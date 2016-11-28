بالصور: عائلته نجت من المحرقة.. تعرف على صهر ترامب الغامض “جاريد كوشنر”!

صحيفة المرصد: “يراه البعض شخصية غامضة، يبدو ذكياً وناضجاً في بعض المرات، فهو يعمل بصمت ليمرر أهدافه، وقد تزوج من ابنة ترمب ليعزز شراكة بين عائلتين تعملان في مجال واحد هو العقارات”.
جاريد كوشنر.. زوج ابنة دونالد ترمب الكبرى المثيرة للجدل إيفانكا ترمب تزوج سنة 2009 ولهما ثلاثة من الأبناء، وهو رجل أعمال وثري ومستثمر يمتلك شركة “كوشنر بروبرتي” المتخصصة في مجال التطوير العقاري، كما أنه مالك صحيفة “نيويورك أوبزيرفر” منذ عام 2006.
ووفقًا لتقرير نشرته “العربية نت”، ينتمي كوشنر لعائلة ثرية فهو الابن البكر لـ “تشارلز كوشنر” واحد من أشهر مطوري العقارات في ولاية نيوجيرسي الأميركية، حيث ولد جاريد في يناير 1981 وتلقى تعليمه الأساسي في مدرسة فريش ونشأ كيهودي ملتزم، ثم دخل جامعة هارفارد في عام 2003 ليتخرج في مجال علم الاجتماع، وكان والده من مساندي وداعمي الجامعة نفسها، حيث قدم لها منحة بمبلغ 2.5 مليون دولار، وهذا ما فسره البعض بالواسطة لدخول هذه الجامعة التي لا يلتحق إليها إلا الأذكياء فقط.
كوّن ثروة قدرها 20 مليون دولار وهو لا يزال طالباً جامعياً بهارفارد، حيث كان يشتري ويبيع المباني في المنطقة بهدف التسلية. وفي عام 2006 اشترى صحيفة “نيويورك أوبزيرفر” بمبلغ 10 ملايين دولار، وقد كانت واحدة من وسائل الإعلام القليلة التي وقفت بجانب ترمب في الحملات الانتخابية.
كسب شهرة واسعة بعد أن قام بشراء مبنى للمكاتب في حي 666 وهو في سن الـ 26 وكان ذلك في عام 2007 وقدرت الصفقة بحوالي 1.8 مليار دولار. وفي عام 2012 حاول شراء فريق البيسبول في لوس أنجلوس، لكنه انسحب في الوقت الأخير.
والآن هو المالك الرئيسي لعقارات كوشنر، وهو الدور الذي اضطلع به منذ عام 2008 عندما كان والده الذي اتهم بالتهرب الضريبي ورشاوى، قد نظم حملة تبرعات غير قانونية، قضى بسببها سنوات وراء القضبان.
وبحسب “هوليوود تيك” فإن صافي ثروته يقدر حالياً بـ 200 مليون دولار. ووقف بجوار نسيبه ترمب، وأنفق من ماله ما لا يقل عن 100 ألف دولار في الحملات الانتخابية للمرشح الجمهوري.
كما أن كوشنر وطوال الحملة كان مشرفاً على النواحي التقنية، حيث تولى مسؤولية مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت في الترويج لوالد زوجته حتى لقب بـ”المتدخل الهادئ في حملة ترمب”، خاصة بعد أن طرد ترمب مدير حملته “كوري ليواندوسكي” في يونيو.
وكشف تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” عن دور محتمل له في سلام الشرق الأوسط، وأنه صديق لرئيس بلدية القدس، وقد حاول مرة شراء شركة تأمين إسرائيلية، بل إن اسمي والديه مكتوبان على مستشفى مهم في القدس، لكن لا أحد انتبه لذلك.
وقد برز احتمال دوره المرتقب بعد أن صرّح ترمب نفسه هذا الأسبوع في مقابلة مع “نيويورك تايمز” أن زوج ابنته قد يلعب دوراً حتى لو كان غير ملحوظ في محاولة إحلال السلام في الشرق الأوسط.
ويقال إن كوشنر قد أدى دور الوسيط بين ترمب وشخصيات إسرائيلية مهمة مثل نتنياهو وغيره، وقد توسط في لقاء نتنياهو وترمب في سبتمبر، بل حضر اللقاء.
يعود جاريد إلى عائلة نجت من المحرقة وبالتحديد جده الأكبر كوشنر، وقد نشأ في بيت يهودي ملتزم، في نيوجيرسي، كما درس في مدرسة يهودية في الصغر. بل كان سبباً في تحوّل إيفانكا للديانة اليهودية بعد زواجهما وهذا يدلل على ارتباطه القوي بالدين اليهودي.
وقد زار جاريد إسرائيل في عام 2014 عندما حاول شراء حوالي نصف أسهم شركة “فينيكس هولدنغز” للتأمين، وقد وقع فعلياً مذكرة وإن كانت غير ملزمة “تفاهم” لشراء 47% من الشركة من مجموعة “ديدليك غروب” بمبلغ 434 مليون دولار، وحالت متطلبات تنظيمية دون إكمال الصفقة.
