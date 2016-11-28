«الشورى»: اللجنة الأمنية ترفض إسقاط ديون الشهداء

صحيفة المرصد : حذفت اللجنة الأمنية في مجلس الشورى عدداً من مواد نظام «شهيد الواجب»، منها مطالبة المصارف المحلية بإسقاط ديون الشهيد، والتعيين الفوري لأحد أبنائه في وظيفته وفق المتطلبات النظامية، إضافة إلى صرف راتب شهري قدره خمسة آلاف ريال لوالديه. كما ألغت الفقرات الخاصة بالسكن والإيجار، وحذفت اللجنة في الصياغة النهائية لنظام شهيد الواجب ومن في حكمه عدداً من المواد، التي سيصوت عليها غداً (الثلاثاء)، منها صرف 50 ألف ريال عاجلة لكل من والد ووالدة وزوجة شهيد الواجب، إضافة إلى راتب شهري قدره خمسة آلاف ريال لكل والد ووالدة وزوجة شهيد، و50 ألف ريال مساعدة عاجلة لأبناء وبنات الشهيد، وسداد الرسوم الدراسية وتكاليف النقل المدرسي بحد أقصى 50 ألف ريال لكل منهم، إلى جانب صرف معايدة سنوية لأسرة الشهيد قدرها 25 ألف ريال لكل فرد.
وحسب صحيفة “الحياة” أسقط النظام تقديم المساعدة لكل ابن أو بنت مقدم على الزواج من أبناء الشهداء، كما عدلت اللجنة النص على أن يوظف أفراد أسرة الشهيد بصرف النظر عن عددهم أو وقت تقدمهم إلى الوظيفة، ويستثنون من أسلوب شغل الوظيفة العامة، سواء كانت مدنية أم عسكرية. كما حذفت توظيف إخوته وأخواته الشقيقات، فيما تراجعت اللجنة عن مادة لقبول من تقدم من أفراد أسرة الشهيد إلى الجامعات والكليات العسكرية والكليات المهنية ومعاهد التدريب، ولهم الأولوية في الابتعاث الداخلي والخارجي بالحد الأدنى من الشروط.
تعليقات ( 11 )
علي القحطااااانيقروض البنوك عليها تأمين في حال وفاة المدين تسدد عنه شركة تأمين البنك متعاقد معها
أبو فيصل - الرياض***يااعضاء اللجان ... صحيح ضحى بنفسه ويتم عائلته ما يستاهل !!!! عجبي ... حسبنا الله ونعم الوكيل
نازف عشقهكذا يتم تكريم الشهداء من أبناء الوطن من قبل اصحاب الطبقة المخملية أعضاء مجلس الشوراء!! وأكن لدينا قيادة حكيمة بقيادة ملك الحزم والمحمدين فلا خوف أبدا ع ابناء الشهداء! والله يحفظ وطننا !
عدد التعليقات:15772
قلم الحقيقه****.جنودنا الشهداء البواسل رحمهم الله وغفر لهم وأسكنهم فسيح جناته **كل مامن شأنه أن يحسن أحوال ذويهم من بعدهم في معاشاتهم واحتيجاتهم واسقاط عنهم ديونهم وتوظيف أبنائهم.
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ana wbasلاحول ولاقوة الابالله الايستحق ان تسقط ديونه والتى لن تتجاوز باى حال من الاحوال نصف المليون لمن دفع عمره للوطن وحمايته وتيتم ابنائه وثكلة زوجته كيف لا وكان من المفروض ان يتنازلون عن مكافاءتهم لذلك
العمرانيالحمد للة على كل حال
خالدتعليق مخالف