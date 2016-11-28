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بالفيديو:شخص كاد أن يقتل الجميع بسلاح كلاشنكوف لحظة محاولته الاستعراض

28 نوفمبر, 2016 , 11:54 ص
بالفيديو:شخص كاد أن يقتل الجميع بسلاح كلاشنكوف لحظة محاولته الاستعراض
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صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه مواطن للحظات مروعة في إحدى المناسبات بعد محاولة أحد الأشخاص الاستعراض بسلاح كلانشكوف في فرح لتتحول المناسبة إلى هلع وخوف.

حيث يظهر في المقطع رجل يخرج من بين الحضور حاملاً سلاح كلاشنكوف وقام بإطلاق النار بيد واحدة، ولكن سقط السلاح من يده بشكل عمودي ونحو المتواجدين، ولولا لطف الله وحده لتحول المكان إلى مستنقع من الدماء.



تعليقات ( 38 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 38
    28 نوفمبر, 2016 , 13:51 م

    احمد

    يجب ان يترك مثل هؤلاء يعرضون حياة الناس للخطر نرجو من الشرطه القبض عليه
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  2. 37
    28 نوفمبر, 2016 , 13:51 م

    ياالله

    ممنوع كيف يستعرض في الحفل
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  3. 36
    28 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    عبدالسميع اللميع

    واخرتها والله اني مادريت
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  4. 35
    28 نوفمبر, 2016 , 13:21 م

    جاسم

    غريبه خنبوقه الاخونجي ماقال انه اخونجي ولا داعشي الله يجعلك الحكه في دبرك
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  5. 34
    28 نوفمبر, 2016 , 13:19 م

    الواوي

    الله ياخذ عمرك ياللحجي بغيت تجيب العيد الله يهبلك مصيبة
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  6. 33
    28 نوفمبر, 2016 , 13:18 م

    سائق التكسي

    الصفة السيئة في شعبنا هو الهياط..والدرباوية(اصبحن نخاف منهم في الشوارع)...ولو ينقرضون هذول..نعيش في راحة بال ... والحمدلله اخلاقنا عالية...
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  7. 32
    28 نوفمبر, 2016 , 13:16 م

    ذيب الخلا

    الرشاش على وضع التماتيك صعب يمسك بيد واحدة الله ستر
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  8. 31
    28 نوفمبر, 2016 , 13:14 م

    انشر التعليق

    ** الله يخسك
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  9. 30
    28 نوفمبر, 2016 , 13:11 م

    ..سعودي..

    المتجمعين واللي يطبلون أنحاشوا هربو 😂😂😂 معذورين > ياروح مابعدك روح
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  10. 29
    28 نوفمبر, 2016 , 13:11 م

    جبال سدير

    الله يهبلك ام مصيبة يا امبريري كيف ام سويت ارعبت ام جهالة
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  11. 28
    28 نوفمبر, 2016 , 13:05 م

    ماهو بصاحي وبعقله هذا مهايطي لازم تأدبه الدوله ارواح الناس ماهي رخيصه وبأي ذنب قتلت؟
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  12. 27
    28 نوفمبر, 2016 , 12:54 م

    محمد الغامدي

    لو توافرت بين ايدينا احصائية عن ضحايا حوادث السيارات والتفحيط ودلاخة بعض الاشخاص لوجدنا العدد اكبر بمرات مضاعفة من الوفيات الطبيعية والامراض القاتلة مثل السرطان . متى تتدخل الداخلية وتوقف هذا القتل
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  13. 26
    28 نوفمبر, 2016 , 12:54 م
    عدد التعليقات:372

    الديدحان

    اجلدوووووووووووووه اسجنوووووووووه ربوووووووووووه .
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  14. 25
    28 نوفمبر, 2016 , 12:52 م

    التاريخ

    مايدق خشوم هاالناس المنفلتة والمهايطية الا قانون صارم لاتهاون فية السلاح لامكان لة باالاماكن العامة كل من هب ودب حملة وارهب خلق الله بعدين ماسألت نفسك ياالمهايطي المنفلت اين ستقع الطلقات هذة قصة ثانية
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  15. 24
    28 نوفمبر, 2016 , 12:50 م

    الصادق

    في قمة الجهل ثواني تقلب الفرح الى حزن لاحول ولاقوة الا بالله
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  16. 23
    28 نوفمبر, 2016 , 12:48 م

    سر الليل

    ههههههههههههههههههه رمى وكنه ماصار شيء
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  17. 22
    28 نوفمبر, 2016 , 12:45 م

    سعد

    اقبضوا عليه و خلوه عبره لمن يعتبر
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  18. 21
    28 نوفمبر, 2016 , 12:41 م

    من جبل اجا العظيم

    يجب القبض علي الرجل الظالم ***
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  19. 20
    28 نوفمبر, 2016 , 12:41 م

    همسات

    يجب منعهم منعا باتا من هذه العاده في المناسبات ونطالب بسجنه وتغريمه ليدأب الجميع
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  20. 19
    28 نوفمبر, 2016 , 12:39 م

    ااببووححمموودد

    ننتظر من الجهات المختصة .. عمل اللازم ✋هذا ومن على شاكلته عاله على المجتمع ⁉
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  21. 18
    28 نوفمبر, 2016 , 12:38 م

    ابووليد11

    الاسلحه بيد المواطنين عيني عينك
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  22. 17
    28 نوفمبر, 2016 , 12:29 م

    الغريبه انه بعد فشله في استخدام السلاح رجع مره ثانية يهايط ( مستهتر يجب معاقبته بأقصى العقوبات)
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  23. 16
    28 نوفمبر, 2016 , 12:27 م

    مواطن سعودي

    لو كانت هناك عقوبة واضحة وصريحة لحملة السلاح والمهايطة فيه بحيث تكون تشمل الغرامة والسجن لمدة لاتقل عن عشر سنوات لاعفو فيها لأنتهت هذه الظاهرة المشينة
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  24. 15
    28 نوفمبر, 2016 , 12:25 م

    يمني عاشق الدمام

    مشعل العتيبي نزيد ماننقرض انقهر هيا هههههههه 😂😂😂😂
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  25. 14
    28 نوفمبر, 2016 , 12:24 م

    يمني عاشق الدمام

    كفوووووو عمنا رش رش 😂😂
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  26. 13
    28 نوفمبر, 2016 , 12:20 م

    الحقباني

    علم هههه يالطيف هذا لاعاد يستلم سلاح فيه اسلحه الي تباع في محلات الاطفال عطوة واحد على حسابي قيمته خمسه وعشرون ريال لاتشرون له ابو سته وعشرين علم ههههههههههه علم
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  27. 12
    28 نوفمبر, 2016 , 12:20 م
    عدد التعليقات:15791

    قلم الحقيقه

    الآن خلاص أبو جنوني وجنجوني صاده الفخ الأمني السعودي وسلط أضوائه الكاشفة نحوه وسيتم ملاحقته حتى القاء القبض عليه ومن ثم مصادرة السلاح الناري الذي بحوزته واذا كان مرخص أم لا غير السجن وربما الجلد .
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  28. 11
    28 نوفمبر, 2016 , 12:18 م

    حسن

    منت قد السلاح لاتشيله
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  29. 10
    28 نوفمبر, 2016 , 12:18 م

    أبو فهد

    يا ليت كان تأدب هو وربعه الله لا يبلانا الحمد لله الذي عافانا مما إبتلاهم به يا ليت والله من يسحبه منه ويضرب به على راسه لين يدوخ عشان يعرف ان الله حق
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  30. 9
    28 نوفمبر, 2016 , 12:18 م

    يالطيف

    هذا لاعاد يستلم سلاح فيه اسلحه الي تباع في محلات الاطفال عطوة واحد على حسابي قيمته خمسه وعشرون ريال لاتشرون له ابو سته وعشرين لا
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  31. 8
    28 نوفمبر, 2016 , 12:13 م
    عدد التعليقات:15791

    قلم الحقيقه

    لو سلم من طقطقة الطيران وهي تطقطق على راسه والتي تجاوب معها ربعه وخوياه جنوني وجنجوني وحضرو عنده ماشفناه يرمي بالرشاش ويطلاق النيران ويدينها ترتعد في كل اتجاه.
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  32. 7
    28 نوفمبر, 2016 , 12:12 م

    الحقيقه

    الحبوب الحبوب الله لا يبلانا
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  33. 6
    28 نوفمبر, 2016 , 12:10 م

    ناصح

    المفروض ان يطبق عليه الجزاء الصارم لأن اقتنا سلاح الرشاش او المسدس لايجيد حمله بالمدن حتى لو كان مرخصا ، فما الحال اذا لم يكن مرخصا ،يستحق السجن في كلا الحالتين ،،
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  34. 5
    28 نوفمبر, 2016 , 12:04 م

    خلدون

    ***مانت قد السلاح دعه
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  35. 4
    28 نوفمبر, 2016 , 12:02 م

    الفخر لمن صنع السلاح ولاعزاء للمهايطيه
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  36. 3
    28 نوفمبر, 2016 , 12:00 م

    برق⛈لاح في سمااي

    سلّم الله ، اطلاق نار من سلاح كلاشنكوف على و ضعية أتماتيك ، احكم القبضة عليه يا راجل ، ايه دا كدت تعمل مجزرة بشريه .
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  37. 2
    28 نوفمبر, 2016 , 11:59 ص

    مشعل العتيبي

    الأشكال دي متى تنقرض
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  38. 1
    28 نوفمبر, 2016 , 11:56 ص

    أبو غيث - مكة المكرمة

    نهى صلى الله عليه وسلم عن الإشارة لمسلم بالسلاح و قال: (من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه) رواه مسلم.
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