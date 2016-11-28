«العمل» تحقق في تلاعب أول مجمع نسائي للاتصالات بالرياض

صحيفة المرصد : تحقق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في حيثيات تلاعب مالك أول مجمع نسائي للاتصالات بالرياض بأموال المستأجرات.

وذكرت مصادر مطلعة حسب صحيفة «عكاظ» أن مالك المجمع طلب من المستأجرات تحويل محلاتهن إلى أسماء أولياء أمورهن لبيعها تمهيدا لتحويله لمجمع اتصالات خاص بالرجال، ولم يتمكن من استعادة الإيجارات المدفوعة لمالك المجمع.

وتحدثت المتضررات أنهن تقدمن بشكاوى رسمية للوزارة التي فتحت تحقيقا مع مالك المجمع، مشيرين إلى أنه يمارس عليهن ضغوطا لإخراجهن من محلاتهم لتحويله إلى مجمع اتصالات للرجال. وتساءلن عن حقوقهن وخسائرهن المالية من استئجار المحال وتأثيث وتوفير البضائع من جوالات وإكسسوارات، متذمرات من ما وصفهن بـ (مافيا البسطات) عن محاولتهن تصريف بضائعهن لتقليل خسائرهن.

وتم التواصل مع وكيل الوزارة المساعد للبرامج الخاصة عبدالمنعم الشهري الذي أكد أن وزارته تعمل على الإجراءات للوقوف على الأضرار الحاصلة على المستأجرات، مؤكدا أنها تعمل على توفير أماكن بديلة لتعويضهن على ما خسرهن في التجربة الماضية، مضيفا «نخطو الخطوات الأولى لتمكين المرأة في قطاع الاتصالات, ولكل مشروع في بدايته عقبات سوف نتجاوزها».