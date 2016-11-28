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جدة : تفاصيل مثيرة عن إغتصاب سائق لـ “فتاة”.. ونجاته من حد الحرابة

28 نوفمبر, 2016 , 7:04 ص
جدة : تفاصيل مثيرة عن إغتصاب سائق لـ “فتاة”.. ونجاته من حد الحرابة
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صحيفة المرصد : سردت مصادر مطلعة تفاصيل قضية إغتصاب سائق مقيم لفتاة , قائلة إن قضية الإغتصاب وصلت إلى أروقة دائرة القصاص والحدود بالمحكمة الجزائية بجدة، حيث ادعت مقيمة عربية أن سائقا خاصا تتعامل معه أوصلها إلى منزلها منذ 3 أشهر، حيث نسيت في ذلك اليوم بعض الأغراض الخاصة بها في السيارة، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، ومن ثم اتصل عليها وقال إنه سيحضر الأغراض وطلب منها فتح باب المنزل، وعندما فتحت له دفعها ودخل عنوة وأغلق الباب ثم بدأ يتهجم عليها بالضرب، حيث أدخلها إحدى الغرف وارتكب جريمة فعل الفاحشة بها مرتين واستمر معها في منزلها حتى الثالثة فجرا، ومن ثم طلب منها أن تغسل فمها من بعض الدماء التي خلفها اعتداؤه عليها، فدخلت دورة المياه ليحبسها فيها لمدة 3 ساعات وفقا لصحيفة “الوطن”.

وأضافت المصادر أن اتهامات المقيمة للرجل تضمنت سرقته هاتفها المحمول ومبلغ مالي وإقامتها وبطاقة تأمينات، ومن ثم فراره من الموقع، إذ حاولت الاستنجاد بأحد المارة وتبين أنه يسكن في العمارة نفسها، الأمر الذي ساعدها في الخروج من دورة المياه، حسب قولها.
ومن ثم اتصلت بالشرطة التي بدورها عاينت مسرح الحادثة بحضور الأدلة الجنائية، ومن ثم إحالة المرأة إلى الطب الشرعي للكشف عليها، واتضح أنها تعاني عدة جروح وكدمات، ولم يتبين وجود أدلة دامغة تثبت أنها تعرضت للاغتصاب.
وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية قبضت على المتهم، وبعد الاطلاع على هاتفه تبين وجود رسائل غرامية متبادلة بين الطرفين في أوقات مختلفة وساعات متأخرة من الليل وصور إباحية.

بعد السماع لأقوال الشهود من الساكنين في نفس عمارة المدعية، أوضح أحد السكان للقاضي أنه بينما كان عائدا في نفس ليلة الحادثة سمع صوتا من شقة المدعية عبارة عن حديث وضحك بين رجل وامرأة.
وأضافت المصادر أنه بناء على أقوال الشهود ومحضر المشاهدة المعد من قبل ضابط القضية المتضمن مشاهدته آثار كدمات على وجه المدعية، رأى ناظر القضية أن هناك تناقضات كبيرة في أقوال الطرفين، وأن هناك شبهة علاقة محرمة تربطهما، وذلك من واقع أقوال الشهود وكذلك الرسائل الغرامية التي عثر عليها في هاتف المدعى عليه، وبناء على ذلك حيث حكم القاضي بسجن المدعى عليه شهرين تحسب منها المدة التي قضاها في السجن أثناء التوقيف.



