شاب يستثمر “5 مليارات” ريال في “الإتحاد”

صحيفة المرصد : علمت مصادر مطلعة أن مستثمرا سعوديا شابا ذا ميول اتحادية يسعى مع عدد من المستثمرين يبلغ عددهم 18 رجل أعمال إلى الحصول على رخصة تملك نادي الاتحاد بجدة من خلال تأسيس شركة مساهمة.
وحسب صحيفة ” الوطن” تبلغ القيمة الإجمالية لإنشاء المشروع 5 مليارات ريال دون الأصول، ويتكون المشروع من ملاعب كرة قدم، وصالات مغلقة للألعاب المختلفة، وقاعة أفراح، ومرافق أخرى، وسيتبرع المستثمر بالأرض الواقعة على طريق الملك بجدة بمساحة تتجاوز 400 ألف متر مربع ليتم بناء مقر جديد عليها بكل المرافق المطلوبة على أن يكون جاهزا لانتقال النادي الحالي إليه بعد 3 سنوات.
مشروع نادي الاتحاد الجديد
– شركة مساهمة تتكون من 18 رجل أعمال
– القيمة الإجمالية للمشروع تبلغ 5 مليارات ريال
– أرض بمساحة تتجاوز 400 ألف متر مربع
– موقع استراتيجي على طريق الملك بجدة
– الانتقال إلى المقر الجديد بعد 3 سنوات
تعليقات ( 7 )
شي بيشي طبيعي الاندية العالمية كالنصر والاتحاد يوصل سعرها ل٥ مليار واما الفرق المحليه كالوحده والهلال والطائي يكون سعرها طبعا اقل ومن نظام شيل ب١٠٠ الف مع التنازلات
ابو ايلاف سياعمري يااتحاد قويه 5 مليار لكن الاتحاد يستاهل واللي يحب الكورة مايكره الاتحاد ككيان وجمهور
sar-al-saمايظيع في الوطن ماهو حسوفه اذا من ينشيه ومواد خامه والعاملين فيه سعوديين اصليين اما جدواه للوطن فصفر و٥ مليارات كان يمكن بها تطوير سياحه السروات بافكار جديده وتشاويق خلابه تجذب اثرياء العالم
مصحصحهههههههههههههههههههههههههه الله يقطع سوالفك يا فيحان...... بس عادي خذ راحتك ما عندك أحد ...نادي قايم على ***من قديم الزمان
عدد التعليقات:2521
سهممن أنت ؟ ومن أين لك هذا ؟
ابو تالاقوية 5 مليارات يستاهل العميد بس المبلغ مبالغ فيه جدا
افضل استثمارنادي الاتحاد والهلال افضل ناديين للاستثمار وذلك لتاريخهما في قارة اسياء ولشعبية الجاهيرية عكس بعض الفرق التي تعتبر حديثي نعمة حيث ظهرو خلال 4 سنوات وازعجوا الوسط الرياضي