3 نبوءات مثيرة لضاحي خلفان عن مصر.. تعرف عليها!

صحيفة المرصد: تنبأ رئيس شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، أن تتساوى قيمة الجنيه المصري مع الدولار خلال الـ10 سنوات القادمة.

وأكد خلفان، عبر تغريدات له عبر “تويتر”: “البترول والغاز غير المكتشف في مصر هائل وستذكرون ما أقول لكم” مضيفًا: “بلد بين بلدين بتروليين السعودية وليبيا ازاي يكون البترول قليل؟ فيه مش ممكن.

وتابع:”تجار الجنية المصري في السوق السوداء ستكون سنواتهم القادمة سوداء…فتعويم الجنيه المصري سيغرقهم…3 إلى 4 سنوات وتنتظم الأمور”.

وأشاد رئيس شرطة دبي السابق بقرار رفع الدعم عن الوقود الذي تنوي الحكومة القيام به كونه يعود بالنفع الأشمل على موازنة الدولة.. قرار صح 98%، على حد قوله.