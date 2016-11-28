بالفيديو:شخص كاد أن يقتل الجميع بسلاح كلاشنكوف لحظة محاولته الاستعراض

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه مواطن للحظات مروعة في إحدى المناسبات بعد محاولة أحد الأشخاص الاستعراض بسلاح كلانشكوف في فرح لتتحول المناسبة إلى هلع وخوف.
حيث يظهر في المقطع رجل يخرج من بين الحضور حاملاً سلاح كلاشنكوف وقام بإطلاق النار بيد واحدة، ولكن سقط السلاح من يده بشكل عمودي ونحو المتواجدين، ولولا لطف الله وحده لتحول المكان إلى مستنقع من الدماء.
تعليقات ( 38 )
احمديجب ان يترك مثل هؤلاء يعرضون حياة الناس للخطر نرجو من الشرطه القبض عليه
يااللهممنوع كيف يستعرض في الحفل
عبدالسميع اللميعواخرتها والله اني مادريت
جاسمغريبه خنبوقه الاخونجي ماقال انه اخونجي ولا داعشي الله يجعلك الحكه في دبرك
الواويالله ياخذ عمرك ياللحجي بغيت تجيب العيد الله يهبلك مصيبة
سائق التكسيالصفة السيئة في شعبنا هو الهياط..والدرباوية(اصبحن نخاف منهم في الشوارع)...ولو ينقرضون هذول..نعيش في راحة بال ... والحمدلله اخلاقنا عالية...
ذيب الخلاالرشاش على وضع التماتيك صعب يمسك بيد واحدة الله ستر
انشر التعليق** الله يخسك
..سعودي..المتجمعين واللي يطبلون أنحاشوا هربو 😂😂😂 معذورين > ياروح مابعدك روح
جبال سديرالله يهبلك ام مصيبة يا امبريري كيف ام سويت ارعبت ام جهالة
محمد الغامديلو توافرت بين ايدينا احصائية عن ضحايا حوادث السيارات والتفحيط ودلاخة بعض الاشخاص لوجدنا العدد اكبر بمرات مضاعفة من الوفيات الطبيعية والامراض القاتلة مثل السرطان . متى تتدخل الداخلية وتوقف هذا القتل
عدد التعليقات:372
الديدحاناجلدوووووووووووووه اسجنوووووووووه ربوووووووووووه .
التاريخمايدق خشوم هاالناس المنفلتة والمهايطية الا قانون صارم لاتهاون فية السلاح لامكان لة باالاماكن العامة كل من هب ودب حملة وارهب خلق الله بعدين ماسألت نفسك ياالمهايطي المنفلت اين ستقع الطلقات هذة قصة ثانية
الصادقفي قمة الجهل ثواني تقلب الفرح الى حزن لاحول ولاقوة الا بالله
سر الليلههههههههههههههههههه رمى وكنه ماصار شيء
سعداقبضوا عليه و خلوه عبره لمن يعتبر
من جبل اجا العظيميجب القبض علي الرجل الظالم ***
همساتيجب منعهم منعا باتا من هذه العاده في المناسبات ونطالب بسجنه وتغريمه ليدأب الجميع
ااببووححممووددننتظر من الجهات المختصة .. عمل اللازم ✋هذا ومن على شاكلته عاله على المجتمع ⁉
ابووليد11الاسلحه بيد المواطنين عيني عينك
مواطن سعوديلو كانت هناك عقوبة واضحة وصريحة لحملة السلاح والمهايطة فيه بحيث تكون تشمل الغرامة والسجن لمدة لاتقل عن عشر سنوات لاعفو فيها لأنتهت هذه الظاهرة المشينة
يمني عاشق الدماممشعل العتيبي نزيد ماننقرض انقهر هيا هههههههه 😂😂😂😂
يمني عاشق الدمامكفوووووو عمنا رش رش 😂😂
الحقبانيعلم هههه يالطيف هذا لاعاد يستلم سلاح فيه اسلحه الي تباع في محلات الاطفال عطوة واحد على حسابي قيمته خمسه وعشرون ريال لاتشرون له ابو سته وعشرين علم ههههههههههه علم
عدد التعليقات:15791
قلم الحقيقهالآن خلاص أبو جنوني وجنجوني صاده الفخ الأمني السعودي وسلط أضوائه الكاشفة نحوه وسيتم ملاحقته حتى القاء القبض عليه ومن ثم مصادرة السلاح الناري الذي بحوزته واذا كان مرخص أم لا غير السجن وربما الجلد .
حسنمنت قد السلاح لاتشيله
أبو فهديا ليت كان تأدب هو وربعه الله لا يبلانا الحمد لله الذي عافانا مما إبتلاهم به يا ليت والله من يسحبه منه ويضرب به على راسه لين يدوخ عشان يعرف ان الله حق
يالطيفهذا لاعاد يستلم سلاح فيه اسلحه الي تباع في محلات الاطفال عطوة واحد على حسابي قيمته خمسه وعشرون ريال لاتشرون له ابو سته وعشرين لا
عدد التعليقات:15791
قلم الحقيقهلو سلم من طقطقة الطيران وهي تطقطق على راسه والتي تجاوب معها ربعه وخوياه جنوني وجنجوني وحضرو عنده ماشفناه يرمي بالرشاش ويطلاق النيران ويدينها ترتعد في كل اتجاه.
الحقيقهالحبوب الحبوب الله لا يبلانا
ناصحالمفروض ان يطبق عليه الجزاء الصارم لأن اقتنا سلاح الرشاش او المسدس لايجيد حمله بالمدن حتى لو كان مرخصا ، فما الحال اذا لم يكن مرخصا ،يستحق السجن في كلا الحالتين ،،
خلدون***مانت قد السلاح دعه
برق⛈لاح في سماايسلّم الله ، اطلاق نار من سلاح كلاشنكوف على و ضعية أتماتيك ، احكم القبضة عليه يا راجل ، ايه دا كدت تعمل مجزرة بشريه .
مشعل العتيبيالأشكال دي متى تنقرض
أبو غيث - مكة المكرمةنهى صلى الله عليه وسلم عن الإشارة لمسلم بالسلاح و قال: (من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه) رواه مسلم.