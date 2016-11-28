4 قرارات تأديبية بحق نادي الصفاء لتلفظهم على الحكم .. تعرف عليهم

صحيفة المرصد – واس: أوقفت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب فريق نادي الصفا خالد النجراني ومشرف الفريق مفيد آل صلاح ومدرب اللياقة حسن غريب ومدير الفريق علاء إبراهيم , أربع مباريات رسمية في جميع المسابقات والبطولات التي تقام على مستوى المملكة والمناطق والمحافظات ، لتلفظهم على حكم مباراة فريق الصفا مع حطين في بطولة المملكة لأندية دوري الدرجة الثانية لكرة القدم وفقاً لتقريري حكم المباراة والإلحاق ، إضافة إلى تغريم كل منهم خمسة آلاف ريال .

في حين سيكون القرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.