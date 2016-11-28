هل هذه الصورة على “تويتر” لـ “علي النعيمي”؟

صحيفة المرصد: نشر موقع “العربية نت” صورة لطفل صغير يركب الناقة خلف والده، تم تداولها عبر “تويتر” على أنها لوزير البترول والثروة المعدنية السابق على النعيمي، بينما لم يتم التأكد من المعلومة.

يشار إلى أن علي النعيمي ولد في المنطقة الشرقية عام 1935م، وعمل مراسلاً عام 1947م يحمل الورق من مكتب أخيه في أرامكو بثلاثة ريالات في اليوم.

كافح النعيمي كثيراً، فقد كان يدرس في المرحلة الثانوية إلى جانب عمله، متنقلاً بين المدارس الليلية والنهارية، وابتُعث من قبل أرامكو وحصل على شهادة البكالوريوس عام 1962م، ثم نال الماجستير من جامعة ستانفورد الأميركية، وعُيّن رئيساً لشركة أرامكو، في 1 يناير عام 1984م ليكون أول رئيس سعودي للشركة.

عمل النعيمي، بكل تميز وكفاءة حتى عُيّن في عام 1995م وزيراً للبترول والثروة المعدنية، وتقديراً لجهوده أطلقت السعودية أخيراً اسمه على أحد شوارعها.

