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محاكمة «رجل أعمال» شكك بالسنة النبوية وأساء لدول الخليج وحكامها عبر تغريدات بتويتر

28 نوفمبر, 2016 , 8:35 ص
محاكمة «رجل أعمال» شكك بالسنة النبوية وأساء لدول الخليج وحكامها عبر تغريدات بتويتر
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صحيفة المرصد : بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بمحاكمة أكاديمي “مواطن” تطاول على ولاة الأمر، وأساء للدولة والنظام السياسي فيها، والتشكيك في السنة وما ورد عن الصحابة -رضوان الله عليهم-، ولرموز دينية وسياسية ولعلماء الدين، والتعرض بالإساءة لدول مجلس التعاون الخليجي وحكامها والاتفاقيات الموقعة بينهم.

جاء ذلك في جلسة عقدت أمس للرد على التهم المقدمة من المدعي العام ضد أكاديمي مطلق السراح، حيث تضمنت لائحة الاتهام الإساءة للدولة من خلال تغريداته في “تويتر”، واتهم فيها الحكام بالكفر ووصفهم بالمغتصبين، وكذلك إساءته للشيخ محمد بن عبدالوهاب متهماً إياه باليهودية وأنه أسلم متأخراً كما يزعم، وكونه مطلق السراح اكتفى بحضور موكله الذي أنكر التهم مبرراً ذلك بأن الأصل في الناس أنهم كانوا يهود وأسلموا وفقا لما ورد بصحيفة “الرياض”.

بينما رفض المدعي العام تبرير ممثل المتهم، وبين أن المتهم مسؤول عما يحتويه حسابه الشخصي من تغريدات جملة وتفصيلا وأن تبريره بقصد الإفلات من العقوبة.

وطالب المدعي العام بتثبيت التهم ضد المدعى عليه وهي إعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال كتابته تغريدات في “تويتر” تتضمن الآتي: التعرض بالإساءة لدول الخليج العربي وحكامها والاتفاقيات الموقعة بينهم، والتطاول على ولاة الأمر، والإساءة للدولة والنظام السياسي فيها، والتشكيك في السنة وما ورد عن الصحابة -رضوان الله عليهم-، ولرموز دينية وسياسية ولعلماء الدين واتهامهم بالإفك، وتشكيكه في نزاهة القضاء والقدح فيه، والانتقاص من عمل بعض الجهات الحكومية والإساءة للمسؤولين، وتأييده أفكار أشخاص مناوئين للدولة صدرت بشأنهم أحكام قضائية.



تعليقات ( 27 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 27
    28 نوفمبر, 2016 , 10:50 ص

    محب الرسول عليه الصلاة والسلام

    صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد والله ثم والله ان ضرب عنقه افضل اهلكه الله سمعت المقطع حقه عليه من الله مايستحق في قلة ادبه من رسول الله يتكلم عن عليه الصلاه والسلام بقلة ادب اهلكه الله
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  2. 26
    28 نوفمبر, 2016 , 10:47 ص

    عبيد

    كما يحدث بالعراق وسوريا القتل والسحل على مذهبك الرجاء الرجاء الانتباه لهم وفي مثل لهم **** هذا هو رأس الأفعى
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  3. 25
    28 نوفمبر, 2016 , 10:45 ص

    عبيد

    هؤلاء كلاب ايران منتشرين بكل المواقع والصحف السعودية بمسميات سنية خالصة ومن ثم يدسون سمهم بيننا لاجل يقومو بتقسيم المجتمع سلفي صوفي شيعي المهم هدفهم زعزعة الاستقرار بالمجتمع وتقسيمه حسب مذهبه
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  4. 24
    28 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص

    عبيد

    الانتباه للأشخاص الذين يحشرون بكل سالفه اخوان قاعدة دواعش لمجرد إلصاق هذه التهمة على أهل السنة فهذه الادعاءات تتبناها قنوات ايران وكلابها بالعراق وسوريا واليمن فتجد الخبر عن البطيخة وهو يكرر كلا
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  5. 23
    28 نوفمبر, 2016 , 10:21 ص

    جاسم

    هاذا مثل الرافضي ياسر الخنيث الي في بريطانيا
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  6. 22
    28 نوفمبر, 2016 , 10:19 ص

    كان الخوارج هم السبب في سقوط الدول والخﻻفان اﻹسﻻميه فمنهم العربي واليهودي والمجوسي مثل ذو الخويصرة في عهد النبي وعبدالرحمن بن ملجم وأبو لؤلؤة المجوسي وعبدالله بن سبأ الي يومنا هذا احفادهم يواصلون
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  7. 21
    28 نوفمبر, 2016 , 10:14 ص

    خوارج العصر اﻹخونج وصفهم لنا نبينا بأنهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ونحقر صﻻتنا إلي صﻻتهم وصيامنا الي صيامهم هم دعاة على أبواب جهنم من اجابهم قذفوه اليها يقتلون أهل اﻹسﻻم ويدعون أهل اﻷوثان ..
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  8. 20
    28 نوفمبر, 2016 , 10:12 ص

    حمد

    تعليق مخالف
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  9. 19
    28 نوفمبر, 2016 , 10:11 ص

