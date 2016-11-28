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هل هذه الصورة على “تويتر” لـ “علي النعيمي”؟

28 نوفمبر, 2016 , 13:43 م
هل هذه الصورة على “تويتر” لـ “علي النعيمي”؟
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صحيفة المرصد: نشر موقع “العربية نت” صورة لطفل صغير يركب الناقة خلف والده، تم تداولها عبر “تويتر” على أنها لوزير البترول والثروة المعدنية السابق على النعيمي، بينما لم يتم التأكد من المعلومة.
يشار إلى أن علي النعيمي ولد في المنطقة الشرقية عام 1935م، وعمل مراسلاً عام 1947م يحمل الورق من مكتب أخيه في أرامكو بثلاثة ريالات في اليوم.
كافح النعيمي كثيراً، فقد كان يدرس في المرحلة الثانوية إلى جانب عمله، متنقلاً بين المدارس الليلية والنهارية، وابتُعث من قبل أرامكو وحصل على شهادة البكالوريوس عام 1962م، ثم نال الماجستير من جامعة ستانفورد الأميركية، وعُيّن رئيساً لشركة أرامكو، في 1 يناير عام 1984م ليكون أول رئيس سعودي للشركة.
عمل النعيمي، بكل تميز وكفاءة حتى عُيّن في عام 1995م وزيراً للبترول والثروة المعدنية، وتقديراً لجهوده أطلقت السعودية أخيراً اسمه على أحد شوارعها.
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تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    28 نوفمبر, 2016 , 14:57 م

    الهوي شمالي

    ونع الرجل يستاهل كل خير
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  2. 5
    28 نوفمبر, 2016 , 14:33 م

    زائر

    تعليق مخالف
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  3. 4
    28 نوفمبر, 2016 , 14:17 م

    مشــعل

    ولد عام 1935م، وعمل مراسلاً عام 1947م - مراسل وعمره 12 - و 3 ريالات باليوم كان مايحصلها حتى الموظفين ؟
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  4. 3
    28 نوفمبر, 2016 , 14:07 م

    sar-al-sa

    لا اظن انه ووالده في ذلك الحين قد شاهد اي منهما جملا لان الشائع والوحيد في حواضر مدن الاحساء هم ** الذين يستعملون لكل شيء في حياه الناس مثل النقل والحمل والزراعه والري ونادرا ماتشاهد **
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  5. 2
    28 نوفمبر, 2016 , 14:07 م

    الله يالدنيا يغير الله من حال لحال سبحان مصرف الامور والاحوال اهم شي يكون المؤمن ظنه بالله حسن وان الله مقدر الاقدار والارزاق والآجال ثق بالله الكريم يرتاح بالك
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  6. 1
    28 نوفمبر, 2016 , 14:06 م

    الله يالدنيا يغير الله من حال لحال سبحان مصرف الامور والاحوال اهم شي يكون المؤمن طنه بالله حسن وان الله مقدر الاقدار والارزاق والآجال ثق بالله الكريم يرتاح بالك
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