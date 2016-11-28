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المخلوع صالح يقدم طلب غريب من الأمم المتحدة!

28 نوفمبر, 2016 , 13:34 م
المخلوع صالح يقدم طلب غريب من الأمم المتحدة!
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صحيفة المرصد-رويترز:قال بيان لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي إليه المخلوع علي عبد الله صالح، وهو حليف رئيسي لميليشيا الحوثي، إن صالح طلب من مجلس الأمن الدولي السماح له بالسفر إلى كوبا للعزاء في وفاة الزعيم الكوبي فيدل كاسترو.

وكان مجلس الأمن الدولي فرض في 2014 عقوبات استهدفت صالح لتهديده السلام وعرقلة العملية السياسية في اليمن وتضمنت العقوبات حظراً عالمياً على سفره وتجميداً لأصوله.

ولا بد وأن توافق لجنة العقوبات الخاصة باليمن في مجلس الأمن الدولي والتي تتخذ قراراتها بالإجماع على طلب صالح الذي أطاحت به احتجاجات جماهيرية في 2011 .

وكان صالح التقى كاسترو الذي حكم كوبا 47 عاماً خلال زيارة رسمية لهافانا في عام 2000.وأخر مرة عُرف فيها أن صالح غادر اليمن كانت في 2011 عندما سافر إلى الولايات المتحدة للعلاج من إصابات لحقت به في محاولة اغتيال.

ولم يُعرف على الفور ما إذا كانت أي مغادرة محتملة لصالح ستتضمن عودته إلى اليمن أو ما إذا كانت ستعد جزءاً من تسوية تفاوضية للصراع في اليمن.وقال صالح في أغسطس (آب) لقناة روسية مملوكة للدولة إن اليمن مستعد لمنح موسكو حق استخدام قواعد جوية وبحرية.



تعليقات ( 29 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 29
    28 نوفمبر, 2016 , 16:00 م

    مجرة التبانة

    طرد كل من ينتمي لشمال اليمن واجب واضحة عدو على الحدود ونأوى ملايين من نفس الشعب سياسة الاحتواء فاشلة لو تم الدعس على كائنا من كان لاحترموك رايت الشعوب العربية مدعوس عليها في الخليج وراضية الا عندنا؟!
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  2. 28
    28 نوفمبر, 2016 , 15:30 م
    عدد التعليقات:9179

    اللامي10

    روحة من دون رجعة الى مزبله التاريخ
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  3. 27
    28 نوفمبر, 2016 , 15:22 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    ليه ماتعزي اهل تعز ليه ماتعزي بالمساجد التي فجرت ليه ماتعزي على المرضى الذين يموتون لنفاذ الدواء ليه ماتعزي في ٤شيوخ قبايل اعدمهم الحوثيين ايها الجرذ دمرت اليمن وبتهرب بعدين انت مخلوع لست الريس لتعزي
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  4. 26
    28 نوفمبر, 2016 , 15:21 م

    ياالله

    واقسم بالله السعوديه ماشيه صح في ضرب على الحوثي وصالح بس ***جالسه تحمي ولد على عبدالله صالح ولامن زمان المخلوع صالح مات بس في سر
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  5. 25
    28 نوفمبر, 2016 , 15:21 م

    ريان

    اوقفوا تمويل هذا الكلب الزيدي عن طريق الدحابشه في الداخل اوقفوا تهريب الذهب لليمن وتحويل الاموال الى الصين والامارات ومن ثم اليمن اطردوا الزيود اليمنيين الى بلادهم
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  6. 24
    28 نوفمبر, 2016 , 15:13 م

    لم تحل المشاكل والفتن والقتل والدمار بالبلاد العربية إلا بوجود مثل هذا العميل الخائن عفاش فقد قاد اليمن للخراب والدمار والقتل ومثله بشار النصيري ولا حل إلا بالقضاء على هؤلاء الطغاة المفسدين .
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  7. 23
    28 نوفمبر, 2016 , 15:11 م

    سعد القرني / ال يزيد

    ان شاءالله تلحقة قريب وتزوره في القبر وتعطيه علومك في تعذيبك لشعبك وبيع دينك وبلدك لايران ياكلب
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  8. 22
    28 نوفمبر, 2016 , 14:53 م

    الرائد

    المخلوع يريد الهروب ليس للعزاء اضمحلت قواه وتناقصت اعداد الخونة وبد الحوثيين يفكرون باعطاءه تذكرة خروج نهائي
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  9. 21
    28 نوفمبر, 2016 , 14:30 م

