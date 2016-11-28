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أول تعليق لمدير شبكة الجزيرة حول فيلم “العساكر”

28 نوفمبر, 2016 , 11:36 ص
أول تعليق لمدير شبكة الجزيرة حول فيلم “العساكر”
  • 2٬811
  • 54
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صحيفة المرصد: استنكر الإعلامي الأردني ياسر أبو هلالة، مدير شبكة قنوات الجزيرة القطرية، هجوم وسائل الإعلام على فيلم “العساكر.. حكايات التجنيد الإجباري في مصر” الذي أنتجته القناة، وبثته مساء أمس الأحد.
وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال أبو هلالة:” الجزيرة سبق وأن كشفت الجرائم التي تعرض لها أسرى الجيش المصري على يد الجيش الإسرائيلي، ووثقت بطولاته في أكتوبر، وأبرزت رموزه كالشاذلي وغيره،ووثقنا مجازر الحرس الجمهوري ورابعة، وظيفة الإعلام التأريخ والتوثيق وليس التمجيد ولا التخوين”.
ffff



تعليقات ( 54 )

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  1. 54
    28 نوفمبر, 2016 , 14:02 م

    من يوم ما عرفنا قناة الجزيرة وبدأ معها الخميني ثم حرب إيران والعراق ثم حرب الخليج ثم تدخل إيران في دول الخليج ثم الربيع العبري اﻹخواني وحرب وتدخل امريكا في أفغانستان والعراق وآخرها سوريا. تاريخ اسود
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  2. 53
    28 نوفمبر, 2016 , 13:59 م

    البرق

    قناتك يابوهلاله قناة فتنة وخطها يسير في تقسيم الدول العربية باعلامكم الهابط تقسمت العراق ولبنان وفلسطين والسودان وسوريا واليمن وليبيا ولكم فترة تستهدفوا مصر العروبة وبلاد الحرمين ولكن خبتم وخاب مسعاكم
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  3. 52
    28 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    الفلم جعل اذناب الانقلابيين من الليبروجامية يتخبطون ههههههههههه .. هكذا يكون العمل الجاد
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  4. 51
    28 نوفمبر, 2016 , 13:56 م

    الظاهر خوارج العصر اﻹخوانج بدأوا يخسرون أتباعهم الذين يقتلون جنود مصر في سيناء بسبب إقامة دولة إخوانيه في سيناء مع إسرائيل كم اعترفت كلينتون في كتابها ولهذا يشعللون بين الجنود وقياداتهم لينضموا لﻹخوان
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  5. 50
    28 نوفمبر, 2016 , 13:54 م

    بن عون

    ترى معظم الناس ما يتابعوا قناتك متابعي المرصد اعلى من اللي يتابعوا قناتك وانا اراهن على ذلك سويت فلم ودبلجة وشاهدته لحالك 😂😂😂😂
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  6. 49
    28 نوفمبر, 2016 , 13:52 م

    متابع

    كنا نتمنى ان توثق قناتكم كيف تم الاطاحة بصدام حسين وبالقذافي وتقصف الدول الاسلامية من قاعدة السيلية وبعد ذلك نقبل راسك ونشهد لك بالحياد
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  7. 48
    28 نوفمبر, 2016 , 13:48 م

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    لم تستطيع قنوات التطبيل لزمرة الانقلاب ان تغطي ولو جزء يسير مما تقوم به قناة الجزيرة..فإنتاج فلم واحد لهذه القناة كفيل بأن ينتزع جهد سنوات لقنوات الانقلابيين التي تقوم على التدليس والكذب بكل نقولاتها
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  8. 47
    28 نوفمبر, 2016 , 13:48 م

    سواق وايت موية

    على الإعلام المصري أن يكون أكثر ( حرية ) و ( حيادية ) فقد ولى زمن التطبيل و ( النفاق ) فكان من الواجب عليه أن يسبق الجزيرة في عرض حال هؤلاء المجندين !!
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  9. 46
    28 نوفمبر, 2016 , 13:41 م

    سواق وايت موية

    من المؤسف أن ترى في هذا الفلم مجندين ( ينظفون ) مطاعم وبوفيهات ويجمعون القمامة بينما ( سيناء ) بحاجة إلى مزيد من الجنود لمحاربة ( الخارجين عن النظام )
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  10. 45
    28 نوفمبر, 2016 , 13:38 م

    سواق وايت موية

    فلم يستحق جائزة الأوسكار فلم يكشف كما يقال ( المستخبى )
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  11. 44
    28 نوفمبر, 2016 , 13:34 م

    سواق وايت موية

    ت ( 38 ) أسأل العبرية و mbc و Lbc و الخليجية
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  12. 43
    28 نوفمبر, 2016 , 13:29 م
    عدد التعليقات:283

    الصميل

    الجزيرة إلى الأمام سر ماعليك من إعلام الصرف الصحي وإلى مزيد من كشف الحقائق
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  13. 42
    28 نوفمبر, 2016 , 13:16 م

