بالفيديو :بن نحيت ينتقد “mbc” عبر شاشتها ويطالبها بمراجعة سياستها الإعلامية

صحيفة المرصد : انتقد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد أيوب بن نحيت، وسائل الإعلام الهابطة، مشيراً إلى أنها أصبحت تتسابق لكسب عملائها بأي ثمن كان.

وأضاف العميد “بن نحيت” في مداخلة هاتفية مع قناة mbc: “إن القنوات الإعلامية الهابطة انتشرت بشكل كبير واختلط الحابل بالنابل، مهاجماً أيضاً قناة mbc، قائلاً: “إنها وقعت أيضاً في نفس الفخ”.

واستطرد قائلاً: “مع شكري وتقديري لقناة mbc على استضافتها، إلا أني أعتب عليها أحياناً، لأنها وقعت في الفخ الذي ربما نصبه لنا أعداء الإسلام، مناشداً القائمين عليها مراجعة سياساتها الإعلامية”.