تعليقات ( 16 )

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  1. 16
    28 نوفمبر, 2016 , 8:03 ص

    متعب

    رحلوهم لبلدهم وش لنا فيهم جايين يفسدون عندنا
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  2. 15
    28 نوفمبر, 2016 , 8:00 ص

    محب لوطني

    مقيمة عربية في جدة بعض المقيمين والمقيمات نقلوا معهم عاداتهم وتقاليدهم الى السعودية واخذوا يسرحون ويمرحون في البلد لا حسيب ولا رقيب ولا احترام لاهل البلد والبعض يتعاطف معهم ويتستر عليهم للاسف
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  3. 14
    28 نوفمبر, 2016 , 7:56 ص
    عدد التعليقات:55

    مبارك

    الـבـםــבللــם انه وافده اكيد السعودية ماتسويها اصل وفصل ودين واخلاق وتربيه وحياء وحشمه***
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  4. 13
    28 نوفمبر, 2016 , 7:52 ص
    عدد التعليقات:2521

    سهم

    اللهم استر أعراضنا واعراض المسلمين ، واكفنا شر الموتورين والمرضى النفسيين والمتعاطين وشبق النساء والشهوات والعلاقات المحرمة ، ابتعدوا عن الشبهات والنساء فإنهن شر مستطير .
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  5. 12
    28 نوفمبر, 2016 , 7:47 ص

    حسن

    جده للأسف ٧٠ في المية منها أجانب ولا احد داري عنهم
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  6. 11
    28 نوفمبر, 2016 , 7:45 ص

    عبشان الشلولخ

    رد رقم2 صحيح انها تنصب فخ لخويها لكن في النهاية تنكشف وتتورط ,لاحول ولاقوة الا بالله الله يهدي بنات وشباب المسلمين
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  7. 10
    28 نوفمبر, 2016 , 7:38 ص
    عدد التعليقات:55

    مبارك

    تفاصيل مثيرة فتاه وسائق وريح العطر بثيابك تعال وكل شي صار عمرني ودمرني تصدق حالتي صعبه وعمري ضاع باسبابك ما احلى زخات المطر مع ريح العطر وحضن حنون دافي دافي 😐 ‼️ حضن امك 🤔
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  8. 9
    28 نوفمبر, 2016 , 7:38 ص

    هم كذا الذكور اذا شبعوا من اللعب بعواطف البنت وملوا منها راحوا يدورون على غيرها حتى يخدعونها ويلعبون بعواطفها الرجال مثل الشيطان مالهم امان
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  9. 8
    28 نوفمبر, 2016 , 7:31 ص

    عادل

    الاجانب في جدة يحتاجون لضبط وانظمة صارمه .
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  10. 7
    28 نوفمبر, 2016 , 7:31 ص

    ابوريان العيسى

    ماهذه القصه (فتاة سعوديه)حيث ادعت مقيمة أن سائقا خاصا تتعامل معه!!!! سعوديه ولامقيمه مافهمنا؟ ولا مقيمه سعوديه ايه الحكايه ياجدعان.
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  11. 6
    28 نوفمبر, 2016 , 7:29 ص

    عبدالإله

    بعض المقيمين والمقيمات والمجنسين والمجنسات خربوا البلد
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  12. 5
    28 نوفمبر, 2016 , 7:26 ص

    saleh33

    شهرين ياقاضي وحتى اذا متفقين والواجب الحكم عليه بالزنا وتغيير المحاكمه من ادعاء المرآه والى دعوى الشهود والسكان بالاختلاء بها والتحقيق معهم بدعوى زنا ومازال مسلسل الاجانب و14 مليون اجنبي لماذا؟؟
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  13. 4
    28 نوفمبر, 2016 , 7:24 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    الفتاة اقامت معه علاقة وبعد ان تمكن منها قامت بالشكوى عليه ..***
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  14. 3
    28 نوفمبر, 2016 , 7:23 ص

    الهمداني

    صباح الخير
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  15. 2
    28 نوفمبر, 2016 , 7:22 ص

    هم كذا الحريم ادا ملوا من خويهم نصبوا لهم كمين ليتخلصوا منهم ان كيدهن عظيم
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  16. 1
    28 نوفمبر, 2016 , 7:16 ص

    جنوبية..🌻🌻

    ليش تطالبين الحرابة وانتي الي دخلتيه بيتك كيف عرف انك لحالك اكيد تحكيله عن كل شي والرسائل في الجوال تشهد بس ليه ضربك وحبسك غريبة ونقولك جنت على نفسها براقش
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