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الكشف عن عدد الموظفين المتورطين في «تجاوزات التوظيف» التي كشفت عنها “نزاهة”

28 نوفمبر, 2016 , 9:38 ص
الكشف عن عدد الموظفين المتورطين في «تجاوزات التوظيف» التي كشفت عنها “نزاهة”
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صحيفة المرصد : ذكرت مصادر صحفية أن عدد الموظفين المتورطين في مخالفات التوظيف في الوزارات العشر التي كشفت عنها هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” أمس الأحد يصل إلى 70 موظفاً.

من جابنه، أبدى المتحدث باسم “نزاهة” عبدالرحمن العجلان، حسب صحيفة “عكاظ” تحفظه على ذكر عدد الموظفين المتورطين بتلك المخالفات.

وأبان أن تحديد الإجراء الذي سيتبع مع الوزارات العشر المخالفة خاضع للجهات العليا، موضحاً أن دور “نزاهة” يتوقف عند رفع التقرير إلى الجهات العليا، حيث تقوم الأخيرة بالنظر فيه بشكل كامل.

وكانت هيئة مكافحة الفساد قد كشفت في سياق نتائج تحرياتها حول توظيف نجل أحد الوزراء بطريقة غير نظامية، أن 10 وزارات ارتكبت مخالفات مماثلة، من خلال التعاقد مع مواطنين برواتب عالية بالمخالفة للضوابط والشروط النظامية للتوظيف.

وأشارت نزاهة في بيان لها أمس “الأحد” إلى أن الوزارات العشر هي: (الإسكان، الاقتصاد والتخطيط، الشؤون البلدية والقروية، الصحة، النقل، الثقافة والإعلام، التجارة والاستثمار، العدل، العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات).



تعليقات ( 21 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 21
    28 نوفمبر, 2016 , 11:03 ص

    همسات

    ابنتي طليبة اسنان مع مرتبة شرف من جامعة الملك سعود قبل ١٤ سنه جلست في البيت عام كامل بدون وظيفة لان ماعندنا واسطة !!! انا لله وانا اليه راجعون
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  2. 20
    28 نوفمبر, 2016 , 10:58 ص

    [email protected]

    شركات الدوله وخصوص الكهرب ، ***مستشري فيها
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  3. 19
    28 نوفمبر, 2016 , 10:57 ص

    يالطيف

    الله الله وش ذا انتم في مطبخ الوظائف والي مستحق وليس ابن احدهاذولاالوزراء يكون جامعي وبكلريوس وماجستير ويبيع شاهي وذولا حتى قياس وقدرات وشهادات الله اعلم بتقديرها واظائف ورواتب خياليه نبي اعادة الوضع
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  4. 18
    28 نوفمبر, 2016 , 10:49 ص

    مندوش

    لدينا شركات كبرى توظف شباب اجانب بالرغم من هناك شباب سعوديين معهم شهادات اكبر ومنها مهندسين ومساحين ومراقبين سعوديين وفوق هذا تجد الاجنبي هو المسيطر على ذلك أنها وزارة العمل المخلصه تبارك ذلك
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  5. 17
    28 نوفمبر, 2016 , 10:49 ص

    توفيق المسنع

    وينهم عن اللي باعوا الهلال الاحمر وهجو قبل ستت اشهر ترا مابينهم الا 3 مية متر شمالي
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  6. 16
    28 نوفمبر, 2016 , 10:46 ص

    مندوش

    نرجو وضع لكل شي عندنا رقم كمبيوتر سواء توظيف او نقل حتى لايكون هناك تلاعب لمن يريد النزاهه وأعطاء كل ذي حق حقه واعلان كل شي بموقع الوزاره حتى يعرف الكل المساواه والعدل حسبي الله على المفسدين
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  7. 15
    28 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص

    مندوش

    يزورون بتاريخ الشهادات والخبره ويعينون من يريدون ويتم تعيين أشخاص على نظام البند وبعد ذلك يرسم تحايل عينك عينك ومن لديه شهاده وتقدير ألى الان يبحث عن الوظيفه هذه والله حاصله تمشي على البركه الانظمه
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  8. 14
    28 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص

    خالد القحطاني

    نسيتم **** الدوام أقل من ضعيف باالغرم انه يستلم راتب محاسب عليه عند ربه وبعض الأئمة والمؤذنين رواتبهم شهريه وهم دوامهم موسمي من العيد للعيد موكلين عمال بنقال والحساب عندالل
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  9. 13
    28 نوفمبر, 2016 , 10:41 ص

    مندوش

    الفساد نهش ونخر بجسد وطننا ولو هناك من يبحث صحيح لوجد الفضايع ومنها تعيينات لمعلمات بنات وأقارب مسئولين وتوضيف خريجين تقاديرهم ضعيفه ويوضع بالكمبيوتر تخرجه قديم حتى يعين قبل غيره وهذا واقعه وغيرها
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  10. 12
    28 نوفمبر, 2016 , 10:27 ص

    غرم الله

    الوظائف الي ياهذها الانسان بلواسطه وهو لايستحقها فلوسها ليست خلال لان فيها غش
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  11. 11
    28 نوفمبر, 2016 , 10:22 ص

    loovivool

    الاجانب يتعاقدون معهم بمبالغ كبيرة وهم مزورون للشهادات وأبن البلد عاطل وحاصل على نفس درجتهم العلمية ولكن لأنه لم يزور ويتلاعب اصبح عاطل
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  12. 10
    28 نوفمبر, 2016 , 10:21 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    الله يعين نزاهه لو بس يركزون على اراضي التعدين واستثمارها لكفى مليارات وليس راتب موظف بالسنه مية او ميتين الف ههههههه
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  13. 9
    28 نوفمبر, 2016 , 10:16 ص

    محمد العمري

    ليتم تحقيق رؤية 2030 فلا يمكن تحقيقها وهذا الفساد المريع ينهب مقدرات الوطن
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  14. 8
    28 نوفمبر, 2016 , 10:14 ص

    محمد العمري

    هل نرى حرباحقيقيه على الفساد واهله ؟؟؟ لابد من حرب شرسة وان نرى رؤوسا تتطاير ولابد ان ينتهي زمن تم اقالته بناء على طلبه وتستبدل بتم تحويله لهيئة الادعاء والتحقيق العام لاسترداد المليارات المنهوبه يتبع
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  15. 7
    28 نوفمبر, 2016 , 10:13 ص

    المهندس

    يوجد بوزارة النقل متعاقدين بمبالغ خيالية ابتدأ من 80 الف ريال إلى 150 الف ريال يا نزاهة
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  16. 6
    28 نوفمبر, 2016 , 10:08 ص

    شادين حيلهم على المواطن

    ويلاحقونه مثل المجرم ،، وعندنا قرابة 22 مليون وافد اغلبهم متخلف ومخالف يسرحون ويمرحون في البلد وما احد قايلهم شي ، لك الله يهذه المواطن المسكين الغلبان .
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  17. 5
    28 نوفمبر, 2016 , 10:03 ص

    عبدالكريم

    شوفوا عقود وزارة النقل والي صاير فيها هذي لحالها تكفي
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  18. 4
    28 نوفمبر, 2016 , 9:58 ص

    من تبوك

    الخريجات القديمات المظلومات سبب عدم تعيينهم من الفساد وين نزاهه ماتطرقت لهن على المستعان
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  19. 3
    28 نوفمبر, 2016 , 9:56 ص
    عدد التعليقات:48

    ana wbas

    كان الله فى العون وللنظر الى العقود الاستشاريه المختلفه بجميع الوزارت فالمجال بها رحب للتوظيف وبدون اي ضوابط محدده
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  20. 2
    28 نوفمبر, 2016 , 9:51 ص

    ابونواف

    الله المستعان
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  21. 1
    28 نوفمبر, 2016 , 9:50 ص

    ودي ودي

    بس سبعين. لا قوية شوي🤔
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