك اكيد تحكيله عن كل شي والرسائل في الجوال تشهد بس ليه ضربك وحبسك غريبة ونقولك جنت على نفسها براقش