    كنتم خير امة

    السياسيين والسياسيات والفنانيين والفنانات والاعلاميين والاعلاميات والرياضيين والرياضيات ومشائخ الازهر و السيد المحافظ والمواصلات واقفه والستات بتزغرد ... كلهم على الجزيرة وعلى فيلم .. ههههههه
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  14. 41
    28 نوفمبر, 2016 , 13:15 م
    عدد التعليقات:13929

    برق الحرم

    ((((على ادارة نايل سات التفكير في صف الجزيرة مع قناة المنار المجوسية .... البشير بالامسفي السودان اوقف بث قناة أم درمان دون سبق انذار))))
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  15. 40
    28 نوفمبر, 2016 , 13:13 م

    محق

    إلى سامية تعليق 36 ماأكثر بني علمان والروافض المجوس بنفاقهم حين تعدهم لكنهم في النائبات خونة
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  16. 39
    28 نوفمبر, 2016 , 13:09 م
    عدد التعليقات:13929

    برق الحرم

    ((( نريد فيلم وثائقي يكشف مايدور في قاعدة العديد القريبة جدا من الخنزيرة اقلها التعامل مع العلم القطري ))))
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  17. 38
    28 نوفمبر, 2016 , 13:09 م

    محق

    ابغى أفهم اش معنى مايحطو مدراء القنوات الخليجية الشهيرة من نفس مواطنيها لماذا ابو شكيم يضعوه مدير في الشركة في القناة في المبيعات في الإعلان والتسويق أريد سبب مقنع
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  18. 37
    28 نوفمبر, 2016 , 13:06 م
    عدد التعليقات:13929

    برق الحرم

    (((( فيلمهم سوف يلحق بمظاهراتهم االاخيرة ..... مارأيكم ان تتدخل حقوق الانسان المدنية في طريقة اعداد وتدريب العسكر ... بالطبع لن يمارسون ذلك الا مع الجيوش العربية غيرها اتحداهم التعرض لها ))))
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  19. 36
    28 نوفمبر, 2016 , 13:05 م
    عدد التعليقات:1115

    سامية

    ما أكثر الإخونجٓ حين تعدهم 👹👹👹لكنهم في الإنصااااف قليلُ 😇😂😂
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  20. 35
    28 نوفمبر, 2016 , 12:59 م
    عدد التعليقات:372

    الديدحان

    اجلدهم . اعرض جميع فضائح مصر. بتوع الرز .
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  21. 34
    28 نوفمبر, 2016 , 12:58 م

    انوس

    اعلمو أن محاولتكم هدم الجيوش لن يسمح لكم جيش مصر وجيش المملكة بالعبث وانتظرو حسابكم عسير ولن يرحمكم الجيش المصري والسعودي فهم علي قلب رجل واحد مهما فعلتم من إشاعة الدسائس والفتن
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  22. 33
    28 نوفمبر, 2016 , 12:55 م

    جلو

    إلى الأمام أيتها الجزيرة لا يهمك سفاسف القوم والسفلة والمنحطين
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  23. 32
    28 نوفمبر, 2016 , 12:51 م

    88

    للاسف الاعلام العربي وظيفته التمجيد و التمجيد و التمجيد ثم التخوين
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  24. 31
    28 نوفمبر, 2016 , 12:49 م
    عدد التعليقات:1115

    سامية

    المفروض انه ذكر سبب استقصادهم لجيش مصر بالذات دونا عن باقي جيوش العالم لكنه عمد للتدليس ككل الإخونجية والحقيقة واضحة كالشمس انتم قناة ***والله يرد كيدكم على قناتكم ***
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  25. 30
    28 نوفمبر, 2016 , 12:47 م

    نايـــف الـــعنزي

    كفو يابو هلالة
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  26. 29
    28 نوفمبر, 2016 , 12:46 م

    *** لا تزال ترامح دفاع عن السيسي الذي اطلق يوم امس الرافظه يرفعون اعلام الحسين والطائفيه في شوارع مصر !!! لا عاشت ***!!!
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  27. 28
    28 نوفمبر, 2016 , 12:44 م

    ما قدمته الجزيرة لا يعادل ربع الربع مما قدمه الإعلام المصري

    علينا وعلى قيادتنا اولا ثم على دول الخليج باستثناء عمان وعلى ما تقوم به حاليا الصحف والتلفاز وغيرها من تهجم على القيادة القطرية ***الشتائم التي لا تصدر الا من حاقد وكلها ممنهجة من قبل الاستخبارات.
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  28. 27
    28 نوفمبر, 2016 , 12:40 م

    الفيلم كان يتحدث عن تجنيد وتدريب وخلل في ذلك

    لكن أن يتطاول الإعلام المصري على القيادة القطرية الشقيقة بطريقة قذرة لا يقبلها إنسان هذا الشيء مرفوض فما دخل القيادة بوسيلة إعلامية اذا كان لها دخل فما بدر من الاعلام المصري تجاهنا وتجاه قطر ممنهج.
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  29. 26
    28 نوفمبر, 2016 , 12:38 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    من القادم الذي سيبرر من اعلامي الجزيرة (( ننتظر ))
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  30. 25
    28 نوفمبر, 2016 , 12:38 م

