الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة

صحيفة المرصد-واس:توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق: الرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية، والباحة، وعسير، وجازان، ومكة المكرمة تشمل “الأجزاء الجنوبية الساحلية”، وأجزاء من المدينة المنورة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وتوقعت تكوّن الضباب على مناطق: (الرياض، الشرقية، القصيم، حائل)، وعلى المرتفعات الجنوبية الغربية؛ وذلك خلال الليل والصباح الباكر.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون -بمشيئة الله تعالى- شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15- 35 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.