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شاب يستثمر “5 مليارات” ريال في “الإتحاد”

28 نوفمبر, 2016 , 7:34 ص
شاب يستثمر “5 مليارات” ريال في “الإتحاد”
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صحيفة المرصد : علمت مصادر مطلعة أن مستثمرا سعوديا شابا ذا ميول اتحادية يسعى مع عدد من المستثمرين يبلغ عددهم 18 رجل أعمال إلى الحصول على رخصة تملك نادي الاتحاد بجدة من خلال تأسيس شركة مساهمة.

وحسب صحيفة ” الوطن” تبلغ القيمة الإجمالية لإنشاء المشروع 5 مليارات ريال دون الأصول، ويتكون المشروع من ملاعب كرة قدم، وصالات مغلقة للألعاب المختلفة، وقاعة أفراح، ومرافق أخرى، وسيتبرع المستثمر بالأرض الواقعة على طريق الملك بجدة بمساحة تتجاوز 400 ألف متر مربع ليتم بناء مقر جديد عليها بكل المرافق المطلوبة على أن يكون جاهزا لانتقال النادي الحالي إليه بعد 3 سنوات.

مشروع نادي الاتحاد الجديد
– شركة مساهمة تتكون من 18 رجل أعمال
– القيمة الإجمالية للمشروع تبلغ 5 مليارات ريال
– أرض بمساحة تتجاوز 400 ألف متر مربع
– موقع استراتيجي على طريق الملك بجدة
– الانتقال إلى المقر الجديد بعد 3 سنوات



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    28 نوفمبر, 2016 , 8:00 ص

    شي بي

    شي طبيعي الاندية العالمية كالنصر والاتحاد يوصل سعرها ل٥ مليار واما الفرق المحليه كالوحده والهلال والطائي يكون سعرها طبعا اقل ومن نظام شيل ب١٠٠ الف مع التنازلات
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  2. 6
    28 نوفمبر, 2016 , 7:57 ص

    ابو ايلاف س

    ياعمري يااتحاد قويه 5 مليار لكن الاتحاد يستاهل واللي يحب الكورة مايكره الاتحاد ككيان وجمهور
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  3. 5
    28 نوفمبر, 2016 , 7:56 ص

    sar-al-sa

    مايظيع في الوطن ماهو حسوفه اذا من ينشيه ومواد خامه والعاملين فيه سعوديين اصليين اما جدواه للوطن فصفر و٥ مليارات كان يمكن بها تطوير سياحه السروات بافكار جديده وتشاويق خلابه تجذب اثرياء العالم
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  4. 4
    28 نوفمبر, 2016 , 7:47 ص

    مصحصح

    هههههههههههههههههههههههههه الله يقطع سوالفك يا فيحان...... بس عادي خذ راحتك ما عندك أحد ...نادي قايم على ***من قديم الزمان
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  5. 3
    28 نوفمبر, 2016 , 7:46 ص
    عدد التعليقات:2521

    سهم

    من أنت ؟ ومن أين لك هذا ؟
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  6. 2
    28 نوفمبر, 2016 , 7:42 ص

    ابو تالا

    قوية 5 مليارات يستاهل العميد بس المبلغ مبالغ فيه جدا
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  7. 1
    28 نوفمبر, 2016 , 7:42 ص

    افضل استثمار

    نادي الاتحاد والهلال افضل ناديين للاستثمار وذلك لتاريخهما في قارة اسياء ولشعبية الجاهيرية عكس بعض الفرق التي تعتبر حديثي نعمة حيث ظهرو خلال 4 سنوات وازعجوا الوسط الرياضي
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