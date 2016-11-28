بالفيديو:شخص كاد أن يقتل الجميع بسلاح كلاشنكوف لحظة محاولته الاستعراض

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه مواطن للحظات مروعة في إحدى المناسبات بعد محاولة أحد الأشخاص الاستعراض بسلاح كلانشكوف في فرح لتتحول المناسبة إلى هلع وخوف.

حيث يظهر في المقطع رجل يخرج من بين الحضور حاملاً سلاح كلاشنكوف وقام بإطلاق النار بيد واحدة، ولكن سقط السلاح من يده بشكل عمودي ونحو المتواجدين، ولولا لطف الله وحده لتحول المكان إلى مستنقع من الدماء.