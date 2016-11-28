بالفيديو :بن نحيت ينتقد “mbc” عبر شاشتها ويطالبها بمراجعة سياستها الإعلامية

صحيفة المرصد : انتقد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد أيوب بن نحيت، وسائل الإعلام الهابطة، مشيراً إلى أنها أصبحت تتسابق لكسب عملائها بأي ثمن كان.
وأضاف العميد “بن نحيت” في مداخلة هاتفية مع قناة mbc: “إن القنوات الإعلامية الهابطة انتشرت بشكل كبير واختلط الحابل بالنابل، مهاجماً أيضاً قناة mbc، قائلاً: “إنها وقعت أيضاً في نفس الفخ”.
واستطرد قائلاً: “مع شكري وتقديري لقناة mbc على استضافتها، إلا أني أعتب عليها أحياناً، لأنها وقعت في الفخ الذي ربما نصبه لنا أعداء الإسلام، مناشداً القائمين عليها مراجعة سياساتها الإعلامية”.
تعليقات ( 56 )
عدد التعليقات:15772
قلم الحقيقههل قنوات الـــــ MBC دعت للارهاب وتمجيد الارهابيين؟.هل دعت للتشدد والتحزب ومعاداة الدولة وسياساتها كما تفعل قنوات المتشددين الأخونجيين في الكثير من برامجها.الـ MBC قناة تنويرية تنبذ العنف والارهاب.
[email protected]الرجال صادق
معرفات معروفه للجميع لقلم الحقيقهاخي عبدلله هدا الشخص لايروج لفكروة بس بل يزج اسماء عوايل ودول وناس مالها دنب وبعض الناس تصدق كزبتوة بانوة مثلا مصري او اردني او يمني كزلك والعالم تسب وتشتم وفي الاخير قاعد يتسلى بمعرفاته ودمتم سالمين
عدد التعليقات:15772
قلم الحقيقهالأخونجي أمه وابوه قنوات التشدد التي تمجد الأخوان وترقص للدواعش.والنتيجة مزيدآ من الارهابيين داخل بلادنا.كل يوم نشاهد يخرج علينا داعشي من يقتل والدينه وأخوه أو قريبه اذا كان عسكري بسبب هذه القنوات.
ناصرأصبحت ممله وقلت شهرتها ومتابعتها في الدول العربية مافيه إلا برامج فضائحية وكئيبة الثامنه وبدون شك وأم بي سي في أسبوع وغيرها الكثير فضايح على غير سنع
ناصرصدق الرجل والله مابكون منافق انا كنت من عشاق القناة من زمن من سيربح المليون والبرامج والمسابقات اللي تجيب سعة الصدر لكن من اختلفت سياستها وصار توجهها وتركيزها على السعودية بعد ماكانت عربية وأنا كارهها
عموريقناة mbc اشهرت كثير من النكرات والآن ينتقدونها
سعودي مسلمحسبي الله ونعم الوكيل فيك يا قلم الحقيقة لاتستهين بكلامك الذي تقوله فأنت محاسب عليه )فالكلمة امانة)
الحقيقه المرهت 28 كلامك صحيح وهذا للاسف واقع حاصل من بعض الرجال ضد المراة ثم يدعون انها ملكة
عبدالله42 لايهم كثره المعرفات بل فهم مايحويه هذا الفكر المريض والرد عليه ونظر كيف عدم الرضى من القراء تكشف انه يدور في حلقه فرغه بل خاويه ومطوسه الهويه صدقا هناك اجنده لترويج هذه الافكار الشاذ والمنحرف!
عدد التعليقات:15772
قلم الحقيقهالأخونجييين يريدون اغلاق الوطن علينا وعلى مجتمعنا ونجلس تحت ألأسر لأفكارهم الظلامية الارهابية العدوانية التي تعادي بلادنا وقادتنا وحكومتنا وتؤسس للتشدد والتحزب داخل المجتمع السعودي.ليتكاثر ***.
