الكشف عن عدد الموظفين المتورطين في «تجاوزات التوظيف» التي كشفت عنها “نزاهة”

صحيفة المرصد : ذكرت مصادر صحفية أن عدد الموظفين المتورطين في مخالفات التوظيف في الوزارات العشر التي كشفت عنها هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” أمس الأحد يصل إلى 70 موظفاً.
من جابنه، أبدى المتحدث باسم “نزاهة” عبدالرحمن العجلان، حسب صحيفة “عكاظ” تحفظه على ذكر عدد الموظفين المتورطين بتلك المخالفات.
وأبان أن تحديد الإجراء الذي سيتبع مع الوزارات العشر المخالفة خاضع للجهات العليا، موضحاً أن دور “نزاهة” يتوقف عند رفع التقرير إلى الجهات العليا، حيث تقوم الأخيرة بالنظر فيه بشكل كامل.
وكانت هيئة مكافحة الفساد قد كشفت في سياق نتائج تحرياتها حول توظيف نجل أحد الوزراء بطريقة غير نظامية، أن 10 وزارات ارتكبت مخالفات مماثلة، من خلال التعاقد مع مواطنين برواتب عالية بالمخالفة للضوابط والشروط النظامية للتوظيف.
وأشارت نزاهة في بيان لها أمس “الأحد” إلى أن الوزارات العشر هي: (الإسكان، الاقتصاد والتخطيط، الشؤون البلدية والقروية، الصحة، النقل، الثقافة والإعلام، التجارة والاستثمار، العدل، العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات).
تعليقات ( 21 )
همساتابنتي طليبة اسنان مع مرتبة شرف من جامعة الملك سعود قبل ١٤ سنه جلست في البيت عام كامل بدون وظيفة لان ماعندنا واسطة !!! انا لله وانا اليه راجعون
[email protected]شركات الدوله وخصوص الكهرب ، ***مستشري فيها
يالطيفالله الله وش ذا انتم في مطبخ الوظائف والي مستحق وليس ابن احدهاذولاالوزراء يكون جامعي وبكلريوس وماجستير ويبيع شاهي وذولا حتى قياس وقدرات وشهادات الله اعلم بتقديرها واظائف ورواتب خياليه نبي اعادة الوضع
مندوشلدينا شركات كبرى توظف شباب اجانب بالرغم من هناك شباب سعوديين معهم شهادات اكبر ومنها مهندسين ومساحين ومراقبين سعوديين وفوق هذا تجد الاجنبي هو المسيطر على ذلك أنها وزارة العمل المخلصه تبارك ذلك
توفيق المسنعوينهم عن اللي باعوا الهلال الاحمر وهجو قبل ستت اشهر ترا مابينهم الا 3 مية متر شمالي
مندوشنرجو وضع لكل شي عندنا رقم كمبيوتر سواء توظيف او نقل حتى لايكون هناك تلاعب لمن يريد النزاهه وأعطاء كل ذي حق حقه واعلان كل شي بموقع الوزاره حتى يعرف الكل المساواه والعدل حسبي الله على المفسدين
مندوشيزورون بتاريخ الشهادات والخبره ويعينون من يريدون ويتم تعيين أشخاص على نظام البند وبعد ذلك يرسم تحايل عينك عينك ومن لديه شهاده وتقدير ألى الان يبحث عن الوظيفه هذه والله حاصله تمشي على البركه الانظمه
خالد القحطانينسيتم **** الدوام أقل من ضعيف باالغرم انه يستلم راتب محاسب عليه عند ربه وبعض الأئمة والمؤذنين رواتبهم شهريه وهم دوامهم موسمي من العيد للعيد موكلين عمال بنقال والحساب عندالل
مندوشالفساد نهش ونخر بجسد وطننا ولو هناك من يبحث صحيح لوجد الفضايع ومنها تعيينات لمعلمات بنات وأقارب مسئولين وتوضيف خريجين تقاديرهم ضعيفه ويوضع بالكمبيوتر تخرجه قديم حتى يعين قبل غيره وهذا واقعه وغيرها
غرم اللهالوظائف الي ياهذها الانسان بلواسطه وهو لايستحقها فلوسها ليست خلال لان فيها غش
loovivoolالاجانب يتعاقدون معهم بمبالغ كبيرة وهم مزورون للشهادات وأبن البلد عاطل وحاصل على نفس درجتهم العلمية ولكن لأنه لم يزور ويتلاعب اصبح عاطل
سعودي🇸🇦وافتخرالله يعين نزاهه لو بس يركزون على اراضي التعدين واستثمارها لكفى مليارات وليس راتب موظف بالسنه مية او ميتين الف ههههههه
محمد العمريليتم تحقيق رؤية 2030 فلا يمكن تحقيقها وهذا الفساد المريع ينهب مقدرات الوطن
محمد العمريهل نرى حرباحقيقيه على الفساد واهله ؟؟؟ لابد من حرب شرسة وان نرى رؤوسا تتطاير ولابد ان ينتهي زمن تم اقالته بناء على طلبه وتستبدل بتم تحويله لهيئة الادعاء والتحقيق العام لاسترداد المليارات المنهوبه يتبع
المهندسيوجد بوزارة النقل متعاقدين بمبالغ خيالية ابتدأ من 80 الف ريال إلى 150 الف ريال يا نزاهة
شادين حيلهم على المواطنويلاحقونه مثل المجرم ،، وعندنا قرابة 22 مليون وافد اغلبهم متخلف ومخالف يسرحون ويمرحون في البلد وما احد قايلهم شي ، لك الله يهذه المواطن المسكين الغلبان .
عبدالكريمشوفوا عقود وزارة النقل والي صاير فيها هذي لحالها تكفي
من تبوكالخريجات القديمات المظلومات سبب عدم تعيينهم من الفساد وين نزاهه ماتطرقت لهن على المستعان
عدد التعليقات:48
ana wbasكان الله فى العون وللنظر الى العقود الاستشاريه المختلفه بجميع الوزارت فالمجال بها رحب للتوظيف وبدون اي ضوابط محدده
ابونوافالله المستعان
ودي وديبس سبعين. لا قوية شوي🤔