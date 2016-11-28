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بالفيديو :بن نحيت ينتقد “mbc” عبر شاشتها ويطالبها بمراجعة سياستها الإعلامية

28 نوفمبر, 2016 , 8:55 ص
بالفيديو :بن نحيت ينتقد “mbc” عبر شاشتها ويطالبها بمراجعة سياستها الإعلامية
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صحيفة المرصد : انتقد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد أيوب بن نحيت، وسائل الإعلام الهابطة، مشيراً إلى أنها أصبحت تتسابق لكسب عملائها بأي ثمن كان.

وأضاف العميد “بن نحيت” في مداخلة هاتفية مع قناة mbc: “إن القنوات الإعلامية الهابطة انتشرت بشكل كبير واختلط الحابل بالنابل، مهاجماً أيضاً قناة mbc، قائلاً: “إنها وقعت أيضاً في نفس الفخ”.

واستطرد قائلاً: “مع شكري وتقديري لقناة mbc على استضافتها، إلا أني أعتب عليها أحياناً، لأنها وقعت في الفخ الذي ربما نصبه لنا أعداء الإسلام، مناشداً القائمين عليها مراجعة سياساتها الإعلامية”.

 



تعليقات ( 56 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 56
    28 نوفمبر, 2016 , 11:02 ص
    عدد التعليقات:15772

    قلم الحقيقه

    هل قنوات الـــــ MBC دعت للارهاب وتمجيد الارهابيين؟.هل دعت للتشدد والتحزب ومعاداة الدولة وسياساتها كما تفعل قنوات المتشددين الأخونجيين في الكثير من برامجها.الـ MBC قناة تنويرية تنبذ العنف والارهاب.
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  2. 55
    28 نوفمبر, 2016 , 11:00 ص

    [email protected]

    الرجال صادق
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  3. 54
    28 نوفمبر, 2016 , 10:59 ص

    معرفات معروفه للجميع لقلم الحقيقه

    اخي عبدلله هدا الشخص لايروج لفكروة بس بل يزج اسماء عوايل ودول وناس مالها دنب وبعض الناس تصدق كزبتوة بانوة مثلا مصري او اردني او يمني كزلك والعالم تسب وتشتم وفي الاخير قاعد يتسلى بمعرفاته ودمتم سالمين
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  4. 53
    28 نوفمبر, 2016 , 10:58 ص
    عدد التعليقات:15772

    قلم الحقيقه

    الأخونجي أمه وابوه قنوات التشدد التي تمجد الأخوان وترقص للدواعش.والنتيجة مزيدآ من الارهابيين داخل بلادنا.كل يوم نشاهد يخرج علينا داعشي من يقتل والدينه وأخوه أو قريبه اذا كان عسكري بسبب هذه القنوات.
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  5. 52
    28 نوفمبر, 2016 , 10:56 ص

    ناصر

    أصبحت ممله وقلت شهرتها ومتابعتها في الدول العربية مافيه إلا برامج فضائحية وكئيبة الثامنه وبدون شك وأم بي سي في أسبوع وغيرها الكثير فضايح على غير سنع
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  6. 51
    28 نوفمبر, 2016 , 10:51 ص

    ناصر

    صدق الرجل والله مابكون منافق انا كنت من عشاق القناة من زمن من سيربح المليون والبرامج والمسابقات اللي تجيب سعة الصدر لكن من اختلفت سياستها وصار توجهها وتركيزها على السعودية بعد ماكانت عربية وأنا كارهها
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  7. 50
    28 نوفمبر, 2016 , 10:48 ص

    صح عليك يا اسد
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  8. 49
    28 نوفمبر, 2016 , 10:47 ص

    عموري

    قناة mbc اشهرت كثير من النكرات والآن ينتقدونها
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  9. 48
    28 نوفمبر, 2016 , 10:47 ص

    سعودي مسلم

    حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا قلم الحقيقة لاتستهين بكلامك الذي تقوله فأنت محاسب عليه )فالكلمة امانة)
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  10. 47
    28 نوفمبر, 2016 , 10:47 ص

    الحقيقه المره

    ت 28 كلامك صحيح وهذا للاسف واقع حاصل من بعض الرجال ضد المراة ثم يدعون انها ملكة
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  11. 46
    28 نوفمبر, 2016 , 10:47 ص

