الكشف عن عدد الموظفين المتورطين في «تجاوزات التوظيف» التي كشفت عنها “نزاهة”

صحيفة المرصد : ذكرت مصادر صحفية أن عدد الموظفين المتورطين في مخالفات التوظيف في الوزارات العشر التي كشفت عنها هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” أمس الأحد يصل إلى 70 موظفاً.

من جابنه، أبدى المتحدث باسم “نزاهة” عبدالرحمن العجلان، حسب صحيفة “عكاظ” تحفظه على ذكر عدد الموظفين المتورطين بتلك المخالفات.

وأبان أن تحديد الإجراء الذي سيتبع مع الوزارات العشر المخالفة خاضع للجهات العليا، موضحاً أن دور “نزاهة” يتوقف عند رفع التقرير إلى الجهات العليا، حيث تقوم الأخيرة بالنظر فيه بشكل كامل.

وكانت هيئة مكافحة الفساد قد كشفت في سياق نتائج تحرياتها حول توظيف نجل أحد الوزراء بطريقة غير نظامية، أن 10 وزارات ارتكبت مخالفات مماثلة، من خلال التعاقد مع مواطنين برواتب عالية بالمخالفة للضوابط والشروط النظامية للتوظيف.

وأشارت نزاهة في بيان لها أمس “الأحد” إلى أن الوزارات العشر هي: (الإسكان، الاقتصاد والتخطيط، الشؤون البلدية والقروية، الصحة، النقل، الثقافة والإعلام، التجارة والاستثمار، العدل، العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات).