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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الإثنين

28 نوفمبر, 2016 , 10:21 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الإثنين
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1

الجزيرة-منال محمد

2

الجزيرة-فهد الجبيري

3

الجزيرة-محمود الهمزاني

4

الجزيرة-طلال الشعشاع

5

الجزيرة-رشيد السليم

6

الجزيرة-سعود الماضي

7

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

8

الجزيرة-عبد الله المرزوق

9

الجزيرة-مفرح الزيادي

10

الرياض-ربيع

11

الرياض-عبد السلام الهليل

12

الوطن-هنداوي

13

الوطن-خالد



تعليقات ( 40 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 40
    28 نوفمبر, 2016 , 14:01 م
    عدد التعليقات:1

    بلادي زوينا

    فايزة يا ويلج ع الفصعة الحارة في ذَا البرد القارس يكويج كوي حتى تتدفين زين .
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  2. 39
    28 نوفمبر, 2016 , 13:59 م

    نومة أهل الكهف انشاء الله ------ اااااامين🙌
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 38
    28 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    أنفااس مشتااق / وصف بعذب أروع القصيد من سكن بين الحنايا ابو جادلن على المتون------- بيت مثل وجهك😚
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  4. 37
    28 نوفمبر, 2016 , 13:54 م

    برق⛈لاح في سمااي / أجواء ممطرة جميلة بجماال الطقس البارد نسبياً 🌨⛈🌨------- لاتستعجل في الحكم على الجو شوي وأقلبها فوق رأسك عواصف وأعاصير وأنكد عليك😡
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  5. 36
    28 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    المنتصر بالله / أي بنات أي بطيخ كل هذه المعرفات لا نعلم من وراء الكمبيوتر والانترنت سهله تحط معرفك بدريه ودلول وزويته البنشري ------ أول مرة تقولين شئ صح😂😂😂😁
    لا يعجبني(15) اعجبني(34)
  6. 35
    28 نوفمبر, 2016 , 13:47 م

    الناس شهود الله في ارضه اللهم لاشماته
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  7. 34
    28 نوفمبر, 2016 , 13:39 م

    برق⛈لاح في سمااي

    أجواء ممطرة جميلة بجماال الطقس البارد نسبياً 🌨⛈🌨
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 33
    28 نوفمبر, 2016 , 13:11 م
    عدد التعليقات:4498

    أنفااس مشتااق

    👈وصف بعذب أروع القصيد من سكن بين الحنايا ابو جادلن على المتون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 32
    28 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    نومة أهل الكهف انشاء الله
    لا يعجبني(30) اعجبني(33)
  10. 31
    28 نوفمبر, 2016 , 13:00 م

    شايف النكته العذبه اجل فيه نكته مالحه ضحكتنى كم قناع لابس اليوم لاتصدقين شايف نصيحة لوجه الله
    لا يعجبني(6) اعجبني(21)
  11. 30
    28 نوفمبر, 2016 , 12:58 م

    شايف العجائب

    بنام ،، اذا جاءت سمو النفس قوموني ....(شايف)
    لا يعجبني(6) اعجبني(3)
  12. 29
    28 نوفمبر, 2016 , 12:54 م
    عدد التعليقات:4498

    أنفااس مشتااق

    كمكمة ال👁👁 عن مايكتبو ، و غلق👂 الأذان عن سمع مالا يليق بك و تجاوز كل الضنون، بحد ذاتها نعمه لتخطي حارة الجنوون و المعته في مدينه تضج بأصواات الفوضى ، سر يا قلم و دون على بيض الأوراق مايمليه عليك خفوقي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 28
    28 نوفمبر, 2016 , 12:49 م
    عدد التعليقات:4498

    أنفااس مشتااق

    رغم كل الماء العذب الذي تصبه السماء في البحر مع ذلك يبقى مالحاً ،، هكذا هم بعض البشر لا يتغيرون مهما حاولت ومهما اعطيت من حسن الخلق وعذب الكلام .
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  14. 27
    28 نوفمبر, 2016 , 12:46 م
    عدد التعليقات:4498

    أنفااس مشتااق

    ياا غلاء الروح لا يمكنني منع نفسي من الاشتياق اليك ،، ولا منع قلبي عن نبضاته بحبك ،، ولا منع قلمي عن كتابة حروف اسمك ،، ولو انك تسمع دقات قلبي لسمعتها تقول انها تعشقك ي نظر ال👁
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 26
    28 نوفمبر, 2016 , 12:41 م
    عدد التعليقات:4498

    أنفااس مشتااق

    ‏ يا وليف الروح خلك معي اقرب من القلب و العين ابقى معك مثل نظرها
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  16. 25
    28 نوفمبر, 2016 , 12:39 م
    عدد التعليقات:4498

    أنفااس مشتااق

    أمطااار خير و بركه تعم أرجاء الوطن الغالي المعطاء اللهم أنفع بها الأرض و العباد وطهر قلوب المرضى أمثال القهوجية صبابي الدلال اذا احتدم المجالس بالرجااال .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  17. 24
    28 نوفمبر, 2016 , 12:25 م

    شايف العجائب

    وينها سمو النفس وينها ،، مشتاقين للحضور الساحر ،، والنكتة العذبة ،، والمعلومة القيمة ....(شايف)
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  18. 23
    28 نوفمبر, 2016 , 12:12 م

    حسيبك الله❇❇❇

    ‏من أخلاق الجاهل، الإجابة قبل أن يسمع، والمعارضة قبل أن يفهم، و الحكم بما لا يعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  19. 22
    28 نوفمبر, 2016 , 12:05 م