    عبدالله

    42 لايهم كثره المعرفات بل فهم مايحويه هذا الفكر المريض والرد عليه ونظر كيف عدم الرضى من القراء تكشف انه يدور في حلقه فرغه بل خاويه ومطوسه الهويه صدقا هناك اجنده لترويج هذه الافكار الشاذ والمنحرف!
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  12. 45
    28 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص
    عدد التعليقات:15772

    قلم الحقيقه

    الأخونجييين يريدون اغلاق الوطن علينا وعلى مجتمعنا ونجلس تحت ألأسر لأفكارهم الظلامية الارهابية العدوانية التي تعادي بلادنا وقادتنا وحكومتنا وتؤسس للتشدد والتحزب داخل المجتمع السعودي.ليتكاثر ***.
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  13. 44
    28 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص

    فيلم الجزيرة

    ربما يعمم ليشمل جميع الجيوش العربية
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  14. 43
    28 نوفمبر, 2016 , 10:40 ص

    عبدالله

    هناك خوف من علاج بعض المشاكل في المحتمع ليس للحل نفسه بل عدم الثقه بمن طرح الحل لفقدانه للمصداقيه ومعرفه توجهاته المدمره للمجتمع زبالطبع هناك من يطبل لهذا !! ولكن الحمدلله عندي ثقه بالمجتع بانه واعي
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  15. 42
    28 نوفمبر, 2016 , 10:39 ص

    معرفات معروفه للجميع لقلم الحقيقه

    ابومصلفح-ساميه-فريده شوقي- بن الوطن-شيعي برونزي -اردني نشمي- علي العمري-مصري جدع -يمني محبوب-يمني عاشق الدمام -الورده البيضاء -انوس-ضميرالناس-ريما-الماضي-الشريف-رحمه-تركيا الخلافه-الجزيرة اخوان-مشعل
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  16. 41
    28 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص

    أبو غيث - مكة المكرمة

    الموضوع بسيط جداً - فهناك فئة ترى أن قنوات الشرق الأوسط mbc هي نبض الشارع السعودي وهي همزة الوصل ما بين المجتمع السعودي والعالم المنفتح حولنا وهي الأداة الطولى لنشر الوعي وهم كثر. وهناك من يرى غيرذلك
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  17. 40
    28 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص
    عدد التعليقات:15772

    قلم الحقيقه

    الارهاب الذين خلفه الأخونجية هم وراء كل مشاكل ومصائب البلاد التي تقع به. فالارهاب ليس مقتصرآ على مايقوم به الارهابيين الأخونجيين من تفجيرات واغتيالات لجنود الوطن وانما هناك ارهاب يقع على المرأة منهم.
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  18. 39
    28 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص
    عدد التعليقات:48

    ana wbas

    من الاجدر والاحرى ان تناقش هذه القضايا من قبل رجال الامن والقضاء بعيدا عن الاعلام ونشره ليستغل تلك الشطحات اعداء البلاد من الاجانب تحت شعار التخلف علما بان هذه المشاكل منتشره بجميع المجتمعات
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  19. 38
    28 نوفمبر, 2016 , 10:35 ص

    تجاوزات

    المعرف رقم ٢٨ قلم الحقيقيه يصفنا باننا نستخدم العنف وضلم المراءه ويشجع اعدائنا على التدخل في شؤننا لابد من التاكد من هويته
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  20. 37
    28 نوفمبر, 2016 , 10:33 ص

    تجاوزات

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 36
    28 نوفمبر, 2016 , 10:28 ص

    محق

    أحسنت أيها الشهم ونحن بأمس الحاجة لكثير من مثل هذا البطل لإعطاء الإعلام الهابط الفاسد دروسا في الأخلاق والآداب والقيم
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  22. 35
    28 نوفمبر, 2016 , 10:28 ص

    الرساوي

    رجل في غيره على بلده ونسائه اما الصعاليك فلاغيرة ولارجولة ولاحياء
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  23. 34
    28 نوفمبر, 2016 , 10:27 ص

    عبيد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 33
    28 نوفمبر, 2016 , 10:27 ص
    عدد التعليقات:15772

    قلم الحقيقه

    المتشددين الارهابيين أومايطلق عليهم بالأخونجيين هم وراء كل مشاكل ومصائب الوطن وهم من جعلوه تحت رحمة أفكارهم وعدوانهم وتسلطهم على البشروالحجر والشجر.هم العدو الأول لهذه البلاد ومجتمعها في تقدمه وتطوره.
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  25. 32
    28 نوفمبر, 2016 , 10:23 ص

    محب آل البيت

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 31
    28 نوفمبر, 2016 , 10:22 ص

