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3 نبوءات مثيرة لضاحي خلفان عن مصر.. تعرف عليها!

28 نوفمبر, 2016 , 11:22 ص
3 نبوءات مثيرة لضاحي خلفان عن مصر.. تعرف عليها!
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صحيفة المرصد: تنبأ رئيس شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، أن تتساوى قيمة الجنيه المصري مع الدولار خلال الـ10 سنوات القادمة.
وأكد خلفان، عبر تغريدات له عبر “تويتر”: “البترول والغاز غير المكتشف في مصر هائل وستذكرون ما أقول لكم” مضيفًا: “بلد بين بلدين بتروليين السعودية وليبيا ازاي يكون البترول قليل؟ فيه مش ممكن.
وتابع:”تجار الجنية المصري في السوق السوداء ستكون سنواتهم القادمة سوداء…فتعويم الجنيه المصري سيغرقهم…3 إلى 4 سنوات وتنتظم الأمور”.
وأشاد رئيس شرطة دبي السابق بقرار رفع الدعم عن الوقود الذي تنوي الحكومة القيام به كونه يعود بالنفع الأشمل على موازنة الدولة.. قرار صح 98%، على حد قوله.



تعليقات ( 36 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 36
    28 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    غرم الله

    مصر ممكن ينعدل حالها اذا رجعت النظام الملكي وابتعد العسكر عن الحكم وهذا ينطبق على العراق وليبيا وايران
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  2. 35
    28 نوفمبر, 2016 , 14:01 م

    بينين

    يمدحون**
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  3. 34
    28 نوفمبر, 2016 , 13:58 م

    sar-al-sa

    تنبؤات عاطفيه وله حق فيها ولكن مصر وتمون الاغذيه معايشه منذ الانقلاب على الملكيه وما من زائر لمصر على الاقل الا شراء بعض مايريد بالتقنيط وبواسطه مخول شراء مصري ولم يتغير شيء مع تزايد السكان وضعف الثقه
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  4. 33
    28 نوفمبر, 2016 , 13:39 م

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    بياع كلام .. اجل بعد عشر سنوات ههههههه .. ان شاء الله ينصلح حال مصر العربية بعد ان يزال عن كاهلها طبقة الفاسد والافساد منذ ان وصل زمرة الانقلاب الطواغيت العسكر للحكم والمعيشة بالحضيض
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  5. 32
    28 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    ارز 👊 نجد

    فقط انبه بعدم تكرار كلمة نبوءة ..وهذا للجميع ولتأكد اسألوا طلبة العلم والله أعلم
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  6. 31
    28 نوفمبر, 2016 , 13:31 م
    عدد التعليقات:283

    الصميل

    خلفان أول مرة أعرف أنك قارئة فنجان
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  7. 30
    28 نوفمبر, 2016 , 13:22 م

    ما اعرف احيان الاقيك برا الطريق

    عليك طلعات غريبة صح انك تكره الاخوان كثيرا وهذا مقبول لكن ان تؤيد من يؤيد قتل السنة وشعب سوريا فهذا ما لا نفهمه ونتمنى ان يكون رأيك انت فقط.
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  8. 29
    28 نوفمبر, 2016 , 13:21 م

    وصار الهندي محلل اقتصادي وتجيه تنبؤات مستقبليه اقول يا سوداء اليمامة على شحم يا دجال
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  9. 28
    28 نوفمبر, 2016 , 13:00 م

    هذا خلفان ** من حبه في الفراعنة تجيه أضغاث أحلام وكوابيس يفكرها نبوءات وجه خلفان لا يمكن يطلع من وراه إلا الفقر والشر .
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  10. 27
    28 نوفمبر, 2016 , 12:55 م
    عدد التعليقات:6007

    المنتصر بالله

    ضاحي خلفان وتوفيق عكوشه نفس الطينه يضربون في المندل كهان آخر زمن هههههههههااااااي
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  11. 26
    28 نوفمبر, 2016 , 12:50 م
    عدد التعليقات:6007

    المنتصر بالله

    في ذمتي ذمه لو عند مصر مال قارون والمحيط الهادي نفط لها خاص لا يتغير شي بل العكس يرتفع النهب والسرق والاختلاس وصفقات الاسلحه الوهميه ويكتب أرض المطار في إسمه ويستاجره ويبيعه على نفسه 10 مرات ووووووووو
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  12. 25
    28 نوفمبر, 2016 , 12:42 م
    عدد التعليقات:6007

    المنتصر بالله

    إكتشاف النفط والغاز ليس دليل على خير وهناك دول عندها نفط وغاز وشعبها مشرد مثال على ذلك العراق وسوريا وليبيا واليمن والجزائر وعندها عجز في الموازنة تريليونات ومعدل الجريمه مرتفع والفساد حدث ولا حرج علم
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  13. 24
    28 نوفمبر, 2016 , 12:41 م

