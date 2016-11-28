محاكمة «رجل أعمال» شكك بالسنة النبوية وأساء لدول الخليج وحكامها عبر تغريدات بتويتر

صحيفة المرصد : بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بمحاكمة أكاديمي “مواطن” تطاول على ولاة الأمر، وأساء للدولة والنظام السياسي فيها، والتشكيك في السنة وما ورد عن الصحابة -رضوان الله عليهم-، ولرموز دينية وسياسية ولعلماء الدين، والتعرض بالإساءة لدول مجلس التعاون الخليجي وحكامها والاتفاقيات الموقعة بينهم.

جاء ذلك في جلسة عقدت أمس للرد على التهم المقدمة من المدعي العام ضد أكاديمي مطلق السراح، حيث تضمنت لائحة الاتهام الإساءة للدولة من خلال تغريداته في “تويتر”، واتهم فيها الحكام بالكفر ووصفهم بالمغتصبين، وكذلك إساءته للشيخ محمد بن عبدالوهاب متهماً إياه باليهودية وأنه أسلم متأخراً كما يزعم، وكونه مطلق السراح اكتفى بحضور موكله الذي أنكر التهم مبرراً ذلك بأن الأصل في الناس أنهم كانوا يهود وأسلموا وفقا لما ورد بصحيفة “الرياض”.

بينما رفض المدعي العام تبرير ممثل المتهم، وبين أن المتهم مسؤول عما يحتويه حسابه الشخصي من تغريدات جملة وتفصيلا وأن تبريره بقصد الإفلات من العقوبة.

وطالب المدعي العام بتثبيت التهم ضد المدعى عليه وهي إعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال كتابته تغريدات في “تويتر” تتضمن الآتي: التعرض بالإساءة لدول الخليج العربي وحكامها والاتفاقيات الموقعة بينهم، والتطاول على ولاة الأمر، والإساءة للدولة والنظام السياسي فيها، والتشكيك في السنة وما ورد عن الصحابة -رضوان الله عليهم-، ولرموز دينية وسياسية ولعلماء الدين واتهامهم بالإفك، وتشكيكه في نزاهة القضاء والقدح فيه، والانتقاص من عمل بعض الجهات الحكومية والإساءة للمسؤولين، وتأييده أفكار أشخاص مناوئين للدولة صدرت بشأنهم أحكام قضائية.