فيلم الجزيرةربما يعمم ليشمل جميع الجيوش العربية
عبداللههناك خوف من علاج بعض المشاكل في المحتمع ليس للحل نفسه بل عدم الثقه بمن طرح الحل لفقدانه للمصداقيه ومعرفه توجهاته المدمره للمجتمع زبالطبع هناك من يطبل لهذا !! ولكن الحمدلله عندي ثقه بالمجتع بانه واعي
معرفات معروفه للجميع لقلم الحقيقهابومصلفح-ساميه-فريده شوقي- بن الوطن-شيعي برونزي -اردني نشمي- علي العمري-مصري جدع -يمني محبوب-يمني عاشق الدمام -الورده البيضاء -انوس-ضميرالناس-ريما-الماضي-الشريف-رحمه-تركيا الخلافه-الجزيرة اخوان-مشعل
أبو غيث - مكة المكرمةالموضوع بسيط جداً - فهناك فئة ترى أن قنوات الشرق الأوسط mbc هي نبض الشارع السعودي وهي همزة الوصل ما بين المجتمع السعودي والعالم المنفتح حولنا وهي الأداة الطولى لنشر الوعي وهم كثر. وهناك من يرى غيرذلك
عدد التعليقات:15772
قلم الحقيقهالارهاب الذين خلفه الأخونجية هم وراء كل مشاكل ومصائب البلاد التي تقع به. فالارهاب ليس مقتصرآ على مايقوم به الارهابيين الأخونجيين من تفجيرات واغتيالات لجنود الوطن وانما هناك ارهاب يقع على المرأة منهم.
عدد التعليقات:48
ana wbasمن الاجدر والاحرى ان تناقش هذه القضايا من قبل رجال الامن والقضاء بعيدا عن الاعلام ونشره ليستغل تلك الشطحات اعداء البلاد من الاجانب تحت شعار التخلف علما بان هذه المشاكل منتشره بجميع المجتمعات
تجاوزاتالمعرف رقم ٢٨ قلم الحقيقيه يصفنا باننا نستخدم العنف وضلم المراءه ويشجع اعدائنا على التدخل في شؤننا لابد من التاكد من هويته
تجاوزاتتعليق مخالف
محقأحسنت أيها الشهم ونحن بأمس الحاجة لكثير من مثل هذا البطل لإعطاء الإعلام الهابط الفاسد دروسا في الأخلاق والآداب والقيم
الرساويرجل في غيره على بلده ونسائه اما الصعاليك فلاغيرة ولارجولة ولاحياء
عبيدتعليق مخالف
عدد التعليقات:15772
قلم الحقيقهالمتشددين الارهابيين أومايطلق عليهم بالأخونجيين هم وراء كل مشاكل ومصائب الوطن وهم من جعلوه تحت رحمة أفكارهم وعدوانهم وتسلطهم على البشروالحجر والشجر.هم العدو الأول لهذه البلاد ومجتمعها في تقدمه وتطوره.
محب آل البيتتعليق مخالف
عبداللههناك للاسف قله مسيطره على الاعلام لفلوسها الكثيره لنشر افكار خاطئه للمجتمع وذلك لتنفيذ اجنده هي تعلم ان معظم الناس لاتقبلها ابد وهناك محاوله لبسط هذا التفوذ مع التشدق بالحريه والدمقراطيه الخمبوقيه !
عبداللهالمراه في السعوديه والحمدلله تعيش كلملكه في الاغلب ولكن هناك من يسلط الضوء على المشاكل التي لا ترقى ان تكون راي عام !! من خلال قنوات الاعلام التافه لتجعل القضيه هم كبير جدا وهي لاترقى بان تكون مشاكل!
ااببووححممووددنعم ( mdc ) مختطفه .. حتى على الصعيد الرياضي ⚽🏀🏁🏇🏆🎽⚾🎳🏈 .. تم اختطافها من قبل ***، واسمع الزعيق على أصوله ⁉
عدد التعليقات:15772
قلم الحقيقهكثير من الأرامل والمطلقات والعوانس وحتى المتزوجات والموظفات يعانون الظلم والتسلط والتحكم بمصيرهم وكأنهم مجرد سبايا وأسيرات تحت حكم جلادينهم وعندما تشتكي احداهم يذهب بها الى سجن آخر للاقامة الدائمةفيه.
عبداللهقناه mbc قناه تنويريه ***نعم هناك اخطاء في المجتمع ولكن علاجها ليس الاعلام الذي يهمه الربح وليس علاج القضيه !! بل احيانا تدخل عليها امور ليس من قواعد القضيه لترويج بعض الفكر المنحرف ثقافيا ودينيا
محب آل البيتتعليق مخالف
عدد التعليقات:15772
قلم الحقيقهحصر مشاكل المرأة السعودية والمعاناة التي تتعرض لها بقناة الــــMBC هذا اجحاف وظلم ومحاولة يائسة في البعد وتجاهل حقوقها المشروعة لها .الرجل هو أكبر ظالم لها خصوصآ من البعض الذي يعادي نيلها لتلك الحقوق,
ظامي اليلMBC.اول مره اسمع بها!!!!.هههه.