    ينطبق علي خوارج العصر اﻹخوان والروافض حديث نبينا( آية المنافق ثﻻث اذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وإذا أؤتمن خان )وفي رواية( إذا اجتمع كلها كان منافقا خالصا )
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  10. 18
    28 نوفمبر, 2016 , 10:08 ص

    محمد

    تعليق مخالف
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  11. 17
    28 نوفمبر, 2016 , 10:07 ص

    خوارج العصر اﻹخوان وفروعهم يتعاونون ويتحالفون مع أمم الكفر مثل إيران وإسرائيل والروافض والغرب الماسوني اﻹستعماري للوصول للسلطة والمال والشهرة فإذا انهزموا مثلوا أنهم مع المسلمين تقية ونفاقا
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  12. 16
    28 نوفمبر, 2016 , 10:04 ص

    متعب

    معليك شرهه يا***** ابو معرفات
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  13. 15
    28 نوفمبر, 2016 , 10:03 ص

    ﻻ نجد لخوارج العصر اﻹخوان إرهابا في إيران أو إسرائيل أو أسيادهم الغرب اﻻ ما ندر للتمويه وذلك تصديقا لنبينا( يقتلون أهل اﻹسﻻم ويتركون أهل اﻷوثان )وهم يكفرون الحاكم والعسكر والشعب ليستحلوا دماؤهم واموا
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  14. 14
    28 نوفمبر, 2016 , 10:02 ص

    صريح

    تعليق 12/ ياليت بس تركز شوي وتفهم ايش تهمة هذا المجرم بالمختصر من اتباع الصفويين ملالي ايران فهمت ؟ او اعيد الدرس ومافيه داعي تتهم الاخوان وغيرهم في هذا الموضوع الا اذا كنت من جماعة ****
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  15. 13
    28 نوفمبر, 2016 , 9:59 ص

    خوارج العصر اﻹخوان الداعشي والقاعدة ومئات الشعارات الدينية يزعمون أنهم من أهل السنة والجماعة وهم أبعد ما يكون منهم ﻻنهم يجمعون تحت رايتهم كل مذهب ودين فاسد لقاعدتهم نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا
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  16. 12
    28 نوفمبر, 2016 , 9:55 ص

    فخوارج العصر اﻹخوان التكفيريين واحزابهم منهم من يجاهر بمعصيته مثل هذا رجل الأعمال ومنهم من يتستر وراء قناع التدين والوطنية والعروبة وهو اﻷخطر وهم معروفين بالخطابة والبيان المعسول المخلوط بالسموم
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  17. 11
    28 نوفمبر, 2016 , 9:51 ص

    من يكفر وﻻة اﻷمر ويشق البيعة ويفرق بين المسلمين وبشكك في دين الله ويوالي أعداء الله فهو خارجي من خوارج العصر وخصوصاً المشهور بين الناس التنظيم الدولي اﻹخواني الداعشي القاعدي واﻷحزاب المتفرعة منه
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  18. 10
    28 نوفمبر, 2016 , 9:46 ص

    ظامي اليل

    تعليق مخالف
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  19. 9
    28 نوفمبر, 2016 , 9:41 ص

    غييييوووورررر

    الروافض يعيثون فسادا في الصحف الورقيه وفي مواقع التواصل خاصة تويتر ويطعنون في اصول الاسلام القران والسنه يجب الضرب بيد من حديد على هؤلاء الخونه لانهم قنابل موقوته خائنه ولائها لبلدان ومرجعيات خارجية
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  20. 8
    28 نوفمبر, 2016 , 9:23 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    فليذهب هذا المتطاول الى قم يدرس في اكادميه ابو لؤلوه المجوسي حبيبه بعد سحب جنسيته وش مجلسه هنا بما انه ينفذ تعليمات المجوس
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  21. 7
    28 نوفمبر, 2016 , 9:15 ص

    القران والسنه النبويه لا يمسها الا المطهرون
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  22. 6
    28 نوفمبر, 2016 , 9:09 ص

    هههههههه

    "الأصل في الناس أنهم كانوا يهود وأسلموا وفقا لما ورد بصحيفة “الرياض”. وش قصده ؟
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  23. 5
    28 نوفمبر, 2016 , 9:05 ص

    غيور

    تعليق مخالف
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  24. 4
    28 نوفمبر, 2016 , 9:02 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    اكاديمي ورجل اعمال كيف صار رجل اعمال وكلامه نفس كلام المجوس وكلام ياسر الخبيث الذي قبض اثمان ولجاء لبريطانيا وفتحت له قنوات فضائيه ،، فتشو عن المجوس والاموال والموضوع اكبر من تغريدات تذكرو كلامي
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  25. 3
    28 نوفمبر, 2016 , 9:02 ص

    88

    بأن الأصل في الناس أنهم كانوا يهود وأسلموا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 2
    28 نوفمبر, 2016 , 9:00 ص

    محمد البراهيم

    الله يهدي خالد الجديع ، و يرده إلى صوابه ردا جميلا .
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  27. 1
    28 نوفمبر, 2016 , 8:45 ص

    يوسف

    # نطالب _بحجب_برامج التواصل الاجتماعي_واليوناو_برامج لم نرى منها الا البلاوي والضياع والتفكك الاسري والاستعراض وسؤ الالفاظ وهتك ستر الناس وتدمير العقول والسلوك وانشغال الازواج والزوجات وكثرة الطلاق.
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