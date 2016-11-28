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الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة

28 نوفمبر, 2016 , 10:42 ص
الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة
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صحيفة المرصد-واس:توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق: الرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية، والباحة، وعسير، وجازان، ومكة المكرمة تشمل “الأجزاء الجنوبية الساحلية”، وأجزاء من المدينة المنورة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وتوقعت تكوّن الضباب على مناطق: (الرياض، الشرقية، القصيم، حائل)، وعلى المرتفعات الجنوبية الغربية؛ وذلك خلال الليل والصباح الباكر.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون -بمشيئة الله تعالى- شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15- 35 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.



تعليقات ( 3 )

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  1. 3
    28 نوفمبر, 2016 , 13:18 م

    محق

    إلا جدة ماادري اش فيها من بلى اللهم اغثنا واغفرلنا وارحمنا
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  2. 2
    28 نوفمبر, 2016 , 11:07 ص

    سقيا رحمة ان شاء الله.
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  3. 1
    28 نوفمبر, 2016 , 10:55 ص

    اللهم أنفع بها البلاد والعباد واجعلها أمطار خير وبركة
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