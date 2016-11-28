شاب يستثمر “5 مليارات” ريال في “الإتحاد”

صحيفة المرصد : علمت مصادر مطلعة أن مستثمرا سعوديا شابا ذا ميول اتحادية يسعى مع عدد من المستثمرين يبلغ عددهم 18 رجل أعمال إلى الحصول على رخصة تملك نادي الاتحاد بجدة من خلال تأسيس شركة مساهمة.

وحسب صحيفة ” الوطن” تبلغ القيمة الإجمالية لإنشاء المشروع 5 مليارات ريال دون الأصول، ويتكون المشروع من ملاعب كرة قدم، وصالات مغلقة للألعاب المختلفة، وقاعة أفراح، ومرافق أخرى، وسيتبرع المستثمر بالأرض الواقعة على طريق الملك بجدة بمساحة تتجاوز 400 ألف متر مربع ليتم بناء مقر جديد عليها بكل المرافق المطلوبة على أن يكون جاهزا لانتقال النادي الحالي إليه بعد 3 سنوات.

مشروع نادي الاتحاد الجديد

– شركة مساهمة تتكون من 18 رجل أعمال

– القيمة الإجمالية للمشروع تبلغ 5 مليارات ريال

– أرض بمساحة تتجاوز 400 ألف متر مربع

– موقع استراتيجي على طريق الملك بجدة

– الانتقال إلى المقر الجديد بعد 3 سنوات