تعليقات ( 24 )
السلامهذولي هم الي يحكمون امريكاء بالحقيقة ...أم ترومب هو فقط **.. اليهودية الصهيونية
❓❗️❓❗️لاحول ولاقوة الا بالله يامثبت العقل بالجنوبي
أبو غيث - مكة المكرمةتعليق رقم (16) خذني في حنانك خذني.
ت 16 ابوغيثما اعظم الحنين
أبو غيث - مكة المكرمةالعقول تجمع الناس ويفرقهّم الفهم (هيغل)
عدد التعليقات:197
فاااااهمالجنوبي ،، شوي شوي تراها زوجه يهودي العاااالم وين وانت وين ،،، ياكثر الخرفان بينا
أبو غيث - مكة المكرمةاليهود شعب عظيم يستحق كل إحترام وتقدير فمنهم الأنبياء والمخترعين، هل تعلم أخي القارئ أن اليهود هم أقل نسبة بشر في العالم وأن الله فضلّهم على العالمين.
المزينياقول استرح يا عنترة
الجنووووووووووووووووبيوقال لها البدر المنير ألا اسفري ... فإنك مثلي في الكمال وفي السعد ِ.. فولت حياء ثم أرخت شعرها .. وقد نثرت من خدها رطب الورد
عسير الهولاللهم ارزقنا النعيم في جناتك جنات الخلد ...الدنيا فانيه ..لا عيش الا عيش الاخره ...اللهم اني اسألك الفردوس الأعلى من الجنة. ..........
الجنووووووووووووووووبيولو لاها فتاه في البيت الأبيض ...لما اخترت قرب الدار يوماً على البعد ِ... مهفهفة والسحر في لحظاتها ... إذا كلمت ميتاً يقوم من اللحد ... أشارت إليها الشمس عند غروبها ... تقول إذا اسودّ الدجى فاطلعي بعد
الجنووووووووووووووووبيواحسد اقداح تقـــــــبل ثغرهـــــــــــــــا .. اذا وضعتها موضع اللثم في الــــــفم خذوا بدمي منها فـــــــاني قتيلــــــــــها .. ولا مقصدي الا تجـود وتنـــــــــــعمي
الجنووووووووووووووووبيبكيت على من زين الحسن وجهها* وليس لها مثل بعرب و مغربي مكسيكية الالحاظ اسبانية الحـــــــــــشى .*هلالـيه العـينين ايطالية الـفــــــــــــــــم *وممشوطه بالمسك قد فاح نشرها . بثغـر كأن الدر فيه منظم
الجنووووووووووووووووبيووالله ثم والله يا ابنة دونالد.....إني لأهوى النوم في غير حينه..... لعلّ لقائك في المنام يحصل
الجنووووووووووووووووبيوالله لولا الله والخوف والرجا... لعانقتها بين الحطيم ِ وزمزم ِ... وقبلتها تسعا وتسعين قبلة ً... براقة ًبالكف ِوالخدِ والفم ِ.. ووسدتها زندي وقبلت ثغرها.. وكانت حلالا لي ولو كنت محرم..
الجنووووووووووووووووبيأتيت طبيب الإنس شيخاً مداوياً .. بمكة يعطي في الدواء الأمانيا ... فقلت له ياعم حكمك فاحتكم .. إذا ما كشفت اليوم ياعم مابيا .. فخاض شراباً بارداً في زجاجةٍ .. وطرح فيه سلوة وسقانيا .. قلت ومرضى الناس ي
الجنووووووووووووووووبيولقد ذكرتك والرماح نواهل .. مني وبيض الهند تقطر من دمي.. هلا سألت الخيل يا ابنه دونالد.. ان كنت جاهلةً بما لا تعلمي.. فوددت تقبيل السيوف لأنها.. لمعت كبارق ثغرك المتبسم
الجنووووووووووووووووبيوَإِن عُشتُ مِن بَعدِ الفُراقِ فَما أَنا ... كَما أَدَّعي أَنّي بايفانكا مُغرَمُ ... وَإِن نامَ جَفني كانَ نَومي عُلالَةً ... أَقولُ لَعَلَّ الطَيفَ يَأتي يُسَلِّمُ ..
الجنووووووووووووووووبيأغَرّكِ مني أنّ حُبّكِ قاتِلي ... وَأنّكِ مهما تأْمُري القلبَ يَفْعلِ
الجنووووووووووووووووبيكأنَّ فُؤادِي في مَخالِبِ طَائِرٍ .. إذا ذكرت ايفانكا يشد به قبضا ... كأن فجاج الأرض حلقة خاتم ... عليَّ فما تَزْدَادُ طُولاً ولاَ عَرْضَا ..
عدد التعليقات:412
♨ليالي نجد ♨كن نسيب ولا تكون ابن عم
الجنووووووووووووووووبييا ايفانكا إِنَّ هَواكِ قَد جازَ المَدى .. وَأَنا المُعَنّى فيكِ مِن دونِ الوَرى .... يا ايفانكا حُبُّكِ في عِظامي مَع دَمي ... لَمّا جَرَت روحي بِجِسمي قَد جَرى ..