    الجزيره بينت الحقيقه ولكن اعلام الانقلاب يشن الحرب على القناه بالسب والشتم !! وهنا يتضح الفرق بين الحق والباطل !!!
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  31. 24
    28 نوفمبر, 2016 , 12:37 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    هبة المصريين في وجه الجزيرة قلبت السحر على الساحر
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  32. 23
    28 نوفمبر, 2016 , 12:36 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    يا فرحة ما تمت
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  33. 22
    28 نوفمبر, 2016 , 12:31 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    الرهاب بدأ يدب في اعلامي الجزيرة وكل من تورط في هذا الفيلم
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  34. 21
    28 نوفمبر, 2016 , 12:29 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    في وضع لا يحسدون علية (( ردة فعل شعبية في كل البلدان العربية )) أن لا إساءة لمصر وجيشها وأجنادها
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  35. 20
    28 نوفمبر, 2016 , 12:26 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    يبدو أن الهاشتاقات المصرية وترنداتها ضد الجزيرة أتت أكلها
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  36. 19
    28 نوفمبر, 2016 , 12:25 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    برر !! برر !! بين بين !! وضح وضح !! الرياح تدفع خلف الاتجاه
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  37. 18
    28 نوفمبر, 2016 , 12:25 م

    ابوخالد الدمام

    هذا فلم عادي ، المصريون لهم فتره طويله وهم يسيؤون لسمو الامير تميم ووالدته والاسره الحاكمه بكل *** المعروفه عنهم ولم ترد قطر على ***ابداً لأنهم أرقى من ***الاعلام المصري
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  38. 17
    28 نوفمبر, 2016 , 12:23 م

    سامية

    نشكر الجزيرة على فضح العسكر
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  39. 16
    28 نوفمبر, 2016 , 12:23 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    من التالي في التعليق (( ليبرر ))
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  40. 15
    28 نوفمبر, 2016 , 12:22 م

    شو هاض

    لا فض فوك يا ابو هلالة و الانقلابيين يخشون من فضح او توثيق جرائمهم لانه في حالة قيام انتخابات نزيهة سوف يتم ملاحقتهم و الشنق لكل واحد منهم من لغاليغو.
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  41. 14
    28 نوفمبر, 2016 , 12:21 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    62 فيلم العساكر ناجح بكل المقاييس (( التي تبحث عنها حاكمية خوارج قطب وسرور حيث استباحة دماء رجال الامن الواقفون أم تحقيق الغاية ))
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  42. 13
    28 نوفمبر, 2016 , 12:17 م

    انوس

    انتهي الدرس ***لن نسمح لكم بإهانة الجيش المصري وحسابكم قادم وعسير انتظرو مهما كانت الدويلة التي تمولكم فإن للصبر حدود وسيكون الرد قاسي
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  43. 12
    28 نوفمبر, 2016 , 12:15 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    هل يقبل مواطن مسلم عربي أن يساء لجيشه ؟!!
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  44. 11
    28 نوفمبر, 2016 , 12:13 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    (( بشرة خير )) يبدوا أن دولا معتبرة تدخلت ؟!
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  45. 10
    28 نوفمبر, 2016 , 12:12 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    لم يبقى الا ***منصور
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 9
    28 نوفمبر, 2016 , 12:11 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    بدأوا يبررون والبعض يذكر أنه يحترم الجيش المصري
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  47. 8
    28 نوفمبر, 2016 , 12:10 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب السحر ))

    لم يبقى أحد من منسوبي الجزيرة الا وبرر للفيلم على أن لا إساءة
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  48. 7
    28 نوفمبر, 2016 , 12:09 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب السحر ))

    يبدو أن السحر أنقلب على الساحر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 6
    28 نوفمبر, 2016 , 12:00 م

    فيلم العساكر ناجح بكل المقاييس وفضح العسكر شكراً الجزيرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  50. 5
    28 نوفمبر, 2016 , 11:47 ص

    صور مع تحيه

    انا شفت الفلم العسكر أصرح يكتب لكم يا الجزيره في تاريخ من ذهب
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  51. 4
    28 نوفمبر, 2016 , 11:46 ص

    فيلم الجزيرة

    الاخوان لا آمان لهم
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  52. 3
    28 نوفمبر, 2016 , 11:41 ص
    عدد التعليقات:15791

    قلم الحقيقه

    تعليق مخالف
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  53. 2
    28 نوفمبر, 2016 , 11:38 ص

    برق⛈لاح في سمااي

    شرحك سرى ي باشا عندكو و عندنا خير
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  54. 1
    28 نوفمبر, 2016 , 11:37 ص

    برق⛈لاح في سمااي

    شرحك سرى ي باشا
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