“شرطة الرياض” تكشف غموض وملابسات العثور على جثة الشارع الرئيسي..وتطيح بالجناه

صحيفة المرصد:كشفت شرطة منطقة الرياض، تفاصيل العثور على جثة الشارع الرئيسي، وفكت لغزها، معلنة ضبطها للقتلة.
ووفقاً لموقع”سبق”صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه في نحو الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة الموافق 18/ 2/ 1438هـ، ورد لمركز شرطة الصحافة بلاغاً من أحد الوافدين عن مشاهدته جثة شخص متوفى بالقرب من أحد الشوارع الرئيسية شمال العاصمة الرياض.
وأضاف: “بانتقال الجهة المختصة لمسرح الحادث وُجد المجني عليه ملقى على الأرض مصاباً بطلق ناري في صدره، وقد فارق الحياة، ولأهمية البلاغ فقد باشرت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة كل الإجراءات البحثية اللازمة لكشف خيوط الجريمة وإماطة اللثام عن مرتكبها في أسرع وقت”.
وأوضح: “ووفقاً لما تم اتخاذه من إجراءات تم تحديد الاشتباه في شخصين سعوديي الجنسية في العقد الثاني من العمر بعد توفّر معلومات تشير لتورطهما في ارتكاب الجريمة، وبضبطهما ومناقشتهما أقرّ الأول بإطلاق النار على المجني عليه؛ نتيجة خلاف بينهما، فيما أقرّ الثاني بمشاركة الأول في الاعتداء”.
واختتم: “تم التحفظ على الجناة وتحريز سلاح الجريمة (نوع مسدس غير مرخص)، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة؛ لإكمال اللازم حسب الاختصاص”.
تعليقات ( 16 )
البيروقراطيكيف يهان عليكم قتل نفس, في يوم الحساب هو خصيمكم يوم لاينفع مال ولابنون وقد سوقتم اليه ليقتص منكم,وهل سوف ينفع عملك وفي رقابكم نفس ازهقت.
اللهم اجعل بلاد الحرمين عزيزة الى يوم الدينهؤلاء الدواعش المجرمين صناعة اسيادك في قم يا قلم البهتان
الروقياالله ياقبيلته , جمعوا له كم مليون وطلعوه من القضيه
خالدتعليق مخالف
عدد التعليقات:15791
قلم الحقيقهأنت يالأخونجي ياعدو الوطن والحياة المعادي لبلادنا وحكومتنا الرشيدة لو أنك يالارهابي ماتعادي المسرح والغناء والموسيقى والسينما والقنوات الهادفة التي تنبذ ارهابك وعدوانك ماشاهدنا مثل هذه الجرائم ببلادنا
محمدتعليق مخالف
عدد التعليقات:15791
قلم الحقيقههذه نتائج قنواتك المتشددة يالأخونجي ياعدو الوطن والحكومة.جرائم قتل كل يوم وأنت عاجبك الوضع وتريد المزيد منه.لو أن قنواتك تدعو للسلام والتعايش والمحبة بين أفراد المجتمع السعودي ماوجدنا مثل هذه الجرائم.
عدد التعليقات:15791
قلم الحقيقهفعندما تشاهد المتشدد الأخونجي الارهابي متحمسآ وهو يحارب ويعادي قنوات تنويرية غير معادية لبلادنا كقناة الـــMBCفتأكد حينها أنه من أشد المؤيدين لجرائم القتل داخل المجتمع السعودي ويدعو لها ويؤيد القتلة.
عدد التعليقات:15791
قلم الحقيقهمثل هذه الجرائم التي لم يألفها مجتمعنا السعودي ولم يتعود على رؤيتها أو مشاهدة القتل بدم بارد لم يجلبها لبلادنا ويروجها داخله غير المتشددين الأخونجيين الدواعش.لذلك هم يحاربون القنوات التي تحارب عنفهم.
متابعجهل وغباء وضعف ايمان امامك اقسام الشرط والشرع الحنيف اذا لك مظلمه
عدد التعليقات:15791
قلم الحقيقهلو كان هؤلاء القتلة المجرمين مشاهداتهم قناة الـــــMBCالتنويرية الهادفة التي تدعو للتعايش بأمان بين أفراد المجتمع السعودي الواحد ماوجدناهم قتلة يسفكون الدماء المعصومة المحرمة.لكنهم زباين قنوات التشدد.
.. سعودي ..أتمنى القصاص منهم فهذا الفعل هو من ضمن أسباب زعزعة الأمن وترويع الناس
عدد التعليقات:4471
العنيدالله يقويكم يا شرطة الرياض . لو يطبق شرع الله بشكل مباشر دون السجن لسنوات . كان ما شفنا قضايا القتل بدأت تنتشر . الله يرحمه ويغفر له يشفع له رب العزة والجلال سبحانه .
عدد التعليقات:15791
قلم الحقيقهحسبي الله على الدواعش القتلة الارهابيين. هذا ماتؤسس وتدعو له قنوات التشدد والتحزب للمتشددين وليس قناة الــــــــ MBC القناة الرائدة التنويرية التي تحارب ارهاب الأخونجيين وتنبذ العنف والتطرف والقتل.