«الشورى»: اللجنة الأمنية ترفض إسقاط ديون الشهداء

صحيفة المرصد : حذفت اللجنة الأمنية في مجلس الشورى عدداً من مواد نظام «شهيد الواجب»، منها مطالبة المصارف المحلية بإسقاط ديون الشهيد، والتعيين الفوري لأحد أبنائه في وظيفته وفق المتطلبات النظامية، إضافة إلى صرف راتب شهري قدره خمسة آلاف ريال لوالديه. كما ألغت الفقرات الخاصة بالسكن والإيجار، وحذفت اللجنة في الصياغة النهائية لنظام شهيد الواجب ومن في حكمه عدداً من المواد، التي سيصوت عليها غداً (الثلاثاء)، منها صرف 50 ألف ريال عاجلة لكل من والد ووالدة وزوجة شهيد الواجب، إضافة إلى راتب شهري قدره خمسة آلاف ريال لكل والد ووالدة وزوجة شهيد، و50 ألف ريال مساعدة عاجلة لأبناء وبنات الشهيد، وسداد الرسوم الدراسية وتكاليف النقل المدرسي بحد أقصى 50 ألف ريال لكل منهم، إلى جانب صرف معايدة سنوية لأسرة الشهيد قدرها 25 ألف ريال لكل فرد.

وحسب صحيفة “الحياة” أسقط النظام تقديم المساعدة لكل ابن أو بنت مقدم على الزواج من أبناء الشهداء، كما عدلت اللجنة النص على أن يوظف أفراد أسرة الشهيد بصرف النظر عن عددهم أو وقت تقدمهم إلى الوظيفة، ويستثنون من أسلوب شغل الوظيفة العامة، سواء كانت مدنية أم عسكرية. كما حذفت توظيف إخوته وأخواته الشقيقات، فيما تراجعت اللجنة عن مادة لقبول من تقدم من أفراد أسرة الشهيد إلى الجامعات والكليات العسكرية والكليات المهنية ومعاهد التدريب، ولهم الأولوية في الابتعاث الداخلي والخارجي بالحد الأدنى من الشروط.