    تحليل العجايز !!!ههههههههه قال دوله تقع بين السعوديه وليبيا لازم يكون فيها بترول !!!!!!!
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  14. 23
    28 نوفمبر, 2016 , 12:33 م

    يحيى

    اقول والله اضاهر منت بعيد عن ميزو
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  15. 22
    28 نوفمبر, 2016 , 12:25 م

    محمد

    هذالرجل خفيف اومستخف ماتلاحضون الله لنا وله هادي
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  16. 21
    28 نوفمبر, 2016 , 12:18 م

    سلطان

    ايه تذكرت الرجال ابو حديده اللي يصنت او يتنبأ عن وجود ماء تحت الارض بواسطة قضيب من حديد اذا هذا ينفع للنبوءات البتروليه علشان يستخدم بالدول التي تفتقر الى البترول ليه لا تقنيه قديمه ورخيصه
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  17. 20
    28 نوفمبر, 2016 , 12:17 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    18 وهابي سابق ماسبب استماتة ضاحي خلفان في الدفاع عن مصر السيسي (( نفس سبب استماتة الاخوان في الإساءة لمصر وغيرها ممن ليسوا على المنهج ))
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  18. 19
    28 نوفمبر, 2016 , 12:14 م

    سلطان

    نسيت يا سعادة الفريق البحرين بوسط دول متروسه بترول و بترولها قليل والاردن بين السعوديه والعراق تقريبا ومافيها الا فوسفات مايمشي الحال زين
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  19. 18
    28 نوفمبر, 2016 , 12:14 م

    وهابي سابق

    ماسبب استماتة ضاحي خلفان في الدفاع عن مصر السيسي***
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  20. 17
    28 نوفمبر, 2016 , 12:08 م

    سلطان

    المفروض يرقونه لوزير بترول او تخطيط بس باقي يتنبأ عن زراعة القطن المنحدره في مصر وكذلك اذا فيه كنوز للفراعنه تحت الارض وعن المخلوقات الفضائيه و عن المركبه الامريكيه كرياستي على المريخ اذا تحتاج توضيب
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  21. 16
    28 نوفمبر, 2016 , 12:08 م

    loovivool

    تنبؤات وإلا مخبارات ؟
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  22. 15
    28 نوفمبر, 2016 , 12:02 م

    عاشق مصر 1

    لاشك ان مصر تملك مقومات الدولة العظيمة بترول وغاز ومياه واراض خصبة ويد عاملة ولكن تحتاج قيادة مخلصة ونزيهة
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  23. 14
    28 نوفمبر, 2016 , 11:58 ص

    العنزي

    تعليق مخالف
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  24. 13
    28 نوفمبر, 2016 , 11:50 ص

    ليبرالي

    تعليق مخالف
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  25. 12
    28 نوفمبر, 2016 , 11:49 ص

    فيلم الجزيرة

    تنبأ الخير لمصر .. اللهم عم خيرك على بلاد المسلمين
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  26. 11
    28 نوفمبر, 2016 , 11:48 ص

    فيلم الجزيرة

    يفرحون لكل ما يسيء لمصر !!
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  27. 10
    28 نوفمبر, 2016 , 11:47 ص

    هههههه

    ليش مايتنباء عن جزر الامارت !
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  28. 9
    28 نوفمبر, 2016 , 11:46 ص

    البوجي

    يا زينك وأنت ساكت
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  29. 8
    28 نوفمبر, 2016 , 11:41 ص

    حسن

    ولله ماعندك ماعند جدتي
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  30. 7
    28 نوفمبر, 2016 , 11:37 ص

    الراصد

    تعليق مخالف
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  31. 6
    28 نوفمبر, 2016 , 11:36 ص

    برق⛈لاح في سمااي

    كيف يعيش المواطن اذا كان راتبه لأيفي بقوا يومه
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  32. 5
    28 نوفمبر, 2016 , 11:36 ص

    ali

    كلام فاضي عيب الانسان ان يعطي عقله لغيرة ويصدق أي شي
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  33. 4
    28 نوفمبر, 2016 , 11:35 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    تنبأ صار يتنبا هههههههه ماشاء الله سياسه واقتصاد وجلوجيا ههههه لو عملت مذكرات ضابط شرطه وتكتب عن القضايا والجرايم التي اكتشفتها وحيل المجرمين والحراميه يكون افضل
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  34. 3
    28 نوفمبر, 2016 , 11:32 ص

    انوس

    الحب للمصر من أهل الإمارات والسعودية هم أساس للإخوة الحقيقية حفظ اللة الأمة من كلاب النار والمتامرين
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  35. 2
    28 نوفمبر, 2016 , 11:29 ص

    عبدالله

    تعليق مخالف
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  36. 1
    28 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص

    سياسي واقتصادي ايضا..... شيء رائع في هذا الشخص ليس كقناه الزفت الاخوانيه كلها تحريض في تحريض
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