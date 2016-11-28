أول تعليق لمدير شبكة الجزيرة حول فيلم “العساكر”

صحيفة المرصد: استنكر الإعلامي الأردني ياسر أبو هلالة، مدير شبكة قنوات الجزيرة القطرية، هجوم وسائل الإعلام على فيلم “العساكر.. حكايات التجنيد الإجباري في مصر” الذي أنتجته القناة، وبثته مساء أمس الأحد.

وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال أبو هلالة:” الجزيرة سبق وأن كشفت الجرائم التي تعرض لها أسرى الجيش المصري على يد الجيش الإسرائيلي، ووثقت بطولاته في أكتوبر، وأبرزت رموزه كالشاذلي وغيره،ووثقنا مجازر الحرس الجمهوري ورابعة، وظيفة الإعلام التأريخ والتوثيق وليس التمجيد ولا التخوين”.

