شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الإثنين

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تعليقات ( 40 )
عدد التعليقات:1
بلادي زوينافايزة يا ويلج ع الفصعة الحارة في ذَا البرد القارس يكويج كوي حتى تتدفين زين .
برق⛈لاح في سماايأجواء ممطرة جميلة بجماال الطقس البارد نسبياً 🌨⛈🌨
عدد التعليقات:4498
أنفااس مشتااق👈وصف بعذب أروع القصيد من سكن بين الحنايا ابو جادلن على المتون
شايف العجائببنام ،، اذا جاءت سمو النفس قوموني ....(شايف)
عدد التعليقات:4498
أنفااس مشتااقكمكمة ال👁👁 عن مايكتبو ، و غلق👂 الأذان عن سمع مالا يليق بك و تجاوز كل الضنون، بحد ذاتها نعمه لتخطي حارة الجنوون و المعته في مدينه تضج بأصواات الفوضى ، سر يا قلم و دون على بيض الأوراق مايمليه عليك خفوقي
عدد التعليقات:4498
أنفااس مشتااقرغم كل الماء العذب الذي تصبه السماء في البحر مع ذلك يبقى مالحاً ،، هكذا هم بعض البشر لا يتغيرون مهما حاولت ومهما اعطيت من حسن الخلق وعذب الكلام .
عدد التعليقات:4498
أنفااس مشتااقياا غلاء الروح لا يمكنني منع نفسي من الاشتياق اليك ،، ولا منع قلبي عن نبضاته بحبك ،، ولا منع قلمي عن كتابة حروف اسمك ،، ولو انك تسمع دقات قلبي لسمعتها تقول انها تعشقك ي نظر ال👁
عدد التعليقات:4498
أنفااس مشتااق يا وليف الروح خلك معي اقرب من القلب و العين ابقى معك مثل نظرها
عدد التعليقات:4498
أنفااس مشتااقأمطااار خير و بركه تعم أرجاء الوطن الغالي المعطاء اللهم أنفع بها الأرض و العباد وطهر قلوب المرضى أمثال القهوجية صبابي الدلال اذا احتدم المجالس بالرجااال .
شايف العجائبوينها سمو النفس وينها ،، مشتاقين للحضور الساحر ،، والنكتة العذبة ،، والمعلومة القيمة ....(شايف)
حسيبك الله❇❇❇من أخلاق الجاهل، الإجابة قبل أن يسمع، والمعارضة قبل أن يفهم، و الحكم بما لا يعلم
حسيبك الله❇❇❇ والله إني سامحٍ من عطا بعض الوجيه // لو تبّسم لي وتضحك من هنا لـ القابله *** ✨ ✨ ✨ يفرق القلب المصدي عن القلب النزيه // وتفرق نفوس الموده عن المتجامله . ***
عدد التعليقات:6007
المنتصر باللهومنه غشك وقال أنك أعلى درجات أو نص درجه يا مفهيه كل الناس خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد وكل المدن والقرى خير وبركه من أنت يا ماخذه في نفسها مقلب خخخخخخااااي
عدد التعليقات:6007
المنتصر باللهحسيبك الله وشايف نفس الخط والأسلوب صح يا عهود خبري فيك رادار ترصد كل شي وتعرف كل شي الفزعه يا سنايدي ههههههه
حسيبك الله❇❇❇مهما تحاول تستفز منهو اعلى منك درجه تصير هدف للاستفزاز
عدد التعليقات:6007
المنتصر باللهأي بنات أي بطيخ كل هذه المعرفات لا نعلم من وراء الكمبيوتر والانترنت سهله تحط معرفك بدريه ودلول وزويته البنشري هههههههههاااي
حسيبك الله❇❇❇ معـشر العراف لاجانا هزيل بـ زلّه // علمونا كيف مردود الخطاء وأفتونا *** ✨ ✨ ✨ أن تركناها لوجهه الله قلتوا ذلّه // وأن نشبنا في حَلوق أصحابها لمتونا ***
متابع بشغفاساس **هو المنتصر بالله
حسيبك الله❇❇❇هل تعلم أن الحكمة الشهيرة " رضا الناس غاية لا تدرك " يوجد لها تكملة رائعة هي " .. ورضا الله غاية لا تترك فاترك ما لا يدرك وأدرك ما لا يترك
متابع بشغفكل الهواش و التناحر من اجل البنات بالضفر بإداهن لا تعلقون هناء و انظرو احد منهم يعلق لا والله
❓❗️❓❗️سامحنا يالمنتصر بالله
عدد التعليقات:6007
المنتصر باللهالله لا يحلل من ظلمني في ذا المرصد لأني من زمان بطلت الركض وراء الغزلان 💘⚘🌷💘 حسيبك الله ليش متأخر عن الدوام الرسمي يا تعبان...........?
❓❗️❓❗️لاإله إلا الله متى نرتقي ونتناقش في مواضيع هادفه بدل الهواء والهمز واللمز والاستهزاء اطرحوا موضوع وكل يناقش بتأدب
انتبه يالمهرجانتبه يالمهرج رشيد لا تطيح على رأسك 😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆
برق لاح في سماي⚡️صفحة الهواش و النكد والي ما يشتري يتفرج ببلاش .
للعنة الله على الواسطاتللعنة الله على الواسطات التي فيها ظلم
شايف العجائبتـ 4 .. ممكن تناقشني بعقلانيه ،، وتقولي ماهو الفارق ؟ لعلي استفيد منك ! وتكسب اجر .
شايف العجائبحبك رسم في قلب شايف علامه ،، علامةٍ ماتنمحي بالمماحي ،، انتِ السمو عن كل داني هلامه ،، وانتِ الرقي في لابسات الوشاحي ،، الذوق ياساره خذيتي وسامه ،، والطْهْر نابع فيك نبع القراحي ...(شايف)
ااببووححمموودد🃏 المهرج رشيد 🃏 انتبه .. الحبل غير سميك والربطة ضعيفه ، الوقوع من الصدارة متوقع في أي وقت 😆 .. احترم عقولنا يا طاقية 👊