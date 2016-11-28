صحيفة المرصد: تنبأ رئيس شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، أن تتساوى قيمة الجنيه المصري مع الدولار خلال الـ10 سنوات القادمة.
وأكد خلفان، عبر تغريدات له عبر “تويتر”: “البترول والغاز غير المكتشف في مصر هائل وستذكرون ما أقول لكم” مضيفًا: “بلد بين بلدين بتروليين السعودية وليبيا ازاي يكون البترول قليل؟ فيه مش ممكن.
وتابع:”تجار الجنية المصري في السوق السوداء ستكون سنواتهم القادمة سوداء…فتعويم الجنيه المصري سيغرقهم…3 إلى 4 سنوات وتنتظم الأمور”.
وأشاد رئيس شرطة دبي السابق بقرار رفع الدعم عن الوقود الذي تنوي الحكومة القيام به كونه يعود بالنفع الأشمل على موازنة الدولة.. قرار صح 98%، على حد قوله.
3 نبوءات مثيرة لضاحي خلفان عن مصر.. تعرف عليها!
صحيفة المرصد: تنبأ رئيس شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، أن تتساوى قيمة الجنيه المصري مع الدولار خلال الـ10 سنوات القادمة.
تعليقات ( 36 )
غرم اللهمصر ممكن ينعدل حالها اذا رجعت النظام الملكي وابتعد العسكر عن الحكم وهذا ينطبق على العراق وليبيا وايران
بينينيمدحون**
sar-al-saتنبؤات عاطفيه وله حق فيها ولكن مصر وتمون الاغذيه معايشه منذ الانقلاب على الملكيه وما من زائر لمصر على الاقل الا شراء بعض مايريد بالتقنيط وبواسطه مخول شراء مصري ولم يتغير شيء مع تزايد السكان وضعف الثقه
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتبياع كلام .. اجل بعد عشر سنوات ههههههه .. ان شاء الله ينصلح حال مصر العربية بعد ان يزال عن كاهلها طبقة الفاسد والافساد منذ ان وصل زمرة الانقلاب الطواغيت العسكر للحكم والمعيشة بالحضيض
ارز 👊 نجدفقط انبه بعدم تكرار كلمة نبوءة ..وهذا للجميع ولتأكد اسألوا طلبة العلم والله أعلم
عدد التعليقات:283
الصميلخلفان أول مرة أعرف أنك قارئة فنجان
ما اعرف احيان الاقيك برا الطريقعليك طلعات غريبة صح انك تكره الاخوان كثيرا وهذا مقبول لكن ان تؤيد من يؤيد قتل السنة وشعب سوريا فهذا ما لا نفهمه ونتمنى ان يكون رأيك انت فقط.
عدد التعليقات:6007
المنتصر باللهضاحي خلفان وتوفيق عكوشه نفس الطينه يضربون في المندل كهان آخر زمن هههههههههااااااي
عدد التعليقات:6007
المنتصر باللهفي ذمتي ذمه لو عند مصر مال قارون والمحيط الهادي نفط لها خاص لا يتغير شي بل العكس يرتفع النهب والسرق والاختلاس وصفقات الاسلحه الوهميه ويكتب أرض المطار في إسمه ويستاجره ويبيعه على نفسه 10 مرات ووووووووو
عدد التعليقات:6007
المنتصر باللهإكتشاف النفط والغاز ليس دليل على خير وهناك دول عندها نفط وغاز وشعبها مشرد مثال على ذلك العراق وسوريا وليبيا واليمن والجزائر وعندها عجز في الموازنة تريليونات ومعدل الجريمه مرتفع والفساد حدث ولا حرج علم
يحيىاقول والله اضاهر منت بعيد عن ميزو
محمدهذالرجل خفيف اومستخف ماتلاحضون الله لنا وله هادي
سلطانايه تذكرت الرجال ابو حديده اللي يصنت او يتنبأ عن وجود ماء تحت الارض بواسطة قضيب من حديد اذا هذا ينفع للنبوءات البتروليه علشان يستخدم بالدول التي تفتقر الى البترول ليه لا تقنيه قديمه ورخيصه
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر18 وهابي سابق ماسبب استماتة ضاحي خلفان في الدفاع عن مصر السيسي (( نفس سبب استماتة الاخوان في الإساءة لمصر وغيرها ممن ليسوا على المنهج ))
سلطاننسيت يا سعادة الفريق البحرين بوسط دول متروسه بترول و بترولها قليل والاردن بين السعوديه والعراق تقريبا ومافيها الا فوسفات مايمشي الحال زين
وهابي سابقماسبب استماتة ضاحي خلفان في الدفاع عن مصر السيسي***
سلطانالمفروض يرقونه لوزير بترول او تخطيط بس باقي يتنبأ عن زراعة القطن المنحدره في مصر وكذلك اذا فيه كنوز للفراعنه تحت الارض وعن المخلوقات الفضائيه و عن المركبه الامريكيه كرياستي على المريخ اذا تحتاج توضيب
loovivoolتنبؤات وإلا مخبارات ؟
عاشق مصر 1لاشك ان مصر تملك مقومات الدولة العظيمة بترول وغاز ومياه واراض خصبة ويد عاملة ولكن تحتاج قيادة مخلصة ونزيهة
العنزيتعليق مخالف
ليبراليتعليق مخالف
فيلم الجزيرةتنبأ الخير لمصر .. اللهم عم خيرك على بلاد المسلمين
فيلم الجزيرةيفرحون لكل ما يسيء لمصر !!
ههههههليش مايتنباء عن جزر الامارت !
البوجييا زينك وأنت ساكت
حسنولله ماعندك ماعند جدتي
الراصدتعليق مخالف
برق⛈لاح في سماايكيف يعيش المواطن اذا كان راتبه لأيفي بقوا يومه
aliكلام فاضي عيب الانسان ان يعطي عقله لغيرة ويصدق أي شي
سعودي🇸🇦وافتخرتنبأ صار يتنبا هههههههه ماشاء الله سياسه واقتصاد وجلوجيا ههههه لو عملت مذكرات ضابط شرطه وتكتب عن القضايا والجرايم التي اكتشفتها وحيل المجرمين والحراميه يكون افضل
انوسالحب للمصر من أهل الإمارات والسعودية هم أساس للإخوة الحقيقية حفظ اللة الأمة من كلاب النار والمتامرين
عبداللهتعليق مخالف