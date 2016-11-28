  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

«الشورى»: اللجنة الأمنية ترفض إسقاط ديون الشهداء

28 نوفمبر, 2016 , 10:10 ص
«الشورى»: اللجنة الأمنية ترفض إسقاط ديون الشهداء
  • 995
  • 11
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : حذفت اللجنة الأمنية في مجلس الشورى عدداً من مواد نظام «شهيد الواجب»، منها مطالبة المصارف المحلية بإسقاط ديون الشهيد، والتعيين الفوري لأحد أبنائه في وظيفته وفق المتطلبات النظامية، إضافة إلى صرف راتب شهري قدره خمسة آلاف ريال لوالديه. كما ألغت الفقرات الخاصة بالسكن والإيجار، وحذفت اللجنة في الصياغة النهائية لنظام شهيد الواجب ومن في حكمه عدداً من المواد، التي سيصوت عليها غداً (الثلاثاء)، منها صرف 50 ألف ريال عاجلة لكل من والد ووالدة وزوجة شهيد الواجب، إضافة إلى راتب شهري قدره خمسة آلاف ريال لكل والد ووالدة وزوجة شهيد، و50 ألف ريال مساعدة عاجلة لأبناء وبنات الشهيد، وسداد الرسوم الدراسية وتكاليف النقل المدرسي بحد أقصى 50 ألف ريال لكل منهم، إلى جانب صرف معايدة سنوية لأسرة الشهيد قدرها 25 ألف ريال لكل فرد.

وحسب صحيفة “الحياة” أسقط النظام تقديم المساعدة لكل ابن أو بنت مقدم على الزواج من أبناء الشهداء، كما عدلت اللجنة النص على أن يوظف أفراد أسرة الشهيد بصرف النظر عن عددهم أو وقت تقدمهم إلى الوظيفة، ويستثنون من أسلوب شغل الوظيفة العامة، سواء كانت مدنية أم عسكرية. كما حذفت توظيف إخوته وأخواته الشقيقات، فيما تراجعت اللجنة عن مادة لقبول من تقدم من أفراد أسرة الشهيد إلى الجامعات والكليات العسكرية والكليات المهنية ومعاهد التدريب، ولهم الأولوية في الابتعاث الداخلي والخارجي بالحد الأدنى من الشروط.



تعليقات ( 11 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 11
    28 نوفمبر, 2016 , 10:59 ص

    علي القحطاااااني

    قروض البنوك عليها تأمين في حال وفاة المدين تسدد عنه شركة تأمين البنك متعاقد معها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 10
    28 نوفمبر, 2016 , 10:48 ص

    إنشاءالله رأيكم موحدانشاء الله بنسبة 100بالميه اقول انشاء الله هولاء شهدابلادالحرمين وقوة التشجيع دفع لغيرهم يقول الشاعرالمنصوراذا كنت ذا رأي فكن ذاعزيمه فإن فسادالراي ان تترددا )اعطوهم بلاترددددددد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 9
    28 نوفمبر, 2016 , 10:35 ص

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 8
    28 نوفمبر, 2016 , 10:34 ص

    أبو فيصل - الرياض

    ***يااعضاء اللجان ... صحيح ضحى بنفسه ويتم عائلته ما يستاهل !!!! عجبي ... حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  5. 7
    28 نوفمبر, 2016 , 10:32 ص

    امنتكم الله امانه اعطوابناءجنودنا البواسل في الجو والبروالبحرممن قضو شهداءوانتقلو الي الرفيق الأعلى أعطو عيالهم وبناتهم وزوجاتهم كل ما يريدون وسبل المعيشية المستقبليه هم ماتولنعيش معكم امانه لاتترددون
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  6. 6
    28 نوفمبر, 2016 , 10:29 ص

    نازف عشق

    هكذا يتم تكريم الشهداء من أبناء الوطن من قبل اصحاب الطبقة المخملية أعضاء مجلس الشوراء!! وأكن لدينا قيادة حكيمة بقيادة ملك الحزم والمحمدين فلا خوف أبدا ع ابناء الشهداء! والله يحفظ وطننا !
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 5
    28 نوفمبر, 2016 , 10:24 ص
    عدد التعليقات:15772

    قلم الحقيقه

    ****.جنودنا الشهداء البواسل رحمهم الله وغفر لهم وأسكنهم فسيح جناته **كل مامن شأنه أن يحسن أحوال ذويهم من بعدهم في معاشاتهم واحتيجاتهم واسقاط عنهم ديونهم وتوظيف أبنائهم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 4
    28 نوفمبر, 2016 , 10:21 ص

    أولا إسقاط ديون الشهيد فورا ولا يجوز إلزام أبناءه بسداد فلس واحد البته هذا شهيد واجب يدافع عن الدين والعرض والأرض (مالكم كيف تحكمون)بدون عسكر وجيش وأمن مانسوى بيزه وحده الأمن في الأوطان أولا ثم الصحه
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  9. 3
    28 نوفمبر, 2016 , 10:21 ص
    عدد التعليقات:48

    ana wbas

    لاحول ولاقوة الابالله الايستحق ان تسقط ديونه والتى لن تتجاوز باى حال من الاحوال نصف المليون لمن دفع عمره للوطن وحمايته وتيتم ابنائه وثكلة زوجته كيف لا وكان من المفروض ان يتنازلون عن مكافاءتهم لذلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  10. 2
    28 نوفمبر, 2016 , 10:18 ص

    العمراني

    الحمد للة على كل حال
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  11. 1
    28 نوفمبر, 2016 , 10:18 ص

    خالد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم