“شرطة الرياض” تكشف غموض وملابسات العثور على جثة الشارع الرئيسي..وتطيح بالجناه

صحيفة المرصد:كشفت شرطة منطقة الرياض، تفاصيل العثور على جثة الشارع الرئيسي، وفكت لغزها، معلنة ضبطها للقتلة.

ووفقاً لموقع”سبق”صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه في نحو الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة الموافق 18/ 2/ 1438هـ، ورد لمركز شرطة الصحافة بلاغاً من أحد الوافدين عن مشاهدته جثة شخص متوفى بالقرب من أحد الشوارع الرئيسية شمال العاصمة الرياض.

وأضاف: “بانتقال الجهة المختصة لمسرح الحادث وُجد المجني عليه ملقى على الأرض مصاباً بطلق ناري في صدره، وقد فارق الحياة، ولأهمية البلاغ فقد باشرت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة كل الإجراءات البحثية اللازمة لكشف خيوط الجريمة وإماطة اللثام عن مرتكبها في أسرع وقت”.

وأوضح: “ووفقاً لما تم اتخاذه من إجراءات تم تحديد الاشتباه في شخصين سعوديي الجنسية في العقد الثاني من العمر بعد توفّر معلومات تشير لتورطهما في ارتكاب الجريمة، وبضبطهما ومناقشتهما أقرّ الأول بإطلاق النار على المجني عليه؛ نتيجة خلاف بينهما، فيما أقرّ الثاني بمشاركة الأول في الاعتداء”.

واختتم: “تم التحفظ على الجناة وتحريز سلاح الجريمة (نوع مسدس غير مرخص)، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة؛ لإكمال اللازم حسب الاختصاص”.