محاكمة «رجل أعمال» شكك بالسنة النبوية وأساء لدول الخليج وحكامها عبر تغريدات بتويتر

صحيفة المرصد : بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بمحاكمة أكاديمي “مواطن” تطاول على ولاة الأمر، وأساء للدولة والنظام السياسي فيها، والتشكيك في السنة وما ورد عن الصحابة -رضوان الله عليهم-، ولرموز دينية وسياسية ولعلماء الدين، والتعرض بالإساءة لدول مجلس التعاون الخليجي وحكامها والاتفاقيات الموقعة بينهم.
جاء ذلك في جلسة عقدت أمس للرد على التهم المقدمة من المدعي العام ضد أكاديمي مطلق السراح، حيث تضمنت لائحة الاتهام الإساءة للدولة من خلال تغريداته في “تويتر”، واتهم فيها الحكام بالكفر ووصفهم بالمغتصبين، وكذلك إساءته للشيخ محمد بن عبدالوهاب متهماً إياه باليهودية وأنه أسلم متأخراً كما يزعم، وكونه مطلق السراح اكتفى بحضور موكله الذي أنكر التهم مبرراً ذلك بأن الأصل في الناس أنهم كانوا يهود وأسلموا وفقا لما ورد بصحيفة “الرياض”.
بينما رفض المدعي العام تبرير ممثل المتهم، وبين أن المتهم مسؤول عما يحتويه حسابه الشخصي من تغريدات جملة وتفصيلا وأن تبريره بقصد الإفلات من العقوبة.
وطالب المدعي العام بتثبيت التهم ضد المدعى عليه وهي إعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال كتابته تغريدات في “تويتر” تتضمن الآتي: التعرض بالإساءة لدول الخليج العربي وحكامها والاتفاقيات الموقعة بينهم، والتطاول على ولاة الأمر، والإساءة للدولة والنظام السياسي فيها، والتشكيك في السنة وما ورد عن الصحابة -رضوان الله عليهم-، ولرموز دينية وسياسية ولعلماء الدين واتهامهم بالإفك، وتشكيكه في نزاهة القضاء والقدح فيه، والانتقاص من عمل بعض الجهات الحكومية والإساءة للمسؤولين، وتأييده أفكار أشخاص مناوئين للدولة صدرت بشأنهم أحكام قضائية.
تعليقات ( 27 )
محب الرسول عليه الصلاة والسلامصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد والله ثم والله ان ضرب عنقه افضل اهلكه الله سمعت المقطع حقه عليه من الله مايستحق في قلة ادبه من رسول الله يتكلم عن عليه الصلاه والسلام بقلة ادب اهلكه الله
عبيدكما يحدث بالعراق وسوريا القتل والسحل على مذهبك الرجاء الرجاء الانتباه لهم وفي مثل لهم **** هذا هو رأس الأفعى
عبيدهؤلاء كلاب ايران منتشرين بكل المواقع والصحف السعودية بمسميات سنية خالصة ومن ثم يدسون سمهم بيننا لاجل يقومو بتقسيم المجتمع سلفي صوفي شيعي المهم هدفهم زعزعة الاستقرار بالمجتمع وتقسيمه حسب مذهبه
عبيدالانتباه للأشخاص الذين يحشرون بكل سالفه اخوان قاعدة دواعش لمجرد إلصاق هذه التهمة على أهل السنة فهذه الادعاءات تتبناها قنوات ايران وكلابها بالعراق وسوريا واليمن فتجد الخبر عن البطيخة وهو يكرر كلا
جاسمهاذا مثل الرافضي ياسر الخنيث الي في بريطانيا
حمدتعليق مخالف
محمدتعليق مخالف
متعبمعليك شرهه يا***** ابو معرفات
صريحتعليق 12/ ياليت بس تركز شوي وتفهم ايش تهمة هذا المجرم بالمختصر من اتباع الصفويين ملالي ايران فهمت ؟ او اعيد الدرس ومافيه داعي تتهم الاخوان وغيرهم في هذا الموضوع الا اذا كنت من جماعة ****
ظامي اليلتعليق مخالف
غييييووووررررالروافض يعيثون فسادا في الصحف الورقيه وفي مواقع التواصل خاصة تويتر ويطعنون في اصول الاسلام القران والسنه يجب الضرب بيد من حديد على هؤلاء الخونه لانهم قنابل موقوته خائنه ولائها لبلدان ومرجعيات خارجية
سعودي🇸🇦وافتخرفليذهب هذا المتطاول الى قم يدرس في اكادميه ابو لؤلوه المجوسي حبيبه بعد سحب جنسيته وش مجلسه هنا بما انه ينفذ تعليمات المجوس
هههههههه"الأصل في الناس أنهم كانوا يهود وأسلموا وفقا لما ورد بصحيفة “الرياض”. وش قصده ؟
غيورتعليق مخالف
سعودي🇸🇦وافتخراكاديمي ورجل اعمال كيف صار رجل اعمال وكلامه نفس كلام المجوس وكلام ياسر الخبيث الذي قبض اثمان ولجاء لبريطانيا وفتحت له قنوات فضائيه ،، فتشو عن المجوس والاموال والموضوع اكبر من تغريدات تذكرو كلامي
88بأن الأصل في الناس أنهم كانوا يهود وأسلموا
محمد البراهيمالله يهدي خالد الجديع ، و يرده إلى صوابه ردا جميلا .
يوسف# نطالب _بحجب_برامج التواصل الاجتماعي_واليوناو_برامج لم نرى منها الا البلاوي والضياع والتفكك الاسري والاستعراض وسؤ الالفاظ وهتك ستر الناس وتدمير العقول والسلوك وانشغال الازواج والزوجات وكثرة الطلاق.