    عبدالله

    هناك للاسف قله مسيطره على الاعلام لفلوسها الكثيره لنشر افكار خاطئه للمجتمع وذلك لتنفيذ اجنده هي تعلم ان معظم الناس لاتقبلها ابد وهناك محاوله لبسط هذا التفوذ مع التشدق بالحريه والدمقراطيه الخمبوقيه !
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 30
    28 نوفمبر, 2016 , 10:19 ص

    عبدالله

    المراه في السعوديه والحمدلله تعيش كلملكه في الاغلب ولكن هناك من يسلط الضوء على المشاكل التي لا ترقى ان تكون راي عام !! من خلال قنوات الاعلام التافه لتجعل القضيه هم كبير جدا وهي لاترقى بان تكون مشاكل!
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  28. 29
    28 نوفمبر, 2016 , 10:16 ص

    ااببووححمموودد

    نعم ( mdc ) مختطفه .. حتى على الصعيد الرياضي ⚽🏀🏁🏇🏆🎽⚾🎳🏈 .. تم اختطافها من قبل ***، واسمع الزعيق على أصوله ⁉
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  29. 28
    28 نوفمبر, 2016 , 10:10 ص
    عدد التعليقات:15772

    قلم الحقيقه

    كثير من الأرامل والمطلقات والعوانس وحتى المتزوجات والموظفات يعانون الظلم والتسلط والتحكم بمصيرهم وكأنهم مجرد سبايا وأسيرات تحت حكم جلادينهم وعندما تشتكي احداهم يذهب بها الى سجن آخر للاقامة الدائمةفيه.
    لا يعجبني(10) اعجبني(4)
  30. 27
    28 نوفمبر, 2016 , 10:07 ص

    عبدالله

    قناه mbc قناه تنويريه ***نعم هناك اخطاء في المجتمع ولكن علاجها ليس الاعلام الذي يهمه الربح وليس علاج القضيه !! بل احيانا تدخل عليها امور ليس من قواعد القضيه لترويج بعض الفكر المنحرف ثقافيا ودينيا
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  31. 26
    28 نوفمبر, 2016 , 10:06 ص

    محب آل البيت

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 25
    28 نوفمبر, 2016 , 9:57 ص
    عدد التعليقات:15772

    قلم الحقيقه

    حصر مشاكل المرأة السعودية والمعاناة التي تتعرض لها بقناة الــــMBC هذا اجحاف وظلم ومحاولة يائسة في البعد وتجاهل حقوقها المشروعة لها .الرجل هو أكبر ظالم لها خصوصآ من البعض الذي يعادي نيلها لتلك الحقوق,
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  33. 24
    28 نوفمبر, 2016 , 9:54 ص

    ظامي اليل

    MBC.اول مره اسمع بها!!!!.هههه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 23
    28 نوفمبر, 2016 , 9:43 ص

    عبدالله بن محمد

    mbc ***القنوات الإعلامية الهابطة ومعظم برامجها يدلل على ما أقول، الله يرد مالكها الى الحق ردا جميلا ويصلحنا جميعا لما يحبه ويرضاه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  35. 22
    28 نوفمبر, 2016 , 9:43 ص
    عدد التعليقات:15772

    قلم الحقيقه

    القنوات الهابطة هي قنوات التشدد والتحزب للمتشددين والمتحزبين التي تؤسس للارهاب وتدعو له وهم من خلفها وليس قناة الـــ MBC هذه القناة التنويرية الشجاعة التي تحارب الارهاب ودعاته وأتباعه وتجمعاته .
    لا يعجبني(14) اعجبني(0)
  36. 21
    28 نوفمبر, 2016 , 9:42 ص

    زائد واحد

    mbc احد اسواء القنوات يشهد بذلك برامجهم , ومسلسلاتهم التى تهدف للتغريب . اتقوا الله يا mbc
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  37. 20
    28 نوفمبر, 2016 , 9:41 ص

    الحق يقتل

    كلامه صح للاسف ,, قنوات ام بي سي وخاصة القناة الاولى تقدم اعلام هابطة وبرامج للاسف ليس لها معنى ولا مضمون ولا رسالة
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  38. 19
    28 نوفمبر, 2016 , 9:40 ص

    ليست قنوات هابطة فقط بل هناك صحف ورقية لا تقل سوء عن القنوات
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 18
    28 نوفمبر, 2016 , 9:37 ص

