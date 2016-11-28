إستثمار 200 مليار ريال في المياه المحلاة بالسعودية

صحيفة المرصد – أ ف ب : كشف وكيل وزير البيئة والمياه والزراعة منصور المشيتي، أن السعودية قد تحتاج إلى استثمار 200 مليار ريال زهاء( 53 مليار دولار) في قطاع المياه، مشيراً إلى أن الطلب على المياه يسجل في المملكة زيادة سنوية بأكثر من 5 في المئة، وأنه بحلول 2020، تهدف المملكة إلى توفير 52 في المئة من المياه المحلاة من خلال “شركاء استراتيجيين”.

وأوضح على هامش منتدى الاستثمار في قطاع المياه بالرياض، أن ذلك يتطلب الكثير من المال واستثمارات رأس المال أيضاً.

وقال: “تقديرات المسؤولين تشير إلى أن متطلبات رأس المال التي نحتاج إليها خلال السنوات الخمس القادمة ستصل إلى 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار)”.

يشار إلى أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودية أكبر منتج في العالم للمياه المحلاة.