    حسيبك الله❇❇❇

    ‏ والله إني سامحٍ من عطا بعض الوجيه // لو تبّسم لي وتضحك من هنا لـ القابله *** ✨ ✨ ✨ يفرق القلب المصدي عن القلب النزيه // وتفرق نفوس الموده عن المتجامله . ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  20. 21
    28 نوفمبر, 2016 , 12:04 م
    عدد التعليقات:6007

    المنتصر بالله

    ومنه غشك وقال أنك أعلى درجات أو نص درجه يا مفهيه كل الناس خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد وكل المدن والقرى خير وبركه من أنت يا ماخذه في نفسها مقلب خخخخخخااااي
    لا يعجبني(11) اعجبني(2)
  21. 20
    28 نوفمبر, 2016 , 11:59 ص
    عدد التعليقات:6007

    المنتصر بالله

    حسيبك الله وشايف نفس الخط والأسلوب صح يا عهود خبري فيك رادار ترصد كل شي وتعرف كل شي الفزعه يا سنايدي ههههههه
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  22. 19
    28 نوفمبر, 2016 , 11:57 ص

    حسيبك الله❇❇❇

    ‏مهما تحاول تستفز منهو اعلى منك درجه تصير هدف للاستفزاز
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  23. 18
    28 نوفمبر, 2016 , 11:54 ص
    عدد التعليقات:6007

    المنتصر بالله

    أي بنات أي بطيخ كل هذه المعرفات لا نعلم من وراء الكمبيوتر والانترنت سهله تحط معرفك بدريه ودلول وزويته البنشري هههههههههاااي
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  24. 17
    28 نوفمبر, 2016 , 11:51 ص

    حسيبك الله❇❇❇

    ‏ معـشر العراف لاجانا هزيل بـ زلّه // علمونا كيف مردود الخطاء وأفتونا *** ✨ ✨ ✨ أن تركناها لوجهه الله قلتوا ذلّه // وأن نشبنا في حَلوق أصحابها لمتونا ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  25. 16
    28 نوفمبر, 2016 , 11:48 ص

    متابع بشغف

    اساس **هو المنتصر بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  26. 15
    28 نوفمبر, 2016 , 11:47 ص

    حسيبك الله❇❇❇

    ‏هل تعلم أن الحكمة الشهيرة " رضا الناس غاية لا تدرك " يوجد لها تكملة رائعة هي " .. ورضا الله غاية لا تترك فاترك ما لا يدرك وأدرك ما لا يترك
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  27. 14
    28 نوفمبر, 2016 , 11:46 ص

    متابع بشغف

    كل الهواش و التناحر من اجل البنات بالضفر بإداهن لا تعلقون هناء و انظرو احد منهم يعلق لا والله
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  28. 13
    28 نوفمبر, 2016 , 11:45 ص

    ❓❗️❓❗️

    سامحنا يالمنتصر بالله
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  29. 12
    28 نوفمبر, 2016 , 11:30 ص
    عدد التعليقات:6007

    المنتصر بالله

    الله لا يحلل من ظلمني في ذا المرصد لأني من زمان بطلت الركض وراء الغزلان 💘⚘🌷💘 حسيبك الله ليش متأخر عن الدوام الرسمي يا تعبان...........?
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  30. 11
    28 نوفمبر, 2016 , 11:29 ص

    ❓❗️❓❗️

    لاإله إلا الله متى نرتقي ونتناقش في مواضيع هادفه بدل الهواء والهمز واللمز والاستهزاء اطرحوا موضوع وكل يناقش بتأدب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 10
    28 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص

    مكشوفين نعرف بعض الثلاثه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 9
    28 نوفمبر, 2016 , 11:04 ص

    انتبه يالمهرج

    انتبه يالمهرج رشيد لا تطيح على رأسك 😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 8
    28 نوفمبر, 2016 , 10:54 ص

    كم قناع تلبسه ترقم البنات من فضحك تسب و تشتم لعنة الله على الكاذبين
    لا يعجبني(1) اعجبني(14)
  34. 7
    28 نوفمبر, 2016 , 10:51 ص

    برق لاح في سماي⚡️

    صفحة الهواش و النكد والي ما يشتري يتفرج ببلاش .
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  35. 6
    28 نوفمبر, 2016 , 10:50 ص

    للعنة الله على الواسطات

    للعنة الله على الواسطات التي فيها ظلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 5
    28 نوفمبر, 2016 , 10:45 ص

    شايف العجائب

    تـ 4 .. ممكن تناقشني بعقلانيه ،، وتقولي ماهو الفارق ؟ لعلي استفيد منك ! وتكسب اجر .
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  37. 4
    28 نوفمبر, 2016 , 10:37 ص

    شايف سارونه وين ونت وين فرق الثراء عن الثرياء
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  38. 3
    28 نوفمبر, 2016 , 10:32 ص

    تمحي بمكنسه اهههه شىايف طارت الطيور ياشاطر
    لا يعجبني(4) اعجبني(3)
  39. 2
    28 نوفمبر, 2016 , 10:27 ص

    شايف العجائب

    حبك رسم في قلب شايف علامه ،، علامةٍ ماتنمحي بالمماحي ،، انتِ السمو عن كل داني هلامه ،، وانتِ الرقي في لابسات الوشاحي ،، الذوق ياساره خذيتي وسامه ،، والطْهْر نابع فيك نبع القراحي ...(شايف)
    لا يعجبني(18) اعجبني(3)
  40. 1
    28 نوفمبر, 2016 , 10:26 ص

    ااببووححمموودد

    🃏 المهرج رشيد 🃏 انتبه .. الحبل غير سميك والربطة ضعيفه ، الوقوع من الصدارة متوقع في أي وقت 😆 .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)

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