    من ناحيتي انا

    هذا حربي قول وفعل
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  40. 17
    28 نوفمبر, 2016 , 9:35 ص

    غليص

    كلامك صح 200/200
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  41. 16
    28 نوفمبر, 2016 , 9:32 ص

    شايف العجائب

    كلام صح ١٠٠٪‏
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  42. 15
    28 نوفمبر, 2016 , 9:28 ص

    زائد واحد

    mbc احد اسواء القنوات يشهد بذلك برامجهم , ومسلسلاتهم التى تهدف للتغريب . اتقوا الله يا mbc
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  43. 14
    28 نوفمبر, 2016 , 9:25 ص

    عامر العطوي

    لم بي سي تحاول تغيير ثقافتنا بطريقة او بأخرى نسأل الله ان يهدي القائمين عليها لما فيه خير الوطن خاصة وانها قناة رائدة وعليها التخلي عن الكثير من برامجها الهابطة فعلا كعرب ايدول والمسلسلات الاجنبية التي تحاول فرضها على المشاهد او على الدولة التدخل واجبارها على الالتزام بثقافتنا وديننا وعدم محاولتها زعزعة الثوابت على الاقل بقرار بقضي بأنها لاتمثل الشعب السعودي
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  44. 13
    28 نوفمبر, 2016 , 9:24 ص
    عدد التعليقات:565

    ابونواف...

    ام بي سي قناه عليها الكثير من الملاحظات ولكن المجموعه كامله تتمتع بااحترافيه عاليه خصوصاًفي تنوع تقريرها ويحسب لها نقل تقارير من الحد الجنوبي لعمليات القوات المسلحة ترفع المعنويات
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  45. 12
    28 نوفمبر, 2016 , 9:22 ص

    خالد القحطاني

    الكلمه أمانه ومحاسب عليها عند الله وأبن نحيت والله ماقال الا الصحيح نسأل الله أن يهدي القائمين عليها
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  46. 11
    28 نوفمبر, 2016 , 9:14 ص
    عدد التعليقات:4470

    العنيد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 10
    28 نوفمبر, 2016 , 9:11 ص

    ااببووححمموودد

    شئنا أم أبينا .. mdc مختطفه ⁉
    لا يعجبني(1) اعجبني(18)
  48. 9
    28 نوفمبر, 2016 , 9:10 ص
    عدد التعليقات:4470

    العنيد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 8
    28 نوفمبر, 2016 , 9:09 ص

    ان يصفها بالهابطة

    تلك لغة غير مقبولة بوصف mbc بالهابطة ببرامجها الدينية والإجتماعية وعدد متابعيها. كونها انتقدت شيء ما في مجالك من حقك الرد وايضاح الحقائق لكن كلمة هابطة هذا قذف غير مقبول لقنوات سعودية ومنبر اعلامي .
    لا يعجبني(11) اعجبني(2)
  50. 7
    28 نوفمبر, 2016 , 9:09 ص

    أجدت وأفدت كلام في الصميم
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  51. 6
    28 نوفمبر, 2016 , 9:09 ص
    عدد التعليقات:4470

    العنيد

    ضربتين في الراس توجع يا MBC
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  52. 5
    28 نوفمبر, 2016 , 9:07 ص
    عدد التعليقات:4470

    العنيد

    بالتأكيد شيخ الإسلام ابن تيميه فضح الفرق الضاله المنحرفه وأغلق الأبواب في وجه أهل البدع و الشرك و الضلال !!
    لا يعجبني(1) اعجبني(13)
  53. 4
    28 نوفمبر, 2016 , 9:07 ص

    كلام كبير ولكن هو ليس مخول بذلك التقييم

    لو كانت mbc تحيد عن الخط الإعلامي المحايد فهناك جهات اخرى مخولة بتوجيه اللوم او الانتقاد او التحذير لكن متحدث باسم المديرية العامة للسجون له مهامه ومسؤولياته ومن حقه الرد على اي انتقاد لقطاعه فقط.
    لا يعجبني(7) اعجبني(1)
  54. 3
    28 نوفمبر, 2016 , 9:06 ص

    زائر

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  55. 2
    28 نوفمبر, 2016 , 9:05 ص
    عدد التعليقات:4470

    العنيد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  56. 1
    28 نوفمبر, 2016 , 9:04 ص

    يالطيف

    يعني قالو ومدحو والسلبيات رقعوها بطريقتكم أن لم تتحرك القنوات الان فيه السوشيا ميديا والهشتاقات الي******
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)

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