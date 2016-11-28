صحيفة المرصد: استنكر الإعلامي الأردني ياسر أبو هلالة، مدير شبكة قنوات الجزيرة القطرية، هجوم وسائل الإعلام على فيلم “العساكر.. حكايات التجنيد الإجباري في مصر” الذي أنتجته القناة، وبثته مساء أمس الأحد.
وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال أبو هلالة:” الجزيرة سبق وأن كشفت الجرائم التي تعرض لها أسرى الجيش المصري على يد الجيش الإسرائيلي، ووثقت بطولاته في أكتوبر، وأبرزت رموزه كالشاذلي وغيره،ووثقنا مجازر الحرس الجمهوري ورابعة، وظيفة الإعلام التأريخ والتوثيق وليس التمجيد ولا التخوين”.
أول تعليق لمدير شبكة الجزيرة حول فيلم “العساكر”
صحيفة المرصد: استنكر الإعلامي الأردني ياسر أبو هلالة، مدير شبكة قنوات الجزيرة القطرية، هجوم وسائل الإعلام على فيلم “العساكر.. حكايات التجنيد الإجباري في مصر” الذي أنتجته القناة، وبثته مساء أمس الأحد.
تعليقات ( 54 )
البرققناتك يابوهلاله قناة فتنة وخطها يسير في تقسيم الدول العربية باعلامكم الهابط تقسمت العراق ولبنان وفلسطين والسودان وسوريا واليمن وليبيا ولكم فترة تستهدفوا مصر العروبة وبلاد الحرمين ولكن خبتم وخاب مسعاكم
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتالفلم جعل اذناب الانقلابيين من الليبروجامية يتخبطون ههههههههههه .. هكذا يكون العمل الجاد
بن عونترى معظم الناس ما يتابعوا قناتك متابعي المرصد اعلى من اللي يتابعوا قناتك وانا اراهن على ذلك سويت فلم ودبلجة وشاهدته لحالك 😂😂😂😂
متابعكنا نتمنى ان توثق قناتكم كيف تم الاطاحة بصدام حسين وبالقذافي وتقصف الدول الاسلامية من قاعدة السيلية وبعد ذلك نقبل راسك ونشهد لك بالحياد
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتلم تستطيع قنوات التطبيل لزمرة الانقلاب ان تغطي ولو جزء يسير مما تقوم به قناة الجزيرة..فإنتاج فلم واحد لهذه القناة كفيل بأن ينتزع جهد سنوات لقنوات الانقلابيين التي تقوم على التدليس والكذب بكل نقولاتها
سواق وايت مويةعلى الإعلام المصري أن يكون أكثر ( حرية ) و ( حيادية ) فقد ولى زمن التطبيل و ( النفاق ) فكان من الواجب عليه أن يسبق الجزيرة في عرض حال هؤلاء المجندين !!
سواق وايت مويةمن المؤسف أن ترى في هذا الفلم مجندين ( ينظفون ) مطاعم وبوفيهات ويجمعون القمامة بينما ( سيناء ) بحاجة إلى مزيد من الجنود لمحاربة ( الخارجين عن النظام )
سواق وايت مويةفلم يستحق جائزة الأوسكار فلم يكشف كما يقال ( المستخبى )
سواق وايت مويةت ( 38 ) أسأل العبرية و mbc و Lbc و الخليجية
عدد التعليقات:283
الصميلالجزيرة إلى الأمام سر ماعليك من إعلام الصرف الصحي وإلى مزيد من كشف الحقائق
كنتم خير امةالسياسيين والسياسيات والفنانيين والفنانات والاعلاميين والاعلاميات والرياضيين والرياضيات ومشائخ الازهر و السيد المحافظ والمواصلات واقفه والستات بتزغرد ... كلهم على الجزيرة وعلى فيلم .. ههههههه
عدد التعليقات:13929
برق الحرم((((على ادارة نايل سات التفكير في صف الجزيرة مع قناة المنار المجوسية .... البشير بالامسفي السودان اوقف بث قناة أم درمان دون سبق انذار))))
محقإلى سامية تعليق 36 ماأكثر بني علمان والروافض المجوس بنفاقهم حين تعدهم لكنهم في النائبات خونة
عدد التعليقات:13929
برق الحرم((( نريد فيلم وثائقي يكشف مايدور في قاعدة العديد القريبة جدا من الخنزيرة اقلها التعامل مع العلم القطري ))))
محقابغى أفهم اش معنى مايحطو مدراء القنوات الخليجية الشهيرة من نفس مواطنيها لماذا ابو شكيم يضعوه مدير في الشركة في القناة في المبيعات في الإعلان والتسويق أريد سبب مقنع
عدد التعليقات:13929
برق الحرم(((( فيلمهم سوف يلحق بمظاهراتهم االاخيرة ..... مارأيكم ان تتدخل حقوق الانسان المدنية في طريقة اعداد وتدريب العسكر ... بالطبع لن يمارسون ذلك الا مع الجيوش العربية غيرها اتحداهم التعرض لها ))))
عدد التعليقات:1115
ساميةما أكثر الإخونجٓ حين تعدهم 👹👹👹لكنهم في الإنصااااف قليلُ 😇😂😂
عدد التعليقات:372
الديدحاناجلدهم . اعرض جميع فضائح مصر. بتوع الرز .
انوساعلمو أن محاولتكم هدم الجيوش لن يسمح لكم جيش مصر وجيش المملكة بالعبث وانتظرو حسابكم عسير ولن يرحمكم الجيش المصري والسعودي فهم علي قلب رجل واحد مهما فعلتم من إشاعة الدسائس والفتن
جلوإلى الأمام أيتها الجزيرة لا يهمك سفاسف القوم والسفلة والمنحطين
88للاسف الاعلام العربي وظيفته التمجيد و التمجيد و التمجيد ثم التخوين
عدد التعليقات:1115
ساميةالمفروض انه ذكر سبب استقصادهم لجيش مصر بالذات دونا عن باقي جيوش العالم لكنه عمد للتدليس ككل الإخونجية والحقيقة واضحة كالشمس انتم قناة ***والله يرد كيدكم على قناتكم ***
نايـــف الـــعنزيكفو يابو هلالة
ما قدمته الجزيرة لا يعادل ربع الربع مما قدمه الإعلام المصريعلينا وعلى قيادتنا اولا ثم على دول الخليج باستثناء عمان وعلى ما تقوم به حاليا الصحف والتلفاز وغيرها من تهجم على القيادة القطرية ***الشتائم التي لا تصدر الا من حاقد وكلها ممنهجة من قبل الاستخبارات.
الفيلم كان يتحدث عن تجنيد وتدريب وخلل في ذلكلكن أن يتطاول الإعلام المصري على القيادة القطرية الشقيقة بطريقة قذرة لا يقبلها إنسان هذا الشيء مرفوض فما دخل القيادة بوسيلة إعلامية اذا كان لها دخل فما بدر من الاعلام المصري تجاهنا وتجاه قطر ممنهج.
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرمن القادم الذي سيبرر من اعلامي الجزيرة (( ننتظر ))
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرهبة المصريين في وجه الجزيرة قلبت السحر على الساحر
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحريا فرحة ما تمت
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرالرهاب بدأ يدب في اعلامي الجزيرة وكل من تورط في هذا الفيلم
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرفي وضع لا يحسدون علية (( ردة فعل شعبية في كل البلدان العربية )) أن لا إساءة لمصر وجيشها وأجنادها
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحريبدو أن الهاشتاقات المصرية وترنداتها ضد الجزيرة أتت أكلها
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحربرر !! برر !! بين بين !! وضح وضح !! الرياح تدفع خلف الاتجاه
ابوخالد الدمامهذا فلم عادي ، المصريون لهم فتره طويله وهم يسيؤون لسمو الامير تميم ووالدته والاسره الحاكمه بكل *** المعروفه عنهم ولم ترد قطر على ***ابداً لأنهم أرقى من ***الاعلام المصري
ساميةنشكر الجزيرة على فضح العسكر
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرمن التالي في التعليق (( ليبرر ))
شو هاضلا فض فوك يا ابو هلالة و الانقلابيين يخشون من فضح او توثيق جرائمهم لانه في حالة قيام انتخابات نزيهة سوف يتم ملاحقتهم و الشنق لكل واحد منهم من لغاليغو.
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر62 فيلم العساكر ناجح بكل المقاييس (( التي تبحث عنها حاكمية خوارج قطب وسرور حيث استباحة دماء رجال الامن الواقفون أم تحقيق الغاية ))
انوسانتهي الدرس ***لن نسمح لكم بإهانة الجيش المصري وحسابكم قادم وعسير انتظرو مهما كانت الدويلة التي تمولكم فإن للصبر حدود وسيكون الرد قاسي
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرهل يقبل مواطن مسلم عربي أن يساء لجيشه ؟!!
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر(( بشرة خير )) يبدوا أن دولا معتبرة تدخلت ؟!
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرلم يبقى الا ***منصور
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحربدأوا يبررون والبعض يذكر أنه يحترم الجيش المصري
فيلم الجزيرة (( انقلاب السحر ))لم يبقى أحد من منسوبي الجزيرة الا وبرر للفيلم على أن لا إساءة
فيلم الجزيرة (( انقلاب السحر ))يبدو أن السحر أنقلب على الساحر
صور مع تحيهانا شفت الفلم العسكر أصرح يكتب لكم يا الجزيره في تاريخ من ذهب
فيلم الجزيرةالاخوان لا آمان لهم
عدد التعليقات:15791
قلم الحقيقهتعليق مخالف
برق⛈لاح في سماايشرحك سرى ي باشا عندكو و عندنا خير
برق⛈لاح في سماايشرحك سرى ي باشا