    الهمداني

    18-علي1 الهمداني يدعو لرجل ملحد((الدين الاخلاق والمعاملة وهذا مافي مجال شك في اخلاقه ومعاملته ويكفي انه كرس جل حياته لنصرة المظلومين))
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  10. 20
    28 نوفمبر, 2016 , 14:30 م

    علي1

    كل الناس عندهم يدخلون الجنة كما قال شيخهم حسن المالكي ماندلا وغاندي .الا اهل السنة
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  11. 19
    28 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    الهمداني

    16-الثقفي هذا الكاستروا معروف طاغيه زير نساء((زير نساء عشان هذا من كثر عياله مانعرف نعدهم اذا حبيت تكذب اكذب صح))
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  12. 18
    28 نوفمبر, 2016 , 14:27 م

    علي1

    الهمداني يدعو لرجل ملحد لو كان سني الشخص المتوفي لدعاء عليه وحكم عليه بالنار .صدق من قال أأتني بزيديا صغيرا اجعل لك منه رافضيا كبيرا
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  13. 17
    28 نوفمبر, 2016 , 14:22 م

    الثقفي

    لايترحم عليه الا الفساق والعبيد محبي الطغاة
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  14. 16
    28 نوفمبر, 2016 , 14:21 م

    الثقفي

    هذا الكاستروا معروف طاغيه زير نساء
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  15. 15
    28 نوفمبر, 2016 , 14:20 م

    الهمداني

    اللهم لا تحشرنا الا مع عبيدك الصالحين *ا اللهم اجعلنا في صحبتهم في الفردوس الاعلى اللهم امين
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  16. 14
    28 نوفمبر, 2016 , 14:19 م

    الثقفي

    اللهم اجعلهم بعزون فيك يالمشوي يالخائن يالجبان يالطاغيه
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  17. 13
    28 نوفمبر, 2016 , 14:16 م

    الهمداني

    9-قلم الخنبقة وتعدد المعرفات((اقرا تاريخه بعدين عيب هذا لم يقاتل ليسبي او ينهب او يظفر ببنات الازرق او يمكن الرأس مالي من الاراضي ليرمي له حفنة قروش لم يخادع لم يكذب لغاية مرض التسلط - اقرا تاريخه))
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  18. 12
    28 نوفمبر, 2016 , 14:15 م

    اسد

    اخس يازيدي مسوي اخلاق ومسوي يعنني انقليزي اقول البلد على قات ** من متى تعرف كوبا وغيرها حدك البنشر **
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  19. 11
    28 نوفمبر, 2016 , 14:13 م

    محب آل البيت

    اللهم أحشر الهمدني مع كاسترو مكا دعاء وكما يحب فالرافضة لا يحبون الا المجرمين والطغاة
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  20. 10
    28 نوفمبر, 2016 , 14:11 م

    عبدالله

    ههههه يبي يشرد خفاش المخلوع خخخخخخخخخخخخخخخخخخ
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  21. 9
    28 نوفمبر, 2016 , 13:54 م

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    يالهمداني (8) لاتكثر من التخزين والقات .. فقد اثرت على مداركك واصبحت لا تفرق بين ما يجب ان يقال او لا يقال .. الله يحشرك مع من احببت ككاسترو وبوتين والخميني وغيرهم من طواغيت الأرض .. العقل نعمه ياهذا
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  22. 8
    28 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    الهمداني

    الله يرحم كاسترو ويسكنه فسيح جناته ويحشره مع الصديقين والصالحين والانبياء اللهم اسكن عبدك كاسترو الفردوس الاعلى وحشرنا معه يوم الحشر العظيم اللهم امين
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  23. 7
    28 نوفمبر, 2016 , 13:43 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
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  24. 6
    28 نوفمبر, 2016 , 13:41 م
    عدد التعليقات:13929

    برق الحرم

    (((( بغل المجوس المحروق يمارس سياسة الارض المحروقة ولايوجد اي خيار في النجاة من القصاص لليمن منه اما سحلته العبيد التي تبحث عنه من البارحة اوقتلته الاحرار ))))
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  25. 5
    28 نوفمبر, 2016 , 13:40 م

    دحوم1

    جبان ** ورط الشعب اليمني بالحوثي والايرانيين ويبغا يشرد
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  26. 4
    28 نوفمبر, 2016 , 13:38 م

    جاسم

    الله يجعلهم يعزون فيك يالمخلوع عفاش انت** الحوثي **
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  27. 3
    28 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    ابو عبد الله

    ** تروح تابن جنازة كافر وتقتل شعبك المسلم هذي حيلة للهرب
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  28. 2
    28 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    مراقب

    حلم ابليس بالجنة
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  29. 1
    28 نوفمبر, 2016 , 13:36 م

    هاشم

    يلحقه ان شاء الله
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