عبدالله بن محمدmbc ***القنوات الإعلامية الهابطة ومعظم برامجها يدلل على ما أقول، الله يرد مالكها الى الحق ردا جميلا ويصلحنا جميعا لما يحبه ويرضاه.
عدد التعليقات:15772
قلم الحقيقهالقنوات الهابطة هي قنوات التشدد والتحزب للمتشددين والمتحزبين التي تؤسس للارهاب وتدعو له وهم من خلفها وليس قناة الـــ MBC هذه القناة التنويرية الشجاعة التي تحارب الارهاب ودعاته وأتباعه وتجمعاته .
زائد واحدmbc احد اسواء القنوات يشهد بذلك برامجهم , ومسلسلاتهم التى تهدف للتغريب . اتقوا الله يا mbc
الحق يقتلكلامه صح للاسف ,, قنوات ام بي سي وخاصة القناة الاولى تقدم اعلام هابطة وبرامج للاسف ليس لها معنى ولا مضمون ولا رسالة
من ناحيتي اناهذا حربي قول وفعل
غليصكلامك صح 200/200
شايف العجائبكلام صح ١٠٠٪
زائد واحدmbc احد اسواء القنوات يشهد بذلك برامجهم , ومسلسلاتهم التى تهدف للتغريب . اتقوا الله يا mbc
عامر العطويلم بي سي تحاول تغيير ثقافتنا بطريقة او بأخرى نسأل الله ان يهدي القائمين عليها لما فيه خير الوطن خاصة وانها قناة رائدة وعليها التخلي عن الكثير من برامجها الهابطة فعلا كعرب ايدول والمسلسلات الاجنبية التي تحاول فرضها على المشاهد او على الدولة التدخل واجبارها على الالتزام بثقافتنا وديننا وعدم محاولتها زعزعة الثوابت على الاقل بقرار بقضي بأنها لاتمثل الشعب السعودي
عدد التعليقات:565
ابونواف...ام بي سي قناه عليها الكثير من الملاحظات ولكن المجموعه كامله تتمتع بااحترافيه عاليه خصوصاًفي تنوع تقريرها ويحسب لها نقل تقارير من الحد الجنوبي لعمليات القوات المسلحة ترفع المعنويات
خالد القحطانيالكلمه أمانه ومحاسب عليها عند الله وأبن نحيت والله ماقال الا الصحيح نسأل الله أن يهدي القائمين عليها
عدد التعليقات:4470
العنيدتعليق مخالف
ااببووححممووددشئنا أم أبينا .. mdc مختطفه ⁉
عدد التعليقات:4470
العنيدتعليق مخالف
ان يصفها بالهابطةتلك لغة غير مقبولة بوصف mbc بالهابطة ببرامجها الدينية والإجتماعية وعدد متابعيها. كونها انتقدت شيء ما في مجالك من حقك الرد وايضاح الحقائق لكن كلمة هابطة هذا قذف غير مقبول لقنوات سعودية ومنبر اعلامي .
عدد التعليقات:4470
العنيدضربتين في الراس توجع يا MBC
عدد التعليقات:4470
العنيدبالتأكيد شيخ الإسلام ابن تيميه فضح الفرق الضاله المنحرفه وأغلق الأبواب في وجه أهل البدع و الشرك و الضلال !!
كلام كبير ولكن هو ليس مخول بذلك التقييملو كانت mbc تحيد عن الخط الإعلامي المحايد فهناك جهات اخرى مخولة بتوجيه اللوم او الانتقاد او التحذير لكن متحدث باسم المديرية العامة للسجون له مهامه ومسؤولياته ومن حقه الرد على اي انتقاد لقطاعه فقط.
زائرتعليق مخالف
عدد التعليقات:4470
العنيدتعليق مخالف
يالطيفيعني قالو ومدحو والسلبيات رقعوها بطريقتكم أن لم تتحرك القنوات الان فيه السوشيا ميديا والهشتاقات الي******